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Вступление

Выпустив в прошлом году очень удачные процессоры Ryzen третьего поколения, в AMD не спешили расширять их модельный ряд вниз. Первоначально вышли лишь старшие ЦП. Через определенное время за ними последовали CPU среднего уровня. Наиболее бюджетных же рачительным пользователям ПК пришлось ждать аж до мая 2020 года.

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И вот, наконец, после того, как чипмейкер достаточно заработал на дорогих продуктах, модельный ряд AMD Ryzen 3xxx замкнули Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100.

Первый, как можно понять из названия, предназначен для небогатых, но энтузиастов – он отличается разблокированным множителем и способен на разгон. Второй – просто младшая модель с тем же набором блоков, отличающаяся лишь меньшими частотами без возможности прямого их изменения.

Технические характеристики

Модель Количество потоков

/ ядер Уровень

TDP, Вт Максимальная /

Базовая частота, ГГц Кэш, Мбайт Цена, $ Ryzen 3 3300X 4 / 8 65 / 45* 3.8 / 4.3 16 120 Ryzen 3 3100 4 / 8 65 / 45* 3.6 / 3.9 16 99

Сведем основные характеристики новинок AMD в таблицу:

Вот мы и дожили до момента, когда четыре ядра и восемь потоков стали бюджетным вариантом. Младшая модель и вовсе стоит менее 100 долларов. Понятно, не в нынешней экономической ситуации излишне радоваться дешевизне. Однако если отечественные перепродавцы быстро приведут цены в соответствие рекомендованным, это будет сильнейшим предложением на рынке. Ryzen 3 3300X лишь на 20% дороже. Но, судя по чуть более высоким частотам, вряд ли настолько же быстрее. Впрочем, у него в запасе разгон – посмотрим, как он ему поможет.

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Для сравнения приведем характеристики и цены актуальных бюджетных CPU Intel:

Модель Количество потоков

/ ядер Уровень

TDP, Вт Максимальная /

Базовая частота, ГГц Кэш, Мбайт Цена, $ Core i3-9100F 4 / 4 65 3.6 / 4.2 6 70* Core i3-9350KF 4 / 4 91 4.0 / 4.6 8 135* Core i5-9400F 6 / 6 65 2.9 / 4.1 9 130*

Я специально брал более дешевые F-варианты – без встроенного видеоядра – именно они являются конкурентами Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, также не обладающих интегрированной графикой. А еще привел реальные цены в отечественной рознице в приблизительном пересчете в доллары на момент написания обзора.

Можно видеть, что у Intel существует явный ценовой провал между Core i3-9100 и двумя следующими моделями, которые обойдутся почти вдвое дороже. Получается, что первый даже дешевле 99 долларов, заявленных для Ryzen 3 3100. А остальные, напротив, дороже Ryzen 3 3300X с его 120 долларами. Ждать модель Core i3-9200 или i3-9300 накануне выхода десятого поколения бессмысленно, но некое промежуточное звено было бы кстати.

Участники тестирования

В AMD считают прямыми конкурентами своих новых процессоров Intel Core i3-9100 и i5-9400 для Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X соответственно. И таких обзоров-сравнений вы увидите еще массу. А утечки сопоставления результатов старшей модели с флагманами прошлых поколений заполонили IT-ресурсы задолго до снятия эмбарго на публикации.

Мне же показалось, что наиболее актуальным будет другое сравнение. И я не зря добавил в таблицу с моделями Intel еще и Core i3-9350KF. У него хоть и в полтора раза меньше ядер, чем у Core i5-9400, который кроме более высокого индекса еще и входит в старшее семейство, но зато более высокие частоты, больше кэша из расчета на каждое ядро, а главное – разблокированный множитель. Частотный же потенциал современных ЦП Intel – их общепризнанное преимущество. Не зря ведь формально младшая модель даже немного дороже старшей в реальной рознице. Да и в целом сравнение Ryzen 3 3300X именно с Core i3-9350KF выглядит более адекватным: у них одинаковое количество ядер, они оба разблокированные, да и стоить наверняка будут сравнимо. Так что в этом обзоре протестируем именно их.

