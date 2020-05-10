Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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1% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Origins на первом месте расположились системы Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Вторую строчку разделили конфигурации Ryzen 7 2700 & GeForce GTX 1660 и Core i5-9400F & GeForce GTX 1660. Основной причиной лидерства связок с процессорами AMD стала удельная производительность CPU.
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1% low и average FPS
В боевике Borderlands 3 первую скрипку играли мощные видеокарты. Как следствие, на первых двух позициях расположились системы Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Игра оказалась настолько требовательной к графической подсистеме, что многие конфигурации смогли обеспечить лишь приемлемую производительность.
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1% low и average FPS
В шутере Gears 5 в борьбу за первую строчку включились сразу три системы: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti, Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660 и Core i5-9400F & GeForce GTX 1660.
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1% low и average FPS
В знаменитой игре Grand Theft Auto V первое место заняла связка Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, вторую строчку заняла система Core i5-9400F & GeForce GTX 1660, на третьей позиции расположилась конфигурация Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super.
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1% low и average FPS
В вестерне Red Dead Redemption 2 на первом месте расположились сразу три системы: Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super и Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti. Правда, требования к графической подсистеме оказались настолько высокие, что даже лидеры сумели продемонстрировать только приемлемую производительность.
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1% low и average FPS
В игре The Witcher 3: Wild Hunt лидировали конфигурации Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660. Второе место заняла система Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Тройку лидеров замкнули связки Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 7 2700 & GeForce GTX 1660.
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1% low и average FPS
В стратегии Total War: Three Kingdoms важную роль играли связки с мощными видеокартами. Лидирующие позиции заняли конфигурации Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660, Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 7 2700 & GeForce GTX 1660. Нагрузка на графическую подсистему оказалась настолько высока, что большинство конфигураций показали довольно низкие результаты.
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1% low и average FPS
В зомби-боевике World War Z лидировали системы Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Core i3-9100F & Radeon RX 590. Следом за ними расположились связки Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Ryzen 5 3500X & Radeon RX 580 и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super.
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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
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1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в штатном режиме лидировала система Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660. На втором месте расположились конфигурации Core i5-9400F & GeForce GTX 1660, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Третью позицию заняла связка Ryzen 7 2700 & GeForce GTX 1660. После разгона расклад сил практически не изменился.
Большинство подопытных обеспечили комфортную производительность в играх Assassin's Creed Origins, Gears 5, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt и World War Z. В оставшихся трех проектах наблюдались низкие результаты всех систем без исключения.
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Соотношение стоимости и производительности систем
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рубль / average FPS
По соотношению цена/производительность вне конкуренции были конфигурации Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super, Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super.
Лучшим выбором для покупки станут сразу четыре системы: Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Core i5-9400F & GeForce GTX 1660, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Они продемонстрировали очень близкие результаты и при этом были привлекательными для покупки.
Ну а право окончательного выбора оставляю нашим читателям. Каждый подберет себе вариант в соответствии со своими личными предпочтениями.
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