Издание UFA1.RU выяснили, на какую зарплату в 2026 году можно рассчитывать на одном из крупнейших авиапромышленных предприятий России.

Авиапромышленные предприятия в России с начала 2026 года обновили вакансии на сервисах по поиску работы. Соответствующие предложения демонстрируют продолжающийся спрос на высококвалифицированные кадры, однако уровень предлагаемых зарплат для некоторых стартовых рабочих специальностей во многом остается на уровне показателей середины прошлого десятилетия. Так, предприятие «Уфимское производственно-проектное объединение» (УППО), которое входит в госкорпорацию «Ростех», также открыло набор работников, при этом некоторым инженерам предлагается зарплата от 25 тысяч рублей в месяц.

Источник: пресс-служба ПАО «ОАК» / aviation21.ruЗавод УППО в Башкирии предлагает именно такую зарплату вязальщику схемных жгутов, намотчику катушек и пружинщику. В два раза больше (50 тысяч рублей) обещают в месяц монтажнику радиоэлектронной аппаратуры. Гораздо выше оплачиваются инженерные специальности, требующие высшего технического образования и опыта работы на соответствующем производстве. Так, специалистам в области электроники и ведущим инженерам-конструкторам могут предложить от 57–59 тысяч рублей. Мастер участка получает от 57 тысяч, а начальники лабораторий — от 50,7 тысячи рублей.

Как правило, речь идет о пятидневной рабочей недели в первую смену. Стоит учитывать, что предприятие в Башкирии предлагает официальное трудоустройство, ипотеку на выгодных условиях и другие льготы. УППО среди прочего разрабатывает электронные узлы SJ-100 и МС-21, электромеханические приводы, систему автоматического управления.

Может быть интересно

Ранее портал «Первый технический» проанализировал открытые вакансии в отрасли и составил свой список с актуальными на 2026 год зарплатами специалистов в отечественном авиапроме:

Источник: «Первый технический» / www1.ruБольшинство указанных предприятий входят в структуру «Ростех». Для сравнения, сотрудники одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus зарабатывают в среднем 75 083 евро в год (до вычета налогов). Это соответствует примерно 6 257 евро в месяц. Заработная плата значительно варьируется в зависимости от должности.