Товары с Aliexpress, о которых вы могли не знать: магнитный кабель, светодиодный светильник и другое
Инструмент для резки гипсокартона
Данный инструмент станет хорошим выбором для тех, кто занимается ремонтами. Инструмент легкий и прост в использовании. В товаре хорошее сочетание цены и качества. Товар имеет положительные отзывы покупателей и на данный момент был заказан более 1100 раз.
US $19.35
Магнитный кабель
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Данная модель магнитного кабель имеет возможность вращения на 360 градусов вокруг оси разъема. Продавец предлагает магнитный кабель длиной 1 и 2 метра, что очень удобно при зарядке. Шнур эластичный и гибкий с подсветкой синего цвета. В товаре хорошее сочетание цены и качества. На данный момент товар был заказан более 9200 раз.
US $0.62 - 4.39
Камера наружного наблюдения
Камера наружного наблюдения снимает с разрешением 1080Р и станет хорошим решением для дома, офиса или приусадебного участка. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым и защищенным от солнца и пыли. Камеры вращается на 270 градусов и имеет возможность наклона на 90 градусов. Устройство имеет также возможность дистанционного управления при помощи смартфона, предварительно установив специальное приложение.
US $20.74 - 44.30
Светодиодный светильник
Данный светодиодный светильник обладает высокой яркостью, а также оснащен датчиком движения Устройство станет отличным решением для дома или приусадебного участка. Данная модель светильника также имеет пульт дистанционного управления, и имеет три режима работы. Продавец предлагает светильники мощностью от 500 до 1000W.
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US $14.67 - 15.06
Автомобильный держатель для телефона
Данная модель держателя имеет ненавязчивый простой дизайн в виде прямоугольника. Держатель работает за счет магнита и является универсальным. Один магнит установлен в корпусе держателя, а второй нужно установить под чехол смартфона. В товаре хорошее сочетание цены и качества. Продавец имеет хороший рейтинг.
US $5.63 - 5.91
Автомобильное пусковое устройство
Фирма Baseus, которая зарекомендовала себя качественными товарами, предлагает автомобильное пусковое устройство. Данная модель пускового устройства станет хорошим помощником, если ваш автомобиль не заводится, когда ваш стационарный аккумулятор разрядился. Пусковое устройство работает при температуре до минус 40 градусов. Емкость батареи составляет 10000 мАч, а пусковой ток составляет 800 А.
US $40.87
Отпариватель для одежды
Отпариватель для одежды от фирмы ROSPEC имеет легкий компактный дизайн, что позволяет использовать его в любом месте, в любое время. Отпариватель может гладить вертикально и горизонтально, что более удобно. Температуру нагрева можно регулировать, что очень хорошо для разных типов ткани. Горячий пар делает вашу одежду свежей и убивает до 90% бактерий.
US $18.54 - 27.39
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