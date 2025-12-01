Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года

Этот фильм не является прямым ремейком картины 1987 года. И он ближе к произведению Стивена Кинга...
[ ] для раздела Блоги
1
1

И в этом «творении» опять виноват Стивен Кинг… Ну, в современном Голливуде без него – никак…

Оригинальный фильм «Бегущий человек», 1987 года, я смотрел на исходе 80-х.

реклама



Не могу сказать, что фильм меня прям впечатлил. Я вообще не особый ценитель творчества Арнольда Шваценеггера.

реклама



И данный фильм в число лучших работ в моем списке точно не входил. Но там был свой «шарм»: огромный мускулистый герой и не менее колоритные враги.

реклама



Кто фильм видел, тот понимает, о чем идет речь.

И вот сейчас, вышел новый фильм «Бегущий человек» («The Running Man») и снял его Эдгар Райт.

В главной роли - Глен Пауэлл. Он сыграл обычного работягу Бена Ричардса, который САМ, по СВОЕЙ ВОЛЕ принял участие в шоу «Бегущий человек».

реклама



Сразу скажу: фильм ни разу не ремейк картины 1987 года! И, как писали критики, гораздо ближе к книге Стивена Кинга, чем фильм с «Железным Арни». Книгу эту я не читал, своего мнения о ней не имею, но поверю, что новинка ближе к ней. Это, несомненно, плюс, несмотря ни на что. И сравнивать оба фильма я не буду. На то есть объективные и субъективные причины. Но об этом я напишу в конце статьи.

Краткое описание сюжета картины

Итак, нам показывают совсем несчастливого семьянина Бена, у которого нет работы. Он ее потерял из-за своего принципиального отношения к правящему классу. Попытка защитить своих коллег, привело к статусу отверженного. Но у него заболела дочка, и Бен вынужден «идти на поклон» к начальству. Это не помогло…

Жена же работает в две смены и денег все равно не хватает.

Да, она официантка, много не зарабатывает. И Бен решает идти на какое-нибудь шоу за призовыми деньгами. Он и не собирался участвовать в самом кровавом – «Бегущий человек». Но именно в отборочном туре его определили туда. Он мог бы отказаться, но руководитель проекта Дэн Киллиан (Джош Бролин) его уговорил, напоминая ему о больной дочери.

Цель проекта проста – продержаться месяц, когда за тобой будут охотиться охотники.

Все действие происходит в самой стране, в любом месте. От участника требуется лишь ежедневно отправлять сообщения с видеозаписью. Можно даже убить охотников, если получится. Но вот выиграть астрономическую сумму еще никому не удавалось.

Бен крайне мотивирован, он хочет заработать деньги, которых хватит ему на всю жизнь.

Он проявляет чудеса изворотливости и смекалку, и выходить из крайне опасных ситуаций у него получается.

 Пока… Тут же он понимает, что часто его сообщения переделывают для эфира и представляют его натуральным маньяком. Шоу показывает себя как шоу…

Он сталкивается с людьми, которые хотят ему помогать, что не типично для граждан страны. И оказалось, что таких людей гораздо больше, чем кажется…

И вот, Бен Ричардс, становится таким неформальным лидером протестного движения против лжи и лицемерия властей…

Мне фильм не понравился. Причин несколько. И объективных, и субъективных.

Начнем с того, что Бен в исполнении Глена Пауэлла не тянет на лидера протеста. Причина не в актерском мастерстве, а в самом персонаже. Они и не помышлял о таком статусе. Это просто на него свалили против его воли. А он и не против… Такая трактовка сопротивления выглядит крайне наивно и бестолково на мой взгляд. Кроме того, люди, которые ему помогали и являлись теми «борцунами с режимом», не впечатляют совсем. Один просто фриковатый блогер, раздающий «правду-матку» направо и налево. А другой – отбитый на всю голову «горе-революционер» с маниакальными наклонностями.

Странный тут протест показан… Не впечатлил вовсе.

Далее, сами «приключения» Бэна строятся не на его каком-то особом мастерстве «выживальщика». Нет, ему просто фантастически везет! Формально, он больше половины фильма сам никого и не убивал, но случайности приводили к куче трупов. Это уже тянет на комедийный сюжет, а не какую-то там драму.

Ну и от «BLM повесточки» тут не отвертеться. Жена Бена, лучшая часть «сопротивления» - все «правильной расы». Все сво… плохие люди – исключительно белые.

Этого не заметит даже слепой. Если бы в каждом первом фильме этот элемент не обыгрывали, то можно было бы и простить. Но в данной ситуации – категорично нет! Надоело это!

По итогу мы имеем ширпотребный боевичок с намеком на «классовую и социальную борьбу». Но ни в одном аспекте фильм не поражает. Как боевик, фильм вторичен. На комедию не вытянул. Ну а борьба «униженных и оскорбленных» не впечатлила вовсе.

Вывод

Может фильм и ближе к книге, но он плох. Оригинальный фильм 1987 года перед собой таких целей не ставил. Это был примитивный фантастический боевик родом из 80-х. И в этом амплуа он был неплохим. А здесь же… Много целей, но ни одна не достигнута, на мой взгляд. Более того, сам персонаж Бена и не раскрыт совсем! Мы только знаем, что он честный, справедливый и легко впадает в ярость. Маловато будет для главного героя, претендующего на символ борьбы с государством.

Но это мое личное мнение. Вам, все же порекомендую фильм к просмотру. А уж там сами решайте, что лучше: новинка 2025 года или фильм 1987-го.

Добавить в закладки

Теги

бегущий человек
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
18
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
11
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
40
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
2
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
10
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
4
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Нейросети сокращают время выбора контента для зрителей онлайн-кинотеатров
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
+
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
+
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Xiaomi представила Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с передовыми характеристики по доступной цене
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
20
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
4
Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
1
Обзор геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox
+

Сейчас обсуждают

Роман Никольский
07:03
Какие вумные хеймеры, производители сразу это ощутят и побегут снижать цены в десять раз в их больной фантазии 🤣
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
ark-bak
06:59
Деграданты ничего нового не в состоянии снять, только ремейки.
Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
ark-bak
06:57
Всё верно! Это у Маска иная реальность.
Лётчик-космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно из-за отсутствия технологий
Degit22
06:15
Для нейронок HBM память используют, что вы с ней хотите делать?
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Михаил Авраменко
06:10
Чип и Дэйл готовились к зиме.
Автолюбитель из Китая обнаружил под капотом своей машины почти 20 кг орехов
usr721
06:07
Если не фантазировать, окажется, что это финский спутник. У них есть офис в том числе и в Польше. Так как Польша давно в НАТО и Финляндия из-за прямого военного вторжения в Украине теперь уже тоже (ан...
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
Денис Лихачев
04:52
в свое время купил ддр5 64 Гб, теперь этот кит стоит 50к
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Денис Лихачев
04:51
а если не лопнет то что делать?)
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Евгений Балахонов
03:18
А откуда информация по стоимости? Каких долларов, может зимбабвийских? ;) Ибо подобная конструкция стоит в работе максимум $1000 ;))
Новый деревянный мост за $2 млн в Конго рухнул во время торжественного открытия
Андрей Трубников
02:51
Каким образом Steam Machine популяризирует Линукс, если игры в первую очередь создаются для Directx и Windows? У Линукса просто «слой совместимости» запускается, чтобы запускать программы для Windows,...
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter