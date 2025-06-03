Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)

Я уже написал немало статей об актерах, которые мне нравятся. Но об актрисах не писал ни разу. Я не являюсь женоненавистником, просто многие хорошие актрисы снимаются в тех фильмах, которые не "моего жанра". Но есть и исключения…
[ ] для раздела Блоги
1
1

Я уже написал немало статей об актерах, которые мне нравятся. Но об актрисах не писал ни разу. Я не являюсь женоненавистником, просто многие хорошие актрисы снимаются в тех фильмах, которые не "моего жанра". Но есть и исключения…

И сегодня я расскажу о лучших фильмах, которые сам видел с участием Кэмерон Диаз.

реклама



Кэмерон Диаз родилась в Сан-Диего в 1972 году. И в ней смешалось столько крови разных народов… Тут вам и немецкие, и английские, и даже индейские корни! А так сразу и не скажешь…

Об актерской карьере в детстве она не мечтала. Но уже с 16-ти лет стала работать в модельном агентстве. А там и до Голливуда рукой подать…

реклама



Карьеры актрисы началась в 1994 году. Но фильмы я расположу в некоем "приоритетном" порядке. Некоторых картин с ее участием тут не будет, хотя и фильмы отличные (например, "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"). Просто там такие незначительные роли, что нет смысла о них упоминать.

Начну, пожалуй, с фильма "Все без ума от Мэри" ("There's Something About Mary"),

который вышел на экраны в 1998 году. Это такая легкая комедия, которые я особо не люблю. Тут у Диаз одна из главных ролей. Она играет ту самую симпатяжку Мэри, которая прям всем нравится. Но, стоит честно признать, что сама актриса тут явно не доминирует. Фильм тащат два других актера: Мэтт Диллон

реклама



и Бен Стиллер.

Легкая романтическая комедия, под настроение. Слабому полу такое точно зайдет.

реклама



2000 год. "Ангелы Чарли" ("Charlie's Angels").

Это такой комедийно-шпионский фильм, который снял МакДжи. В главных ролях: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор, Люси Лью и Билл Мюррей. Тут у нас тройка агентесс, которые работают на таинственного Чарли, исполняя всякие задания. Очень простой (даже глуповатый) сюжет, много драк и трюков. Ну и немного шуток-юмора.

Также не являюсь поклонником данного жанра, но смотрел этот фильм и его сиквел "Ангелы Чарли: Только вперёд". Смотреть можно. И вот какой интересный момент: несмотря на то, что тут у нас женщины с исключительными талантами во всем, фильм ни разу не воспринимается, как ода "сильным и независимым". Наверное, дело в том, что тут героини не выпячивают свою силу и не противопоставляют себя мужчинам.  Они не стесняются быть красивыми, милыми и немного глупыми. Сейчас так снимать не принято… Да и преступники в фильме наигранно зловещи,

в лучших традициях комедийно-шпионских фильмов.

"Чувствуя Миннесоту" ("Feeling Minnesota") – 1996 год.

Это фильм сложного жанра. Тут есть и драма, и немного комедии. Снял данный фильм Стивен Бэйджелман. В главных ролях: Киану Ривз, Кэмерон Диас и Винсент Д’Онофрио. Завязка сюжета довольно простая. Есть два брата: Джейк (Киану Ривз) и Сэм (Винсент Д’Онофрио). Они друг друга не любят и практически чужие люди. Но Сэм женится на Фредди (Кэмерон Диаз).

А Джейк в нее по уши влюбляется, и она отвечает ему взаимностью. Банальщина… Но дело в том, что Сэм не так прост. У него "специфичная работа"… Вот это и делает сюжет особенным. Мне фильм в свое время понравился, хотя смотреть его стоит по настроению. Актеры неплохо отыграли свои роли.

Между ними была какая-то "синергия". Посмотрите данный фильм, вряд ли пожалеете о потраченном времени.

В 2009 году актриса снялась в фильме "Посылка" ("The Box"),

который снял режиссер Ричард Келли. Это очень странный фильм, где смешали воедино драму, мистику и фантастику. Смесь такого я терпеть не могу, ибо нет хороших фильмов, где уживаются мистика и фантастика, не портя друг друга.

Сюжет. Есть семья. Жена Норма (Кэмерон Диаз) работает в школе, где учится ее сын. Муж Артур (Джеймс Марсден) занят в проекте по подготовке миссии на Марс (дело происходит в 70-х годах). Жизнь у них вполне нормальная, но проблемы с финансами имеют место: Норме отказали в скидке за обучение сына. А Артур не прошел комиссию по набору астронавтов, что сильно ударило по его нервам. А тут еще и откладывается операция на изуродованной в юности ноге Нормы… Короче, черная полоса. Но, однажды таинственный незнакомец с изуродованным лицом

приносит в их дом небольшую коробку. Она имеет кнопку под стеклянной крышкой. И он предлагает им выбор: либо они нажимают кнопку.

При этом умирает один незнакомый им человек, но за это он платит им миллион долларов. Либо они не нажимаю кнопку, и незнакомец просто придет и заберет ящик назад… Обычный трудный моральный выбор. И очень большие последствия… Я думаю, что тут и кроется причина того, что сценаристы не сумели предложить нормальной реализации сюжета с моральным выбором и дальнейшими муками совести, по аналогии с "Преступлением и наказанием". Зато намешали всего в кучу, что сначала кажется каким-то заговором спец.служб, который явно отдает фантастикой. А затем и вовсе мистическая подоплека имеет место. Но, несмотря на то, что мне фильм не понравился, сама игра актеров хороша. Драма есть и ее удалось хорошо воплотить на экране. Стоит ли его смотреть? Наверно стоит, но обдуманно. Иначе уже к середине сильно разочаруетесь.

"Рыцарь дня" ("Knight and Day").

2010 год. Режиссер: Джеймс Мэнголд. В главных ролях Кэмерон Диаз и Том Круз. Это шпионский детектив с элементами комедии. Диаз играет простую американку Джун, которая оказалась втянутой в шпионские разборки. Собственно, шпионом и выступает персонаж Тома Круза. Это отличный фильм для отдыха, где много погонь, трюков, драк и стрельбы.

И все это сделано совершенно не серьезно. В духе фильмов о Джеймсе Бонде. Советую к просмотру.

"Маска" ("The Mask") – фильм 1994 года.

 Снял эту комедию Чак Рассел. В главных ролях Кэмерон Диаз и Джим Керри. Это фантастическая комедия, наверно, нет смысла про сюжет рассказывать, все этот фильм смотрели. Одна из лучших работ Джима Керри. Роль у Диаз хоть и главная, но ее полностью затеняет искрометный Керри.

Обязательно стоит посмотреть данный фильм. Он очень хорош.


И тройка лучших фильмов с участием Кэмерон Диаз.

3 место. "Советник" ("The Counselor").

Это криминальная драма, где были задействованы многие именитые актеры: Майкл Фассбендер, Пенелопа Крус, Кэмерон Диас, Хавьер Бардем, Брэд Питт и другие. Некий успешный адвокат (Майкл Фассбендер) решается поработать на преступную группировку. Это очень опасная работа,

но притяжение денег очень сильно. Он еще не знает, какую страшную цену он заплатит за этот "бизнес". Снял фильм Ридли Скотт. И этот фильм не особо известен. А жаль…

Тут очень сильная драматическая линия главных героев. И все очень жестко и бесчеловечно. Мне смотреть на переживание главного героя было тяжело, хоть теплилась надежда, что для его жены (ее роль исполнила Пенелопа Круз) все закончится хорошо. Тщетно…

И вот тут Кэмерон Диаз выступила с неожиданной стороны, как актриса. Обычно она играет очень добрых, простых и милых персонажей. Даже ее супергероиня из "Ангелов Чарли" совершенно не теряет женский облик. Здесь же… 

Это не женщина, а исчадие ада. Она дьявольски коварна и просто сметает на своем пути всех! Омерзительный персонаж… Но сыгран отлично.

2 место. "Банды Нью-Йорка" ("Gangs of New York") – фильм Мартина Скорсезе.

 И тоже целая россыпь отличных актеров: Леонардо ДиКаприо, Дэниэл Дэй-Льюис, Кэмерон Диас, Джим Бродбент, Джон Си Райли и другие. Фильм о становлении бандитских группировок в XIX веке в Нью-Йорке.

 В то время город переполняют переселенцы из Европы. Итальянцы, англичане, ирландцы. Все хотят получить шанс "новой жизни". Закон имеет очень ограниченные возможности, все решают местные банды. Диаз сыграла роль мошенница и воровки Дженни, 

которая сильно повлияет на главного героя, сыгранного ДиКаприо.

