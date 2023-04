За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем хейтерам и тем, кто не читает, а сразу строчит комментарии, указываю: речь идет СТРОГО О ЖЕЛЕЗО ДЛЯ ИГР!!! Не приплетайте сюда применение ПК для проф. задач.

Итак, начинаем.

Для понимания картины, приведу жизненную ситуацию, характерную для большинства населения стран бывшего СССР. Допустим, вы собираетесь купить автомобиль. А дороги у вас в довольно скверном состоянии (типичная ситуация для многих стран вообще). И вы в таком случае смотрите на, прости, Господи, кроссовер или даже джип. Ведь ездить-то надо... В таком случае, вы более-менее становитесь "всепогодным" автомобилистом. Но ведь подобный автомобиль взамен обычной легковушки влечет за собой дополнительные расходы. Это и повышенный расход топлива, и более дорогое обслуживание. Да и машина стоит дороже. Куда выгоднее (для вас) было бы наличие нормальных дорог... Но вас-то не спрашивают...

А теперь переносим эту ситуацию на игровую индустрию. Думаю, что ход повествования уже для вас понятен: вместо того, чтобы оптимизировать "игровые продукты" (именно так, называть их играми, язык не поворачивается), мы должны год за годом покупать все более мощные комплектующие, под лупой рассматривая на экране "где это там графон?".

Ситуация подобная идет уже давно. Но она получила в последние годы два мощнейших "рывка". Многие, по своей глупости, считают это революционным прорывом. Я же думаю, что это просто "развод потребителей на бабки". Речь идет о "революционном" прорыве застоя в процессорах, когда АМД начала "ядерную" гонку. И второй момент: рождение "божественных лучей Хуанга". Эти два обстоятельства дали мощный толчок к росту цен. Да-да, именно так. Плюс побочные обстоятельства (об этом чуть позже).

Я приведу просто пример: сколько там стоил топовый игровой i7-2600K? А сколько сейчас стоит топ от Интела?

Думаете, что продукт от АМД значительно дешевле? Щассс...

Точно такая же ситуация по всем комплектующим! Да, инфляция. Да, курс доллара. Но ведь речь идет про ИГРЫ! Не про еду. Ответ оппонентов, что нынешний 4/8 это уже i3 не принимается. Я рассматриваю бывший топовый процессор не из HEDT сегмента и нынешние. Да, сейчас происходит "замещение" этих процессоров, но формально i9 аналог бывшего i7.

Многие будут писать, что не стоит смотреть на топы, типа есть продукты и дешевле. Да, есть. Но вот несколько лет назад, на мои слова, что хватало под игры конфигурации процессоров 4/8, оппоненты заявляли: "6 ядер хватит надолго!". А теперь, спустя всего три года, они же верещат: "Надо 8 ядер!". Ну, и кто оказался прав? Какой дурак будет покупать многоядерные процессоры для игр, если и "дешман тащит"?

Переходим к видеокартам. Карму им (скорее всего навсегда) попортил майнинг и прежних цен мы уже никогда не увидим. И допустим, вы, богатенький Буратино, купили нынешний безоговорочный топ - RTX 4090. Что вы получите в игровом продукте под скверным названием "The Last of Us Part I"?

Близко к пределу комфортного геймплея (учитывая минимальный порог в 60 фпс).

А как там Hogwarts Legacy с "лучами"?

И не начинайте петь песню об DLSS! Никакой апскейл не делает картинку лучше! Это закон! Можете уверять себя сколько угодно, но это именно так. Значит, буквально через полгода, мы увидим "слив" RTX 4090 в разрешении 4К с лучами ниже 60 кадров во многих проектах... А ведь это очень мощная карта...

И весьма дорогая. То есть RTX 4090 выступает в роли джипа, а игры - в роли безобразной дороги. Так может стоит игру довести до вменяемого состояния. Тогда и мощь такая не понадобится. Но мнение "пипла" игроделов вообще не парит. Хотя, "игры дорожают". А где соответствующее качество продукта? Его и раньше не было, и сейчас не видно.

Тем более, что продажам видеоигр помогла недавняя пандемия. И игроделы словили "финансовый оргазм". Отпустит он их очень не скоро (или не отпустит вовсе).

Для понимания формирования суммы для "поиграть", просто давайте рассмотрим более-менее бюджетную сборку. Это не реклама ДНС, не совет для покупки данных комплектующих. Просто анализ.

За основу возьму "народный" процессор i5-12400F.

Плату под него выберу самую простую с радиатором:

Простенькую память с радиаторами:

Карты возьмем из бюджетного игрового сегмента (для лучей):

И это только основа ПК, а вышло уже более 55 тысяч! И эта сборка начнет стремительно "тыквиться" уже через год. Да, сейчас тут накидают варианты дешевле, это не принципиально ведь. Я не для советов к покупке это делаю. Некоторые скажут, что можно купить на "Али-базаре", сэкономив прилично. Можно. Но без всякой гарантии и не факт, что новые. Вы в курсе, что уже есть платы с б/у чипсетами Н 610? Вот полюбопытствуйте.

А вы думаете, что китайцы вам братья? Ну, думайте и дальше...

И что в итоге имеет человек, желающий играть на максимальных настройках в современных играх?

1. Большие вложения в сборку ПК.

2. Большее потребление электроэнергии (для многих стран это актуально).

3. Рост стоимости самих кривулек (они же "игровые продукты").

4. Стремительная потеря производительности, по крайней мере, видеокарты.

И все ради чего? Чтобы просто "убить" время. Стоит ли это таких вложений? Не уверен. В определенный момент люди поймут, что тратят на это занятие излишне много времени и денег. Ведь можно позаниматься спортом (купите на Авито гантели и все дела), погулять в парке или почитать книгу. Полезнее и намного дешевле.

А пока люди не поймут этого, сидеть им, на все дорожающей "игле игровых удовольствий", долго и накладно.

P.S.: Как быстро отыквит будущую RTX 5090 какая-нибудь "новика игростоя"?