В детстве меня всегда удивляло, как кардинально отличаются «детеныши» и взрослые особи многих живых организмов. Те же головастики, из которых вырастает, совершенно непохожая на них, лягушка. Это я к чему вспомнил? Дело в том, что сюжет первого сезона сериала «Очень странные дела» значительно отличается от пятого. А вышел пятый сезон прямо к окончанию 2025 года.

Я постараюсь по возможности сюжет не спойлерить, но объяснить все мои претензии к финальному сезону. А претензий было много. Начнем с того, что количество персонажей выросло до плохо вменяемого количества. Собрали ВСЕХ героев, которые остались в живых, и объединили общим сюжетом.

А также добавили новых. Например, теперь важную роль отвели младшей сестре Майкла Уилера, Холли.

И теперь все семейка Уилеров сильно задействована в сериале.

За «плохих военных» отдувалась Сара Коннор на пенсии (да, актриса Линда Хэмильтон сильно постарела).

Также снова появилась «одноразовый» персонаж Кали, которая играет очень противоречивую роль в сериале. Ну и уже стандартно, сюжетная линия разбита на отдельные «нити», где свои центральные персонажи. Макс пытается выбраться из сознания Генри (Векны), пока ее тело находится в коме.

Оди с компанией предпринимают «рейды» в Изнанку, чтобы найти там Векну.

А военные ищут саму Оди, чтобы продолжить на ней какие-то свои эксперименты. Но вот по деталям начало сериала и его конец очень сильно отличаются. С первым сезоном было все понятно: если бы проект не взлетел, то он бы и стал последним. Поэтому сюжет был двояким. Но вот дальше пошло то, что мне и не нравилось в сериале: саму суть сериального Зла очень сильно поменяли. Оно сконцентрировалось на том самом Генри, который и стал сосредоточием Зла.

Хуже то, что и сама концепция Изнанки поменялась. И этого также трудно не заметить. В пятом сезоне вообще все переворачивают с ног на голову, и объясняют с помощью «теории червоточин», которая соединяет городок с неким местом в другой Вселенной! Поэтому и Изнанка уже и не изнанка города. Ну, хоть цефы оттуда не повыпадали, и на том спасибо. В общем, сюжет пятого сезона явно делался на «отвали», особо не вдумываясь в детали. Он очень сильно отличается даже от предыдущего, четвертого, по сути. Ну, вот такое решение приняли.

Следующая значимая претензия к актерам сериала. За взрослых ничего плохого сказать я не могу. Но вот «дети»… Проблема в том, что они выросли, и заметно. Ведь первый сезон сняли в 2016 году. И прошло 9 лет. А дети растут быстро. Если актеров изначально подбирали по одним параметрам (внешность в том числе), то подросшие уже должны были показать какой-никакой «актерский скилл». Но не у всех это вышло. А поменять актеров уже не получится.

Ну и прописали характеры некоторых персонажей не совсем так, как бы хотелось. И, если с «душевными метаниями» Робин еще можно смириться, то вот кучу «повесточки», сваленной на наши головы в отношении одного из ключевых персонажей, не заметить будет невозможно. И этот персонаж – Уилл! Зачем это сделали мне совершенно не понятно. Netflix без этого точно не может. А еще Уилл открыл в себе способность «взламывать» демогоргонов.

О чем все четыре предшествующих сезона не было и речи. Отдельно также стоит отметить поведение военных. Точнее, их научного отдела, которым руководит доктор Кей (Линда Хэмильтон). Если опыты в отношении группы детей, куда входила и Одиннадцать, были вполне объяснимы. То попытка «ковыряния» в Изнанке, в надежде все это применить против СССР… Ведь они отлично видели, что это такое. Какой силой обладает Генри-Векна. Ну, разве такое можно обуздать и направить в нужное русло? Никогда! Но посчитали, что проблема для наших героев в виде военных точно не помешает. А уж «технология клонирования» и вовсе вызывает недоумение. Способности передаются через кровь? Это точно научный факт? А в финале, ветка военных попросту отвалилась...

Короче, практически по всем параметрам пятый сезон вышел плохим. Он мне не понравился. Он выглядит каким-то надуманным и бестолковым. А ведь история могла неплохо завершиться на четвертом сезоне. История Оди и Генри полностью раскрыта. Прошел финальный поединок и Генри был бы повержен окончательно. Но жажда бабла снова взяла вверх. Вот уж точно самая сильная суперспособность – бабло.