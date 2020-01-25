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Введение

Как было справедливо отмечено в комментариях к предыдущей статье, у проведённого ранее игрового тестирования первых 4-ядерных процессоров AMD был как минимум один очевидный недостаток: раскрытию пресловутого потенциала процессоров помешала фактическая невозможность их разгона из-за использования бюджетной AM2 платы с откровенно слабой подсистемой питания. Однако, во-первых, подобных целей в том исследовании и не ставилось в принципе, а во-вторых, полученные результаты послужат нам хорошей точкой отсчёта в дальнейших изысканиях. Так, например, сегодня мы начнём, что называется, "щупать потенциал" 4-ядерных Phenom, посмотрев, что даст им разгон на материнской плате Socket AM2+, но прежде считаю нужным чётко сформулировать основную цель планируемой серии исследований.

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Итак, в общем и целом основная цель задуманной серии тестов процессоров-“старичков” состоит в том, чтобы проверить, смогут ли они хоть что-то в современных играх. Интерес, надо сказать, не чисто научный, так как падение реальных доходов населения и неприлично высокие цены даже на откровенно бюджетные новые компьютерные комплектующие делают проводимое тестирование актуальным ещё и в разрезе "босяк-ПК". "Гиперпень" фигурирует в результатах и на диаграммах как раз как некий эталонный процессор из современных бюджетных сборок, цели "столкнуть лбами" продукцию AMD десятилетней давности и современный процессор Intel, конечно же, не стоит. Да, можно было бы в качестве эталона взять современный бюджетный чип AMD, например, младший Ryzen 3 или современный Athlon, но их у меня нет, да и запустить не на чем, а по игровой производительности указанные процессоры AMD находятся с "гиперпнём" на одном уровне. Так же с позиций тестирования с прицелом на "босяк-ПК" 100% раскрытие потенциала какой-либо платформы путём тестирования топовых процессоров в экстремальном разгоне абсолютно не целесообразно, так как топовые процессоры стоят непропорционально дороже "середнячков", да и платы для их экстремального разгона — большая редкость.

Теперь перейдём непосредственно к сегодняшнему тестированию 4-ядерных процессоров AMD прошлых лет "в стоке" и в разгоне на материнской плате Socket AM2+, в качестве которой будет фигурировать GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 2.0). Плата, конечно, “звёзд с неба не хватает”:

Построена на основе чипсета среднего уровня AMD 770.

Имеет всего 5 (4+1) фаз питания (4 фазы используются для питания ядер процессора, а ещё одна питает встроенный контроллер памяти).

Снабжена лишь простенькой системой охлаждения из пары алюминиевых радиаторов на северном и южном мостах.

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Южным мостом SB710, пришедшим на замену SB700, что позволяло разблокировать процессорные ядра.

Гарантированной поддержкой разогнанной до DDR2-1333 памяти (в первой ревизии была заявлена совместимость только с DDR2-1200).

И 8-контактным разъемом питания процессора.

Впрочем, для разгона 95-Вт 4-ядерных Phenom этого достаточно, и не случайно, что в своё время плата была одним из лучших решений для этих целей в категории до $100. Особенно хорошо за свои деньги смотрелась вторая ревизия платы, которая обзавелась:

Не то, чтобы хоть что-то из этого списка было прямо-таки необходимым для целей нашего исследования, но проформы ради упомянуть преимущество улучшенной второй ревизии стоило. Ах да, в этот раз в забеге помимо протестированных ранее на плате Socket AM2 Phenom X4 9550 и Phenom II X4 925 поучаствует ещё и “обезкешенный” Athlon II X4 630, отказавшийся работать на Jetway M26GTC. К слову сказать, микроархитектура тестируемых процессоров, которую чаще всего именуют K10, также была известна как Stars, так как для кодовых названий многоядерных чипов этой микроархитектуры использовались названия звёзд. Так, например, Agena (Агена или Хадар “по-нашему”) — вторая по яркости звезда в созвездии Центавра, Deneb (Денеб) — самая яркая звезда в созвездии Лебедя, а Propus (Пропус) — тройная звезда в созвездии Близнецов. Так что, сегодня “все звезды в гости будут к нам!” Ну, точнее, не все, а пока лишь избранные 4-ядерные.

