За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

F1. Знаменитый Сильверстоун. Поул, без особых проблем, берет Макс Ферстаппен...

реклама

Определенной неожиданностью стали второе и третье места на старте у McLaren.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Итоги гонки не вызвали неожиданностей: победил Макс Ферстаппен (Red Bull).

реклама

Ландо Норрис отстоял свое второе место (McLaren). Третьим финишировал Льюис Хэмилтон (Mercedes).









WEC. 6 часов Монцы. Гонка изобиловала авариями, вылетами. Но особой борьбы за лидерство в главном классе гиперкаров не наблюдалось. Победу завоевал экипаж №7 Toyota (Конвей, Кобаяши, Лопес).

реклама

На втором месте финишировала Ferrari №51 (Фуока, Молина, Нильсен). А вот кто же оказался третьим? Это экипаж №93 Peugeot (Ди Реста, Вернь, Дженсен)! Команда так долго шла к подиуму и, наконец, у нее получилось.

В классе LMP2 победу одержала команда Jota №28 (Хайнемайер-Ханссон, Фиттипальди, Расмуссен).

реклама

В классе LM GTE AM лучшими оказались гонщики на Porsche №77 Dempsey-Proton Racing (Рид, Педерсен, Андлауэр).

А вот экипаж заводской команды Corvette, досрочно становится чемпионом серии.









IMSA. Моспорт. Прошла очередная гонка в этой американской серии. Достаточно короткая, примерно на два с половиной часа. Было много аварий. Сама же гонка завершилась под желтым флагом. Победу в главном классе GTP одержала Acura (Колин Браун).

На втором месте также прототип Acura (Филипе Альбукерке). Коннор Де Филиппи на BMW довольствовался только третьим местом.

В младшем прототипном классе LMP3 победил Фелипе Фрага на Ligier. В классе GTD PRO первым пересек финишную черту, Антонио Гарсия на заводском Chevrolet Corvette. А в GTD победа досталась Брайану Селлеру на BMW.













NASCAR. Мид-Огайо. В серии пикапов (NASCAR Craftsman Truck Series) вторую победу праздновал Кори Хейм, стартовавший с поул-позишн.

А в Кубке гонку неожиданно выигрывает Уильям Байрон. Сама гонка проходила ночью, на коротком овале в Атланте, 400 миль. Были аварии, остановки гонки желтыми флагами. А в конце вмешалась погода: на трассу надвигалась гроза и начался дождь. Гонку остановили красными флагами и решили завершить досрочно.













Supercars, Райд Парк, суббота, первая гонка.

Победу одерживает обладатель поул-позишн, Уилл Браун (Chevrolet). На втором месте приехал Финней (Chevrolet), на третьем - Мостерт (Ford).

Вторая гонка проходила в воскресенье. Итоги:

1. де Паскуале (Ford)

2. Костеки (Chevrolet)

3. Хеймгартнер (Chevrolet)









DTM. Третий этап, Норисринг. Первую гонку, без особых проблем выигрывает Ван дер Линде (BMW).

На втором месте - Раст (BMW), на третьем - Олсен (Porsche).

Результат второй гонки:

1. Прейнинг (Porsche)

2. Раст (BMW)

3. Ван дер Линде (BMW)





По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, fiawec.com, Be on Edge страница в VK.