Перед нами классический фильм Скорсезе с масштабными съемками, хорошим сценарием. Стоит смотреть обязательно.

1 место. Пусть это и не лучший фильм в подборке. Но у Диаз главная роль. И она "тащит" картину на себе… "Очень плохая училка" ("Bad Teacher"), фильм 2011 года.

Снял эту комедию Джейк Кэздан. В ролях: Кэмерон Диас, Джастин Тимберлейк, Джейсон Сигел и другие.

Как вы понимаете, Диаз играет учительницу. И она не типичная очкастая, потерявшая всякую женственность женщина, погрязшая в семейных проблемах. Нет! Ее героиня наглая, фривольная

и безобразно ругающаяся молодая особа, которая имеет в жизни определенную цель. Поставить на место традиционного учителя такую особу – вот вам и завязка сюжета. Мне фильм очень понравился. 

Данный фильм рекомендую посмотреть всем, особенно учителям…

Вот о таких фильмах, я хотел рассказать сегодня.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

маска советник очень плохая училка рыцарь дня
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
11
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
15
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Resident Evil 9 станет заключительной частью в серии и началом новой франшизы
3
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
10
Длина самого большого джета сверхмассивной черной дыры превышает размеры нашей галактики в 2 раза
+
Выпущен дистрибутив LinuxFX визуально идентичный Windows 11
6
Выпущены новые полнометаллические часы Casio G-Shock GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C
1
Эксплуатацию второго энергоблока Смоленской АЭС продлили на пять лет
1
В Дагестане возрождают легендарный Чиркатинский консервный завод
+
Китай обвинил США в срыве торгового перемирия и пообещал дать достойный ответ
+
В Counter-Strike 2 наблюдаются массовые ошибки и сбои некритичного характера
+
"Ростелеком" и "МойОфис" договорились о совместной разработке аналога Microsoft SharePoint
1
NVIDIA GeForce Now для Steam Deck улучшает графику и увеличивает время автономной работы
1
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1
Транзитную дорогу в обход Краснодара достроят не раньше 2030 года
1
Cryorig возвращается с новыми решениями для охлаждения, включая топовые башенные кулеры и AIO
+
Logitech готовит мышь MX Master 4 с обновлённой эргономикой и возможным апгрейдом характеристик
1
Red Magic подтвердила название игрового планшета с чипом Snapdragon 8 Elite — Gaming Tablet 3 Pro
+
Инженеры Университета Небраски создали самовосстанавливающиеся мускулы для роботов
+
Некоторые модели Radeon RX 9060 XT 8 и 16 ГБ отличаются не только объёмом памяти, но и частотами GPU
2
Apple может использовать технологию Metalens во всей линейке iPhone 17 для уменьшения Dynamic Island
+
MediaTek Dimensity 9500 может получить преимущество над Apple A19 и A19 Pro благодаря Cortex-X930
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
28
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
14
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
27
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
29
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
2
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
10
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
1

Сейчас обсуждают

Bernigan
23:35
Да это чеканутый хуангоненавистник, ищет любой бред по поводу которого потом ахи и вздохи, как страшно смотрите, вот тут, в этой игре не хватает 8Гб! Хотя можно снизить одну две настройки, в этой игре...
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Biggus Dickus
23:28
у тебя неверная ориентации дисплея для BF 2042, нужна портретная, а не альбомная
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
Антон Комаров
23:27
,,,, Не станкостроительный, а станкосборочный.
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
Корж Рии
23:25
щщпплмлмл
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
Cowboy Huggies
23:24
Это головой вертеть надо туда-сюда, шея будет болеть.
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
Корж Рии
23:24
еууууууми
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
Антон Тутынин
23:24
Да падажжи ты, ему ещё статьи писать и писать, а ты тут докопался до "одного кадра, одной игры". А что через неделю мы будем о(Б)суждать?
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Корж Рии
23:24
ейййй
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
Китя.
23:23
ЮРА ОНИЩЕНКО тебе минусы кидает трудится бедолага но думаю Админы с ним разберутся.
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Антон Тутынин
23:13
Ты чо, это ж одно из важнейших событий ближайших миллиардов лет. Горячая новость)))
Глава «Ростеха» подтвердил перенос авиасалона МАКС на следующий год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем