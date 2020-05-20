Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, набор для видеонаблюдения и многое другое
Монокуляр
Монокуляр является отличным выбором для тех, кто ищет возможность, чтобы получить чрезвычайно четкое изображение удаленных предметов. Кроме того, большой объектив диаметром 70 мм может собрать свет, необходимый для наблюдения в условиях низкой освещенности, таких как сумерки или рассвета, и для наблюдения за ночным небом. Поставляется в комплекте с мягким футляром для транспортировки и выдвижным солнцезащитным козырьком для уменьшения бликов. Данная модель водонепроницаемая.
US $65.38 - 87.65
Беспроводные наушники
рекламаХочу предложить вещему вниманию оригинальные беспроводные наушники с голосовым управлением. Данная модель наушников совместима с любым смартфоном, планшетом, ноутбуками. Настраиваются легко, синхронизация с устройством происходит почти мгновенно. Наушники оснащены высококачественным микрофоном. Наушники очень легкие и удобные, а с помощью кнопок на наушниках можно отвечать на звонки и переключать песни.
US $27.20 - 28.00
Многофункциональная овощерезка
Хотите приготовить салат за пять минут, нарезать оригинально фрукты, тогда вам нужна овощерезка. Данная модель проста в эксплуатации, имеет большое количество различных насадок для резки овощей, фруктов, сыров. Устройство изготовлено из экологически чистого пластика и нержавеющей стали, лезвия ножей острые.
реклама
US $25.13 - 30.62
Набор для видеонаблюдения
Набор камер видеонаблюдения это ваш охранник в любое время дня и ночи. Продавец предлагает пять видов комплектации систем видеонаблюдения. В комплект входит видеорегистратор с объемом памяти в 2 Тб, блок питания и камеры, которые вы подберете для себя, а также сетевой кабель двадцать метров. Камеры снимают с высоким разращением и оснащены инфракрасными диодами для ночной съемки, есть функция мгновенного просмотра видео в реальном времени с помощью компьютера или смартфона. Автоматическое переключение между режимами дня и ночи.
US $96.00 - 226.40
Солнцезащитные очки
Фирма KINGSEVEN предлагает солнцезащитные очки. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Классические поляризованные солнцезащитные очки с прочными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой, что обеспечивает защиту от ультрафиолета и соответствует стандарту UV400. Очки станут хорошим решением для лета. Данный товар был заказан более 28000 раз.
US $9.38
Учебный набор отмычек
Хочу предложить вам учебный слесарный набор для открытия замков. Инструменты изготовлены из качественного инструментального сплава. В набор входит тренировочный прозрачный замок на котором можно оттачивать навыки. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.
US $4.72 - 13.48
Автомобильный держатель для телефона
Фирма FLOVEME предлагает универсальный магнитный держатель для телефона, который крепится на вентиляционное отверстие. Изделие имеет хорошее сочетание цены и качества товара. Универсальный магнитный держатель изготовлен из алюминиевого сплава, вращается на 360 градусов. Данный продавец имеет отличные рейтинги.
реклама
US $4.76
рекламаСмотрите также:
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила