Монокуляр

Монокуляр является отличным выбором для тех, кто ищет возможность, чтобы получить чрезвычайно четкое изображение удаленных предметов. Кроме того, большой объектив диаметром 70 мм может собрать свет, необходимый для наблюдения в условиях низкой освещенности, таких как сумерки или рассвета, и для наблюдения за ночным небом. Поставляется в комплекте с мягким футляром для транспортировки и выдвижным солнцезащитным козырьком для уменьшения бликов. Данная модель водонепроницаемая.

US $65.38 - 87.65

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Беспроводные наушники

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Хочу предложить вещему вниманию оригинальные беспроводные наушники с голосовым управлением. Данная модель наушников совместима с любым смартфоном, планшетом, ноутбуками. Настраиваются легко, синхронизация с устройством происходит почти мгновенно. Наушники оснащены высококачественным микрофоном. Наушники очень легкие и удобные, а с помощью кнопок на наушниках можно отвечать на звонки и переключать песни.

US $27.20 - 28.00

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Многофункциональная овощерезка

Хотите приготовить салат за пять минут, нарезать оригинально фрукты, тогда вам нужна овощерезка. Данная модель проста в эксплуатации, имеет большое количество различных насадок для резки овощей, фруктов, сыров. Устройство изготовлено из экологически чистого пластика и нержавеющей стали, лезвия ножей острые.

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US $25.13 - 30.62

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Набор для видеонаблюдения

Набор камер видеонаблюдения это ваш охранник в любое время дня и ночи. Продавец предлагает пять видов комплектации систем видеонаблюдения. В комплект входит видеорегистратор с объемом памяти в 2 Тб, блок питания и камеры, которые вы подберете для себя, а также сетевой кабель двадцать метров. Камеры снимают с высоким разращением и оснащены инфракрасными диодами для ночной съемки, есть функция мгновенного просмотра видео в реальном времени с помощью компьютера или смартфона. Автоматическое переключение между режимами дня и ночи.



US $96.00 - 226.40

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Солнцезащитные очки

Фирма KINGSEVEN предлагает солнцезащитные очки. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Классические поляризованные солнцезащитные очки с прочными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой, что обеспечивает защиту от ультрафиолета и соответствует стандарту UV400. Очки станут хорошим решением для лета. Данный товар был заказан более 28000 раз.

US $9.38

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Учебный набор отмычек

Хочу предложить вам учебный слесарный набор для открытия замков. Инструменты изготовлены из качественного инструментального сплава. В набор входит тренировочный прозрачный замок на котором можно оттачивать навыки. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $4.72 - 13.48

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Автомобильный держатель для телефона

Фирма FLOVEME предлагает универсальный магнитный держатель для телефона, который крепится на вентиляционное отверстие. Изделие имеет хорошее сочетание цены и качества товара. Универсальный магнитный держатель изготовлен из алюминиевого сплава, вращается на 360 градусов. Данный продавец имеет отличные рейтинги.

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US $4.76

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