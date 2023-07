За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Formula 1. Бельгия. Спа. Дождь. Все по классике. И пятничная квалификация, и субботний спринт были "мокрыми". Сам спринт стал уже "суперспринтом": болиды ездили за пейскаром несколько кругов. На саму гонку осталось всего 11... Практически все поехали на смену покрышек. Макс Ферстаппен, без труда опять взял лидирующую позицию и спокойно доехал до подиума.

Отвратительно скучная гонка. Видя, как Red Bull отъезжает от соперников, стоит делать выводы, даже фанатикам F1.

Скукоту разбавил вылет Алонсо и выезд машины безопасности,

да небольшой гоночный инцендент между Пересом и Хэмилтоном. В результате которого, Перес откатывался вглубь пелетона и досрочно закончил гонку, а Хэм получил штраф. Вторым на подиум приехал Оскар Пиастри (McLaren), третьим - Пьер Гасли (Alpine).

А что же было в основной гонке? Тоска и уныние. Макс быстренько выходит в лидеры. "Чеко" Перес на сей раз не стал "маньячить" на обгонах. И вот таким тандемом спокойно доехали до финиша. Причем, Ферстаппен привез напарнику более 20 секунд.

Третьим стал Шарль Леклер (Ferrari). Очередная скучная гонка...

Formula E. Двойной этап. Лондон. Городская трасса, очень узкая. Много столкновений. На 30-м круге из-за сильного удара пострадал барьер безопасности и гонку приостанавливают красным флагом.

Спустя определенное время, гонка была возобновлена с добавлением одного круга. Но тут - опять "паровозный завал"!

Практически весь пелетон застрял в повороте. И снова красный флаг и остановка гонки...

Последние круги лидировала троица: Митч Эванс (JAGUAR TCS RACING), Антонио Феликс Да Кошта (TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM), Джейк Деннис (AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E).

Но Да Кошта получает штраф из-за нарушения регламента и откатывается по времени назад, на 17-ю позицию. В результате, Деннис перемещается на второе место, третьим становится Себастьен Буэми (ENVISION RACING). Но все же, главным действующим лицом стал именно Джейк Деннис. Ведь он досрочно стал чемпионом мира в Formulа E!

Воскресная же гонка вообще была под большим вопросом. Сильный дождь превратил открытую часть трассы в большую лужу. Но все же, гонка состоялась. Скользкая часть трассы не позволяла особо рисковать гонщикам.

Поэтому обгонов было мало. Победу одерживает Ник Кесседи и приносит Кубок конструкторов своей команде ENVISION RACING.

Сезон "гонок электричек" окончен. Что можно сказать?

Это первый сезон, когда я смотрел эти гонки. И, на удивление, они мне понравились. Да, это почти монокубок. Но по напряженности гораздо интереснее современной F1, ближе к INDYCAR по стилистике борьбы, хотя такой же тактики, естественно нет (уж сильно большое различие в дистанции гонок). Минусы тоже имеются: отвратительный звук болидов и отсутствие гонок на привычных трассах.









NASCAR. Craftsman Truck Series. На гоночной трассе в Ричмонде, победу одерживает Карсон Хосевар.

В главном классе Cup Series победу праздновал Крис Бушер.

Благодаря ей, он выходит в плей-офф. Бушер и его товарищ по команде Брэд Кезеловски, совладелец RFK Racing, вместе провели лучшие в гонке 190 кругов из 400. Всего в регулярном чемпионате осталось 4 гонки.









В далекой Австралии - очередной этап Supercars. На сей раз в Сиднее. В ночной субботней гонке победу одерживает Костеки, одержав в сезоне третью победу и выйдя в лидеры чемпионата.

А вторую гонку с хорошим запасом выигрывает Шейн Ван Гизберген на Camaro.

И это уже четвертая победа в этом сезоне.









Очередной этап WSBK проходил в Чехии. Дождь внес кардинальные коррективы в ход субботней гонки. Все сделали разный выбор по покрышкам. Кто-то угадал, кто-то - нет. Среди последних, был и лидер чемпионата, Альваро Баутиста. Ему пришлось экстренно заезжать в боксы для смены колес. А эта процедура на спортбайках длинная... И, несмотря на то, что он стал "штамповать" лучшие круги, выше 12 места подняться не смог.

Победил Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK), который сделал выбор в пользу промежуточных покрышек.

Под конец конки он стал стремительно терять свое преимущество, но сделанного задела хватило для победы. Вторым приехал Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), который ближе к концу гонки имел очень хороший темп. Третьим стал Данило Петруччи (Barni Spark Racing Team), выступающий за частную команду Ducati.

А вот результаты воскресной спринт-гонки:

1. Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK)

2. Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

3. Альваро Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati)

Вторая основная гонка была крайне напряженной. Сначала вперед вырвался Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati). Но потом, к нему подъехал Топрак Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) и обошел его. Третьим, не вмешиваясь в борьбу за лидерство, ехал Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK). На протяжении многих кругов Баутиста пытался вернуть себе лидерство, используя заметное превосходство мотора Ducati.

Не зря Разгатлиоглу называют "Стопраком", его умение оттормаживаться - вне конкуренции. Именно поздними торможениями, он сохранял свою позицию. Но справится с Баутиста в этом сезоне можно только гоняя не на грани возможностей байка, а за его пределами... Топрак совершает ошибку и падает...

Баутиста спокойно доезжает до победного финиша.

А вот Рей, получивший в руки вторую позицию на трассе, упускает ее в самом последнем повороте! Его очень агрессивно обходит Данило Петруччи (Barni Spark Racing Team). Джонотану осталось довольствоваться третьим местом.





