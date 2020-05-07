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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha

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Оглавление

Вступление

Платформа AMD TRX40, предназначенная для процессоров в конструктиве Socket TRX4, наверняка осталась бы без внимания обычных пользователей, если бы интерес со стороны энтузиастов, отчетливо понимающих, для чего она была создана.

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Действительно, вывести на рынок односокетные решения с поддержкой 64 и более потоков – дерзкая затея. Рассмотреть подробно ее поможет материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha. А свои мысли по поводу перспектив Threadripper я озвучу в конце обзора.

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Технические характеристики

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Модель ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
Чипсет AMD TRX40
Процессор 3-е поколение AMD Ryzen Threadripper
Оперативная память 8 слотов DDR4, от 2133 до 4733 МГц
Слоты PCIe 4 x PCIe 4.0 (x16, x16/x16, x16/x8/x16, x16/x8/x16/x8)
Мультиграфические конфигурации 3-Way AMD CrossFire; 3-Way NVIDIA Sli
Накопители 2 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
2 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4);
1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4/х2);
8 x SATA 6G
Сеть Aquantia AQC-107 (10 Гбит/с); Intel I211-AT (1 Гбит/с);
Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11 a/b/g/n/ac/ax);
Bluetooth 5.0
Аудио ROG SupremeFX 8 S1220 + ESS ESS9018Q2C
Видеовыходы Нет
USB 3 x USB 2.0;
8 x USB 3.0;
10 x USB 3.1
Форм-фактор E-ATX

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Начнем с рассказа о том, какие порты USB доступны на задней панели, а какие – через дополнительные косички и разъемы.

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На задней панели расположено:

  • Type A – 4 х USB 3.0 + 6 x USB 3.1;
  • Type-C – 2 x USB 3.1.

Через дополнительные разъемы на плате доступно:

  • Type A – 4 x USB 2.0 + 4 х USB 3.0 + 2 х USB 3.1.

Комплект поставки

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  • Материнская плата;
  • Восемь кабелей SATA;
  • Три выносных датчика температуры;
  • Два удлинителя для RGB лент (адресуемой и нет);
  • ROG Dimm.2 адаптер для пары SSD;
  • Набор винтов для М.2;
  • Q-Connector;
  • Различная атрибутика ROG (наклейки и прочее);
  • Антенна Wi-Fi;
  • Отвертка;
  • Fan Extension Card II и набор кабелей к ней;
  • USB с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция;
  • Бланк регистрации продукта.

Дизайн PCB

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Данная материнская плата рассчитана на корпуса, вмещающие форм-фактор E-ATX. Это произошло из-за желания разместить на текстолите не только массивную систему питания, но и дополнительные контроллеры, а также слот Dimm.2.

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Для установки оперативной памяти предназначено восемь слотов Dimm и четыре усиленных PCIe x16. Интересно, что на плате выведено аж восемь портов SATA, что является редкостью по современным нормам.

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Системная плата поддерживает только третье поколение Ryzen, предлагая пользователю 72 линии PCI Express 4.0 (56 от процессора и 16 от чипсета). Таким образом, уместив пять слотов М.2 и восемь портов SATA разработчикам ASUS все же пришлось идти на компромиссы.

Через адаптер Dimm.2 всегда можно подключить пару SSD по интерфейсу PCIe 4.0 со скоростью х4. Ресурсы Dimm.2 эксклюзивные и не пересекаются с другими портами и слотами.

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А вот оставшиеся три разъема М.2 получили некоторые ограничения. Так, верхний М.2 обладает 100% свободой и к нему можно подключить только PCIe 4.0 4x SSD. Чуть ниже расположен второй слот М.2. Когда он работает с устройствами PCIe, самый нижний слот PCIe 16x переходит в режим 4х.

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И, наконец, последний М.2, который прячется на обратной стороне печатной платы, позволяет работать с PCIe SSD, но тогда выключаются два порта (Е1, Е4) SATA.

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Следует заметить, что на плате установлен Wi-Fi адаптер (AX класса!) и он также подключен через еще один М.2 слот c PCIe 1x линией и ключом Е в разъеме. Иными словами, этот слот рассчитан только на устройства Wi-Fi.

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Питание подается через три разъема 6+8+8 pin (8 pin усиленные, оба коннектора с целостными пинами).

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Помимо основного питания предусмотрено вспомогательное, которое надо задействовать в случае установки нескольких видеокарт.

