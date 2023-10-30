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Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября

Формула 1 приехала в Мексику, MotoGP - в Таиланд. А NASCAR завершает последний "отборочный тур" перед финалом...
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Formula 1. Гран-при Мексики. Неожиданно первые позиции на старте выиграли пилоты Ferrari. Для Шарля Леклера это 4 поул в сезоне. Что вряд ли изменит положение на финише... Ведь Макс Ферстаппен стартует третьим...

Про саму гонку даже говорить не хочется... Выиграл Макс Ферстаппен, второй - Хэмильтон, Леклер - третий.

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Super Formula. Судзука. Первая гонка уик-энда сложилась крайне неудачно.

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На 5-м круге произошла сильнейшая авария с разрушением барьера безопасности.

 Гонку приостановили, но она так и не была возобновлена. По итогам формальных 6-ти кругов, победу праздновал Томоки Ноджири, на втором месте - Ритома Мията, на третьем - Какиноши Ота.

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Вторая гонка в воскресенье была последней в сезоне и именно она решала, кто станет чемпионом в Супер Формуле. Претендентов трое: Ритомо Мията, Томоко Ноджири и Лайам Лоусон. Но ситуация по очкам была лучше у Ритомо Мията. В гонке победу одерживает Какиноши Ота, не позволив Лоусону вырваться вперед.

Третьим финиширует Мията и этого было достаточно, чтобы стать чемпионом!

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Да, тут была очень плотная форьба за титул, это вам не Ф1...

NASCAR. Мартинсвилль. Последняя гонка перед финалом... И выигрывает ее Райан Блейни, обогнав на 478 круге Эрика Алмиролу.

Теперь, в следующее воскресенье, на трассе Phoenix Raceway, состоится финал, где за чемпионство будут бороться Ларсон, Блейни, Белл и Байрон. Тут предсказать победителя невозможно.

SuperCars. Серферз Парадайз.

В первой гонке, которая проходила в субботу на последних кругах шла ожесточенная борьба между Уотерсом и Ван Гизбергеном.

Но Уотерс сумел отстоять свое первое место.

В воскресной гонке выиграл Рейнольдс, отстояв все жестокие атаки со стороны Костеки.

MotoGP. Таиланд. Опять очень жарко. Претендент на титул, Хорхе Мартин без особых проблем выигрывает поул. В то время как Франческо Баньяйя в очередной раз выступил не очень - 6 место на старте.

В спринте вперед сразу вырывается Хорхе Мартин и делает небольшой задел перед преследователями.

За второе место развернулась борьба между Лука Марини (VR46 Ducati) и Брэдом Биндером (заводская KTM), из которой вышел победителем именно представитель KTM.

В таком порядке они и финишировали. А вот Баньяйя опять был не особо быстр: на старте он проваливается аж на 9 место и постепенно восстанавливает свои позиции. Но добраться смог только до шестого места...

Основная гонка была очень напряженной. Опять лидировал Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing), но Баньяйя (Ducati Lenovo Team) уже выступал гораздо лучше. Он вышел на третье место, отставая от едущего вторым Брэда Биндера (Red Bull KTM Factory Racing).

В таком порядке они и финишировали.

НО! В который уже раз, Биндера наказывают за нарушение пределов трассы! Поэтому он перемещается на третье место в итоговой классификации, а Франческо Баньяйя становится вторым.

WSBK. Испания, Херес. Очередная гонка, которая могла досрочно определить чемпиона мира. Для этого Альваро Баутиста было достаточно финишировать на 14-м месте. Но делать так Баутиста явно не собирался. Стартовав с первого места, он сразу стал потихоньку отъезжать от конкуренов.

Какое-то время конкуренцию ему составлял Топрак Разгатлиоглу. Но, начиная с 10-го круга, Альваро стал уходить в отрыв.

Итог первой гонки:

1. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

2. Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) 

3. Андреа Локателли (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

Ducati забирает все награды в чемпионате WSBK...

В спринте сразу за лидерство начали сражаться Топрак и Альваро. Но их борьба была прервана красными флагами: взрывается мотор на одной из Yamaha.

И необходимо привести трассу в порядок из-за разлива масла. После того, как гонку возобновили, Разгатлиоглу уже не боролся за первое место, он провалил старт и смог выбраться только на четвертое место на финише, сражаясь со спереди едущим Джонотаном Реем.

Ну, а Альваро Баутиста вновь победил...

Во второй гонке победил Топрак Разгатлиоглу, сдержав все атаки Баутиста.

А потом комиссия наложила на Разгатлиоглу штраф, опустив его на второе место из-за того, что он на последнем круге нарушил пределы трассы... Это самый популярный вид штрафов в 2023 году, Ф1 не даст соврать...

На этом чемпионат WSBK закончен, а Альваро Баутиста еще ждет выступление по "шальной карте" в MotoGP.

Новости и слухи.

Калле Рованпера становится двухкратным чемпионом мира по ралли.

Он смог это сделать досрочно, за один этап до окончания чемпионата. Гонщик Toyota в этом сезоне был очень быстрым на всех этапах.

Нассер-аль-Аттия в следующем "Дакаре" поедет за команду "Prodrive" за рулем багги Prodrive Hunter.

Перед очередным этапом российского чемпионата по ралли-рейдам, "Пески Арчеды", грузовик команды "Камаз-Мастер" врезался в мотовездеход Анастасии Нифонтовой.

Этот инцидент произошел на ознакомительном этапе. Сама гонщика не пострадала.

Роберт Шварцман примет участие в ознакомительных заездах на гиперкаре Ferrari 499P (FIA WEC) на трассе в Бахрейне.

Компанию ему составит гонщица Лилу Ваду.


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По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.

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