Ryzen 3 3100 пока оставим за рамками рассмотрения – за недостатком времени и неимением возможности в праздничные выходные, совмещенные с карантином и пропускным режимом, быстро раздобыть Core i3-9100F для сравнения. Да и не выглядит такой тест слишком уж интересным. В AMD, явно осознавая преимущество своего решения, даже цену изначально поставили выше. Тут расклад сил заранее понятен. Однако если вдруг вы очень ждете отдельное тестирование Ryzen 3 3100 против Core i3-9100F, то напишите об этом в комментариях. Если я увижу десятки таких пожеланий, то пусть даже мне и придется купить младший актуальный Intel Core i3, но сделаю для вас обзор.

Core i3-9350 KF же в последний момент в компании Intel все-таки смогли найти и предоставить на тест – за что им отдельное спасибо. Так что перед вами эпичное противостояние двух современных бюджетных процессоров для энтузиастов: AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF. Должно выйти занимательно!

Тестовая конфигурация

Оба процессора Ryzen 3 в коробочном варианте должны поставляться с кулером Wraith Stealth. Для тех, кто не разбирается в разновидностях штатных систем охлаждения AMD, вот картинка с официального сайта:

Да, я тоже был удивлен, что их целых пять, и у всех есть свои названия. Как видно, Wraith Stealth – младшая модель, компактный алюминиевый кулер.

В обзоре Ryzen 9 3900X я хорошенько прошелся по качеству и эффективности Wraith Max. Так что, возможно, оно и к лучшему, что данные процессоры прибыли к нам без ничего лишнего – лишь в пластиковых блистерах. На фото ниже обе новинки AMD и выбранный к старшей из них конкурент из стана Intel.

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Хорошо, когда не нужно возиться с боксовым кулером, а можно сразу начинать тестировать процессоры с нормальной системой охлаждения.

Оба процессора испытывались на открытом стенде:

AMD Ryzen 3 3300X – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).

Intel Core i3–9350KF – с ASRock Z390 Phantom Gaming 7.

Остальная конфигурация при этом была идентична:

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);

Видеокарта: NVIDIA Ref. GeForce RTX 2080 Super 8 Гбайт;

Накопители: SSD M.2 Kingston SA1000 480 Гбайт, HDD Seagate 3 Тбайт;

Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1909).

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Температурный режим, разгон и энергопотребление

Собрав тестовый стенд на AMD, прежде проверим его стабильность в штатном режиме. В материнской плате – последняя версия BIOS с полностью сброшенными настройками и лишь примененным профилем XMP для памяти.

Можно запускать Prime95:

Ничего себе, 78 градусов под достаточно эффективной СВО! Как они собирались охлаждать данный процессор компактным куском экструдированного алюминия?

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Хотя и можно заметить, что вместо заявленных 3.8 ГГц процессор под полной нагрузкой работает на 4.1 ГГц. Как раз, видимо, из-за запаса по эффективности системы охлаждения.

Значит, можно попробовать его разогнать еще. Ведь даже в штатном режиме при нагрузке на одно ядро его частота может повышаться до 4.3 ГГц. Увы, что бы я ни делал, даже на 4.4 мне не удавалось добиться стабильности в Prime95. Но вот на 4.3 ГГц – пожалуйста:

Причем при выставленном в BIOS напряжении Offset +0.1V температура… даже ниже, чем без разгона с напряжением в Auto. То ли материнская плата перестраховывается с напряжением, то ли еще не умеет полноценно работать именно с Ryzen 3 3300X.

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Это наводит на мысли о том, что в штатном режиме процессор может функционировать при более низком напряжении. И да, даже при минус 0.25 В функционирует полностью стабильно:

Температура после 30 минут Prime95 (а на самом деле она стабилизируется гораздо раньше) – аж на 16 градусов ниже, чем при напряжении в Auto. А частота под полной нагрузкой всех четырех ядер – более 4200 МГц. Кажется, это успех! Однако если посмотреть на эффективную частоту, то окажется, что в прошлый раз она соответствовала общей, а сейчас – всего около 3400 МГц. Так что в реальных тестах производительность системы становится немного ниже (я проверил по нескольким).

По-видимому, в похожем режиме данный процессор будет работать по умолчанию со штатной системой охлаждения на рядовых недорогих материнских платах. Но поскольку у меня первый режим получился другим, то сделаем Ryzen 3 3300X маленькое одолжение и в качестве штатного все равно используем таковой при напряжении в Auto – с более высокой производительностью. А в разгоне будут уже упомянутые 4.3 ГГц во всех режимах на все ядра.

