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1920х1080 Разгон



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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins на первом месте расположились системы Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Вторую строчку разделили конфигурации Ryzen 7 2700 & GeForce GTX 1660 и Core i5-9400F & GeForce GTX 1660. Основной причиной лидерства связок с процессорами AMD стала удельная производительность CPU.

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1% low и average FPS

В боевике Borderlands 3 первую скрипку играли мощные видеокарты. Как следствие, на первых двух позициях расположились системы Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Игра оказалась настолько требовательной к графической подсистеме, что многие конфигурации смогли обеспечить лишь приемлемую производительность.

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1% low и average FPS

В шутере Gears 5 в борьбу за первую строчку включились сразу три системы: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti, Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660 и Core i5-9400F & GeForce GTX 1660.

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1% low и average FPS

В знаменитой игре Grand Theft Auto V первое место заняла связка Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, вторую строчку заняла система Core i5-9400F & GeForce GTX 1660, на третьей позиции расположилась конфигурация Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super.

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1% low и average FPS

В вестерне Red Dead Redemption 2 на первом месте расположились сразу три системы: Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super и Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti. Правда, требования к графической подсистеме оказались настолько высокие, что даже лидеры сумели продемонстрировать только приемлемую производительность.

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1% low и average FPS

В игре The Witcher 3: Wild Hunt лидировали конфигурации Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660. Второе место заняла система Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Тройку лидеров замкнули связки Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 7 2700 & GeForce GTX 1660.

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1920х1080 Разгон



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1% low и average FPS

В стратегии Total War: Three Kingdoms важную роль играли связки с мощными видеокартами. Лидирующие позиции заняли конфигурации Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660, Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 7 2700 & GeForce GTX 1660. Нагрузка на графическую подсистему оказалась настолько высока, что большинство конфигураций показали довольно низкие результаты.

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1% low и average FPS

В зомби-боевике World War Z лидировали системы Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Core i3-9100F & Radeon RX 590. Следом за ними расположились связки Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Ryzen 5 3500X & Radeon RX 580 и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1920х1080 Разгон



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1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в штатном режиме лидировала система Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660. На втором месте расположились конфигурации Core i5-9400F & GeForce GTX 1660, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Третью позицию заняла связка Ryzen 7 2700 & GeForce GTX 1660. После разгона расклад сил практически не изменился.

Большинство подопытных обеспечили комфортную производительность в играх Assassin's Creed Origins, Gears 5, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt и World War Z. В оставшихся трех проектах наблюдались низкие результаты всех систем без исключения.

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Соотношение стоимости и производительности систем 1920х1080 Разгон



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рубль / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции были конфигурации Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super, Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super.

Лучшим выбором для покупки станут сразу четыре системы: Ryzen 5 3500X & GeForce GTX 1660, Core i5-9400F & GeForce GTX 1660, Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 Super. Они продемонстрировали очень близкие результаты и при этом были привлекательными для покупки.

Ну а право окончательного выбора оставляю нашим читателям. Каждый подберет себе вариант в соответствии со своими личными предпочтениями.

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