Я уже написал немало статей об актерах, которые мне нравятся. Но об актрисах не писал ни разу. Я не являюсь женоненавистником, просто многие хорошие актрисы снимаются в тех фильмах, которые не "моего жанра". Но есть и исключения…

И сегодня я расскажу о лучших фильмах, которые сам видел с участием Кэмерон Диаз.

Кэмерон Диаз родилась в Сан-Диего в 1972 году. И в ней смешалось столько крови разных народов… Тут вам и немецкие, и английские, и даже индейские корни! А так сразу и не скажешь…

Об актерской карьере в детстве она не мечтала. Но уже с 16-ти лет стала работать в модельном агентстве. А там и до Голливуда рукой подать…

Карьеры актрисы началась в 1994 году. Но фильмы я расположу в некоем "приоритетном" порядке. Некоторых картин с ее участием тут не будет, хотя и фильмы отличные (например, "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"). Просто там такие незначительные роли, что нет смысла о них упоминать.

Начну, пожалуй, с фильма "Все без ума от Мэри" ("There's Something About Mary"),

который вышел на экраны в 1998 году. Это такая легкая комедия, которые я особо не люблю. Тут у Диаз одна из главных ролей. Она играет ту самую симпатяжку Мэри, которая прям всем нравится. Но, стоит честно признать, что сама актриса тут явно не доминирует. Фильм тащат два других актера: Мэтт Диллон

и Бен Стиллер.

Легкая романтическая комедия, под настроение. Слабому полу такое точно зайдет.

2000 год. "Ангелы Чарли" ("Charlie's Angels").

Это такой комедийно-шпионский фильм, который снял МакДжи. В главных ролях: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор, Люси Лью и Билл Мюррей. Тут у нас тройка агентесс, которые работают на таинственного Чарли, исполняя всякие задания. Очень простой (даже глуповатый) сюжет, много драк и трюков. Ну и немного шуток-юмора.

Также не являюсь поклонником данного жанра, но смотрел этот фильм и его сиквел "Ангелы Чарли: Только вперёд". Смотреть можно. И вот какой интересный момент: несмотря на то, что тут у нас женщины с исключительными талантами во всем, фильм ни разу не воспринимается, как ода "сильным и независимым". Наверное, дело в том, что тут героини не выпячивают свою силу и не противопоставляют себя мужчинам. Они не стесняются быть красивыми, милыми и немного глупыми. Сейчас так снимать не принято… Да и преступники в фильме наигранно зловещи,

в лучших традициях комедийно-шпионских фильмов.

"Чувствуя Миннесоту" ("Feeling Minnesota") – 1996 год.

Это фильм сложного жанра. Тут есть и драма, и немного комедии. Снял данный фильм Стивен Бэйджелман. В главных ролях: Киану Ривз, Кэмерон Диас и Винсент Д’Онофрио. Завязка сюжета довольно простая. Есть два брата: Джейк (Киану Ривз) и Сэм (Винсент Д’Онофрио). Они друг друга не любят и практически чужие люди. Но Сэм женится на Фредди (Кэмерон Диаз).

А Джейк в нее по уши влюбляется, и она отвечает ему взаимностью. Банальщина… Но дело в том, что Сэм не так прост. У него "специфичная работа"… Вот это и делает сюжет особенным. Мне фильм в свое время понравился, хотя смотреть его стоит по настроению. Актеры неплохо отыграли свои роли.

Между ними была какая-то "синергия". Посмотрите данный фильм, вряд ли пожалеете о потраченном времени.

В 2009 году актриса снялась в фильме "Посылка" ("The Box"),

который снял режиссер Ричард Келли. Это очень странный фильм, где смешали воедино драму, мистику и фантастику. Смесь такого я терпеть не могу, ибо нет хороших фильмов, где уживаются мистика и фантастика, не портя друг друга.

Сюжет. Есть семья. Жена Норма (Кэмерон Диаз) работает в школе, где учится ее сын. Муж Артур (Джеймс Марсден) занят в проекте по подготовке миссии на Марс (дело происходит в 70-х годах). Жизнь у них вполне нормальная, но проблемы с финансами имеют место: Норме отказали в скидке за обучение сына. А Артур не прошел комиссию по набору астронавтов, что сильно ударило по его нервам. А тут еще и откладывается операция на изуродованной в юности ноге Нормы… Короче, черная полоса. Но, однажды таинственный незнакомец с изуродованным лицом

приносит в их дом небольшую коробку. Она имеет кнопку под стеклянной крышкой. И он предлагает им выбор: либо они нажимают кнопку.

