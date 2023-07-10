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Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля

В эти выходные проходили очередные гонки в: F1, NASCAR, IMSA, DTM, WEC и австралийских Суперкарах...
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F1. Знаменитый Сильверстоун. Поул, без особых проблем, берет Макс Ферстаппен...

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Определенной неожиданностью стали второе и третье места на старте у McLaren.

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Итоги гонки не вызвали неожиданностей: победил Макс Ферстаппен (Red Bull).

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Ландо Норрис отстоял свое второе место (McLaren). Третьим финишировал Льюис Хэмилтон (Mercedes).



WEC. 6 часов Монцы. Гонка изобиловала авариями, вылетами. Но особой борьбы за лидерство в главном классе гиперкаров не наблюдалось. Победу завоевал экипаж №7 Toyota (Конвей, Кобаяши, Лопес).

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На втором месте финишировала Ferrari №51 (Фуока, Молина, Нильсен). А вот кто же оказался третьим? Это экипаж №93 Peugeot (Ди Реста, Вернь, Дженсен)! Команда так долго шла к подиуму и, наконец, у нее получилось.

В классе LMP2 победу одержала команда Jota №28 (Хайнемайер-Ханссон, Фиттипальди, Расмуссен).

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В классе LM GTE AM лучшими оказались гонщики на Porsche №77 Dempsey-Proton Racing (Рид, Педерсен, Андлауэр).

А вот экипаж заводской команды Corvette, досрочно становится чемпионом серии.



IMSA. Моспорт. Прошла очередная гонка в этой американской серии. Достаточно короткая, примерно на два с половиной часа. Было много аварий. Сама же гонка завершилась под желтым флагом. Победу в главном классе GTP одержала Acura (Колин Браун).

На втором месте также прототип Acura (Филипе Альбукерке). Коннор Де Филиппи на BMW довольствовался только третьим местом.

В младшем прототипном классе LMP3 победил Фелипе Фрага на Ligier. В классе GTD PRO первым пересек финишную черту, Антонио Гарсия на заводском Chevrolet Corvette. А в GTD победа досталась Брайану Селлеру на BMW.




NASCAR. Мид-Огайо. В серии пикапов (NASCAR Craftsman Truck Series) вторую победу праздновал Кори Хейм, стартовавший с поул-позишн.

А в Кубке гонку неожиданно выигрывает Уильям Байрон. Сама гонка проходила ночью, на коротком овале в Атланте, 400 миль. Были аварии, остановки гонки желтыми флагами. А в конце вмешалась погода: на трассу надвигалась гроза и начался дождь. Гонку остановили красными флагами и решили завершить досрочно.




Supercars, Райд Парк, суббота, первая гонка.

Победу одерживает обладатель поул-позишн, Уилл Браун (Chevrolet). На втором месте приехал Финней (Chevrolet), на третьем - Мостерт (Ford).

Вторая гонка проходила в воскресенье. Итоги:

1. де Паскуале (Ford)

2. Костеки (Chevrolet)

3. Хеймгартнер (Chevrolet)



DTM. Третий этап, Норисринг. Первую гонку, без особых проблем выигрывает Ван дер Линде (BMW).

На втором месте - Раст (BMW), на третьем - Олсен (Porsche).

Результат второй гонки:

1. Прейнинг (Porsche)

2. Раст (BMW)

3. Ван дер Линде (BMW)


По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, fiawec.com, Be on Edge страница в VK.

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