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Помимо материнской платы ещё одним изменением тестового стенда стало использование более производительной системы охлаждения центрального процессора, а именно кулера Ice Hammer IH-4600N. Все остальные комплектующие идентичны ранее использовавшимся: видеокарта GeForce GTX 1060 6 ГБ от Inno3D, бюджетный SSD WD Green на 240 ГБ под Windows и приложения, жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda на 3 ТБ под игры, блок питания Xilence Performance A+ 630 Вт.

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Разгон

Для понимания процедуры разгона процессоров микроархитектуры K10 будет не лишним напомнить, что частоты, на которых работает большинство блоков в этих процессорах, зависят от опорной частоты, которая обычно именуется как (HyperTransport) Reference Clock и значение которой по-умолчанию составляет 200 МГц. Частоты процессора, шины HyperTransport и встроенного контроллера памяти (а также кэша L3) получаются путем умножения опорной частоты на соответствующие множители, а частота оперативной памяти вычисляется из опорной частоты и делителя памяти. Так, например, для Phenom II X4 925 (множитель процессора 14, множитель HT 10, множитель NB 10) в паре со DDR2-800 памятью (делитель 1:2) получаем:

Частоту процессора: 200 МГц × 14 = 2800 МГц.

Частота шины HyperTransport: 200 МГц × 10 = 2000 МГц.

Частота встроенного контроллера памяти и L3-кэша: 200 МГц × 10 = 2000 МГц.

Частота оперативной памяти: 200 МГц / 1:2 = 400 МГц.

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Всё достаточно тривиально, разве что стоит помнить, что при использовании памяти с удвоенной скоростью передачи данных (DDR от англ. Double Data Rate), за счёт считывания команд и данных не только по фронту, но и по спаду тактового сигнала, “эффективная частота” составит те самые 800 МГц, которые и фигурируют в спецификации упомянутой памяти JEDEC.

Теперь, собственно, вкратце о разгоне. Думаю, на этом ресурсе большинство в курсе, что следует различать разгон множителем и разгон “по шине”. Первый доступен лишь для процессоров с разблокированным множителем, которые обычно являются топовыми представителями какой-либо процессорной линейки, второй — более универсальный и может быть выполнен для любого процессора линейки, если только соответствующая платформа такой разгон позволяет в принципе. Разгон множителем проще — по сути необходимо лишь увеличивать множитель процессора и поднять, если необходимо, напряжение, подаваемое на его ядра, разгон “по шине” сложнее, но в то же время в большинстве случаев выгоднее с точки зрения конечной производительности компьютерной системы. Причина заключается в том, что производительность большинства современных компьютерных систем в большинстве же задач ограничена не столько скоростью счёта процессора, сколько латентностью и пропускной способностью памяти. Поэтому простое увеличение тактовой частоты процессора без увеличения пропускной способности памяти и уменьшения её латентности — априори не самый эффективный способ разгона. И недостаток разгона процессора множителем как раз и заключается в том, что повлиять на производительность подсистемы памяти при таком разгоне не всегда возможно, так как, например, более высокие множители встроенного контроллера памяти и меньшие делители памяти могут быть попросту недоступны.

При разгоне же “по шине” изменять указанные множители-делители для увеличения производительности подсистемы памяти и не требуется, так как частоты контроллера памяти и самой памяти растут пропорционально увеличивающемуся значению опорной частоты. Другое дело, что при разгоне “по шине” для корректной работы различных узлов процессора и модулей памяти на частотах выше номинальных зачастую требуется увеличить напряжение и на них, что может вызвать повреждение компонентов при неразумном завышении этих значений и плохом охлаждении. Да и подбирать большее количество параметров (опорная частота, различные множители-делители, напряжения) даже без учёта озвученных рисков в целом трудозатратнее, чем увеличить значение одного множителя и одного напряжение, но ведь никто и не обещал, что будет легко.

