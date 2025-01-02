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"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры

Об игре "Wayfinder" я уже писал летом этого года. Но то был краткий обзор игры в раннем доступе. А сейчас уже я немного поиграл в "нормальную" версию...
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Летом этого года я уже писал об игре "Wayfinder", которая на тот момент была в раннем доступе.

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И, в принципе, не собирался в нее играть больше. Ведь наиглавнейшая ее проблема - отсутствие русской локализации в принципе. А без русского языка нет смысла играть в эту РПГ-подобную игру. Игру разработали в студии Airship Syndicate и вышла она в октябре 2024 года. Но относительно недавно, я узнал, что некий умелец создал для нее русификатор.

Да, на основе машинного перевода, но тем не менее... Далеко не все вторичные миссии нормально переведены, да и проблемы с определением пола персонажа имеют место. Но ругать человека за это нельзя. Он просто не может все сделать так, как не захотела делать сама студия. Смысл понятен

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и нормально...

Вот теперь в игру вполне можно поиграть.

В обзоре на "прототип" игры я писал, что по сюжету ничего особо не ясно:

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"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)

Русский язык привнес понимание смысла игры, но сюжет не впечатлил. Типичное "темное" фэнтези. "Темное" - потому что "темный смысл" сильно скрыт цветастым миром игры. Некий диссонанс имеет место. Только во Мраке все более-менее нормально. Но и тут оказалась БОООЛЬШАЯ проблема...

Итак, вы выбираете персонаж (с начала не все доступны, но они быстро открываются по мере прохождения) и начинаете играть. В начале кампании доступен верхний город Небосвет и Высокогорье. Но на карте отлично видно несколько других областей, которые еще недоступны. И кажется, что этого мира вполне должно хватать для сюжетной истории. Но нет, создатели приняли весьма спорное решение.

Многие события происходят в так называемых местах Мрака, куда мы перемещаемся по сюжету. Это, с начала кажущиеся интересными, области линейного дизайна.

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И в самом начале игры эти "путешествия" были прикольными, как по сути, так и по содержанию.

Но потом, опять посылают туда же. И снова. И снова... А вот это уже начинает доставать: локации ведь меняются очень незначительно. А сама структура и вовсе одинаковая: по мере продвижения по локации встречаются группы врагов. Есть сундуки с сокровищами и лутом (явные и немного скрытые). В конце - босс.

После его убийства, нам выставляют наш приз и телепортируют назад. Такой подход очень быстро надоедает. Единственное "развлечение": можно (или необходимо) добавить "модификатор" хаоса, который будет "подбрасывать" вам некий стихийный урон. Например, постоянно хаотично будут падать бомбочки, нанося всем урон. И тут не ясно, кому от этого хуже: врагам или вам. Некоторые "модификаторы" настолько пакостные, что уже и двигаться дальше неохота. Но надо...

Сам сюжет более-менее вменяемый, но ни разу не "Dragon Age" или "TES 5: Skyrim". И сами основные миссии я бы оценивал на "4". Не больше: слишком часто тупо заставляют просто бегать от одного персонажа к другому. А вот побочные миссии... Некоторые из них нормальные.

Это, обычно, миссии на "поверхности". Но, когда опять посылают во Мрак... Еще хуже, когда ты берешь задание в самом Мраке. Я так делал и это была большая ошибка!

На пути к основному задания во Мраке встречается персонаж, который дает вам вторичное задание. И оно тоже во Мраке. Но в другом! И туда надо сходить и опять убить босса в конце. А потом вернуться... снова во Мрак и отчитаться за выполненное. И тут этот персонаж снова дает вам задание. Угадайте, где оно проходит?

Поэтому внимательно читайте то, что вам необходимо сделать. А с другой сторону, нужно же как-то прокачиваться. Прокачка тут мне, в целом, понравилась.

Но не могу сказать, что она проста и понятна. Многие "функции" ее не особо чувствуются. А вот то, что является способностями самого персонажа, понятны и хорошо прописаны. Но не у всех, на мой взгляд, равнозначны. 

Я поиграл только за трех персонажей: Нисс, Веномессу и Лору. Нисс

и Лора

вооружены холодным оружием. Отличие лишь в том, что Нисс с кинжалами, а Лора - с мечом и щитом. Хотя, никто не запрещает взять другое оружие (хоть косу). И "бойцы" ближнего боя весьма эффективны,

особенно во Мраке, где узкие локации. А вот Веномесса

вооружена по умолчанию дробовиком.

И он очень плох в замесах ближнего боя. Стрелять навскидку - не очень большой урон. А прицеливаться в таком режиме боя очень неосмотрительно. Да еще и перезарядка сделана с оглядкой на "Gears of War". Зато на поверхности можно легко отстреливать мелких гоблинов с расстояния. Тут стоит сказать, что менять персонажа можно в любой момент игры (насчет боя не уверен, не пробовал). Для быстрого перемещения тут есть "конь".

В его роли либо местный вид ламы, либо - "медведь". Но есть и быстрое перемещение к узловым точкам. Для этого, их нужно активировать.

Я не специалист по кооперативным играм (а эта игра именно делалась под него), но на мой взгляд, "неписи" слишком шустро респаунятся. Буквально, через минуту. Вам и далеко отходить не нужно.

Торговля. Тут все очень плохо. Нет, она, как бы есть, но все дорого. Прям жуткие цены. Поэтому я почти ничего не покупал, а лишь продавал ненужное.

Даже прокачка очков требует золота... Вот же скупердяи...

А еще тут есть ваш дом. И его можно обустраивать. Вещи для дома также выпадают из врагов и лежат в сундуках. Уж не знаю, какой в этом смысл, но дом можно довольно быстро обустроить.

По графике игра не поменялась с момента ее раннего доступа. По крайней мер, ничего такого не заметно. Графика мультяшная, но мне нравится. А вот, что не нравится, так это оптимизация игры. Лучше она если и стала, то совсем чуть-чуть.

Я провел тестирование на следующих кастомных настройках:

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX. Тестовым отрезком я выбрал забег по городу:

Получилось так:

Фреймтайм.

Итоговый результат.Ну, так себе оптимизация...Плохенькая... Игра обладает не особо "открытым миром", но подгрузки очень даже заметные. Поэтому лучше использовать ССД накопитель.

Выводы по игре.

С появлением русификатора (пусть и машинного текста) играть в эту игру уже можно. А понравится она вам или нет, зависит от ваших предпочтений.

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