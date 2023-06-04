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Мне нравятся старые американские фильмы 50-60-х годов. Но вот данный фильм посмотреть долго не удавалось. "Кусками" удавалось посмотреть, но все сразу, целиком, нет. И вот относительно недавно, я его посмотрел полностью. И теперь можно высказать свое субъективное мнение о нем.

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Сам фильм вышел в 1962 году. Режиссером фильма был Роберт Маллиган. В ролях снялись Грегори Пек, Мэри Бэдэм, Филлип Олфорд, Роберт Дюваль. Фильм - драма, снят по одноименному роману писательницы Харпер Ли (издан в 1960).

Почти все повествование в фильме идет от лица детей главного героя, Аттикуса Финча (Грегори Пек).

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После смерти его жены, на его попечении осталось двое: старший, Джереми Аттикус "Джим" Финч

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и девочка, Джин Луиза "Глазастик" Финч.

Вот так в фильме они и фигурируют: Аттикус (так зовут его дети по имени), Джим и Глазастик ( прозвище не за большие глаза, а скорее, за внимательность к мелочам).

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Семья живет в небольшом городке, в годы Великой депрессии. Жизнь в городке протекает медленно и размеренно.

Люди пытаются как-то выживать в таких непростых условиях. Семья главного героя не является такой уж сильно нуждающейся в деньгах. Ведь отец, Аттикус, по профессии адвокат, что приносит ему определенный доход. Но уже с самого начала фильма нам дают понять о жизненных принципах отца семейства. Учитывая сложные времена, он помогает людям, как может. Даже несмотря на то, что некоторые платят ему не деньгами, а продуктами...

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Но он все равно помогает жителям городка. Его уважают.

Параллельно развивается история самих детей. Главное: рассказ об одном "страшном человеке", которого все боятся. Это сын их соседа, Артур "Страшила" Рэдли (Роберт Дюваль).

Для детей он именно "страшный человек", который однажды "набросился с ножницами на своего отца и чуть не убил его".

Но дети - есть дети. И особой отвагой считается проникнуть на территорию "врага"...

Вот такая беззаботная летняя жизнь...

В это время в городке происходит значимое событие: одного чернокожего обвиняют в избиении и изнасиловании белой(!) женщины. И мэр просит Аттикуса быть адвокатом обвиняемого. Он соглашается. А вот в обществе это решение принимается крайне негативно. И это хорошо прослеживается в отношении к семье главного героя. Чувствуют это и дети. Отцу приходится им объяснять свою позицию в данном вопросе: все люди, независимо от цвета кожи, имею право на защиту в суде.

Учитывая времена, в которых происходит действие фильма, а также менталитет местных жителей, шанс выиграть судебное разбирательство у Аттикуса практически нет.

Один из сильнейших моментов фильма, когда дети защищают отца и обвиняемого от линчевателей.

Но это его не останавливает. Нам показывают заседания суда по этому делу (глазами детей, которые тайно проникли туда).

Становится ясно, что обвиняемый не виновен. Но суд присяжных, состоящий исключительно из белых жителей городка, принимает заранее известное решение...

Обвиненный и осужденный, Том Робинсон, не выдержав, совершает попытку побега.

И его случайно убивает шериф.

Этот факт шокирует и Аттикуса, и его детей. Отцу приходится объяснять им, что справедливость далеко не всегда побеждает...

В конце фильма сходятся воедино две сюжетные линии: и последствия судебного процесса, и герой детских страхов, мистер "Страшила".

Боб Юел,

отец якобы изнасилованной девушки, поздно вечером нападает на детей Аттикуса, когда они возвращались из школы домой, а "Страшила" убивает его ножом, защищая детей.

После этого, раненого и потерявшего сознания Джима, он относит домой. Приехавший Аттикус и шериф должны принять сложное решение... Шериф - хороший человек. Он сразу, услышав рассказ Глазастика, делает заявление, что Боб Юэл сам упал на нож, это просто несчастный случай.

Таким образом он пытается восстановить справедливость по отношению к убитому Тому Робинсону. Аттикус соглашается. В финале фильма состоялся довольно трудный разговор Глазастика со своим отцом...

Иногда нужно пожертвовать законом для восстановления справедливости...





Книга в свое время получила Пулитцеровскую премию, а ее экранизация - ряд Оскаров. Аттикус Финч в исполнении Грегори Пека является "самым положительным киногероем". По тем временам книга и фильм производили сильное впечатление. Ведь в них поднималась довольно актуальная и острая тема для США - неравенство цветных. Эту тему в те времена старались особо не трогать. Ведь формально такого не существовало. Но в малых городках, в провинции, расизм имел глубокие корни. Да и до сих пор имеет...

Фильм считается шедевром мирового кинематографа. Хорошая режиссура, игра актеров. Подняты темы воспитания в детях сострадания, справедливости и ответственности. Но вот как смотрится фильм в 2023 году?

Если отбросить художественную часть фильма, то для меня лично фильм не может претендовать на некую актуальность или "революционность". И для этого есть веские причины. Постараюсь их объяснить.

Тема расовой дискриминации мне не близка. Вот совсем. Да и прочим "выходцам из СССР" тоже. Ну вот не было у нас рабов! И расовой сегрегации не было. Наоборот, с детства, нас учили интернационализму и "дружбе всех народов мира". Буквально пичкали все школьные годы. Поэтому данный вопрос для нас не является острым.

Далее, фильм снят в 60-х годах. Подача сюжета осуществляется с точки зрения современного человека уж очень поверхностно и вылизано. Так сейчас не делают, современные фильмы могут поднимать такие проблемы (когда вообще такое происходит) гораздо жестче, острее и эмоциональнее. Поэтому воспринимается сюжет уже не так, как на момент выхода фильма. Сейчас просто другие времена.

Ну и третий момент: BLM. Судить негра... А разве такое возможно? На фоне нынешнего идиотизма, что происходит в США, сюжет фильма выглядит каким-то нереальным. Ведь всем уже известно, что самый ничтожный человек в Америке - гетеросексуальный белый мужчина. Он виноват во всем: что ему нравятся женщины, что он белый, что он наследник рабовладельцев (хотя, возможно, его предки перебрались туда из России в 1917 году). В конце концов, он ведь мужчина... Я утрирую, но современные "повестки" напрочь убивают актуальность сюжета данной картины. Вот по этим причинам, фильм не могу назвать социально значимым.

Но с точки зрения художественной составляющей, фильм очень понравился. Два часа пролетают незаметно. Именно такие, в чем-то наивные, старые фильмы, дают возможность отдохнуть от тяжелой реальности наших дней.