Алгоритм разгона вкратце выглядит следующим образом:

Подготовительный этап заключается в устранении максимального числа источников возможной нестабильности системы в разгоне: Понижаем множители шины HT и встроенного контроллера памяти (NB) таким образом, чтобы результирующие значения частот этих узлов при работе системы на планируемой опорной частоте не превышали номинальных значений в 2.0 ГГц. При этом множитель НТ должен быть ниже множителя NB. Так, например, если планируем попробовать опорную частоту в 250 МГц, то множитель NB можно выставить равным 8, а множитель HT равным 7. Множитель NB будем поднимать позднее, чтобы ускорить встроенный контроллер памяти, множитель HT можно вообще не поднимать — в однопроцессорных системах даже частоты в 2.0 ГГц для шины HT хватает с огромным запасом. Поднимаем напряжение на самом процессоре до 1.5 В — значения выше при использовании воздушного охлаждения не рекомендуются. В конце процедуры разгона, как только найдём устраивающую нас во всех смыслах опорную частоту, можно попытаться опустить напряжение ниже, но начинать проще с разумного предельного значения. Увеличиваем делитель памяти так, чтобы её частота не превышала номинального значения. Опять же — позже попробуем уменьшить делитель, чтобы повысить частоту памяти, но пока стараемся исключить как можно больше потенциальных источников неудачного разгона. Тайминги памяти, скорее всего, придётся выставлять руками, так как в авто-режиме наборы таймингов могут быть привязаны к значениям делителей памяти, а не результирующих частот. Можно отключить различного рода энергосберегающие технологии (C'n'Q, C1E). По окончании процедуры разгона опять-таки пробуем включить.

Собственно разгон проходит в несколько этапов: Вначале небольшими шагами, скажем, по 5 МГц, увеличиваем значения опорной частоты, пытаемся загрузиться с новым значением в Windows и в случае успеха испытываем ПК коротким тестом стабильности на Ваш выбор. Как только нашли максимальное хоть сколь-нибудь стабильное значение опорной частоты, начинаем повышать множитель контроллера памяти (NB) и понижать делитель памяти, стараясь получить максимально возможные результирующие частоты этих компонентов. Напряжение встроенного контроллера памяти при этом не рекомендуется устанавливать выше отметки в 1.35 В, а напряжение для DDR2-памяти следует ограничить 2.2-2.3 В. В процессе подбора указанных параметров возможно окажется выгодным даже немного понизить опорную частоту, чтобы не понижать множитель NB или не повышать делитель памяти. Играем в эти своеобразные “качели”, прогоняя всякий раз какой-нибудь синтетический бенчмарк для оценки быстродействия системы ровно столько, сколько позволяет выдержка. :D Запускаем тест стабильности на полученных финальных настройках на несколько часов, следим за температурами компонентов, надеемся ну лучшее.

Финальная “доводка”: Пробуем понизить напряжение на процессор и контроллер памяти для снижения энергопотребления и тепловыделения. Пробуем включить обратно “энергосберегайки”.



Нюансов, естественно, море — многое зависит от конкретной платы и процессора. Благо, в Конференции Overclockers.ru есть не меньшее море информации и множество реальных примеров разгона, так что “дорогу осилит идущий”. Даже у меня, “мамкина оверлокера”, хоть что-то да получилось. :D Получилось, собственно, следующее:

Параметры Phenom X4 9650 "в стоке" и в разгоне

Параметры Athlon II X4 630 "в стоке" и в разгоне



Параметры Phenom II X4 925 "в стоке" и в разгоне

Phenom первого поколения разгонным потенциалом никогда не блистали, но вполне стандартное для них значение опорной частоты в 250 МГц покорилось без особых проблем, при этом мы вплотную приблизились к "частотному потолку" 4-ядерных процессоров AMD первого поколения, который при использовании воздушного охлаждения составляет порядка 3.0 ГГц. Phenom второго поколения разогнался чуть лучше (260 МГц), а Athlon - чуть хуже (240 МГц), при этом в случае Phenom II, возможно, сдерживающим фактором была материнская плата, так как, судя по информации в сети, значения опорной частоты выше 270 МГц ей не особо даются, а с Phenom II можно было загрузиться в Windows и на 270 МГц, вот только тесты стабильности система не проходила. К тому же, следует отметить, что оба процессора второго поколения, принимающие участие в тестировании, не только обладают невысокой относительно топовых процессоров соответствующих линеек частотой, но и относятся к ревизии С2, разгонный потенциал которой несколько хуже по сравнению с более поздней ревизией С3. Топовые Phenom II X4 (преимущественно модели Black Edition с разблокированным множителем) ревизии C3 относительно легко покоряли в разгоне планку в 4.0 ГГц, вот только тепловыделение и цена у них выше.