Core i3-9350KF смотрит на такие частоты… с легким снисхождением. Он в штатном-то режиме при нагрузке на все ядра (тот же Prime95) работает на 4.4 ГГц:

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А в разгоне мне удалось получить уже привычный для последних Intel режим: 5.0 ГГц на первую половину ядер, 4.8 – на вторую. В данном случае это означает, что при одно- и двухпоточной нагрузке будет 5.0 ГГц, а при полной – 4.8 ГГц. Температуры при этом были также в диапазоне от 60 до 80 градусов.

Как оказалось, похоже и энергопотребление. Оно измерялось традиционно для всей системы целиком – сколько та потребляет от розетки (с учетом КПД блока питания и прочего) Однако, учитывая, что конфигурации различались лишь процессором и материнской платой, разница в энергопотреблении системы – как раз за счет платформы (а в основном – CPU). Тестирование проводилось в Prime95, тест Small FFT.

Энергопотребление, Prime95



Small FFT, Вт

Меньше – лучше



Кажется, о репутации процессоров AMD как более горячих, по крайней мере, в бюджетном сегменте, можно забыть. Очень похожее потребление в штатном режиме и заметно меньшее в разгоне – это первое и отличное достижение Ryzen 3 3300X. Конечно, с учетом разницы в 26 Вт в заявленном тепловом пакете можно было пожелать более низкого энергопотребления в штатном режиме. Но у нас все-таки разные материнские платы, поэтому разницей, в принципе, можно пренебречь.

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А что же с производительностью? На стороне Intel более высокие частоты, а у новинки AMD в запасе больший кэш, а главное, поддержка восьми потоков. Каждый тест производительности «прогонялся» минимум три раза, в зачет шел результат, близкий к среднему.

Производительность

Начнем с «синтетических» тестов.

CPU-Z Bench



Single Thread | Multi Thread, баллы

Больше – лучше



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WinRAR



Встроенный тест, Кбайт/с

Больше – лучше



Вот и первая уверенная победа новинки AMD. Во всех тестах Ryzen 3 3300X демонстрирует подавляющее преимущество над соперником.

Geekbench 4



Single-core | Multi-core, баллы

Больше – лучше



В Geekbench 4 удельная производительность на ядро все еще на стороне CPU Intel. Но из-за поддержки восьми потоков герой обзора снова демонстрирует существенное общее преимущество.

PCMark 10



Single-core | Multi-core, баллы

Больше – лучше



Заслуженный тест Futuremark выдает только общее значение. И по нему ситуация такая же – новинка AMD лидирует. Пусть и не с самым большим, но заметным отрывом.

Hexus Pifast



Время, секунды

Меньше – лучше



Расчеты числа Pi, по-видимому, до сих пор осуществляются на одном ядре. Поэтому перед нами редкий сегодня случай, когда Core i3-9350KF все еще обгоняет соперника.

TrueCrypt



AES-Twofish, Гбайт/с

Больше – лучше



А вот с операциями кодирования все наоборот. Пожалуй, это наибольшее преимущество новинки AMD во всех тестах.

Кодирование и декодирование видео соберем в один блок:

HWBot x265 Benchmark



4K | 1080p, FPS

Больше – лучше



Handbrake



Кодирование ролика 4К 60FPS,секунды

Меньше – лучше



HEVC Decode Benchmark



Встроенный тест, баллы

Больше – лучше



SmoothVideo Project SVPmark 3



Synthetic CPU, баллы

Больше – лучше



Тут все просто: преимущество от 25 до 50%, CPU AMD выглядит убедительнее во всех тестах.

Рендеринг также совместим в один блок:

POV-Ray



Встроенный тест, PPS

Больше – лучше



Cinebench R15



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше



Cinebench R20



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше



Corona 1.3 Benchmark



Время, секунды

Меньше – лучше



Сравнимая производительность на ядро и везде примерно полуторакратное преимущество по общему результату (а в Cinebench R20 и Corona еще чуть больше). Здесь лидерство Ryzen только упрочилось. Лишь в обоих Cinebench в однопоточном режиме, и только в разгоне Intel Core i3-9350KF минимально опережает конкурента.

Время переходить к игровой нагрузке. Начнем также с «синтетики».

