Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электронный замок, светодиодный прожектор и многое другое
Титановый брелок
Это устройство изготовлено из титанового корпуса, а в корпусе установлено две тритиевых трубки, которые без подзарядки, могут излучать свечение на протяжении 25 лет. При заказе цвет свечения можно выбрать или скомбинировать два в одном. Брелок можно носить на ключах или на рюкзаке, а также на других различных предметах.
US $53.83
Электронный замок
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Данная модель замка со сканером отпечатка пальца, ваш отпечаток является ключом к замку. Замок можно открыть всего за одну секунду, и он поддерживает возможность сохранить до десяти отпечатков пальцев. Умный замок изготовлен из алюминиевого сплава, а скобы из нержавеющей стали. Замок водонепроницаемый. Данную модель можно использовать на улице, а также он отлично подойдет для офисной мебели.
US $14.61 - 15.90
Светодиодный прожектор
Светодиодный прожектор имеет нержавеющий алюминиевый корпус. Данная модель светильника предназначена для улицы. Светильник легко и просто устанавливается, имеет поворотный кронштейн, который может поворачивать на 180 градусов в два положения. Товар имеет европейский сертификат соответствия. Продавец предлагает три модели светильника мощностью от 10 до 50 Ватт.
US $3.96
Конструктор для детей
Ищете подарок для ребенка, конструктор в виде железной дороги, это то, что нужно. Данная модель конструктора изготовлена из экологически чистого пластика. В товаре отличное соотношение цены и качества. Этот набор может стать хорошей альтернативой большим и дорогим, наборам железных дорог.
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US $47.58
Коврик для мышки
Данная модель коврика имеет большие размеры и оригинальный внешний вид, по краям коврика идет подсветка. Коврик изготовлен с противоскользящим покрытием с основанием на натуральной резине. Это идеальный выбор для игр, работы или повседневного использования. В товаре хорошо сочетается цена и качество, продавец предлагает большой выбор размеров и цветов коврика.
US $2.72 - 19.45
Компьютерная мышка
Хочу предложить вашему вниманию компьютерную проводную мышь, на которой семь кнопок. Данная модель мышки очень удобная в использовании, для удобства и красоты имеется подсветка, а также очень тихие кнопки. Мышка хорошо лежит в руке, боковые кнопки можно настроить самостоятельно на нужные комбинации в играх. Товар пользуется большим спросом у покупателей и был заказан более 10000 раз.
US $6.35 - 9.26
Робот пылесос
Данная модель пылесоса выполняет три функции сухая уборка, влажная уборка и чистка. Пылесос создает карту помещения и работает по ней. Также пылесос имеет большую силу всасывания, и большой контейнер для пыли, что позволяет выполнять уборку быстрее. Время работы на одном заряде до 120 минут, а также пылесос имеет функцию автоматического заряда. Пылесос подключается к смартфону, и можете выполнять все действия по командам из приложения.
US $239.22
Мужской рюкзак
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Хочу предложить вам большой однотонный мужской рюкзак. Данная модель рюкзака имеет водоотталкивающее покрытие, в середине имеется большое количество различных карманов, что очень удобно, в рюкзак легко помещается ноутбук. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество товара.
US $15.96 - 28.72
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