При разгоне всех трёх процессоров удалось оставить значение множителя контроллера памяти на номинальной отметке — ×9 для Phenom первого поколения и ×10 для процессоров второго поколения, что привело к небольшому увеличению частоты контроллера. При этом выше обычно рекомендуемых 1.35 В на контроллер памяти и 1.5 В на ядра не подавалось. Множитель шины HT был установлен в значение, при котором результирующая частоты шины не превышала значения в 2.0 ГГц. Значение делителя памяти пришлось во всех случаях увеличить до 3:5, так как значения эффективной частоты даже выше 900 МГц, не говоря уже о 1000 МГц, китайской уже разогнанной с 667 до 800 МГц памяти не поддавались ни в какую. Чем богаты, как говорится.

AIDA64

Комплексный разгон, результатом которого стало увеличение не только частоты процессора, но и контроллера памяти, несколько увеличил производительность подсистемы памяти представителей микроархитектуры K10, но в целом на фоне G4600 с DDR4-2400 памятью результаты по-прежнему не впечатляют.

На диаграммах, приведённых ниже результаты оценки производительности процессоров AMD в тестах CPU и FPU вновь для наглядности приведены относительно таковых для Pentium G4600, показатели которого взяты за 1.

Здесь, опять таки, всё более чем закономерно — там, где 4-ядерные процессоры из прошлого "в стоке" наступают "гиперпню" на пятки, в разгоне они способны легко обойти последний, причём преимущество может достигать 50%. Вот только, повторюсь, на практике реализуется подобный сценарий только в случае, если используемое программное обеспечение хорошо распараллеливается, не упирается в производительность подсистемы памяти и мало что получает от использования новых инструкций. И в отличие от синтетических бенчмарков, в реальных приложения, и особенно в играх, такая ситуация, скорее, редкость.

Игровые тесты

Количество протестированных систем в этом исследовании более чем вдвое превосходит таковое в предыдущем, поэтому было решено отказаться от ранее использовавшихся детализированных диаграмм в пользу компактных диаграмм "с накоплением", где значения средних, 1% и 0.1% низких FPS для всякой системы скомбинированы в один столбец. Цифры отставания 4-ядерных процессоров-"старичков" AMD от "гиперпня" также убраны, так как для них не везде есть место, да и обсудить в этот раз хочется не только эти показатели относительной производительности. Отставание от "гиперпня" в каждом конкретном игровом проекте можно посмотреть в таблице, а средние показатели подробно обсудим ближе к концу, благо что, как уже было показано в предыдущем исследовании, обсуждаемые величины мало разнятся от проекта к проекту. Здесь же пока обсудим лишь вопрос играбельности, а именно способность выдавать хотя бы стабильные 30 FPS.

Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DX11)

Grand Theft Auto V — не самая последняя игра на "движке" Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), вот только более актуальная Red Dead Redemption 2 на тестируемых стареньких процессорах AMD падает при попытке запуска внутриигрового бенчмарка, так что отстаивать честь "движка" RAGE будет таки GTA V. Разгон, как видим, несколько увеличивает показатели FPS, но качественно картины не меняет. Благо, что известной своей хорошей оптимизацией GTA V вполне достаточно протестированных 4-ядерных процессоров AMD и "в стоке", так как даже Phenom первого поколения способен обеспечить практически стабильные 30 FPS. Здесь же отметим (и далее не будем всякий раз заострять на этом внимание), что Athlon II X4 630, несмотря на неплохое превосходство в тактовой частоте, практически не отрывается от Phenom первого поколения — дополнительных 0.5 ГГц частоты достаточно лишь чтобы нивелировать полное отсутствие L3-кэша. Так же напомню, что показатели 0.1% малых FPS в случае G4600 здесь следует проигнорировать в силу особенностей игрового "движка" RAGE.

