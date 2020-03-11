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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: портативная колонка с сабвуфером, мобильный телефон, ультратонкий ноутбук и другие

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РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
1660Ti по старой цене в Регарде
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Ультратонкий ноутбук MAIBENBEN JinMai6

Вашему вниманию предлагается ультратонкий, стильный, модный и легкий ноутбук.


С разрешением дисплея 1920х1080, цветовым охватом 72%. Встроенной памятью 128 Гб, оперативной памятью 4 Гб. Мощным аккумулятором 5000 мАч, время автономной работы 12 часов. Размер ноутбука всего 31*21*1.45 см, вес 1.3 кг, толщиной от 10-18 мм.



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Цена: US $261.35

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Мобильный телефон Huawei Enjoy 10S

Вашему вниманию предлагается мобильный телефон Huawei Enjoy 10S, с экраном 6.3 дюйма,                    FHD + 2400X1080 Капля воды. 

Объем оперативной памяти 8 Гб, встроенной 128 Гб, мощным аккумулятором 4000 мАч, с функцией быстрой зарядки. Работает на основе Android 9.1.1. Имеет слоты для двух сим карт, и слот для карты памяти. На передней панели встроенная фронтальная камера 16 Мп, на задней панели три камеры с фото вспышкой 48MP+ 8 Мп + 2 МП.

Цена: US $275.99

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Портативная беспроводная водонепроницаемая колонка KAYIMAN

Любителям качественного и мощного звука предлагается беспроводная колонка, с динамиком сабвуфер и диапазоном  частот 100 Гц-20 кГц.

Имеет встроенный литиевый аккумулятор 1200 мАч, время зарядки около трех часов, время работы около четырех часов. Поддержка приема звонков совместима со всеми Bluetooth устройствами, такими как смартфоны, планшеты и другие. Вы будете наслаждаться чистым звуком, мощными басами и отличным качеством воспроизведения.


Цена: US $48.39

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Leemick
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Nokolay_P
13:27
Главные баги - 128 Гб на борту и отсутствие индикатора.
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1TronpmG5
13:23
Будет сильно зависить от модели принтера. В Линухе часто драйвер один на все семейство. Т.е как и в Винде - надо разбирать каждый конкретный случай.
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Inttz
13:22
Ой ну перефоткнись ты еще раз,баг прям
Баг передних камер смартфонов Samsung Galaxy S20 и оценка их ремонтопригодности
Inttz
13:19
Хайпанул чувак от безделия под пивко на нужной теме
Один из дизайнеров S.T.A.L.K.E.R. показал странный скриншот из разработки на движке Unreal Engine 4
Błąčķ_Øvēŗłøřð
13:18
Знаешь, это смотря какие бусы. На нормальные бусы у тебя и денег то не хватит ☝️😆
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
Błąčķ_Øvēŗłøřð
13:14
А пукен собчаку. И вся эта собчаковско-тамбовская шайка уже скока лет у власти.
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
Алексей Кутерев
13:12
Может там параллельно 1024 диска шифруют.
ПО для шифрования дисков VeraCrypt теперь использует потенциал 256 потоков процессора
Clocker_F1
13:11
Ждем RTX 3080Ti =)
GTX 1080 и Core i7-6700K: стали известны системные требования DOOM Eternal
Алексей Кутерев
13:10
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