Humble бесплатно и абсолютно легально раздает Ashes of the Singularity: Escalation , самостоятельное дополнение к известной космической real-time strategy, которая вышла на ПК в 2016 году. Главной особенностью Ashes of the Singularity является возможность одновременного управления тысячами юнитов.

Получить ключ для Steam можно еще примерно две неполных суток (на сайте есть таймер, который измеряет все до секунды). Использовать его нужно будет до 14 мая 2020 года, 20:00 по Московскому времени. После того игра будет вашей бесплатно и навсегда.