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Производитель рекомендует подключать минимум 8+4 pin, а как только в системе оказывается процессор Ryzen Threadripper 3960Х и выше, на дисплее при прохождении POST показывается совет использовать комбинацию минимум из 8+8.

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Отметим полный набор диагностики, состоящий из POST и разноцветных светодиодов, и панель измерения напряжений со специальной микросхемой, благодаря которой выдаваемые напряжения имеют очень точные показатели непосредственно из CPU/NB и прочего.

Большинство функций сосредоточено в правом нижнем углу – это единственное свободное место на печатной плате.

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Все четыре слота PCIe могут быть задействованы одновременно.

Система питания

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Система питания материнской платы ASUS может по праву считаться шедевром, хотя бы из-за ее возможностей по обеспечению максимального тока и занимаемой площади.

Вообще, системы с восемью слотами оперативной памяти очень неудобны для инженеров, разрабатывающих питание, так как места им почти не достается. Приходится вписывать мосфеты вверху платы, а там и охлаждение хромает, и разводка неудобна. Но другого выбора у производителей нет.

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Силовые цепи управляются ШИМ-контроллером IoR 35201. Это хорошо себя зарекомендовавший ШИМ-контроллер с развитыми функциями управления фазами. Полный список его характеристик следующий:

  • Ultra Low Quiescent Power Dual output 8 phase (8+0/7+1/ 6+2) PWM Controller;
  • VR12 Rev 1.7, VR12.5 Rev 1.5, IMVP8 Rev 1.2, AMD SVI2, and Memory VR modes;
  • Switching frequency from 194KHz to 2MHz per phase in 56 steps;
  • IR Efficiency Shaping Features including Dynamic;
  • Phase Control and Automatic Power State Switching;
  • Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light Loads and Active Diode Emulation for very Light Loads;
  • IR Adaptive Transient Algorithm (ATA) on both loops minimizes output bulk capacitors and system cost;
  • Auto-Phase Detection with PID Coefficient autoscaling;
  • Fault Protection: OVP, UVP, OCP, OTP, CAT_FLT;
  • I2C/SMBus/PMBus system interface for reporting of Temperature, Voltage, Current & Power telemetry for both loops;
  • Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy non-volatile programming;
  • Compatible with 3.3V tri-state drivers;
  • +3.3V supply voltage; -40oC to 85oC ambient operation; -40oC to 125oC junction.

Из всех перечисленных особенностей я бы отметил несколько важных для нас вещей, а именно: настраиваемое количество подсоединенных фаз (от 8+0 до 6+2), плавную регулировку частоты работы каждой фазы (от 194 КГц до 2 МГц), полную поддержку всевозможных защит, передачу телеметрии в комбинированном двухканальном подключении (передача данных происходит по каждому каналу), максимальную температуру до 125°C.

Стабилизатор напряжения материнской платы ROG Zenith II Extreme Alpha включает в себя 16 силовых модулей Infineon TDA21490, каждый из которых рассчитан на ток в 70 А. Схема подключения предусматривает использование двойных интегрированных микросхем с мосфетами и драйверами Infineon TDA21490. Проще говоря, подключены они парами и ШИМ-контроллер управляет восемью параллельными фазами. Это что касается основного напряжения CPU.

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Еще четыре фазы задействовано для питания CPU_SoC. Они так же состоят из ШИМ-контроллера IoR 35201 и четырех микросхем Infineon TDA21462 (60 А). Таким образом для питания процессора инженеры ASUS установили суммарно 20 микросхем Dr.MOS.

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На четыре канала памяти задействовано четыре фазы питания, на каждую приходится по NCP 302155, выдающему до 55 А.

Об интересном

RGB-подсветка

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Подсветка на ASUS ROG разбросана по всему текстолиту: подсвечивается буквально каждый сантиметр, каждый радиатор и каждый разъем. Ее возможностями можно управлять как из BIOS, так и с помощью дополнительной программы ASUS. Причем по традиции POST-индикатор после включения и загрузки ОС можно перевести в режим отображения температуры CPU.

Естественно, все совместимые устройства объединяются и синхронизируются по типажу, цвету и характеру свечения светодиодов.

Аппаратные кнопки и дополнительные возможности

Выше уже упоминалось, что системная плата изобилует всевозможными примочками, типичными для линейки ROG. Это кнопка включения, Flex, дисплей с POST-индикацией и светодиодная индикация, включая обращение к HDD.

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Наибольший интерес вызывает дисплей, который используется в нескольких поколениях плат ASUS. Он программируемый – для этого нужно устанавливать ПО ASUS. После POST автоматически показывает температуру CPU, но можно выводить всевозможные данные на вкус пользователя.

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Есть и целый набор точек измерения напряжений. Вряд ли в повседневной работе они нужны, поскольку данные, выдаваемые BIOS, отличаются высокой точностью.

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Помимо экрана установлены светодиоды. По ним можно быстро одним взглядом оценить проблему на этапах прохождения POST. Слоты памяти, номер микросхемы BIOS, обращение к HDD и прочее – все это присутствует на печатной плате в виде информационных светодиодов.

Есть возможность обновить BIOS без основных компонентов системы, а также сбросить ее настройки всего одним нажатием. К тому же теперь клавиша Reset переименована во Flex, и она программируется на различные действия со стороны пользователя.

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Режим SLOW_MODE (для включения минимального множителя процессора при разгоне на жидком азоте) предотвращает падение системы после прохождения тестов и снятия нагрузки на ЦП. А еще есть SAFE Boot и Retry. Кнопка SAFE_MODE для входа в BIOS при попытке стартануть систему с нерабочими параметрами. Retry позволяет повторить попытку материнской платы осуществить старт с неизменным параметрами BIOS.

Далее идет джампер LN2_MODE, понижает действие Cold-boot эффекта. Естественно, по соседству кнопка смены микросхемы BIOS. Чтобы во время разгона с отрицательными температурами не терялся М.2 SSD, расположенный сзади, есть возможность его временно отключить и разморозить систему. А также добавился переключатель, активирующий все вентиляторы на максимальную скорость.

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Плата также поддерживает подключение 5050 RGB-лент (простые RGB до двух штук (12V/R/G/B)) и адресуемые ленты (до двух штук).

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Из новшеств – разъем под водоблоки. Его распиновка и тип мне неизвестен. Возможно, ASUS договорилась со сторонними производителями и стала поддерживать их системы, чтобы выводить информацию об оборотах помпы, температурах и прочее на свой дисплей.

Система охлаждения

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Система охлаждения состоит из нескольких радиаторов и трех вентиляторов. Один обслуживает чипсет, а еще 2 охлаждают радиатор системы питания.

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Оба фронтальных разъема М.2 оснащены радиаторами, причем тепло от них должно поглощаться не только SSD, но и переходить от чипсета. Потому что именно он нагревается больше всего. В действительности при отсутствии плотного контакта между радиаторами чипсета и М.2 тепло еда перетекает от чипсета.

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Еще пара М.2 вставляется в плату в виде разъема Dimm.2. Внутри у него встроены датчики температуры. Последний, 5 слот М.2. сзади платы будет работать без охлаждения.

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Теоретически ASUS могла бы разработать специальный радиатор и для него, либо увеличить размер задней защитной крышки. Но этого не было сделано.

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Она лишь распределяет часть тепла на себя от основной системы питания и чипсета. А также служит местом размещения RGB подсветки.

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Так как чипсет AMD выделяет до 15 ватт тепла то для него предусмотрен радиатор с вентилятором.

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Разобрать его полностью не получилось и со временем внутри скопится пыль, которую сложно будет убрать. В приближении видно, что внутри есть несколько ребер, которые выполняют функцию теплоотвода.

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По соседству установлен радиатор системы питания CPU_SoC. Тепловыделение сборок не велико, и даже столь скромного размера хватает.

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Радиатор системы питания совмещен с боковой панелью и выполнен из металла. Внутри проложена тепловая трубка. А для придания высокой эффективности дополнительно установлено 2 небольших вентилятора. Они настраиваются совместно через меню BIOS.

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К нему же подходят кабеля светодиодной подсветки и интерфейс дисплея.

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Еще одно место излучающее тепло – это 10 Гбит сетевой адаптер. Для этого на радиаторе используется вторая термопрокладка. Надо сказать, что у радиатора чипсета будет сложная судьба, так как термопрокладка уже при тестировании начала дубеть и несомненно потеряет часть своих свойств.

Тестовый стенд

Конфигурация:

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  • Материнская плата: ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha (AMD Socket TRX4, AMD TRX40);
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 3970X;
  • Система охлаждения СЖО:
    • Помпа: Laing D5 Vario 4800 об/мин, реальный расход в контуре 700-750 л/ч;
    • Водоблок: EK Supremacy с модифицированным основанием большей площади;
    • Радиатор: Alphacool NexXxoS Monsta 360 мм;
    • Вентиляторы: Scythe Minebea 120 мм 1900 об/мин 129 м3/ч;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Kingston, 4 x 8 Гбайт (парные комплекты Kingston HyperX Predator RGB [HX440C19PB3AK2/16] и Kingston HyperX Predator [HX440C19PB3K2/16]);
  • Видеокарта: ASUS Radeon RX 5700 1660;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Thor 1200P, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64;

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Для оценки производительности М.2 слотов использовался SSD Kingston A2000 250 ГБ (NVMeTM PCIe Gen 3.0 x 4 линии);

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Режимы работы и разгон

Любой процессор AMD Ryzen принято разгонять двумя способами: первый, просто и не очень эффективный – это повышение множителя на всех ядрах и Vcore. В таком режиме не всегда удается приблизиться даже к 4,2 ГГц и тем более для процессоров Threadripper с их изначальными 280 ваттами и чиплетной компановкой.

Второй способ - «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage». Когда мы позволяем внутреннему алгоритму использовать больше сверх лимитов относительно заводских характеристик. При этом добавляем Vcore относительно номинального значения. Так мы добиваемся большей частоты на загруженных 2-4 ядрах, и приемлемый разгон на остальных при 100% загрузке.

Вообще, описание в главе энергопотребления и «буста» у AMD предостаточно нюансов и технически сложных моментов, но для примитивного понятия достаточно привести несколько тождественных утверждений AMD.

  • Package Power Tracking (PPT): Лимит, доступный для выделения на весь разъем Socket AM4.
  • Thermal Design Current (TDC): Максимально допустимая сила тока в режиме типичной нагрузке без срабатывания защит по температуре.
  • Electrical Design Current (EDC): Максимально допустимая сила тока в режиме буста без срабатывания защит по температуре.

Вот это три главных параметра, которыми принято управлять для расширения коридора срабатывания защит. Так как средства разгона процессора глубоко интегрированы в прошивку BIOS, то сейчас появился второе меню в материнских платах для управления процессором. Это важное замечание, так как часть настроек не доступно самой плате без свежего образа BIOS.

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Для процессора 3970X был выбран самый простой и элегантный способ разгона – увеличивая лимит TDP он самостоятельно разгонялся и выставлял нужное напряжение. В итоге не пришлось возится часами с настройками, а доверить все дело встроенному алгоритму Boost. Даже больше, поэкспериментировав с различными подходами наиболее оптимальным оказался самый простой метод. Сам принцип его работы – автоматически подстраиваться, но изначальный лимит в 280 ватт он не может превзойти. Поэтому плавно увеличиваем его, обращая внимание на запас мощности своей системы охлаждения.

Надо понимать, что финальные частоту при 100% нагрузке на всех ядрах могут отличаться от базовое частоты совсем немного, но основные дивиденды вы получите при частичных нагрузках. Если взять номинальный режим работы 3970Х за 100%, то все манипуляции с разгоном добавили ему от 0 до 10% экстра производительности. И чем меньше используется многозадачность, тем больше выгода от разгона.

Но наша задача не показать вам раскрытый потенциал CPU, а максимально нагрузить VRM платы чтобы прощупать почву на предмет перегрева и на какой нагрузке этот перегрев произойдет.

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И в штатном режиме, и в разгоне температура чипсета не поднимается выше 70-74С, VRM не выше 80С, а вот CPU греется от 70 до 80С. Первые два отлично охлаждаются встроенными вентиляторами, а процессор требует для себя очень производительной системы охлаждения. Для его разгона следует смотреть только в сторону СВО, потому как 280 ватт – это вам не шутки.

В разгоне удалось достичь 350 ватт TDP с приемлемой максимальной температурой, впрочем, это никак не повлияло на нагрев чипсета (запуск теста записи одновременно на 3 SSD) и VRM, их вентиляторы просто увеличили обороты. Здесь и кроется нюанс этой платы – 3 встроенных вентилятора ощутимо шумят после определенного времени тестов.

Возможности BIOS

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Это раздел оверклокинга с базовыми функциями и напряжениями. В нем доступны некоторые пункты меню с тонкими настройками.

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Готовые пресеты для разгона процессора. Первые 2 уровня разгоняют по принципу Precision boost overdrive + Offset voltage. Последний сильно задирает Scalar множитель и не трогает напряжение.

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Тонкая настройка питания CPU и множителя для CCX.

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Настройки защит материнской платы по питанию и разгону через изменения параметров Precision boost.

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Настройка питания процессора, памяти, и т.д.

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Установка вспомогательных напряжений.

На процессор можно подавать 2 типа напряжений: автоматический и адаптивный (offset). В дополнение к ним существует ряд второстепенных настроек по напряжениям.

Параметр Значение
CPU Core Voltage От 0.75 В до 1.7 В с шагом 0.00625 В, расширяется до 2В в режиме LN2;
+/- от 0.00625 В до 0.45 В с шагом 0.00625 В
CPU SoC Voltage От 0.75 В до 1.5 В с шагом 0.00625 В, расширяется до 2.0 В в режиме LN2;
+/- от 0.00625 В до 0.45 В с шагом 0.0125 В
Dram A/B Voltage От 0.5 В до 2.15 В с шагом 0.01 В
Dram C/D Voltage От 0.5 В до 2.15 В с шагом 0.01 В
VDDG CCD Voltage От 0.7 В до 1.8 В с шагом 0.001 В
VDDG IOD Voltage От 0.7 В до 1.8 В с шагом 0.001 В
1.00V SB Voltage От 0.7 В до 1.4 В с шагом 0.00625 В
1.8 PLL Voltage От 1.5 В до 2.55 В с шагом 0.015 В

Система мониторинга

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Всего на плате есть восемь 4pin разъемов для вентиляторов. Если этого мало (т.к. часть занята 3 встроенными вентиляторами), то подключается плата расширения еще с 6 4 pin разъемами, 3 датчиками температуры и 3 RGB (12+) лентами.

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В разделе мониторинга вы найдете температуры всех основных элементов материнской платы и напряжения, включая датчик температуры VRM, температуру на разъеме для внешней термопары (в комплекте не поставляется).

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На плату установлено 8 4pin коннекторов для вентиляторов (два повышенной мощности для помп СВО).

В Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning. Плата сама протестирует возможности подключенных вентиляторов, и создаст профили с оптимальными настройками.

Заключение

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Вместе с платформой AMD TRX40 с разъемом Socket TRX4 мы наконец-то получили реальную конкуренцию в сегменте HEDT. Теперь Intel не остается ни единого шанса на выживание в классе многоядерных конфигураций.

Компания AMD обошла основного конкурента по всем позициям (правда, в том числе и по стоимости). Увы, это было неизбежно, поскольку тот просто не может предложить такого количества потоков в одном сокете. А тем временем AMD теснит оппонента и на площадке энтузиастов, и в вопросе предоставления большей вычислительной мощности для массивных расчетов.

Фактически AMD TRX40 предоставляет два пути применения. Первый – энтузиасты и пользователи, понимающие, для чего задействовать и как использовать 64 и более потоков. Особенно выигрышно платформа AMD смотрится при кодировании и обработке данных – там, где параллельные вычисления наиболее эффективны. Второй вариант – место в серверной. С таким набором и поддержкой ECC памяти можно смело брать процессоры Threadripper для создания сервера средней величины.

Да и материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha буквально кричит об этом: сеть 10 Гбит/с плюс резерв 1 Гбит/с, можно настроить отдельный VLAN на канале Wi-Fi, пять слотов М.2 и восемь портов SATA… А четыре слота PCIe позволят установить как минимум три дочерних платы. В общем, способов применения множество, только не стоит предъявлять высокие требования в играх. Во всех иных аспектах AMD Threadripper будут вне конкуренции.

Плюсы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha:

  • Обновление версии BIOS без «железа», две микросхемы BIOS;
  • Сброс BIOS кнопкой с торца задней панели;
  • Программируемая кнопка Flex;
  • Точки измерения напряжений, позволяющие делать это с высокой точностью;
  • Запас мощности системы питания превосходит энергопотребление CPU AMD раза в два;
  • Достаточное число USB 3.1 на задней панели;
  • Восемь портов SATA и пять разъемов M.2;
  • Наличие всех необходимых коннекторов и датчиков температуры;
  • Световая индикация POST и дисплей с информацией;
  • 10 Гбит/с сетевой контроллер + Wi-Fi AX (реально достигнутые скорости скачивания с роутером RT-AX88U – до 170 Мбайт/с).

Минусы материнской платы:

  • Высокая цена.

Может не устроить:

  • Один разъем М.2 расположен сзади и лишен охлаждения;
  • Всего два свободных разъема Cha_Fan;
  • Некоторые ограничения на два М.2.

Дмитрий Владимирович aka Rasamaha

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату A ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha.

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nepranov
08:59
Это ты из опыта от своей 1060 тут заявления такие строчишь? А лучи чисто на ютубе играешь?)))
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