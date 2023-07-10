Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
F1. Знаменитый Сильверстоун. Поул, без особых проблем, берет Макс Ферстаппен...
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Определенной неожиданностью стали второе и третье места на старте у McLaren.
Итоги гонки не вызвали неожиданностей: победил Макс Ферстаппен (Red Bull).
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Ландо Норрис отстоял свое второе место (McLaren). Третьим финишировал Льюис Хэмилтон (Mercedes).
WEC. 6 часов Монцы. Гонка изобиловала авариями, вылетами. Но особой борьбы за лидерство в главном классе гиперкаров не наблюдалось. Победу завоевал экипаж №7 Toyota (Конвей, Кобаяши, Лопес).
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На втором месте финишировала Ferrari №51 (Фуока, Молина, Нильсен). А вот кто же оказался третьим? Это экипаж №93 Peugeot (Ди Реста, Вернь, Дженсен)! Команда так долго шла к подиуму и, наконец, у нее получилось.
В классе LMP2 победу одержала команда Jota №28 (Хайнемайер-Ханссон, Фиттипальди, Расмуссен).
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В классе LM GTE AM лучшими оказались гонщики на Porsche №77 Dempsey-Proton Racing (Рид, Педерсен, Андлауэр).
А вот экипаж заводской команды Corvette, досрочно становится чемпионом серии.
IMSA. Моспорт. Прошла очередная гонка в этой американской серии. Достаточно короткая, примерно на два с половиной часа. Было много аварий. Сама же гонка завершилась под желтым флагом. Победу в главном классе GTP одержала Acura (Колин Браун).
На втором месте также прототип Acura (Филипе Альбукерке). Коннор Де Филиппи на BMW довольствовался только третьим местом.
В младшем прототипном классе LMP3 победил Фелипе Фрага на Ligier. В классе GTD PRO первым пересек финишную черту, Антонио Гарсия на заводском Chevrolet Corvette. А в GTD победа досталась Брайану Селлеру на BMW.
NASCAR. Мид-Огайо. В серии пикапов (NASCAR Craftsman Truck Series) вторую победу праздновал Кори Хейм, стартовавший с поул-позишн.
А в Кубке гонку неожиданно выигрывает Уильям Байрон. Сама гонка проходила ночью, на коротком овале в Атланте, 400 миль. Были аварии, остановки гонки желтыми флагами. А в конце вмешалась погода: на трассу надвигалась гроза и начался дождь. Гонку остановили красными флагами и решили завершить досрочно.
Supercars, Райд Парк, суббота, первая гонка.
Победу одерживает обладатель поул-позишн, Уилл Браун (Chevrolet). На втором месте приехал Финней (Chevrolet), на третьем - Мостерт (Ford).
Вторая гонка проходила в воскресенье. Итоги:
1. де Паскуале (Ford)
2. Костеки (Chevrolet)
3. Хеймгартнер (Chevrolet)
DTM. Третий этап, Норисринг. Первую гонку, без особых проблем выигрывает Ван дер Линде (BMW).
На втором месте - Раст (BMW), на третьем - Олсен (Porsche).
Результат второй гонки:
1. Прейнинг (Porsche)
2. Раст (BMW)
3. Ван дер Линде (BMW)
По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, fiawec.com, Be on Edge страница в VK.
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