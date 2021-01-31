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Краткий обзор игр серии Styx: последний ассасин

Сделаю краткий обзор на игры Styx Master of Shadows и Styx Shards of Darkness. А также проверю в них производительность системы Xeon 1240v3 + GTX 1070.
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Первая игра, Styx Master of Shadows, появилась не на пустом месте, а как некий спинофф одного из героя игры Of Orcs and Men.

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Мужественный, сильный, честный…нет, это все не о нем.

Маленький, слабый. Хитрый, коварный, со скверным характером. Зеленый и, вероятно, вонючий…одним словом - гоблин. Нечасто в главных героях подают такое "блюдо". Это одна из изюминок игры.

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Из этого уже понятно, что боец он неважный. Значит, игра в стиле стелса, причем довольно строгого. Наш гоблин по имени Стикс довольно хиленький для лобового столкновения, поэтому - только стелс, во всех его проявлениях.

Подглядывание в замочную скважину только приветствуется.

 Игра вышла в 2014 году. Нам предстоит распутать довольно сложный узел интриг. В оппонентах: люди, эльфы. Тут игра во многом схожа с еще одним произведением игростроя - Оверлорд (Overlord). Люди и эльфы, вопреки канонам, сделаны условными злодеями.

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Раз в прямом столкновении Стикс ничего не может противопоставить, значит должен обладать другими, "скрытными способностями". И они есть. Кроме кинжала, которым можно втихую прирезать большую часть неписей, гоблин обладает неким янтарем (да и сам основательно пропитан им), дающим ему определенные способности (которые прокачиваются по мере прохождения игры). Это:

Создание управляемого клона:

Клон отличается удивительной неторопливостью...

 Невидимость:

Вы его видите? А он тут есть.

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 Использование янтарного зрения (аналог прибора ночного видения в шутерах):

После полной прокачки, врагов и медальоны видно за версту.

 

Сами локации имеют множество вариантов прохождения. Этим игра напоминает серию Деус Экс (Deus Ex).

Проходить локацию можно, как с "тихими" убийствами, так и без них (это сложнее и занимает больше времени).

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Главный принцип: темнота наш друг.

Торопиться в такие моменты не стоит, поболтав, люди разойдутся.

 

Для этого можно и нужно гасить факелы на пути следования. Это можно сделать дистанционно, метнув горсть песка.
"Притушить свет" можно с приличного расстояния.

 

На локациях расположены сундуки, канализационные люки, шкафы, в которых можно спрятаться от охраны или же засунуть туда труп этого охранника (труп на виду вызывает немедленную тревогу).


Тело можно сбросить в пропасть, искать не будут.

 Если лень перетаскивать "хладное тело", то его можно растворить кислотой (еще одно средство экипировки).


Кислота почти моментально уничтожает труп.

 

Но запас средств (туда же входят метательные ножи, бутыли с янтарем и средством, восстанавливающим здоровье) сильно ограничен. Поэтому пользоваться ими нужно крайне обдуманно, не всегда можно сразу их пополнить.


Цель для метания ножей обозначаются белым крестиком.

 

Вариативность прохождения локаций довольно велика, но, чтобы выполнить побочные задания и собрать все медальоны, нужно изрядно полазить на корточках. Этим можно и не заниматься, но побочные задания дают очки опыта.


Меню навыков.

 

Игра выполнена в мрачном стиле, что очень хорошо соответствует сюжету. Никакого диссонанса. Дизайн локаций отличный, хоть сама графика на момент создания была совсем не передовой.

Практически нет претензий к игровому процессу. Но мне не понравилось, что часто Стикс не хочет цепляться за край карниза и это приводит к падению и гибели. Поэтому стоит чаще сохраняться.

Несмотря на посредственную графику, игра довольно требовательна к ресурсам видеокарты. Не в абсолютном значении, а именно для такой картинки. Скажем, GTX 970 в разгоне не способна обеспечивать стабильные 60 кадров в разрешении .

Но тестирование с GTX 1070 проведем именно в (DSR) на максимальных настройках, отключенным размытием и увеличенной резкостью (через драйвер видеокарты).

Настройки игры.

 

Тестовая система:

Процессор: Xeon 1240 v3 (3600-3800 МГц)

Видеокарта: GTX 1070 (2025 МГц по чипу и 8900 МГц по памяти)

Оперативная память: 16 Гб, 1800 МГц (тайминги 11-11-11-28 cr1)

Операционная система: Windows 10 (LTSC)

Запись результата производилась через программу MSI Afterburner.

Для GTX 1070 это проблемой не стало. Игре достаточно процессора с 4-мя ядрами.

Результат тестирования.

 

Играть в разрешении 1080р можно почти на любом железе. И игра того стоит.



В 2017 году вышло продолжение - Styx Shards of Darkness.

Опять в оппозиции нам стоят люди и эльфы. 

Первые минуты игры посвящены обучению. Например, бесшумному убийству.

 

Игровая механика почти не поменялась. Только меню прокачки стало намного разнообразнее.

В убежище можно пополнить запасы, прокачать навыки и сменить снаряжение.

 

Теперь нам стало доступно создание предметов на встречающихся верстаках и небольшой выбор основного снаряжения: кинжалов и одежды. Они обладают некоторыми преимуществами и недостатками. Впрочем, это не существенные отличия.

Локации стали обширнее, способы прохождения разнообразнее.

Трупы все также можно прятать по сундукам или...

 растворять кислотой.

Анимации в случае гибели персонажа напоминают игры про Бэтмена.

 Мне показалось, что играть в продолжение стало заметно проще. Но игра утратила тот первоначальный мрачный облик, можно это отнести к недостаткам, не знаю.


Особых графических изысков создатели игры нам не предоставили, визуально стала немного современнее. Но и потребление ресурсов сильно возросло. Это касается и видеокарты и процессора. Иногда четырех потоков явно не хватает. Особенно это было заметно в миссии на дирижабле. Это недоработка по оптимизации. Никакими тут не пахнет в случае с GTX 1070. Поэтому тестировать буду в разрешении 1080р. Локация Город Воров.

 

Тестовая локация.

 В таком режиме на максимальных настройках проблем с производительностью нет. Но видеокарта часто остается нагруженной только на 80-90%, хотя нет никакого упора в процессор.


Результат тестирования.

 

Игра довольно неожиданно заканчивается, однозначно намекая на продолжение серии.

Но вот будет ли оно?

Если вы любитель игр в жанре стелс, то однозначно стоит обратить внимание на эти игры.


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