Batman: Arkham Knight (2015, Unreal Engine 3, DX11)



Ещё один игровой проект 2015 года, один из последних AAA-проектов на "движке" Unreal Engine 3 (UE3), который был разработан ещё в эпоху консолей седьмого поколения (PS3, Xbox 360). Конечно же, благодаря периодическим обновлениям UE3 даже в 2015 году имел в наличии поддержку многих популярных графических технологий того времени, так что в том, что касается визуальной составляющей, Batman: Arkham Knight была неплоха, а вот оптимизация на ПК, мягко скажем, подкачала. Разгон немного помогает, особенно полноценному Phenom второго поколения, который вплотную подходит к стабильным 30 FPS, пускай полностью избавиться от длинных редких кадров и не получается. "Гиперпень" с "симулятором бэтмобиля" справляется без проблем.

Deus Ex: Mankind Divided (2016, Dawn Engine, DX11 и DX12)

В прошлый раз мы уже отмечали, что с одной стороны "движок" Dawn Engine, использующийся в Deus Ex: Mankind Divided, не питает особой любви к процессорам AMD, а с другой — является редким примером "движка", в играх на котором использование API DIrectX 12 позволяет добиться существенно более устойчивой частоты кадров на тестируемых 4-ядерных чипах. В купе же с разгоном использование DirectX 12 вплотную приближает нас к заветным стабильным 30 FPS, а Phenom второго поколения даже преодолевает эту планку с небольшим запасом. Впрочем, Phenom II X4 925 в разгоне справляется и в DirectX 11 режиме, а вот остальным "старичкам" использование DirectX 11 противопоказано.

Sid Meier's Civilization VI (2016, Собственный, DX11 и DX12)

"Движок" собственной разработки, использующийся в Civilization VI, обзавёлся в этой версии игры поддержкой DirectX 12 особых преимуществ от использования новой версии API, видимо, не получает. Впрочем, в плане играбельности на 4-ядерных процессорах AMD прошлого десятилетия это и не существенно — для стабильных 30 FPS и в DirectX 11, и в DirectX 12 режиме достаточно и упомянутых процессоров "в стоке". Разгон безусловно поднимает показатели частоты кадров, но нужно ли вообще пошаговой стратегии что-то больше стабильных 30 FPS?

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (2017, AnvilNext 2.0, DX11)

Последние части Assassin'ов не запускаются на Phenom'ах из-за отсутствия поддержки наборов инструкций SSE4.x, так что представителем "движка" AnvilNext 2.0 в наших тестах является Ghost Recon Wildlands. Стабильные 30 FPS "в стоке" способен обеспечить лишь Phenom II X4, Phenom первого поколения и Athlon второго разгон для этих целей жизненно необходим. Так же здесь бросаются в глаза крайне низкие относительные результаты Athlon II X4 в разгоне — мало того, что "полноценный" Phenom II X4, пускай и в чуть большем разгоне, значительно оторвался от Athlon II X4, так ещё и Phenom первого поколения обогнал. Отсутствие L3-кэша — не шутка!

Warhammer 40,000: Dawn of War III (2017, Essence Engine 4, DX11)

Warhammer 40,000 Dawn of War III, основанный на актуальной версии Essence Engine, современные API (DirectX 12, Vulkan) не поддерживает, да и в целом в техническом плане далёк от совершенства. 4-ядерным чипам прошлых лет от AMD приходится тяжело — до стабильных 30 FPS добирается лишь Phenom II X4 в разгоне.



Total War: Warhammer II (2017, TW Engine 3, DX11 и DX12)

Total War Warhammer II, основанная на актуальной версии TW Engine с поддержкой DirectX12, в режиме боя (Battle Benchmark) неплохо масштабируется по потокам, так что не удивительно, что результаты тестируемых 4-ядерных чипов AMD прошлого десятилетия в целом не так уж плохи. И если "в стоке" планка в абсолютно стабильные 30 FPS покорилась лишь Phenom II X4, то в разгоне с этой задачей справляются уже все процессоры.Так же не лишним будет вновь обратить внимание на тот факт, что переход на DirectX 12 в этой игре только вредит, причём и "старичкам" AMD, и "гиперпню".

