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Товары с Aliexpress, о которых вы могли не знать: магнитный кабель, светодиодный светильник и другое

Здесь вы найдете популярные и полезные товары с Aliexpress.
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Инструмент для резки гипсокартона

Данный инструмент станет хорошим выбором для тех, кто занимается ремонтами. Инструмент легкий и прост в использовании. В товаре хорошее сочетание цены и качества. Товар имеет положительные отзывы покупателей и на данный момент был заказан более 1100 раз.

US $19.35

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Магнитный кабель

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Данная модель магнитного кабель имеет возможность вращения на 360 градусов вокруг оси разъема. Продавец предлагает магнитный кабель длиной 1 и 2 метра, что очень удобно при зарядке. Шнур эластичный и гибкий с подсветкой синего цвета. В товаре хорошее сочетание цены и качества. На данный момент товар был заказан более 9200 раз.

US $0.62 - 4.39 

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Камера наружного наблюдения

Камера наружного наблюдения снимает с разрешением 1080Р и станет хорошим решением для дома, офиса или приусадебного участка. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым и защищенным от солнца и пыли. Камеры вращается на 270 градусов и имеет возможность наклона на 90 градусов. Устройство имеет также возможность дистанционного управления при помощи смартфона, предварительно установив специальное приложение. 

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US $20.74 - 44.30

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Светодиодный светильник

Данный светодиодный светильник обладает высокой яркостью, а также оснащен датчиком движения Устройство станет отличным решением для дома или приусадебного участка. Данная модель светильника также имеет пульт дистанционного управления, и имеет три режима работы. Продавец предлагает светильники мощностью от 500 до 1000W.

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US $14.67 - 15.06

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Автомобильный держатель для телефона 

Данная модель держателя имеет ненавязчивый простой дизайн в виде прямоугольника. Держатель работает за счет магнита и является универсальным. Один магнит установлен в корпусе держателя, а второй нужно установить под чехол смартфона. В товаре хорошее сочетание цены и качества. Продавец имеет хороший рейтинг.

US $5.63 - 5.91

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Автомобильное пусковое устройство

Фирма Baseus, которая зарекомендовала себя качественными товарами, предлагает автомобильное пусковое устройство. Данная модель пускового устройства станет хорошим помощником, если ваш автомобиль не заводится, когда ваш стационарный аккумулятор разрядился. Пусковое устройство работает при температуре до минус 40 градусов. Емкость батареи составляет 10000 мАч, а пусковой ток составляет 800 А. 

US $40.87

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Отпариватель для одежды

Отпариватель для одежды от фирмы ROSPEC имеет легкий компактный дизайн, что позволяет использовать его в любом месте, в любое время. Отпариватель может гладить вертикально и горизонтально, что более удобно. Температуру нагрева можно регулировать, что очень хорошо для разных типов ткани. Горячий пар делает вашу одежду свежей и убивает до 90% бактерий. 

US $18.54 - 27.39

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это збс, осталось только 3070 дождаться
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SerGee
13:44
это какой конченной надо быть игровой индустрии, чтобы честных людей заставлять качать"пиратки", региональность "натянуть" не получается никак?
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
Михаил Ааа
13:44
Забей, это мало того что "народные" названия, так и сам стандарт 2560*1440 видимо полуофициальный, производители моников договорились и стали лепить. Индустриальные стандарты есть только на 1280х720 ...
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Сергей Хомич
13:44
лучше бы на vulkanе разрабатывали, походу майрксофт занесла нехило раз разрабы этот сраный директ используют
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
skydan
13:44
Ну не знаю. Купил вайпер 4х8 4400. Завелась сразу же на 4000сл16 1.45В на х299. Статью не читал, заметки одноканальщиков побоку.
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west7777777
13:37
Ты гавно!
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Ваня Кокорев
13:36
Таким образом, 1280х720 это не 1.3К, а 0.5К ?)) Да, там выше "народ" уже предложил переназначить К с тысячи горизонтальных пикселей на два мегапикселя
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Сергей Тур
13:35
забив это означает положил болт на что то
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Egor Ka
13:35
сказал бы, кроме ультра есть лоу, аналогично для 1066
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