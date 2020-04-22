Этот небольшой, но очень мощный ноутбук от бренда CHUWI приятно удивит своих обладателей ярким и насыщенным 14.1 дюймовым экраном.





Размеры ноутбука 332*214*21.3 мм, корпус изготовлен из высококачественного пластика, вес в комплекте с батареей составляет всего 1.5 кг. Эта модель укомплектована мощным процессором, оперативной памятью 8 Гб и жёстким диском SSD 256 Гб, так же он оснащен Bluetooth портом, разъемом 3.5 мм для подключения микрофона, слотом для карт Micro-CD, разъёмом для наушников, высокоскоростным подключением USB, M.2 и Micro-HD. При своих небольших размерах имеет полноценную клавиатуру.

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Цена:US $249.22 - 267.91

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Для охлаждения процессора ноутбука поможет подставка, изготовленная из высокопрочного пластика с пятью вентиляторами.





Вентиляторы создают охлаждающий эффект, и работают практически бесшумно. Угол установки ноутбука можно регулировать. С помощью управления, на задней панели подставки можно переключать скорость работы вентиляторов. Встроенный USB порт 1 и кабель, позволяют подключить устройство к ноутбуку, USB порт 2 можно использовать для подключения других гаджетов. Максимальный размер ноутбука который можно разместить на платформе подставки 18 дюймов.









Цена: US $32.50

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Беспроводная игровая мышь удивит вас своей эргономичной, светодиодной подсветкой, мощным встроенным перезаряжаемым аккумулятором объёмом 600 мАч.





Мышь подключается к ноутбуку или компьютеру с помощью Bluetooth, имеет пять уровней DPI с регулировкой и шесть программируемых кнопок, семицветную светодиодную подсветку. Мышь работает с операционной системой Windows c 7 по 10 и заряжается через USB кабель.

Цена: US $17.99

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Игровой коврик порадует геймеров своим большим размером и космическим дизайном.





Коврик изготовлен из водонепроницаемого плетёного волокна и каучука. Магазин предлагает четыре размера коврика, при оформлении заказа можно выбрать желаемый размер. По краю коврика встроена светодиодная, регулируемая подсветка. С помощью разъёма USB и кабеля коврик можно подключить к любому компьютеру.





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Цена: US $11.69 - 29.69

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Отличная находка, светильник для монитора, ноутбука, компьютера, который фокусируется на экран и клавиатуру.





Светильник изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, с простыми и гладкими линиями. Фиксируется устройство на верхней части монитора, имеет три режима яркости. Благодаря такому светильнику нагрузка на глаза практически отсутствует. Источник питания USB, в комплекте идет кабель для подключения.





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Цена: US $36.99

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