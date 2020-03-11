Вашему вниманию предлагается ультратонкий, стильный, модный и легкий ноутбук.





С разрешением дисплея 1920х1080, цветовым охватом 72%. Встроенной памятью 128 Гб, оперативной памятью 4 Гб. Мощным аккумулятором 5000 мАч, время автономной работы 12 часов. Размер ноутбука всего 31*21*1.45 см, вес 1.3 кг, толщиной от 10-18 мм.









реклама

Посмотреть товар





Вашему вниманию предлагается мобильный телефон Huawei Enjoy 10S, с экраном 6.3 дюйма, FHD + 2400X1080 Капля воды.

Объем оперативной памяти 8 Гб, встроенной 128 Гб, мощным аккумулятором 4000 мАч, с функцией быстрой зарядки. Работает на основе Android 9.1.1. Имеет слоты для двух сим карт, и слот для карты памяти. На передней панели встроенная фронтальная камера 16 Мп, на задней панели три камеры с фото вспышкой 48MP+ 8 Мп + 2 МП.

Цена: US $275.99

реклама

Любителям качественного и мощного звука предлагается беспроводная колонка, с динамиком сабвуфер и диапазоном частот 100 Гц-20 кГц.

Имеет встроенный литиевый аккумулятор 1200 мАч, время зарядки около трех часов, время работы около четырех часов. Поддержка приема звонков совместима со всеми Bluetooth устройствами, такими как смартфоны, планшеты и другие. Вы будете наслаждаться чистым звуком, мощными басами и отличным качеством воспроизведения.





Цена: US $48.39

Посмотреть товар





Приглашаем посетить нашу группу ВК ALIEXPRESSO, где Вы сможете ознакомиться с наиболее популярными, полезными и интересными товарами с Алиэкспресс.



