Портативная колонка мощностью 3Вт. Имеет компактный размер и малый вес, благодаря этому ее удобно брать с собой куда угодно. Корпус металлический. Звук хороший. Синхронизируется с гаджетами через Bluetooth 5.0. Оснащена микрофоном, вы сможете звонить и принимать входящие звонки.

Цена: US $11.23

Креативные песочные часы с подсветкой украсят любой интерьер. Габариты: 24,5x13 см. Есть несколько режимов свечения. Кнопка управления находится на передней части корпуса.

Цена: US $12.76

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Смартфон с ярким дизайном от именитого бренда. Дисплей 6.53-дюйма. Мощный основной модуль 13 Мп с AI-алгоритмами обеспечивает получение непревзойденно ярких и насыщенных снимков. Смартфон оснащен хорошей фронтальной камерой 5 Мп. Работает под управлением ОС Android. Есть GPS, Beidou, ГЛОНАСС. Емкость встроенного аккумулятора 5000 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 24 часов. Но самое главное — это приемлемая цена.

Цена: US $129.59

Настольные часы от Xiaomi, которые показывают не только время, но и влажность и температуру в помещении. Устройство можно подключить к умному дому Mi Home.

Цена: US $20.45

Полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Звук объемный. Имеет комфортную посадку и надежную конструкцию. Подойдет для повседневного использования.

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Цена: US $29.83

Камера для видеонаблюдения с широким углом обзора 360 градусов. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи. Есть датчик шума и движения, а также ночная подсветка. Управление дистанционное.

Цена: US $28.00















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