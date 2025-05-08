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Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)

Вот умели же раньше делать игры! Некоторые могут оспорить данное мнение, но приведите свои аргументы... А вот у меня они есть. И одним из них будет игра 2006 года, Prey...
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Сегодня я буду вспоминать об одной не особо значимой, но довольно крутой игре – Prey, которая вышла в 2006 году.

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С ней я впервые познакомился не на релизе, а значительно позже. Дело было так: вышел небольшой ролик, который рекламировал новую игру Prey. Мне он показался достаточно интересным (кто же тогда знал, что он не будет иметь абсолютно никакого отношения к новой игре, концепцию которой полностью переделают). И вот в этот момент я решил поиграть в старый Prey, о существовании которого знал, но без ознакомления с сюжетом.

Игра – фантастический шутер, который имел довольно сложную судьбу. Его впервые анонсировали еще в 1995 году. Причем, в создании принимали знаковые персоны геймдева: Том Холл и Джон Ромеро. Но тогда не срослось и проект не вышел за рамки общей концепции. Но полностью саму идею не похоронили, и игра все же вышла в 2006 году на ПК (Windows и Linux) и Xbox 360. В основе игры лежал игровой движок id Tech 4. Создавали игру в студии Human Head Studios, а издателями выступили 2K Games и 3D Realms. Игра вышла и в России, и была полностью русифицирована.

Играть мы будем за человека по имени Томми Таводи, который живет в резервации и работает механиком в гараже. И он индеец племени Чероки,

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но особо не придает внимание своим корням (а зря). Сталкиваемся мы с ним прямо в туалете местного бара,

который расположен в резервации тех самых чероки в Оклахоме. Здесь же, в баре, мы знакомимся с его дедом

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и девушкой Джен.

Обычный такой вечерок в баре. Немного болтовни, драка,

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 более пока ничего не происходит. Вы можете посмотреть телевизор, послушать музыку на игровом автомате и поиграть на тотализаторе.

А можете приобщиться к какой-то старой игре…

И это действо несколько затянуто, и ты просто не понимаешь, что делать дальше. Но тут и начинается сам сюжет…

Инопланетный космический корабль вторгается в атмосферу Земли и бар оказывается в "зоне его внимания": Томми, его девушку и деда засасывает внутрь корабля…

Следующая глава начинается с того, что людей куда-то перемещают на конвейере, 

мельком показывая инопланетян.

И людей явно перерабатывают для чего-то. Дед погибает, но такая же участь не постигла нашего героя: какие-то люди взрывают механизмы и Томми освобождается. Из оружия у нас только гаечный ключ,

но долго использовать его не придется. Очень быстро мы получаем в пользование местное оружие, которое имеет два режима стрельбы: автоматический и снайперский.

Это и будет нашим основным, но далеко не единственным оружием (это типичная ситуация для игр той поры).

И вот с этого момента начинается сама игра. Убиваем разных пришельцев, лечимся у "фонтанчиков" и пытаемся найти Джейн. Локации корабля хоть и похожие, но довольно занимательные, ведь это не простой корабль, а органический.

Тут есть много статичных порталов, через которые можно попасть в другую часть корабля. Враги могут открывать и временные порталы и тогда перестрелка начинается неожиданно для вас. Это не совсем "стандартный" фантастический шутер от первого лица. Чтобы он отличался от аналогов, создатели применили некоторые "инновации". Первое, с чем вы столкнетесь, это то, что тут изменяемая гравитация. И то, что сейчас пол, может стать потолком. Достаточно выстрелить в специальные переключатели гравитации. Это очень разнообразило геймплей, ведь враги могут оказаться и на потолке, что по началу очень неожиданно. Тут есть и какие-то дорожки, которые могут вас направить на потолок или стену.

Все это приводит к дезориентации в игре, к этому придется привыкать. Плюс те самые порталы и линейный дизайн локаций уже очень даже интересный.

Но этим создатели игры не ограничились. По сюжету мы падаем с мостика вниз и типа умираем. Но на самом деле попадаем в "загробный" мир, о котором еще в начале говорил дед. 

И тут идет обучение, как "выходить в астрал" из своего тела. Это будет еще одной механикой в игре. Допустим, перед нами защитная стена, а переключатель за ней. И тогда, мы выходим из земной оболочки и проникаем в нужное место и выключаем поле.

Также в таком состоянии мы можем стрелять из призрачного лука. На все расходуется "астральная" энергия, которая будет пополняться из убитых противников. Чтобы игрок не встал в тупик, тут есть подсказки в виде символов, которые намекают, что нужно "выйти из тела". А путь указывает призрачный ястреб. И вот теперь, действия могут происходить как-бы в двух мирах. И это очень интересное решение!

Но и этого мало! Если вас убивают, то вы попадаете в условное "чистилище", где летают призраки. Убивая их, мы пополняем уровень здоровья и "астральной маны", и возрождаемся.

То есть мы во многом еще и бессмертны! Если все же умудритесь умереть окончательно, то загружайте последнее сохранение… Я играл на низкой сложности и таких ситуаций вроде не возникало.

В общем, игра мне очень понравилась, хотя местами у меня возникали приступы топографического кретинизма: уж очень некоторые локации схожи. Враги достаточно разнообразные, оружия хватает (хотя гранаты отстой).

И сюжет очень даже хороший. Те, кто играл в игру знают об этом. Ну а для других, не буду спойлерить…

Графика в игре. Она очень напоминаем мне Doom 3. Вот очень, словно делали одни и те же люди. Ну движок у них один и тот же. Сейчас такая графика устарела, но не напрягает вообще. Мне даже такая графика нравится, хотя там не все так хорошо, как считали ранее. Умудрялись же создатели игр тогда компенсировать недостаток графики "художественным оформлением" игр…

Приступаем к тестированию. Тут есть две проблемы. Игра не хочет устанавливать разрешение 1080р. Как ни крути, но выше 1600х1200 на своем основном ПК я не смог выставить… Но, посмотрев скриншоты, я понял, что на самом деле игра шла в разрешении 2351х1323… Не спрашивайте, как так вышло. Наверно, игра "сошла с ума" из-за включенного суперразрешения DSR

Но для теста на "интернетном ПК", я нашел решение проблемы: нужно править файл preyconfig.cfg в папке с игрой. Выставить разрешение 1080р удалось, но тут вторая проблема: игра имеет лок частоты кадров 63 фпс…

И, я не нашел, как ее отключить. Но нашел инфу, что без лока игра просто "ломается": ее скорость увеличивается. Частый баг на некоторых старых движках…

Но тест я все же сделал.

Тестовая система.

Процессор: i5-3570K (4300 МГц)

Оперативная память: 12 Гб (1600 МГц)

Видеокарта: GT 1030

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись теста проводилась с помощью программы CapFrameX. Настройки графики максимальные.

График фрейтайма.

Итог теста.Видеокарта в таком режиме сильно недогружена и, думаю, что игру можно пройти на встройке процессора.

Выводы по игре.

Очень самобытный проект. И мне он понравился. И уж точно такого в современных играх вы не встретите! Вот были же раньше хорошие идеи…


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