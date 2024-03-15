Серия игр, имеющая "на борту" имя известного гонщика, Колина МакРея, началась с 1998 года, когда вышла первая часть - Colin McRae Rally.

В 2007 году, серия игр стала называться не Rally, а Dirt, т.е. "Грязь". Разработчик, компания Codemasters (она же и издатель), решила отойти от "лайтового" ралли и взять курс на более обширный сегмент грунтовых гонок: ралли-рейд, ралли-кросс. Естественно, "чистое" ралли осталось, а вдобавок добавили еще и подъем на гору! Игра была довольно крутой. Не впечатляла графикой, но, в целом, смотрелась нормально по тем временам. Игра стала популярной и в 2009 году вышло ее продолжение...

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Здесь стоит сделать лирическое и печальное отступление...

"Патроном" игры с самого начала выступал известный в те годы автогонщик Колин МакРей.

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Он выступал в период с 1987 года по 2007 год. И только один раз, в 1995 году, стал чемпионом мира по ралли на автомобиле Subaru Impreza. Да, той самой, синей, с логотипом 555 на борту.

Стиль пилотирования у отважного шотландца был очень рискованный, за что Колин получил прозвище "МакКрэш", ибо часто добирался до финиша на полуразвалившейся машине.

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Помимо непосредственно ралли, МакРей принимал участие в гонке "Ле-Ман" 2004 года, где занимает третье место в своем классе на автомобиле Ferrari 550 GTS.

Гонки - опасный вид спорта. Даже очень. Но, часто, старуха с косой поджидает гонщиков совсем не на гоночных трассах... В 2007 году, личный вертолет Колина МакРея потерпел крушение недалеко от его дома в Шотландии. Гонщик, его сын и несколько знакомых погибли в этой катастрофе...

Но компания Codemasters решила все же выпустить вторую часть Dirt с именем гонщика, как дань уважения к нему. В самой игре фигурируют другие гонщики: Кен Блок (автогонщик, погиб в 2023 году), Трэвис Пастрана (американский авто и мотогонщик), Таннер Фауст (автогонщик и каскадер),

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Фаус, МакРей и Блок.Мохаммед Бен Сулайем (гонщик, ныне президент FIA) и другие. И это - тоже дань уважения Колину Макрею.

Сама игра базировалась на движке EGO Engine, который великолепно подходит к созданию автогонок. Графика в игре стала куда более продвинутой. Что радовало - очень недурственная оптимизация игры, а это встречается не часто. Но игра стала гораздо проще по геймплею. Такие игры я называю "псевдосимуляторами". Они уже не симуляторы, но окончательно не перешли в раздел аркад.

Итак, что нас ждет в этой игре? Традиционное вступление и введение в курс дела. Потом нам дают машину и мы участвуем в первой гонке - ралли-кроссе.

Состав гонок, в сравнении с первой частью, заметно перелопатили. Ралли осталось.

Вместо подъема на гору, сделали так называемые "гонки с преследованием". Это когда, на трассу выходят автомобили по одному и едут по трассе на время. Такой формат хорошо известен в США, а вот в Европе не особо. Также тут имеется и "зачаток" гимханы (gymkhana). Тут это присутствует в очень усеченном варианте с разбитием пенопластовых кубиков, которые расставлены на трассе.

Также остались Ралли-кросс, ралли-рейды (очень усеченные)

и традиционный автокросс.

Промежуточными этапами в карьере, сделали набравшие популярность в то время X Games.

Это такой слет спортсменов-экстремалов: от велосипедистов/скейтбордистов до автогонщиков. Естественно, в игре представлены лишь автогонки.

Автопарк в игре не особо большой.

Несмотря на популярность серии, получить разрешение на официальные ливреи гоночных машин, не получилось. Поэтому большинство ливрей (раскрасок) тут вымышленные.

Как я уже писал выше, игра стала проще по управлению. Наверно, на этот шаг пошли, чтобы увеличить продажи. Поэтому настройки автомобиля тут очень скудные, сделаны в виде ползунков: баланс тормозов, прижимная сила, клиренс, жесткость подвески и степень блокировки дифференциала.

Для большинства игроков этого хватает. Также можно настроить и сложность игры. Это касается уровня мастерства противников и степень повреждения автомобиля.

Ареал автогонок не особо большой, хотя затрагивает почти все континенты.

Но вот самих гонок мало. Многие трассы к концу карьеры уже знатно приедаются. По факту, вы ездите по ним просто на разных машинах.

К моделированию физики разработчики подошли очень серьезно. Не стали влезать в дебри реалистичности, как делают сейчас. Остановились на самом оптимальном соотношении. Играется/гоняется очень комфортно. Да, заносы и входы в поворот мало соотносятся с реальностью. Но ведь это игра. Неплохо реализовали поведение автомобилей на разном типе покрытий. Это хорошо заметно в ралли-кроссе, когда асфальт сменяется гравием. Также заметно отличие в поведении разных классов автомобилей. Например, автомобили для кросса валкие и прямо чувствуется, что их подвеска очень длинноходная.

Единственный минус, который мне не особо понравился - это поведение машин для тех самых "гонок с преследованием". Несмотря на настройку и впечатляющую аэродинамику, автомобили ощущаются излишне "вертлявыми" на трассе.

Разрушение автомобилей хорошо смоделировано (по тем временам).

Касательно графики. Даже сейчас эта игра выглядит более-менее нормально.

Конечно, никакое сглаживание не способно скрыть угловатость, но сойдет. Игра "света и тени" реализована. Природа глаза не выедает. Разве, что болельщики на трассе наводят уныние. Также хочется отметить достаточно хорошую реализацию процесса загрязнения автомобиля по мере гонки. Ну, а въезд в лужу, гарантированно вас на некоторое время оставляет "слепым".

Перейдем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

На максимальных настройках,

встроенный бенчмарк показал следующее значение:

Но кроме этого, я прогнал еще и собственный тест в двух разрешениях: 1920х1080 и 3840х2160. Вышло следующее:

График фреймтайма, 1080р.

График фреймтайма, 4К.Этим я не ограничился и решил еще протестировать игру на компьютере с процессором i5-3750K и видеокартой GT 1030. Настройки максимальные, кроме сглаживания:

График фреймтайма.Итоговый результат всех прогонов:

Оптимизация, как я уже писал, была хорошая и по тем временам. Но в разрешении 1080р имеется недогрузка видеокарты GTX 1070. Более-менее равномерная нагрузка потоков процессора.

GT 1030

Тест в 4К

Лично для меня, данная игра является квинтэссенцией самого лучшего в псевдосимуляторах. В меру сложно, достаточно интересно. Сделано с душой. В свое время я накатал в этой игре огромное количество часов. В этом с ней может поспорить только та самая Race Driver: Grid. И даже сейчас, эта игра, вышедшая в 2009 году, может спокойно поспорить в "интересности" с аналогичными современными играми.