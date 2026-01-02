Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала

Вышел финальный сезон довольно популярного фантастического сериала. И он оказался очень и очень спорным, даже плохим...
[ ] для раздела Блоги
3
3

В детстве меня всегда удивляло, как кардинально отличаются «детеныши» и взрослые особи многих живых организмов. Те же головастики, из которых вырастает, совершенно непохожая на них, лягушка. Это я к чему вспомнил? Дело в том, что сюжет первого сезона сериала «Очень странные дела» значительно отличается от пятого. А вышел пятый сезон прямо к окончанию 2025 года.

Я постараюсь по возможности сюжет не спойлерить, но объяснить все мои претензии к финальному сезону. А претензий было много. Начнем с того, что количество персонажей выросло до плохо вменяемого количества. Собрали ВСЕХ героев, которые остались в живых, и объединили общим сюжетом. 

А также добавили новых. Например, теперь важную роль отвели младшей сестре Майкла Уилера, Холли. 

И теперь все семейка Уилеров сильно задействована в сериале.

За «плохих военных» отдувалась Сара Коннор на пенсии (да, актриса Линда Хэмильтон сильно постарела).

 Также снова появилась «одноразовый» персонаж Кали, которая играет очень противоречивую роль в сериале. Ну и уже стандартно, сюжетная линия разбита на отдельные «нити», где свои центральные персонажи. Макс пытается выбраться из сознания Генри (Векны), пока ее тело находится в коме. 

Оди с компанией предпринимают «рейды» в Изнанку, чтобы найти там Векну.

А военные ищут саму Оди, чтобы продолжить на ней какие-то свои эксперименты. Но вот по деталям начало сериала и его конец очень сильно отличаются. С первым сезоном было все понятно: если бы проект не взлетел, то он бы и стал последним. Поэтому сюжет был двояким. Но вот дальше пошло то, что мне и не нравилось в сериале: саму суть сериального Зла очень сильно поменяли. Оно сконцентрировалось на том самом Генри, который и стал сосредоточием Зла. 

Хуже то, что и сама концепция Изнанки поменялась. И этого также трудно не заметить. В пятом сезоне вообще все переворачивают с ног на голову, и объясняют с помощью «теории червоточин», которая соединяет городок с неким местом в другой Вселенной! Поэтому и Изнанка уже и не изнанка города. Ну, хоть цефы оттуда не повыпадали, и на том спасибо. В общем, сюжет пятого сезона явно делался на «отвали», особо не вдумываясь в детали. Он очень сильно отличается даже от предыдущего, четвертого, по сути. Ну, вот такое решение приняли.

Следующая значимая претензия к актерам сериала. За взрослых ничего плохого сказать я не могу. Но вот «дети»… Проблема в том, что они выросли, и заметно. Ведь первый сезон сняли в 2016 году. И прошло 9 лет. А дети растут быстро. Если актеров изначально подбирали по одним параметрам (внешность в том числе), то подросшие уже должны были показать какой-никакой «актерский скилл». Но не у всех это вышло. А поменять актеров уже не получится.

Ну и прописали характеры некоторых персонажей не совсем так, как бы хотелось. И, если с «душевными метаниями» Робин еще можно смириться, то вот кучу «повесточки», сваленной на наши головы в отношении одного из ключевых персонажей, не заметить будет невозможно. И этот персонаж – Уилл! Зачем это сделали мне совершенно не понятно. Netflix без этого точно не может. А еще Уилл открыл в себе способность «взламывать» демогоргонов. 

О чем все четыре предшествующих сезона не было и речи. Отдельно также стоит отметить поведение военных. Точнее, их научного отдела, которым руководит доктор Кей (Линда Хэмильтон). Если опыты в отношении группы детей, куда входила и Одиннадцать, были вполне объяснимы. То попытка «ковыряния» в Изнанке, в надежде все это применить против СССР… Ведь они отлично видели, что это такое. Какой силой обладает Генри-Векна. Ну, разве такое можно обуздать и направить в нужное русло? Никогда! Но посчитали, что проблема для наших героев в виде военных точно не помешает. А уж «технология клонирования» и вовсе вызывает недоумение. Способности передаются через кровь? Это точно научный факт? А в финале, ветка военных попросту отвалилась...

Короче, практически по всем параметрам пятый сезон вышел плохим. Он мне не понравился. Он выглядит каким-то надуманным и бестолковым. А ведь история могла неплохо завершиться на четвертом сезоне. История Оди и Генри полностью раскрыта. Прошел финальный поединок и Генри был бы повержен окончательно. Но жажда бабла снова взяла вверх. Вот уж точно самая сильная суперспособность – бабло.

Добавить в закладки

Теги

очень странные дела
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
41
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tech4Gamers: Бывший глава Blizzard советует купить PS5 Pro вместо переоцененных портативных консолей
+
Ryzen 5 5600X оказался практически равен Ryzen 7 5700X и Core i5-12400F с DDR5
7
Новая партия танков Т-90А получит улучшенную «Арена-М» с режимом «Антидрон»
3
Linux-дистрибутив CachyOS обошёл Windows 11 по fps в играх на RX 6700 XT при меньшем потреблении ОЗУ
2
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
3
Corsair отменила сделанный пользователем заказ на ПК и подняла его стоимость на $800
+
В МВД перечислили фразы-ловушки, которые мошенники используют для взлома «Госуслуг»
+
ADATA совместно с MSI и Intel выпустит 4-ранговые модули памяти DDR5 объёмом 128 ГБ
+
Кроссоверы Belgee X50 в этом году начнут оснащать четырёхцилиндровыми двигателями
1
На дне пролива Эресунн в Дании обнаружены два затонувших средневековых корабля разных эпох
+
LG анонсировала новые ноутбуки Gram с корпусом из аэрокосмического сплава и поддержкой Copilot+
+
Телескоп Webb подтвердил наличие атмосферы у экзопланеты TOI-561 b
+
Сотни немецких компаний не хотят уходить из России из-за высокого риска больших финансовых потерь
+
Появились первые фотографии видеокарты MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER для оверклокеров
1
В России с 1 января вступили в силу новые дорожные знаки
+
Европейские дистрибьюторы ограничивают продажи видеокарт RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090
+
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
71
Автор Bright Memory Infinite анонсировал экшен с уникальным историческим сеттингом и мощной графикой
+
Астрономы зафиксировали рекордный семичасовой гамма-всплеск GRB 250702B
+
МРОТ в России вырос на 20,7% и достиг отметки в 27 093 рубля
1

Популярные статьи

Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
14
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
19
Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией
2
Сборка игрового ПК за 25 000 рублей с поддержкой трассировки лучей и процессором Core i7
2

Сейчас обсуждают

eai
12:16
Отступники - это голливудский ремейк китайского фильма, а не самостоятельное кино.
Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией
Никита Абсалямов
12:06
А вы смешной... продолжайте...
Сборка игрового ПК за 25 000 рублей с поддержкой трассировки лучей и процессором Core i7
RandomXP
11:53
А зачем это нужно, если в России есть несколько сервисов облачного гейминга, где за 19 р в час можно арендовать компьютер с Ryzen 7600 и 5060 Ti 16GB ?
Сборка игрового ПК за 25 000 рублей с поддержкой трассировки лучей и процессором Core i7
Дима Асанов
11:23
Сфигали он самый культовый? Фоллаут лондон собрал реакцию даже более противоречивую, чем четверка на релизе. В него почти никто не играл. Цветокор дно, дизайн уровней дно, квесты дно, мне от одного ро...
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
Толик_21
11:21
Нужно попросить чтоб психиатры тебе увеличили дозу галоперидола
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Владимир
11:14
Муж пришёл защищать?
Итоги ПК-индустрии 2025 года и прогнозы на 2026 год
Desmois
11:07
Бункер под Кремлём начали углублять... Ну так, на всякий случай...
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
222
10:58
а что там с твоими хвостатыми сородичами из зверополиса?
«Чебурашка 2» установил рекорд в российском прокате по предварительным продажам билетов
MrPegge
10:57
А свой-буржуинский Путин получил очередной Белый Крест Предателя Nной степени.
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Desmois
10:48
Заявление для галочки.. Венесуэлу просрал.. Иран просрут со дня на день.. Про Сирию молчу.. Не за горами и Ким.. А кто остался???... Батька при первом шухере повернётся жопой.. Факт..
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter