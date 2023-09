Очередной этап F1 прошел в Японии. Многие воспряли духом, думая после предыдущего этапа, что "наконец то"... Ага, щассс...

Квалификация прошла в одну калитку под диктовку Макса Ферстаппена. А вот компетенция "Чеко" Переса опять под вопросом.

реклама





Гонка сложилась совершенно предсказуемо. Разве, что Перес опять подтвердил сомнения в своей квалификации: безобразная гонка, рискованные обгоны

и, как следствие, сход. Победил Ферстаппен, что и ожидалось. Вторым приехал Ландо Норрис (McLaren), третьим, его напарник, Оскар Пиастри. Red Bull досрочно выиграли Кубок конструкторов ( можно подумать, что было бы иначе).

реклама





Что можно тут сказать? Отвратительная гонка, отвратительные правила. Почему? Потому, что "фанатам автоспорта" стоит кроме F1 смотреть и другие чемпионаты. На этой же трассе гонки Super Formula на порядок интереснее и непредсказуемее. Да, это машины с одинаковыми шасси, но моторы от двух производителей. И есть "обгонная кнопка", которая заменяет DRS. И тут идет борьба, а не клоунада. Поэтому для F1 надо либо кардинально менять правила или она не имеет право называться "королевой автоспорта". Цирк - это не спорт!

NASCAR. Техас. Пилот Hendrick Motorsports Уильям Байрон лидировал на рестарте за шесть кругов до конца и одержал победу в воскресном турнире Autotrader EchoPark Automotive 400.

реклама





Это историческая 300-я победа команды Hendrick Motorsports - самый высокий результат в истории NASCAR для команды Кубковой серии.

Байрон уходил с третьего места в финальном рестарте, чтобы в конечном итоге одержать победу на 1,863 секунды, опередив Росса Честейна из Trackhouse Racing, и автоматически претендовать на путевку в 8-й раунд плей-офф, который начнется через три недели.

DTM. Австрия. Победу в первой гонке праздновал Кельвин ван дер Линде на Audi.

реклама





Во второй гонке победил Рене Раст на BMW.

ELMS. 4-е часа Спа.

В категории LMP2 победил экипаж Algarve Pro Racing в составе Симпсон/ Аллен/ Линн

В категории LMP3 первым стал экипаж команды Cool Racing (Чила/ Зиберт/ Гарсиа)

В LMGTE вновь победу одерживает Porsche команды Proton Competition (Хардвик/ Робишон/ Пикарилло)

MotoGP. Гран-при Индии. В квалификации очень неплохо смотрелись представители всех команд на Ducati. Поул взял Марко Беццекки из VR46. На втором месте обосновался его соперник по чемпионату, Хорхе Мартин (Pramac Ducati). Ну, а третьим, со старта в гонку отправлялся лидер чемпионата, Франческо Баньяйя на заводской Ducati. Спринт переносили 4 раза из-за тропического ливня. Но на первом же повороте, напарник Беццекки, Лука Марини, выбивает его!

Беццекки смог снова стартовать и бросился в погоню за пелетоном. Он даже умудрился после падения показать лучшее время в гонке, но доехать успел лишь до пятой позиции. А победил Хорхе Мартин, который создал комфортный отрыв от соперников.

На втором месте оказался Франческо Баньяйя, нивелировав разницу в очках чемпионата. А вот на третье место попадает Марк Маркес на Honda! И это для Маркеса отличный результат, учитывая общее состояние команды.

Основная гонке прошла в сокращенном формате из-за сильной жары. С самого начала, "троица Дукати" устроила между собой разборки. Сначала немного полидировал Баньяйя (Ducati Lenovo Team), затем лидером стал Беццекки (Mooney VR46 Racing Team), которого в этот раз "не уронили". Он обладал лучшим темпом и отъехал от преследователей.

За второе место Баньяйя боролся с Хорхе Мартином (Prima Pramac Racing). И это была принципиальная борьба! На четвертом месте обосновался Марк Маркес (Repsol Honda Team). Но он падает! Через несколько кругов падает уже Баньяйя! И это сокращает его преимущество в чемпионате до 13 очков... Воспользовавшись ситуацией, на третье место выезжает... Фабио Квартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP). Более того, на последнем круге, ошибается Хорхе Мартин и у Фабио был шанс стать вторым... Но, Хорхе быстро восстановил "статус кво". Ситуация в чемпионате обострилась до предела: гигантское преимущество "Пеко" Баньяйя растаяло прямо на глазах, а Хорхе Мартин получает очень сильный стимул к борьбе за титул.

WSBK. Арагон. В первой гонке падает лидер чемпионата Альваро Баутиста и открывает путь к победе Джонотану Рею (Kawasaki) и Топраку Разгатлиоглу (Yamaha). Которые сцепились в борьбе за первое место. Но сзади к ним постепенно подъехал второй пилот Ducati, Майкл Рубен Ринальди. Подъехал и "скушал" соперников одного за другим, выйдя в лидеры гонки.

На втором месте приехал Разгатлиоглу, Джонотан Рей довольствовался третьим.

В гонке суперпоул Баутиста не упал. Между ним и Разгатлиоглу, вкупе с Реем, шла ожесточенная борьба. Из нее победителем вышел именно Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati).

Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK) приехал вторым. А Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) - третьим.

В воскресной основной гонке, Баутиста вообще никому не оставил шансов, почти сразу уехав в отрыв. За второе-третье места соревновались две Yamaha под управлением Локателли и Разгатлиоглу. На четвертом месте обосновался Джонотан Рей. Постепенно, его обгоняет второй пилот заводской Ducati, Майкл Рубен Ринальди. Борьба двух Ямаха, боком вышла для Локателли: его мотор задымился и он вынужден был закончить гонку. Таким образом подиум выглядел так:

1. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

2. Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

3. Майкл Рубен Ринальди (Aruba.it Racing - Ducati).





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По материалам NASCAR Official Home, europeanlemansseries.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.