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Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue

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Оглавление

Вступление

Мы знаем, вы все обожаете такие обзоры. Ведь как классно можно оторваться в комментариях: оверы совсем скатились, тестируют уже все, что угодно, кроме того, что нужно. Однако есть мнение, что обзоры компьютерных кресел тоже полезны. Многие геймеры (да и другие категории пользователей) проводят за компьютером очень много времени. И чтобы это времяпрепровождение было комфортным и менее вредным для здоровья, стоит позаботиться не только о мощном игровом «железе», большом ярком мониторе с высокой частотой обновления, но и о топовой игровой периферии. Собственно, частью такой периферии и стоит ныне уже считать игровое кресло (как и соответствующий стол, но это тема отдельного разговора).

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Понятно, такие вещи – не предмет первой необходимости. И можно обойтись недорогим креслом офисного типа или вообще играться, сидя на бабушкином табурете и радуясь, что на сэкономленные деньги взял видеокарту помощнее. Но если уже есть современный дорогой ПК, да еще, к примеру, близка эстетика автомобильных спортивных кресел (большинство так называемых игровых заимствуют стилистику от них), то почему бы не докупить для комплекта подходящее кресло. А кроме того, в период праздников оно может стать хорошим подарком: из серии, что самого жаба душит, но, если подарят, будешь рад. Тем более что всевозможных вариантов игровых кресел на рынке сейчас более чем достаточно, и цены на многие модели демократичные.

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Все производители регулярно обновляют линейки своих продуктов. Так, небезызвестная тайваньская компания AeroCool совсем недавно выкатила целых пять родственных моделей, объединенных в серию Nobility. А каждая модель «благородной» линейки еще и предлагается в нескольких цветах. Мне сразу приглянулась версия Baron. Она же и досталась на обзор в удачном, на мой взгляд, варианте Steel Blue (стальной синий). Впрочем, неплохо смотрятся тут и остальные варианты – можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

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Цены всех моделей лежат в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей, а большинство можно найти дешевле 15 тысяч. Иными словами, перед нами игровое кресло среднего уровня. Что же оно предлагает за эти деньги?

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Характеристики

Все кресла серии Nobility весят от 17 до 19 килограммов, а их габариты очень схожи – что неудивительно, ведь используется одно и то же стальное «шасси». Конкретные размеры модели Baron таковы:

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Кресло регулируется по высоте в диапазоне 10 см, снабжено регулируемыми подлокотниками, подголовником и поясничным подпором. Все это должно позволить идеально настроить кресло под себя большинству пользователей. Но, конечно, если вы знаете, что вам подходит далеко не любое кресло, лучше заранее найти, где его опробовать. Кроме того, у AeroCool Baron откидная спинка, угол наклона которой также можно настроить, причем в диапазоне 90 градусов: как установить строго вертикально, так и разложить кресло практически полностью горизонтально.

Рекомендованный вес «седока» составляет до 125 килограммов, максимальный – 150 кг. Так что даже если вы в последние несколько лет только и делали, что играли в игры, заедая все это дело исключительно жирной пищей, то скорее всего оно еще вам подойдет.

В отделке используются в основном искусственная кожа и пластик. Но тут нужно все смотреть вживую – современные материалы таковы, что часто искусственные эстетичнее и практичнее вроде бы более престижных натуральных. Этим сейчас и займемся – от теоретической части переходим к практической.

Упаковка и сборка

Кресло поставляется в большой, тяжелой и неудобной для переноски в одиночку коробке. Мне доставили его до подъезда, но даже занести в квартиру упаковку оказалось не так просто.

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Коробка из некрашеного картона, но со всей необходимой маркировкой. В том числе на русском – производитель делает продукцию отдельно для отечественного рынка.

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Внутри все компоненты надежно упакованы дополнительно и очень аккуратно уложены слоями. Несмотря на то, что я успел неплохо попереворачивать и потрясти коробку, внутри ничего не шелохнулось и не пострадало.

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Крупные компоненты завернуты в мягкую пленку и проложены слоями картона и вспененного полиэтилена.

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Более мелкие сложены в отдельный запаянный картонный поддон. И внутри него совсем мелкие вроде винтиков и шайб размещаются в специальной секционной упаковке. Мне приходилось в жизни собирать офисные кресла, включая действительно дорогие, из настоящей кожи и прочего. Но я никогда не видел такой качественной упаковки – за это производителю отдельный плюс.

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Но качественным в первую очередь должно быть само кресло. Можно потихоньку распаковывать его части и начинать сборку. Я специально собирал AeroCool Baron лишь при помощи комплектного углового ключа, чтобы понять, насколько это будет тяжело сделать штатными средствами – если, к примеру, у вас нет шуруповерта или отвертки с соответствующими насадками.

Сиденье идет уже с установленными подлокотниками и кронштейнами для крепления спинки.

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Спинка просто устанавливается между ними и прикручивается на связку из винта, гровера и шайбы (соединение не должно ослабнуть со временем). Если заранее придвинуть сиденье к чему-то вертикальному, то сделать это не составит труда даже для одного человека.

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Вот так сразу же кресло начинает обретать вид:

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Видимые стальные части с обеих сторон закрываются штатными заглушками, они прикручиваются на один винт каждая:

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После этого достаточно просто вставить основную ножку в ее основание, а последнее прикрутить еще четырьмя винтами к нижней части сиденья.

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Колеса также просто вставляются в крестовину,…

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… на которую и остается лишь установить кресло:

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За откидную спинку отвечает небольшой рычажок с правой стороны. А за работоспособность подъемного механизма – ручка под сиденьем с той же стороны. Управление простое, с ним быстро освоится человек любого возраста.

Мало того, кресло снабжено возможностью раскачиваться в диапазоне 18 градусов, становясь своеобразным креслом-качалкой. Диапазон можно задать при помощи большой круглой ручку сверху. А зафиксировать кресло, чтобы оно не раскачивалось – посредством той же ручки под сиденьем.

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Регулируются по высоте и «углу схождения» и подлокотники, за первое отвечают маленькие пластиковые рычажки под ними. К слову, подлокотники можно отрегулировать и по расстоянию между ними, для этого достаточно прикрутить их, чуть сдвинув, снизу.

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На фото собранного кресла выше на него уже установлены и обе подушки: подголовника и поясничного подпора. Обе также регулируемые.

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Что «ездящий» на своих «подтяжках» поясничный подпор можно поднять в достаточно большом диапазоне, что подголовник (но тут мне было удобнее вообще без него).

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Собственно, на этом кресло полностью собрано, а мы ненавязчиво перешли к описанию впечатлений от его использования. Напоследок лишь отмечу, что сборка проходит легко, у меня она заняла не более 15 минут, и справиться вполне реально в одиночку, причем используя лишь комплектный ключ.

Впечатления от использования

Покрытие кресла комбинированное и состоит из трех разных материалов. Большинство поверхностей покрыто искусственной замшей (светлые и синие вставки) AeroSuede. Она состоит из нетканых материалов и микроволокна. Понятия не имею, что это, но по ощущениям – как алькантара, только обещаны более высокие долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Боковые части с прострочкой выполнены из искусственной кожи. А вставки по краям – какая-то ткань, также под кожу, только с карбоновым эффектом.

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Мне понравился дизайн AeroCool Baron. И уж точно в жилой комнате оно будет смотреться лучше, чем скучное черное тканевое (или даже кожаное) офисное кресло.

Причем отделка теми же материалами в полной мере присутствует и сзади. А вверху с обеих сторон вышит заметный логотип производителя (присутствующий в том же виде и на подушке подголовника).

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Единственное, что заранее вызывало у меня опасения – это подлокотники. На фото они выглядят простовато (да и в реальной жизни тоже, если честно). Мне больше нравятся интегрированные подлокотники с тем же покрытием, что и у остального кресла.

Но кроме простоватого вида, на самом деле, претензий к ним нет. Они покрыты очень мягким пластиком (он реально мягкий и глубоко продавливается). А главное, подобная конструкция, позволившая реализовать регулировку по высоте, помогает сделать подлокотники действительно удобными. Так, что ровно сидя в кресле, предплечья спокойно лежат на них.

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Спинка достаточно жесткая. Жестковатым многим, привыкшим к мягким офисным креслам, может показаться и сиденье. Но мне было самое то. Регулировка поясничного подпора и угла наклона спинки позволяет усесться по-настоящему удобно (а кому-то понравится и подголовник, хотя мне было комфортнее без него).

А когда устанешь, можно разложить кресло и немного отдохнуть. Понятно, что для домашнего применения это не так актуально. Но если организовать себе такое на работу, то коллеги непременно обзавидуются.

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Я не так много времени провел с AeroCool Baron и не могу с уверенностью рассуждать о его надежности. Но кресло производит впечатление качественной вещи. Тут ничего не скрипит и не шатается, использованные материалы выглядят износостойкими. Так что можно смело надеяться, что оно прослужит достаточно долго.

Заключение

Приятно видеть, что производители заботятся о геймерах не только с точки зрения скорости их игровых ПК, но и разрабатывая для них удобные, практичные и эстетичные дополнительные аксессуары. Мое основное рабочее кресло – это серьезная офисная модель на хромированном стальном каркасе, с перфорированной натуральной кожей и немного из другого ценового сегмента. Но для домашней игровой зоны я бы смело выбрал что-то вроде AeroCool Baron.

А подобрать наиболее подходящий вариант дизайна поможет обилие версий в серии Nobility и цветов у каждой из них. Такое кресло может стать отличным подарком для геймера или просто человека, проводящего много времени за компьютером, причем как молодого, так и совсем не юного.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленное на тест кресло AeroCool Baron AC250.

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