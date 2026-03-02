ПК был оснащён 32 ГБ оперативной памяти DDR4

Процессор Intel Core i7-5960X, выпущенный в 2014 году в качестве топового продукта для платформы LGA 2011-3, обладает 8 ядрами и 16 потоками, что в теории позволяет ему обеспечивать высокие показатели средней частоты кадров даже в более современных играх. Но так ли это на практике — именно этим вопросом задался энтузиаст YouTube-канале Nexus Tech, протестировавший данный процессор совместно с видеокартой GeForce RTX 3080 10 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2667 на ОС Windows 10.

Одним из недостатков данного процессора является его сравнительно низкая частота в режиме boost (до 3,5 ГГц), поэтому энтузиаст разогнал его до 4,5 ГГц, чтобы проверить, каков будет рост fps. В разрешении 1080p сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

F1 2018 (пресет Ultra High): в стоке – 174 fps/107 fps, в разгоне – 199 fps/127 fps

DiRT Rally (пресет Ultra, MSAA 2x): в стоке – 137 fps/88 fps, в разгоне – 165 fps/108 fps

Deus Ex: Mankind Divided (очень высокие настройки): в стоке – 134 fps/88 fps, в разгоне – 152 fps/101 fps

Forza Horizon 4 (пресет Ultra): в стоке – 151 fps/114 fps, в разгоне – 163 fps/120 fps

Shadow of the Tomb Raider (самые высокие настройки, DLSS выкл.): в стоке – 150 fps/84 fps, в разгоне – 168 fps/103 fps

Far Cry 6 (пресет Ultra): в стоке – 83 fps/61 fps, в разгоне – 94 fps/69 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки, DLLS выкл.): в стоке – 113 fps/73 fps, в разгоне – 129 fps/83 fps

Источник фото: Nexus Tech/YouTube

В целом, разгон с 3,5 до 4,5 ГГц позволяет Core i7-5960X совместно с RTX 3080 добиться значительно более высоких результатов, в ряде игр обгоняя Core i7-4790K и обеспечивая вполне комфортные показатели частоты кадров, хотя в стоке значения fps тоже достаточно велики.