При этом умирает один незнакомый им человек, но за это он платит им миллион долларов. Либо они не нажимаю кнопку, и незнакомец просто придет и заберет ящик назад… Обычный трудный моральный выбор. И очень большие последствия… Я думаю, что тут и кроется причина того, что сценаристы не сумели предложить нормальной реализации сюжета с моральным выбором и дальнейшими муками совести, по аналогии с "Преступлением и наказанием". Зато намешали всего в кучу, что сначала кажется каким-то заговором спец.служб, который явно отдает фантастикой. А затем и вовсе мистическая подоплека имеет место. Но, несмотря на то, что мне фильм не понравился, сама игра актеров хороша. Драма есть и ее удалось хорошо воплотить на экране. Стоит ли его смотреть? Наверно стоит, но обдуманно. Иначе уже к середине сильно разочаруетесь.

"Рыцарь дня" ("Knight and Day").

2010 год. Режиссер: Джеймс Мэнголд. В главных ролях Кэмерон Диаз и Том Круз. Это шпионский детектив с элементами комедии. Диаз играет простую американку Джун, которая оказалась втянутой в шпионские разборки. Собственно, шпионом и выступает персонаж Тома Круза. Это отличный фильм для отдыха, где много погонь, трюков, драк и стрельбы.

И все это сделано совершенно не серьезно. В духе фильмов о Джеймсе Бонде. Советую к просмотру.

"Маска" ("The Mask") – фильм 1994 года.

Снял эту комедию Чак Рассел. В главных ролях Кэмерон Диаз и Джим Керри. Это фантастическая комедия, наверно, нет смысла про сюжет рассказывать, все этот фильм смотрели. Одна из лучших работ Джима Керри. Роль у Диаз хоть и главная, но ее полностью затеняет искрометный Керри.

Обязательно стоит посмотреть данный фильм. Он очень хорош.





И тройка лучших фильмов с участием Кэмерон Диаз.

3 место . "Советник" ("The Counselor").

Это криминальная драма, где были задействованы многие именитые актеры: Майкл Фассбендер, Пенелопа Крус, Кэмерон Диас, Хавьер Бардем, Брэд Питт и другие. Некий успешный адвокат (Майкл Фассбендер) решается поработать на преступную группировку. Это очень опасная работа,

но притяжение денег очень сильно. Он еще не знает, какую страшную цену он заплатит за этот "бизнес". Снял фильм Ридли Скотт. И этот фильм не особо известен. А жаль…

Тут очень сильная драматическая линия главных героев. И все очень жестко и бесчеловечно. Мне смотреть на переживание главного героя было тяжело, хоть теплилась надежда, что для его жены (ее роль исполнила Пенелопа Круз) все закончится хорошо. Тщетно…

И вот тут Кэмерон Диаз выступила с неожиданной стороны, как актриса. Обычно она играет очень добрых, простых и милых персонажей. Даже ее супергероиня из "Ангелов Чарли" совершенно не теряет женский облик. Здесь же…

Это не женщина, а исчадие ада. Она дьявольски коварна и просто сметает на своем пути всех! Омерзительный персонаж… Но сыгран отлично.

2 место. "Банды Нью-Йорка" ("Gangs of New York") – фильм Мартина Скорсезе.

И тоже целая россыпь отличных актеров: Леонардо ДиКаприо, Дэниэл Дэй-Льюис, Кэмерон Диас, Джим Бродбент, Джон Си Райли и другие. Фильм о становлении бандитских группировок в XIX веке в Нью-Йорке.

В то время город переполняют переселенцы из Европы. Итальянцы, англичане, ирландцы. Все хотят получить шанс "новой жизни". Закон имеет очень ограниченные возможности, все решают местные банды. Диаз сыграла роль мошенница и воровки Дженни,

которая сильно повлияет на главного героя, сыгранного ДиКаприо.

Перед нами классический фильм Скорсезе с масштабными съемками, хорошим сценарием. Стоит смотреть обязательно.

1 место. Пусть это и не лучший фильм в подборке. Но у Диаз главная роль. И она "тащит" картину на себе… "Очень плохая училка" ("Bad Teacher"), фильм 2011 года.

Снял эту комедию Джейк Кэздан. В ролях: Кэмерон Диас, Джастин Тимберлейк, Джейсон Сигел и другие.

Как вы понимаете, Диаз играет учительницу. И она не типичная очкастая, потерявшая всякую женственность женщина, погрязшая в семейных проблемах. Нет! Ее героиня наглая, фривольная

и безобразно ругающаяся молодая особа, которая имеет в жизни определенную цель. Поставить на место традиционного учителя такую особу – вот вам и завязка сюжета. Мне фильм очень понравился.

Данный фильм рекомендую посмотреть всем, особенно учителям…

Вот о таких фильмах, я хотел рассказать сегодня.