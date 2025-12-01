И в этом «творении» опять виноват Стивен Кинг… Ну, в современном Голливуде без него – никак…

Оригинальный фильм «Бегущий человек», 1987 года, я смотрел на исходе 80-х.

Не могу сказать, что фильм меня прям впечатлил. Я вообще не особый ценитель творчества Арнольда Шваценеггера.

И данный фильм в число лучших работ в моем списке точно не входил. Но там был свой «шарм»: огромный мускулистый герой и не менее колоритные враги.

Кто фильм видел, тот понимает, о чем идет речь.

И вот сейчас, вышел новый фильм «Бегущий человек» («The Running Man») и снял его Эдгар Райт.

В главной роли - Глен Пауэлл. Он сыграл обычного работягу Бена Ричардса, который САМ, по СВОЕЙ ВОЛЕ принял участие в шоу «Бегущий человек».

Сразу скажу: фильм ни разу не ремейк картины 1987 года! И, как писали критики, гораздо ближе к книге Стивена Кинга, чем фильм с «Железным Арни». Книгу эту я не читал, своего мнения о ней не имею, но поверю, что новинка ближе к ней. Это, несомненно, плюс, несмотря ни на что. И сравнивать оба фильма я не буду. На то есть объективные и субъективные причины. Но об этом я напишу в конце статьи.

Краткое описание сюжета картины

Итак, нам показывают совсем несчастливого семьянина Бена, у которого нет работы. Он ее потерял из-за своего принципиального отношения к правящему классу. Попытка защитить своих коллег, привело к статусу отверженного. Но у него заболела дочка, и Бен вынужден «идти на поклон» к начальству. Это не помогло…

Жена же работает в две смены и денег все равно не хватает.

Да, она официантка, много не зарабатывает. И Бен решает идти на какое-нибудь шоу за призовыми деньгами. Он и не собирался участвовать в самом кровавом – «Бегущий человек». Но именно в отборочном туре его определили туда. Он мог бы отказаться, но руководитель проекта Дэн Киллиан (Джош Бролин) его уговорил, напоминая ему о больной дочери.

Цель проекта проста – продержаться месяц, когда за тобой будут охотиться охотники.

Все действие происходит в самой стране, в любом месте. От участника требуется лишь ежедневно отправлять сообщения с видеозаписью. Можно даже убить охотников, если получится. Но вот выиграть астрономическую сумму еще никому не удавалось.

Бен крайне мотивирован, он хочет заработать деньги, которых хватит ему на всю жизнь.

Он проявляет чудеса изворотливости и смекалку, и выходить из крайне опасных ситуаций у него получается.

Пока… Тут же он понимает, что часто его сообщения переделывают для эфира и представляют его натуральным маньяком. Шоу показывает себя как шоу…

Он сталкивается с людьми, которые хотят ему помогать, что не типично для граждан страны. И оказалось, что таких людей гораздо больше, чем кажется…

И вот, Бен Ричардс, становится таким неформальным лидером протестного движения против лжи и лицемерия властей…

Мне фильм не понравился. Причин несколько. И объективных, и субъективных.

Начнем с того, что Бен в исполнении Глена Пауэлла не тянет на лидера протеста. Причина не в актерском мастерстве, а в самом персонаже. Они и не помышлял о таком статусе. Это просто на него свалили против его воли. А он и не против… Такая трактовка сопротивления выглядит крайне наивно и бестолково на мой взгляд. Кроме того, люди, которые ему помогали и являлись теми «борцунами с режимом», не впечатляют совсем. Один просто фриковатый блогер, раздающий «правду-матку» направо и налево. А другой – отбитый на всю голову «горе-революционер» с маниакальными наклонностями.

Странный тут протест показан… Не впечатлил вовсе.

Далее, сами «приключения» Бэна строятся не на его каком-то особом мастерстве «выживальщика». Нет, ему просто фантастически везет! Формально, он больше половины фильма сам никого и не убивал, но случайности приводили к куче трупов. Это уже тянет на комедийный сюжет, а не какую-то там драму.

Ну и от «BLM повесточки» тут не отвертеться. Жена Бена, лучшая часть «сопротивления» - все «правильной расы». Все сво… плохие люди – исключительно белые.

Этого не заметит даже слепой. Если бы в каждом первом фильме этот элемент не обыгрывали, то можно было бы и простить. Но в данной ситуации – категорично нет! Надоело это!

По итогу мы имеем ширпотребный боевичок с намеком на «классовую и социальную борьбу». Но ни в одном аспекте фильм не поражает. Как боевик, фильм вторичен. На комедию не вытянул. Ну а борьба «униженных и оскорбленных» не впечатлила вовсе.

Вывод

Может фильм и ближе к книге, но он плох. Оригинальный фильм 1987 года перед собой таких целей не ставил. Это был примитивный фантастический боевик родом из 80-х. И в этом амплуа он был неплохим. А здесь же… Много целей, но ни одна не достигнута, на мой взгляд. Более того, сам персонаж Бена и не раскрыт совсем! Мы только знаем, что он честный, справедливый и легко впадает в ярость. Маловато будет для главного героя, претендующего на символ борьбы с государством.

Но это мое личное мнение. Вам, все же порекомендую фильм к просмотру. А уж там сами решайте, что лучше: новинка 2025 года или фильм 1987-го.