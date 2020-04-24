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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: мини внешний аккумулятор, измеритель напряжения тока, защитная маска и другие

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Мини внешний аккумулятор XIAOMI

Оригинальный мини аккумулятор, емкостью 10000 мАч. Изготовлен из высококачественного пластика, совместим со многими моделями смартфонов и другими гаджетами.


Размеры устройства 80х80х20 мм. Заряжается через USB порт, имеет два разъема USB для зарядки гаджетов. Со стороны разъемов USB встроены светодиодные фонари. На верхней части устройства находится дисплей, с показаниями уровня заряда батареи.

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Цена: US $8.65 - 9.17

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Измеритель напряжения тока

Это универсальное устройство с цветным цифровым дисплеем. для измерения напряжения тока USB портов в различных гаджетах.

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Размер устройства 42*22*8 мм. В корпус встроен USB тестер, кнопки включить, выключить и кнопки для настройки устройства.


Цена: US $17.63 - 21.77

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Защитная маска CoolChange

Защитная, многоразовая маска со съемным фильтром из активированного угля. Маску можно стирать, фильтр рекомендуется менять через каждые пять дней.



Маска изготовлена из многослойной сетчатой ткани. Для более плотного прилегания маски, на переносице установлен зажим. Также установлен воздушный клапан, для более легкого дыхания. Такая маска защитит вас не только от вируса, а также от дыма, газа и пыли. Подойдет для аллергиков.






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Цена: US $7.19

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Водонепроницаемый фонарь ROCKBROS

Такой фонарик подойдет для вечерних пеших и велосипедных прогулок. Устройство крепится к рулю велосипеда, с помощью хомута.


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Изготовлен фонарик из качественного алюминиевого сплава, корпус водонепроницаемый. В устройство встроена литиевая батарея объемом 1800-4000 мАч. Зарядка батареи происходит через USB кабель, время заряда 3-5 часов. Фонарь имеет 3-7 режимов освещения, диапазон луча 150-250 метров.




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Цена: US $12.68 - 34.05

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Беспроводной дверной звонок

Этот звонок можно устанавливать не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе, так как корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика и является водонепроницаемым.


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Гаджет легко крепится к поверхностям, с помощью клейкой ленты и винтов. Сам звонок работает от батареек, а датчик подключается к сети. В устройство встроено 36 музыкальных вариаций, которые можно менять и регулировать громкость с помощью пульта управления, диапазон управления составляет 100 метров.

Цена: US $5.88 - 7.04

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