В режиме кампании (Campaign Benchmark) большая часть нагрузки ложится всего лишь на один поток, однако, производительности 4-ядерных чипов AMD в DirectX 11 режиме достаточно. Переключение на DirectX 12 в режиме кампании вредит ещё сильнее и, очевидно, не рекомендуется.

Middle-earth: Shadow of War (2017, Firebird Engine, DX11)

Middle-earth: Shadow of War на "движке" Firebird Engine в целом не слишком требовательна к центральному процессору, и, как результат, на низких настройках "старички" справляются даже "в стоке", обеспечивая стабильные 30 и даже более FPS. Необходимости в разгоне с этой точки зрения нет, хоть немного поднять показатели он и позволяет.



F1 2018 (2018, EGO Engine, DX11 и DX12)

F1 2018 на "движке" EGO Engine тестируемым "старичкам" оказалась "по зубам" — даже в DirectX 12 режиме, производительность в котором ниже, чем при использовании DirectX 11, все протестированные 4-ядерные процессоры AMD прошлых лет выдают стабильные 30 FPS.

Strange Brigade (2018, Asura Engine, DX12 и Vulkan)

Strange Brigade, основанный на Asura Engine, также не требует производительного процессора, по крайней мере на минимальных настройках — все тестируемые процессоры справляются с игрой без проблем даже в стоке. Производительность в Vulkan режиме чуть выше, но и при использовании DirectX 12 частота кадров более чем достаточная.

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation Engine, DX11 и DX12)

Shadow of the Tomb Raider на "движке" собственной разработки (Crystal Engine или Foundation Engine) требует минимум современного 4-поточного процессора для комфортного прохождения. Да, Phenom II X4 в разгоне способен обеспечить почти стабильные 30 FPS, однако, сильные пускай и редкие "просадки" всё-таки будут иметь место. В целом, конечно, терпимо, но не сказать, что комфортно. Результаты в режиме DirectX 12 опять хуже.

Forza Horizon 4 (2018, ForzaTech, DX12)

Forza Horizon 4 на "движке" ForzaTech вполне себе довольствуется современным 4-поточным "гиперпнём", а вот "старичкам" AMD откровенно тяжело — стабильные 30 FPS вновь способен обеспечить лишь Phenom II X4 в разгоне.

Hitman 2 (2018, Glacier 2, DX11 и DX12)

Желанные стабильные 30 FPS в Hitman 2 на "движке" Glacier 2 не способен обеспечить даже "гиперпень", не то что 4-ядерные "старички" AMD, разгон которых ситуацию практически не меняет.

Far Cry New Dawn (2019, Dunia 2, DX11)

Far Cry New Dawn, использующий "движок" Dunia Engine лишён поддержки современных API (DirectX 12 или Vulkan) и вновь результатах 4-ядерных "старичков" невпечатляющие да и разгон в целом не сильно помогает — к стабильным 30 FPS подбирается лишь Phenom II X4 в разгоне.

Metro Exodus (2019, 4A Engine, DX11 и DX12)

Для игры в Metro Exodus, использующей "движок" собственной разработки 4A Engine, на минимальных настройках хватает современного 4-поточного процессора, а вот 4-ядерные "старички" вновь преимущественно "за бортом" — к стабильным 30 FPS опять подбирается лишь Phenom II X4 в разгоне. В плане производительности в сценариях с "упором в процессор" DirectX 12 не даёт заметного преимущества.



Gears 5 (2019, Unreal Engine 4, DX12)

В Gears 5 на Unreal Engine 4 на минимальных настройках 4-ядерным "старичкам" уже чуть проще — Phenom II X4 почти добирается до стабильных 30 FPS уже в стоке и слегка преодолевает эту планку в разгоне.

Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DX11 и DX12)

Borderlands 3 на Unreal Engine 4 тоже шуток не шутить: "гиперпень" ещё что-то может, а "старикам здесь не место" — даже Phenom II X4 лишь подбирается к стабильным 30 FPS.

Обсуждение результатов

Начать хотелось бы с результатов не показанных на диаграммах, а именно с того, что результаты протестированных ранее на плате Socket AM2 4-ядерных процессоров Phenom первого и второго поколений практически идентичны результатам тех же процессоров на плате Socket AM2+. Так показатели среднего, 1% и 0.1% низких FPS для Phenom X4 9650 в стоке на плате Socket AM2+ выше результатов того же процессора на плате Socket AM2 примерно на 1, что находится на границе статистической погрешности измерений. Phenom второго поколения получил от использования платы Socket AM2+ чуть больше, а именно прирост около 3 единиц по всем упомянутым выше показателям, что уже несколько выше статистической погрешности, но в целом всё ещё несущественно. Правда, по каким-то не совсем понятным причинам пара проектов получила вполне значимый прирост порядка 10 единиц по всем показателям (Sid Meier's Civilization VI, F1 2018 причём как в DX11, так и в DX12). В целом, всё же обошлось без сюрпризов, и, собственно, по этой причине результаты предыдущих измерений на новых диаграммах и отсутствуют — только бы зря место занимали. Если говорить об игровой производительности протестированных процессоров на минимальных настройках качества в стоке то: Как и говорилось ранее, в протестированных играх текущей пятилетки на минимальных настройках качества производительности первых 4-ядерный процессоров AMD хоть сколько-то достаточно для большинства игр 2015–2017 годов и уже точно недостаточно для большинства игр 2018–2019 годов. Если "в цифрах", то "гиперпень" обходит даже самый быстрый из протестированных Phenom II X4 925 на внушительные 50% по показателям среднего, 1% низких и 0.1% низких FPS. Этот факт, впрочем, уже обсуждался в прошлый раз. Из нового отметим совсем не впечатляющие результаты “обезкешенного” Athlon II X4 630, которого равночастотный Phenom II X4 925 обходит на 24%, 26% и 48% по тем же показателям, соответственно. Однако, для понимания масштаба проблемы игровой производительности 4-ядерного Athlon куда важнее обратить внимание на тот факт, что Athlon II X4 630, превосходящий Phenom X4 9650 на 0.5 ГГц по частоте, обходит последнего лишь на жалкие 3%, 3% и 7%, соответственно. В целом Америку мы тут, опять таки, не открыли — наличие L3-кэша имеет значение для игровой производительности, единственное, стоит понимать, что таких масштабов проблема достигает лишь в сценариях когда видеокарта не загружена на полную мощность. С другой стороны, с любой хоть сколь-нибудь актуальной видеокартой и тестируемыми процессорами упор в большинстве игровых проектов будет таки в процессор, так что в этом плане результаты показательны. С анализом производительности в разгоне всё несколько сложнее. Разгон процессоров разный, однако, стоить взглянуть на таблицу с приростом показателей игровой производительности от разгона, приведённую выше, как сразу же становится ясно, кто здесь "третий лишний" — мало того, что Athlon II X4 страдает от отсутствия L3-кэша в стоке, так ещё и (стоит думать, что по той же самой причине) получает меньше от разгона. Если же говорить в целом об играбельности в проектах 2018–2019 годов, с которыми 4-ядерные процессоры AMD прошлых лет испытывали проблемы в стоке, то разгон помогает преимущественно Phenom II X4 925, который уже вплотную приближается к стабильным 30 FPS в абсолютном большинстве протестированных проектах. "В цифрах" отставание Phenom II X4 925 от "гиперпня" сокращается до 35% по показателям среднего, 1% низких и 0.1% низких FPS. Отнюдь не самый топовый Phenom II X4 в не самом большом разгоне отстаёт от "гиперпня" уже всего на треть, что смотрится не так уж катастрофически плохо. Phenom X4 9650 за счёт чуть большего разгона уже несколько обходить Athlon II X4 630, но это не столь существенно. Куда важнее тот факт, что Phenom