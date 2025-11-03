Примерно последние полгода с драйверами «зеленых» творится что-то ненормальное. По крайней мере, жалобы на проблемы с драйверами идут постоянно, хотя и далеко не все встречают эти проблемы. Условной линией раздела можно все же считать подготовку к выходу новой на тот момент линейки видеокарт RTX 50xx. Я не буду тут писать, что «случился очередной мировой заговор производителя», может, это просто совпадение. Но то, что жалоб со стороны владельцев видеокарт серии RTX стало больше – факт. Я такую видеокарту не имею. А со своей GTX 1070 с проблемами не сталкивался. Но и задействовать многие фирменные «фишки» от «Нвидиа» я не могу. Но, с другой стороны, видеокарты серии «Паскаль» еще поддерживаются. И я могу сравнить, как поменялась производительность на разных драйверах (и поменялась ли вообще).

С видеокартой GTX 1070 я такой эксперимент делать не буду. Это уже было, хоть и давно и не с моей стороны. А вот проверить на самом слабом доступной «Паскале» можно.

Итак, буду проверять производительность видеокарты GT 1030 на разных версиях драйверов. В качестве нового выступит драйвер версии 581.57 – WHQL, который вышел в релиз 14 октября 2025 года (последний на момент написания статьи).

«Противостоять» ему будет самый старый драйвер, что есть у меня в «загашнике» — 385.69.

Вышел он 21 сентября 2017 года…

Тестирование пройдет на системе:

• Процессор: Intel Core i5–8400;

• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1030;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

• Разрешение монитора: 1920х1080.

Естественно, что на такой «затычке» не получится прогнать новые игры. Да и старый драйвер их точно не поддерживает. Поэтому «игровых соперников» подберу в нужной категории. Нужны игры с бенчмарками и сами сторонние бенчмарки, ведь процент отклонения может оказаться довольно малым, и повторяемость сцены должна быть высокой.

За «игровую часть» будут отвечать игры: «FEAR», «Resident Evil 5» (dx10), «Devil May Cry 4» (dx10) и более новая «Grid Autosport». Настройки во всех играх максимальные, но в «Гриде» сглаживание только х2.

В качестве бенчмарков выступят Superposition в режиме «medium», Unigine Valley (максимальные без сглаживания) и отдельно сравню два отрезка GPU Benchmark в Fire Strike. Но в нем нет показателя фпс, и просто приведу баллы. Для остальных тестов будет приведено значение среднего фпс за ход тестирования (avg. fps). На каждый тест я потратил три прогона и выбрал среди них лучший вариант. Переустановка драйверов происходила с помощью программы Display Driver Uninstaller. Это должно исключить «нежелательные хвосты» от удаляемого драйвера.

Сама видеокарта в андервольте и разгоне с помощью утилиты MSI Afterburner.

Никаких «высот разгона» тут и близко нет: 1721 МГц по чипу и 6508 МГц по памяти (да, память тут «дубовая» GDDR5).

Версия карты от Afox, какие вам рекорды...Но сами частоты в ходе тестов не менялись, это главное.

«Подопытный» (фото с другого ПК)Итак, сначала игры. И, как я и предполагал, снижения производительности нет. Правда и ростом я бы такое не назвал.

«FEAR» показывает прирост производительности на новом драйвере аж 1 кадр…

Драйвер 385.69

Драйвер 581.57Ситуация в «Resident Еvil 5» примерно такая же: 89 против 87,7 в пользу нового.

Драйвер 385.69

Драйвер 581.57Прям чую мощщщь…

«Devil May Cry 4» по среднему сцен дает такой результат: 124,6 против 120,8.

Драйвер 385.69

Драйвер 581.57Уже что-то…

«Grid Autosport» тяжеловат для GT 1030, но разницы практически нет – в обоих случаях средний фпс держится на уровне почти 52 кадров.

Драйвер 385.69

Драйвер 581.57Наибольший отрыв есть в «синтетике» Superposition: 2708 баллов против 2643.

Драйвер 385.69

Драйвер 581.57Но по среднему FPS всё укладывается в погрешность: 20,25 против 19,77.

Для старого бенчмарка Unigine Valley вообще нет разницы в версии драйвера – 33,8 FPS (1416 баллов против 1415 в пользу нового драйвера):

Драйвер 385.69

Драйвер 581.57Кастомная настройка Fire Strike дает 3876 баллов против 3855 опять в пользу нового варианта драйвера.

Драйвер 385.69

Драйвер 581.57Но в самом бенчмарке ведь есть «легкие тесты», которые можно запустить на GT 1030.

Да, тесты Wild Life и Wild Life Extreme видеокарта вытянет. Но только на новом драйвере. С версией 385.69 данные бенчмарки не поддерживаются…

Wild Life на новом драйвере

Night RaidДанные по среднему фпс я свел в единую таблицу.

Как видите, никакого «отыквления», о котором постоянно твердят фанаты противоположного лагеря, и близко нет. Правда, и прирост чисто математический.

За время тестирования на драйвере версии 581.57 никаких проблем (артефактов, зависаний и тому подобного) замечено не было.