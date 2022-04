За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

XCOM 2 — пошаговая тактическая игра с ролевыми элементами, вышедшая в 2016 году. Разработчиком была компания Firaxis Games, издатель — 2K Games. XCOM 2 является продолжением XCOM: Enemy Unknown (2012), основные события которой происходят спустя двадцать лет после первой части.

В оригинальную XCOM 2 я играл после ее выхода. Игра очень понравилась, но ее прохождение омрачала просто отвратительная оптимизация на старте: абсолютно неравномерная загрузка потоков и достаточно серьезные требования к видеокарте (на тот момент играл на GTX 970) при скромной графике. Но я прошел до конца и для себя решил вернуться к ней после того, как (и если) исправят ее "кривость". Время шло, но оптимизация запаздывала. С выходом DLC ситуация не менялась, разве что для GTX 1070 графические требования были уже приемлемыми.

И вот появляется версия XCOM 2: War of the Chosen. По факту: модификация основной игры с достаточно сильными изменениями и перекроенным балансом.

Установив игру, первое, что вы заметите, это примерно в два раза больший объем этой версии. Запуск в лаунчере отправляет вас к выбору: играть в оригинальную XCOM 2 или ее модификацию XCOM 2: War of the Chosen. Разница настолько обширна, что сторонние моды не могут работать в двух версиях сразу. Версии для оригинала не подходят к XCOM 2: War of the Chosen и, наоборот.

Самое начало у обеих версий одинаковое, т.к. идет обучение игрока основам боя и тактики. Кто в курсе, что такое пошаговая стратегия, тому будет проще в это вникнуть. А вот далее, далее разница и проявляется...

Дело в том, что создатели решили ввести в игру сторонние фракции (которые как бы и присутствовали в оригинале, но мимоходом), их представители будут в нашем отряде. Но не сразу, их появление достаточно органично вплетено в канву сюжетной линии. Первым становится представитель землян, снайпер. Но его способности очень сильно отличаются от таковых обычных наших снайперов.

А вторым стал пришелец, который также предпочитает бороться с Адвентом, поскольку не разделяет их позицию. Это очень поверхностное изложение, но не суть. Данный персонаж обладает отменным здоровьем и рядом уникальных умений, которые также прокачиваются, как и у других персонажей. Потом появятся и представители других фракций. Это довольно разнообразило тактическое поведение на поле боя! Собственно ради этого все и было сделано. Но сюжетно нет никаких проблем, все более-менее логично. В остальном же игра остается той самой XCOM 2: настраиваем Мститель на свой вкус (в смысле его отсеки), пополняем ряды новобранцев, собираем ресурсы, смотрим за ростом влияния Адвента и так далее... реклама Что там по противникам? А вот тут также произошли серьезные изменения! Появились Странники: Странники - по факту зомби... Эти "товарищи" берут исключительно толпой. И сильно затрудняют продвижение по локации. Но есть и плюс: они с таким же рвением могут атаковать солдат Адвента (мозги то протухли, что с них взять...). Этим можно иногда воспользоваться. Но мне бои с ними не понравились. Такие "вязкие", плохо прогнозируемые на несколько шагов вперед... Следующее глобальное изменение - это внедрение в игру боссов. Такие бессмертные инопланетяне, каждый из которых обладает своими особыми способностями и контролирует свою территорию: реклама На поле боя босс может появиться рандомно. Убить его практически нереально. Да и нанеся смертельный урон, вы просто "изгоняете" его с карты. В таком бою они действительно бессмертные. А уж какой урон они наносят вашему отряду! Чтобы это мракобесие поскорее прекратить, нужно выполнять особые секретные задания, среди которых будут и такие, где вы выслеживаете местоположение этих супостатов. Выполнив три, мы получаем возможность отправиться на миссию по уничтожению саркофага одного из бессмертных. И, если все сложится удачно, то бессметный обретает покой...вечный. Но это не так и легко. Но оно того стоит. Кроме этого, есть и другие секретные миссии. Для их выполнения нужно выделить солдат определенного уровня и ученого (не всегда). Степень сложности указывается и дело за вашим решением по кандидатам. Каждая фракция дает определенный бонус, который сами выбираем из доступных. Например, можно ускорить расчистку завалов в отсеках Мстителя. Но потом, когда все отсеки будут отстроены, данный бонус можно заменить другим, более нужным. В остальном изменения не так и очевидны. Мы делаем исследования: В инженерном отсеке производим оружие, броню и компоненты: На все нужно время и ресурсы. А вот с этим довольно проблематично. Особенно это касается редких инопланетных "ингредиентов". Еще одна сложность - в эффективности того или иного разработанного девайса. Далеко не все из них мне понравились. Но ресурсы уже потрачены, приходится мириться... Карта заданий также не поменялась. Только добавлены открытые фракции, да ареал обитания бессмертных: Сами миссии остались теми же самыми: уничтожить объект, спасти условное количество беженцев, забрать груз и так далее. Операция по захвату вражеского ВИПа. После выполнения задания, традиционный экран, где нам расскажут, кто ранен, кто устал. А кому полагается повышение по службе: Кроме этого новинкой становится взаимодействие в бою некоторых солдат. Это очень небольшой бонус на поле боя, я не понял его до конца. Ах, да: еще можно в конце заданий сделать скриншот... Что же по балансу. Игра стала намного сложнее, это мне не понравилось. Я не любитель всякого рода игрового "садо-мазо", для меня игра просто времяпровождение, такой отдых от реальности. И тут его не ждите. Даже на самом легком уровне. Начнем с того, что многие косяки оригинальной игры, так и не исправили. Поясняю на примере. Обычно я при перемещении, сажаю бойцов за укрытиями и включаю "наблюдение". Которое позволяет атаковать перемещающихся противников. Но! В начале игры все выстрелы (даже от снайпера!) оказываются промахами! Т.е. я потратил очки впустую... Какие, к черту, это снайперы, что мажут в цель с расстояния в 20 метров? Это просто бесит. То же касается и взлома. Бонус от него мне так и не удалось получить. Где логика? Как я могу перепрограммировать турель, чтобы она стреляла по своим? Никак. Скилл маловат... По итогу, многие способности оказываются бесполезными. Чего не скажешь о способностях некоторых противников. Которые и через полкарты сиганут мигом, и сведения из мозга высосут... Непорядок... Данная версия включает в себя все вышедшие ранее DLC, поэтому кастомизация персонажей немного расширилась в сравнении с оригинальной игрой. Но этого очень мало. Тут на выручку пришли "производители модификаций". Все моды можно поделить на две категории: меняющие баланс и добавляющие новое оружие, и косметические. Обе категории порой плохо совместимы друг с другом. Особенно те, что меняют баланс игры. Тут стоит быть аккуратным с использованием. Но и косметические часто не сочетаются друг с другом. Дело в том, что персонажи по факту не имеют тела, на которое одевается одежда/броня. Сами части тел и будут соответствующими элементами одежды или брони. Поэтому сочетать руки от одного набора и туловище от другого, не всегда выйдет. Будет видна дыра в текстуре или наезд одной текстуры на другую. Есть довольно большой мод на прически женских персонажей. И все они абсолютно не сочетаются со всеми головными уборами. Тут: либо прически, либо - головной убор: Есть моды на одежду и броню из других популярных игр. Например, из Halo или из Metal Gear: Стандартная одежда Миранды из Mass Effect 2. А вот установить новую озвучку у меня не получилось. Так и не понял причину. Делать тестирование, как обычно, я не буду. Дело в том, что хотя и определенные улучшения в оптимизации произошли, но они явно недостаточны. Поэтому игра из "кривой и горбатой" стала просто "кривой"... Играть без ограничения кадров крайне некомфортно. Распределение загрузки потоков процессора очень неравномерное. И создается впечатление, что все вычисления по физике лежат только на одном из них. Поэтому при разрушении зданий, частота иногда падает до 30 кадров. Благо это стратегия и можно наблюдать "лагодром" со стороны совершенно спокойно. Сами настройки графики не поменялись: На связке i7-8700T + GTX 1070 можно играть на максимальных настройках графики со сглаживанием FXAA: Если же включить максимальное сглаживание (восьмикратное), то 60 кадров уже не получить: А вот так игра выглядит на минимальных настройках графики: Какой я сделал вывод по игре XCOM 2: War of the Chosen? Очень интересная пошаговая стратегия. Но с кривым балансом, смещенным в сторону хардкора. Играть можно.