II X4 925 обходит упомянутые процессоры на треть по показателям среднего и 1% низких FPS и более чем вдвое по показателю 0.1% низких FPS. Исходя из этих цифр (в случае, если разгон возможен, конечно) двукратную переплату за L3-кэш в Phenom II X4 относительно Athlon II X4 оправдать вполне себе можно, ну а если принять во внимание тот факт, что зачастую граница играбельности при использовании Phenom II X4 925 достигается как раз за счёт упомянутого прироста, то рекомендовать к покупке с целью "пересидеть" здесь и сейчас "на минималках" стоить именно Phenom II X4. Если говорить о рекомендованных к покупке на вторичном рынке (AliExpress) моделях, то: Помимо участвовавшего в тестировании Phenom II X4 925 (2.8 ГГц) за $15, неплохим приобретением из 95-Ваттных моделей будет чуть более шустрый Phenom II X4 945 (3.0 ГГц) за $18, и лишь чуть хуже смотрится Phenom II X4 955 (3.2 ГГц) за $22. Также из 95-Ваттных моделей можно обратить внимание на Phenom II X4 840T (2.9/3.2 ГГц) и Phenom II X4 960T Black Edition (3.0/3.4 ГГц) за $26 и $29, соответственно, которые основаны на чипе Zosma, представляющем собой 6-ядерный Thuban с отключенными двумя ядрами. Как и процессоры с полноценным 6-ядерным кристаллом, 4-ядерные "обрезки" поддерживают технологию AMD Turbo Core, позволяющую автоматически увеличивать тактовую частоту ядер процессора свыше номинальной, если они работают ниже определённых пределов и являющуюся аналогом современных Intel Turbo Boost и AMD Precsion Boost. Недостатком чипов Zosma является поддержка меньшим числом материнских плат, так как поддержку 6-ядерных Thuban и их 4-ядерных обрезков обновлением BIOS "завезли" не везде. Если TDP в 125 Вт не является проблемой, можно рассмотреть к покупке ещё и младшую модель линейки Phenom II X4 (Deneb) с разблокированным множителем, а именно Phenom II X4 955 Black Edition, встречающийся по цене $17. Правда, разгон множителем вряд ли будет столь же выгоден как разгон по шине, да и для разгона 125-ваттной модели понадобится плата с хорошей подсистемой питания и неплохой кулер. Тут есть и ещё один тонкий момент, о котором будет сказано ниже. При выборе чипов Deneb следует предпочитать модели более поздней ревизии C3, так как их разгонный потенциал пускай и незначительно, но всё-таки лучше. Правда, тут есть один важный нюанс — на AliExpress абсолютное большинство лотов процессоров, выходивших как в ревизии C2, так и C3 являются "совмещёнными", то есть в одном лоте упомянуты процессоры обеих ревизий. Конечно, всегда можно попросить продавца выслать процессор нужной ревизии, указав, например, серийный номер (Part Number) процессора желаемой ревизии в комментариях к заказу, но ничто не мешает продавцу выслать первый попавшийся под руки вариант, так как выиграть спор в таком случае почти невозможно. К слову говоря, то же самое касается и покупки моделей Black Edition в случае, если у них имеется "двойник" с заблокированным множителем, то есть процессор с тем же номером модели, но без приставки Black Edition в названии. Так, например, помимо упомянутого выше Phenom II X4 955 Black Edition, существует ещё и обычный Phenom II X4 955 с заблокированным множителем. И лоты на эти процессоры опять же часто бывают совмещёнными со всеми вытекающими последствиями.

Что ж, на этом сегодня, пожалуй, всё. Конечно, было бы неплохо протестировать на плате AM2+ ещё и 6-ядерные Thuban, вот только для их разгона “питальник” GA-MA770-UD3 всё-таки слабоват, а одного "стока" для понимания всей картины, как мы убедились в тестах 4-ядерных моделей, мало. Так что тесты 6-ядерного Phenom II X6 1055T будут уже, скорее всего, на плате AM3 (ASUS M4A79T Deluxe), а из 4-ядерных моделей поставим ему в конкуренты, пожалуй, только лучший из уже имеющихся в распоряжении Phenom II X4 925. Впрочем, это будет уже совсем другая история...