3DMark Time Spy



Total Score, очки

Больше – лучше



3DMark Time Spy



CPU Score, очки

Больше – лучше



3DMark Fire Strike



Total Score, очки

Больше – лучше



3DMark Fire Strike



Physics Score, очки

Больше – лучше



По общему результату снова везде впереди система с Ryzen 3 3300X. А по определенным показателям, к примеру, в Fire Strike Physics Score, ее преимущество выглядит очень убедительным.

World of Tanks enCore



Встроенный тест, баллы

Больше – лучше



World of Tanks encore RT



Встроенный тест, баллы

Больше – лучше



В «старом» enCore процессор Intel чуть впереди. Но вот в enCore RT, который явно уже лучше оптимизировали под архитектуру Zen 2, небольшое преимущество у CPU AMD. Лучший частотный потенциал Core i3-9350KF позволяет ему сократить отрыв, но он все равно лишь вплотную приближается к Ryzen 3 3300X, так и не догоняя соперника.

Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, 1080p, очки

Больше – лучше



Замыкает список «синтетических» трехмерных тестов Neon Noir. И в нем снова система с CPU AMD впереди, демонстрируя 10-15% преимущество над соперником.

Напоследок протестируем процессоры в нескольких реальных играх.

Tom Clancy's The Division 2



Встроенный тест, профиль Max, 1080p, счет

Больше – лучше



Результаты очень плотные. В штатном режиме новинка AMD чуть впереди, но лучший оверклокерский потенциал позволяет представителю Intel чуть обойти ее в разгоне. Впрочем, показатели, повторюсь, сравнимы.

Metro Exodus



Встроенный бенчмарк, Extreme, 1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше



В Metro Exodus ситуация похожа. За тем лишь исключением, что разгон позволяет Core i3-9350KF практически догнать конкурента, но не обойти его.

Shadow of the Tomb Raider



Встроенный тест, профиль «выс.», 1080p, FPS

Больше – лучше



SOTTR в текущей версии неплохо оптимизирована под CPU AMD, поэтому новинка снова впереди. Ей бы разгон получше, тогда преимущество в данной игре было бы и вовсе убедительным.

Assassin's Creed Odyssey



Встроенный тест, «самое высокое», 1080p, FPS

Больше – лучше



И аналогично происходит в другой игре Ubisoft.

F1 2018



Встроенный тест, «Макс.», 4K, FPS

Больше – лучше



И снова редкий момент, когда процессор Intel демонстрирует небольшое преимущество над конкурентом в штатном режиме, которое еще немного увеличивается после разгона.

Но основной итог по игровым тестам таков, что оба вроде бы бюджетных процессора с быстрой видеокартой демонстрируют более чем достаточную производительность в современных играх. А главная новость состоит в том, что даже тут в большинстве случаев новинка AMD впереди.

Заключение

Что тут скажешь…Младший современный процессор AMD для энтузиастов вышел еще более удачным, чем старшие. Если в обозримом будущем мы действительно увидим близкие к рекомендованным цены в реальной отечественной рознице, то это будет просто отличное предложение. В подавляющем большинстве тестов, включая игры, Ryzen 3 3300X быстрее прямого конкурента из стана Intel.

Да, применительно к платформам и видеокартам AMD все еще остаются вопросы с удобством и дружелюбием к пользователю. Однако если приложить усилия, результат оправдает ожидания. И такие продукты, как Ryzen 3 3300X – это однозначно шаг в правильном направлении. Нисколько не сомневаюсь, что он действительно в большинстве тестов по производительности и ее соотношению к энергопотреблению оставляет позади прошлые флагманы конкурента, вплоть до Core i7-6700K или даже i7-7700K.

И все это – при заявленной рекомендованной цене в 120 долларов. Что еще можно желать в бюджетном сегменте? Разве что лучшего разгонного потенциала, который позволит получить заметный прирост производительности во всех режимах. А пока получается, что производителю можно было выпустить просто Ryzen 3 3300 с теми же характеристиками, и конечные пользователи не заметили бы разницы.

А еще совсем скоро нас ждут новые процессоры Intel Core 10-й серии. Среди первых моделей бюджетных, конечно, традиционно не будет. Но со временем обязательно появятся и они. Так что конкуренция во всех сегментах рынка неизбежно продолжится. А не это ли – двигатель прогресса и лучший друг покупателя?

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: