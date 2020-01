Оглавление

Вступление

Можно ли собрать бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей в начале 2020 года? Пожалуй, да. ЭЛТ-монитор с портала Avito за 500 рублей, процессор «ксеончик» с площадки AliExpress уровня Intel Xeon X3470, соответствующая материнская плата и остальной обвес. Но не каждый готов рискнуть приобретением вещей, бывших в употреблении, рассматривая покупку лишь магазинных компонентов, находящихся на гарантии. В таком случае задача осложняется или становится невыполнимой. Или нет?

При обновлении своего старого компьютера у пользователей часто остаются старая мышка с клавиатурой, монитор, коврик… Необходимо только обновить начинку системного блока, и вот здесь наша мечта с бюджетом 10-12 тысяч рублей становится заметно ближе.

Моей целью была демонстрация конфигурации ПК, которая отвечает современным требованиям. Она позволяет насладиться процессом работы без отвлечения на долгую загрузку (и тормоза старенького жесткого диска объемом 160 Гбайт 2005 года выпуска с потерей нервов или даже данных) и, конечно же, прикоснуться к технологиям и архитектурам текущего поколения.

Не забываем о серфинге в интернете, любви к разложению пасьянса и выходным покатушкам в «танки». С таким бюджетом сильно не разгуляешься, придется отказаться от дискретной видеокарты и рассчитывать на встроенное графическое ядро, но найти нужный и интересный APU нам еще под силу.

Данный материал планировался к сдаче несколько месяцев назад, но свою актуальность сохраняет и по сей день.

Центральный процессор

Мозгом любого компьютера является процессор. Среди разнообразия бюджетных вариантов в линейке Intel наиболее доступен Celeron G4920, но встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 производительностью не поражает. У компании AMD выбор шире, например, Athlon A8-9600 стоимостью всего лишь 2300 рублей. Правда, устаревшая архитектура и старый техпроцесс, уровень TDP 65 Вт и определенные проблемы с воспроизведением видеоконтента делают его не лучшим выбором.

На данную роль лучше подходит представитель поколения Ryzen, занимающий младшую строчку в модельном сегменте – AMD Athlon 200GE. Можно сказать, входной билет в бюджетный гейминг.

Конечно, анонс процессора AMD Athlon 3000G возможно предъявит нового короля бюджетного мира, но на данный момент его сложно купить, да и стоимость высока. Другой фаворит, которого нельзя не упомянуть, Ryzen 3 2200G еще интереснее за счет большего числа ядер и более производительного iGPU Vega 8, но ценник в магазинах на него почти в два раза выше 200GE, что соответствует и аналогичному росту быстродействия.

На момент написания статьи у пользователей был выбор между боксовой версией AMD Athlon 200GE за 3100 рублей с простеньким кулером и расширенной гарантией или же обычная OEM поставка за 2800 рублей, где за 300 дополнительных рублей мне как раз обойдется отдельная система охлаждения. Что же, я выбрал первый вариант.

Встроенное графическое ядро Vega 3 задействует три вычислительных модуля с 192 универсальными шейдерами и обеспечивает необходимый минимум производительности для вечерних посиделок, а аппаратная поддержка декодирования видео не должна нарушит просмотр роликов на Youtube. Определились, идем далее. К тому же, быстродействие Vega 3 вдвое превышает UHD Graphics 610, так что выбор пока очевидный.

Боксовый кулер без официального наименования поставляется с дешевыми APU старого поколения Athlon и перекочевал на процессор AMD Athlon 200GE, для справки присвоим ему имя AMD Near-Silent. По эффективности он достаточно неплох для решений с TDP 35W и обдувает околосокетное пространство, включая мосфеты.

Скорость вращения крыльчатки вентилятора составляет 1100 – 3200 об/мин: до 1600 об/мин карлсон остается тихим, далее возникает треск гидравлического подшипника. Для обычной работы и охлаждения процессора 1100 – 1600 оборотов достаточно, но если нагреву подвержены соседние компоненты, например, зона VRM, чипсетный радиатор или твердотельный накопитель SSD, то как показало тестирование сбить температуру помогает повышение оборотов хотя бы до 2200, но различается небольшой гул ротора.

Итоговая сумма сборки – 3100 рублей.

Хранилище данных

Собирать ПК в 2019 году с использованием жесткого диска под систему уже не комильфо. Особенно учитывая тот факт, что в продаже остались HDD лишь объемом 500 Гбайт с заоблачной стоимостью 2700 рублей. Современная проблема требует современных решений, поэтому присматриваемся к твердотельному накопителю, а для сохранения пространства – к форм-фактору М.2.

Недорогим, доступным и оптимальным по характеристикам в списке первым выпадает модель S400U-120-80 BULK емкостью 120 Гбайт производства GoodRAM. Он обходится в 1500 рублей.

Микросхемы памяти используются TLC, ресурс выше. Производительность накопителя следующая:

Чтение данных – до 550 МБ/с;

Запись данных – до 350 МБ/с.

Итоговая сумма – 4600 рублей.

Материнская плата

Следующий шаг – материнская плата. Наиболее бюджетным и распространенным чипсетом для процессора AMD является A320, который не лишен оверклокерских возможностей, что заставляет конкурирующую сторону с платами на базе H110/H310 кусать локти.

В списке интересных материнских плат имеются ASRock A320M-DVS R4.0, Gigabyte GA-A320M-H, MSI A320M Pro-E, но среди них спряталась модель ASUS Prime A320M-K, отличительными чертами которой являются поддержка накопителя формата M.2 и процессоров последнего поколения Ryzen 3000, положительные отзывы и кое-какие рекорды.

В нашем случае материнская плата ASUS Prime A320M-K построена по шестифазной схеме, где четыре фазы отведены на CPU, две – на SoC, а за управление отвечает ШИМ-контроллер ASP1106GGZQW. Транзисторы в связке от ON Semiconductor – 4C09B YEHN09 + 4C06B YEIJ0M. Для каждой из фаз установлены драйверы с маркировкой 4J=5B T07.

Зона VRM не имеет радиаторов системы охлаждения, однако, материнская плата комфортно себя чувствует с четырех- и шестиядерными процессорами AMD Ryzen с TDP 65 Вт, поэтому беспокоиться с менее требовательным Athlon 200GE точно не стоит, тем более штатный кулер боксового типа обдувает данный участок.

Цена – 3000 рублей, итоговая сумма – 7600 рублей.

Оперативная память

Процессоры поколения Zen очень чувствительны к тактовой частоте оперативной памяти и раскрывают потенциал в двухканальном режиме, поэтому два модуля ОЗУ обязательны. Объема 8 Гбайт будет достаточно. Рынок предлагает широчайший выбор, но с минимальной переплатой мы обратим внимание на любимые зеленые планки Samsung.

И чтобы соответствовать тренду, я решил остановиться на модели семейства M378A1G43TBx, построенные на чипах Samsung T-die, а именно, M378A5143TB2-CTD объемом 4 Гбайт. Тактовая частота по паспорту – 2666 МГц.

На текстолите читается дата производства – 17 неделя 2019 года, в утилите – 20 неделя. Ревизия платы – M378A1K43CB2-V03.

Дополнительная информация из программы Thaiphoon Burner.

Каждый модуль стоил по 1250 рублей, общая стоимость всей сборки – 10 100 рублей.

Классический корпус

Практически основной костяк комплектующих готов: процессор со встроенным видеоядром, кулер, материнская плата, оперативная память и твердотельный накопитель для хранения данных. Остается блок питания и защитный каркас, он же корпус. Здесь у нас есть неплохой выбор! Обратимся вначале к стандартному варианту.

В своем форм-факторе выделяется модель Exegate MI-207 – недорогой корпус, возможен в комплектации с блоком питания от 300 Вт! Остановимся на нем (в нашем случае БП равен 350 Вт), итоговая сумма – 12300 рублей. За свои деньги он весьма неплох.

Exegate MI-207 относится к офисным корпусам типоразмера HTPC и рассчитан на материнские платы MicroATX/mini-ITX. Передняя пластиковая панель частично отделана глянцем, имеет кнопки включения и перезагрузки, пару USB-портов и лоток для DVD-привода.

Внутренняя составляющая совсем не балует: благодаря выбранному профилю и габаритам 285 х 95 х 400 мм, в корпус Exegate MI-207 можно установить процессорный кулер высотой 65 мм и низкопрофильную видеокарту длиной до 210 мм до монтажа боковой панели и примерно до 320 мм после. После ручной доработки можно установить графический ускоритель через райзер вертикально стандартного двухслотового габарита.

Пара пучков проводов одиноко выглядывают из-за угла – это кабели для подключения передней панели и коннекторы питания БП, в данной модификации Exegate MI-207 M350 используется модель на 350 Вт.

Блок питания установлен таким образом, что кнопка включения и шнур для подключения смотрят вниз, в пол. Для корректного вертикального использования в комплектации идет специальная подставка, приподнимающая корпус на 5 см: в горизонтальном положении ею можно пренебречь.

В линейке офисных корпус Exegate MI-2xx используется серия блоков питания ITX-M форм-фактора SFX мощностью 300-450 Вт.

Полная конфигурация системы кабелей выглядит следующим образом:

1 x 20+4-контактный ATX;

1 x 4-контактный ATX12V;

2 x SATA;

1 x Molex;

1 x Floppy.

Мощность модели M350 по линии +12 В составляет 260 Вт. Проглядываемая начинка сквозь решетки бедновата, теоретически он справится с бюджетной видеокартой с энергопотреблением до 75 Вт, а задействовать ускоритель с дополнительным питанием через переходник я бы не рискнул. Максимальный уровень – GTX 1050/1050 Ti/1650 и RX 550/560.

Финальная сборка в корпусе Exegate MI-207 выглядит следующим образом: бюджетный ПК во всей «красе», ничего лишнего.

Альтернативный вариант – обычный кейс из жести с ценником 1000 рублей плюс БП класса NoName без знака качества рублей за 600: зато экономия скажите вы, но рисковать не будем.

Пример классики рассмотрен; возможно, сделаем что-нибудь более безумное?

Картонный корпус

Вы когда-нибудь задумывались над альтернативным использованием упаковок от продукции, помимо собирания пыли, хранения неиспользуемой комплектации или даже обычной утилизации? Как насчет того, чтобы сделать корпус из упаковки?

Многие бюджетные материнские платы нижнего ценового сегмента поставляются в картонных коробках небольших размеров, порой соответствуя габаритам модели. Данное условие справедливо и для ASUS Prime A320M-K.

Для начала избавимся от красочной полиграфии упаковки и вывернем коробку наизнанку, для этого вытащим боковые язычки из пазов.

Несколько хитроумных движений и коробка благодаря тем же защелкам собрана в обратном порядке и крепко держится.

Получаем элегантный белый корпус средней прочности.

И что же дальше? Блок питания так и так покупать, стандартный ATX сюда точно не поместится, даже SFX.

В одном из обзоров мини-ПК я рассказывал о блоке питания формата небольшой платы-адаптера с внешним БП, именуемые соответственно Pico PSU. Для нашей сборки идеально подойдут из прошлого материала преобразователь lr1109 известной компании Realan на 120 Вт и блок питания AC-DC ADP-43AB Rev A1 на 150 Вт.

Примерно 2500 рублей уходит на такой тандем из бесплатной коробки и системы питания. Можно поискать и подешевле аналоги. Итоговая стоимость – 12600 рублей: меньше классики, меньше размеры. ?

Для будущих экспериментов я приобрел адаптер RGeek LD-A250WL 250W и ноутбучный блок питания RGeek AC-DC LD120180 на 200 Вт: мощнее, надёжнее, справятся даже с разогнанным AMD Ryzen 5 2400G до предела. В данном материале их и задействуем.

О данной Pico PSU я ранее несколько слов говорил, поэтому пробежимся по блоку питания. Выходная мощность примерна 216 Вт.

Блок питания RGeek LD120180 по своим габаритам больше смартфона с диагональю 5,5 дюйма и значительно превосходит его по весу. Сбоку располагается одинокая китайская гарантийная пломба, которая яркими красными иероглифами предупреждала меня не вскрывать его. Не послушался.

Внутри корпуса располагается полноразмерная печатная плата с массивным радиатором. Полностью разобрать блок питания не удалось: PCB приклеена к основанию, поэтому отделаемся только визуальным осмотром.

На печатной плате маркировка SADP-220DB BH, поиск в интернете ведет к модели производства Delta для решений Dell, очень неплохо. По запросу в комментариях изучу его доскональнее.

Продолжаем сборку ПК в картонной коробке. Прорезаем окно для заглушки на заднюю панель.

Материнскую плату крепим к основанию упаковки обычными винтами М2.5 или М3.

Прорезаем вентиляционное отверстие для штатного кулера: боксовый ветродуй идеально подошел по высоте. Во избежание эффекта мясорубки советую установить защитную решетку.

Подключаем Pico PSU, необходимые коннекторы, устанавливаем комплектующие и наслаждаемся финальной сборкой. Настоящий колхоз. ?

Посоветовал товарищу помочь и обклеить красиво упаковку малярным скотчем для придания мягкой шероховатости и устранить просветы, но справился он посредственно: «я художник – я так вижу»! Ну и ладно.

По периметру прорезаем дополнительные вентиляционные прорези для наиболее горячих участков – подсистема питания VRM материнской платы, адаптер Pico PSU и чипсет A320. Огромный плюс такого подхода в том, что свежего прохладного воздуха поступаем исключительно сверху, а не всасывается через все прорези, и выдувается только через отверстия с хорошим потоком. Практика покажет плюсы и минусы.

Если хотим украсить сборку кнопкой включения с RGB подсветкой, то добавляем дополнительные 200 рублей к общему бюджету, самый простой вариант – радиорынок и переключатель за 15 рублей.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS Prime A320M-K;

Процессор: AMD Athlon 200GE;

Система охлаждения процессора: боксовый кулер AMD Near-Silent;

Термоинтерфейс: заводской;

Оперативная память: Samsung M378A5143TB2-CTD 2666 МГц 4 Гбайт х 2;

Накопитель SSD: GoodRAM S400U-120-80 BULK объемом 120 Гбайт;

Блок питания: Exegate M350 350 Вт, Pico PSU RGeek 250 Вт;

Корпус: Exegate MI-207, коробка материнской платы;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO, показатели кадров в секунду записывались программой Fraps в отдельный CSV-файл.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование

Геймерский ПК сверхбюджетного уровня построен на базе процессора AMD Athlon 200GE со встроенной графикой Vega 3 и материнской платы ASUS Prime A320M-K, обновленной до последней версии BIOS 5222.

В качестве оперативной памяти выступают два модуля Samsung на микросхемах T-die объемом 4 Гбайт каждый, что в сумме дает 8 Гбайт в двухканальном режиме, позволяющие полностью раскрыться потенциалу APU семейства Ryzen.

Первоначальной задумкой статьи являлась демонстрация оверклокерских возможностей процессора AMD Athlon 200GE, который по умолчании разгон не поддерживает, однако на версии BIOS с AGESA 1.0.0.6 (для модели ASUS Prime A320M-K это версия 4207) данная функция была разблокирована, в дальнейшем убрана, но по истечении пары месяцев вновь введена, и на текущий момент данный APU отлично гонится на материнских платах с чипсетом B350/X370/B450/X470.

Стоимость подобных решений высока, поэтому среди бюджетных плат остается только A320, и по правде говоря часть моделей разгон поддерживает. К сожалению, данная функция обошла стороной ASUS Prime A320M-K и даже модификация BIOS пусть и раскрывает нужные параметры в микропрограммном обеспечении, на практике ситуация не меняется: разгон встроенного видеоядра 200GE вовсе недоступен. Зато с прошивки 4406+ для младшего APU открыты тактовые частоты оперативной памяти 2667 МГц и выше, на этом и сделаем ставку.

Вот так выглядит стандартная версия BIOS версии 4207, с которой поставляется материнская плата с завода. Как видим, на ранних стадиях изменение тактовой частоты оперативной памяти соответствовало в рамках ТТХ процессора Athlon.

Пусть разгон ОЗУ разблокировали в дальнейшем, но изменение тактовой частоты процессора AMD Athlon 200GE на чипсете A320 даже в фирменной утилите Ryzen Master в среде Windows не ввели, жадины.

На момент написания статьи для материнской платы последней версией BIOS значился код 5222 с предпоследней AGESA 1.0.0.3 ABBA, который планировался сравнить с AGESA 1.0.0.6, где производительность подросла на 5-15%. Однако материал значительно разросся и включать сравнение я не стал. С появлением прошивки с AGESA 1.0.0.4, которая вносит заметные улучшения в быстродействие такой обзор возможен, хотя многие его аспекты я раскрыл в статье «Сравниваем работу AGESA 1.0.0.3ABBA и 1.0.0.4B на плате B450».

Очень жаль, что тестирование разогнанного процессора AMD Athlon 200GE отменяется: практически любой экземпляр берет отметку 3.8-3.9 ГГц, что дает прибавку производительности в играх на 10%, в приложениях – до 18%. Поэтому сконцентрирую усилия на влиянии тактовой частоты оперативной памяти и таймингах.

Однако начнем мы со сравнения эффективности охлаждения стандартного корпуса Exegate MI-207 с обычной картонной коробкой. ?

Тестирование корпусов

Температура компонентов, °C

Комплексная нагрузка





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В отличие от металлического кейса, в обычной упаковке приток свежего воздуха организован прямым доступом, поэтому процессор и околосокетное пространство холоднее на пару градусов. Но, несмотря на показания мониторинга (чипсет прогревается всего лишь до 46°C), реальная температура значительно выше: даже палец держать невозможно, а пирометр показывает 73-78. Дело в том, что вентиляционная прорезь напротив системной логики A320 сильнее всего удалена, и адаптер Pico PSU и фазы питания обдуваются эффективнее.

Все наоборот с корпусом Exegate MI-207, где кулер располагается внутри блока и гоняет воздух по кругу, нагревая все вокруг. Корпусных вентиляторов MI-207 не имеет, ситуацию спасает расположенный внизу блок питания на выдув, который частично захватывает потоком воздуха у чипсета.

Твердотельный накопитель лишен действующего термодатчика, всегда показывая 33°C, а показания пирометра не сохранены, поэтому перейдем к рассмотрению энергопотреблению системы.

Энергопотребление системы, Вт







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Результаты приятно поражают, но достаточно логичны: если AMD Ryzen 3 2200G с четырьмя ядрами потребляет до 120-130 Вт, то вдвое слабый Athlon 200GE едва лишь доходит в пике до 75 Вт, а стандартно и вовсе требуя 60-70 Вт. С такой нагрузкой справится маломощный ноутбучный блок питания и обычный Pico PSU, выдающий 8 А и выше по линии +12В (формула расчета 8*12=~96 Вт, что хватит с небольшим запасом, учитывая просадки в пике), например, модель RGeek 150P и аналоги.

Скоростные показатели в программе AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark.

AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тест быстродействия WinRAR по имитации архивации большого массива данных.

WinRAR 5.71 x64

Speed, KB/s





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Наконец-то мы переходим к игровым тестам! Повторимся, что мы вычисляем исключительно мощность APU на базе процессора AMD Athlon 200GE с его встроенной графикой Vega 3. Но не всегда частота ОЗУ в приложениях стабильна в играх: из-за нагрузки на iGPU приходится жертвовать разгоном оперативной памяти на пару шагов назад, поэтому не везде напротив 3466 МГц будет значение кадров в секунду.

И как мне показалось, «простенькой игрой» из имеющихся выступит BioShock Infinite, но я был неправ. Для стабильной картинки и хорошего framerate настройки были выставлены в положение «Средний», а разрешение – в ноутбучное 1366 х 768.

В качестве сцены выбран первый уровень с открытыми пространствами, далее – полет на ракете в летающий город.

BioShock Infinite

Кадры в секунду

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В целом, играбельно, но никакого эффекта «вау».

Далее следует «дотка». Скриншотов не осталось. Настройки графики – «Скорость», разрешение Full HD. В таком случае APU Athlon 200GE более чем хватает для 60 кадров в секунду, но игра на «минималках» мало кого устроит.

DOTA 2

Кадры в секунду

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Самый тяжелый проект из рассмотренных – Ведьмак 3: Дикая охота. Чтобы хоть как-то показать всю «мощь» процессора, пришлось снизить до минимума настройки графики и выставить унизительное разрешение 1024 х 768. Виновата ужасная оптимизация или Vega 3? Что скажете?

В качестве тестового участка выбран фирменный отрезок между деревней, замком и лесом с рекой: еще то испытание для видеокарт.

Данный процессор со встроенной графикой «пыжился» как мог, но выжать 30 кадров в секунду удалось, хотя постоянные разрывы категорически портили игровой процесс.

The Witcher 3: Wild Hunt

Кадры в секунду

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



И сразу же заметной отдушиной стал популярный проект World of Tanks, в котором процессор AMD Athlon 200GE смог найти себя и свое предназначение. Конечно, от HD-клиента пришлось отказаться, так как наблюдались заметные разрывы кадра даже с FPS более 60, поэтому переключился на «стандартную графику».

Хорошую производительность в разрешении 1920 x 1080 можно добиться даже со сглаживанием, детализацией объектов, но отключенными тенями, освещением и растительностью.

Более чем «живенько», а главное приятная картинка без «тиринга».

Стабильные, можно сказать, железобетонные 60-90 кадров при разгоне оперативной памяти до 3333 МГц: средний показатель – 80 FPS. Качество графики приемлемое, игровой процесс не нарушен, наоборот, с отключенными тенями и травой мы немного «читерим» в игре и видим лучше противника.

World of Tanks

Кадры в секунду

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Производительности с лихвой хватает для комфортной игры, и в таком режиме был проведен с десяток приятных боев: реклама танков «off».

Для тех, кому сложно оперировать игрой, воспользуемся последней версией бенчмарка World of Tanks enCore RT. Настройки графики:

WoT enCore

Medium Graphics Quality

Performance raiting, points

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Заключение

Что можно сказать о создании бюджетной «печатной машинки» стоимостью 10-12 тысяч рублей для учебы, тривиальных задач и нетребовательных игр? Это вполне реализуемая задача, позволяющая собрать бодренький ПК для повседневной работы.

На момент запуска эксперимента (начало августа 2019 года) закупка в одном магазине с карточкой покупателя позволила обойтись суммой в ~10 500 рублей, а без бонусов и скидок вышло примерно ~12 500 рублей. Если сократить расходы и закрутить гайки, отказавшись от накопителя SSD M.2, либо сэкономить на объеме оперативной памяти (4 или 2 х 2) и подобрать процессор прошлого поколения, уложимся в 8-9 тысяч рублей.

К сожалению, мне не удалось реализовать в данном материале все цели, которые планировались с момента появления идеи, но определенные выводы напрашиваются: недорогой ПК без удручающих лагов, тормозов и долгих загрузок рабочего стола (аж «чайку» успеваем налить) реален. На нем можно даже играть, например, в World of Tanks, а о любимых шутерах и стратегиях 2000-х и говорить не стоит. В их числе Heroes of Might and Magic III, Age of Wonders, Freedom Fighters, Far Cry, Diablo II, Dark Messiah of Might and Magic и прочие.

А что бы вы собрали за 10-12 тысяч рублей? Ryzen 3 1200 с видеокартой класса «затычка» или самый дешевый CPU с GeForce GT 1030 GDDR5? Будет интересно услышать.

Александр Андерсон

Выражаю отдельную благодарность: