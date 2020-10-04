Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - песочные часы с подсветкой, погодная станция Xiaomi, беспроводные наушники Ausdom и многое другое
Портативная колонка
Портативная колонка мощностью 3Вт. Имеет компактный размер и малый вес, благодаря этому ее удобно брать с собой куда угодно. Корпус металлический. Звук хороший. Синхронизируется с гаджетами через Bluetooth 5.0. Оснащена микрофоном, вы сможете звонить и принимать входящие звонки.
Цена: US $11.23
Песочные часы с подсветкой
Креативные песочные часы с подсветкой украсят любой интерьер. Габариты: 24,5x13 см. Есть несколько режимов свечения. Кнопка управления находится на передней части корпуса.
Цена: US $12.76
Redmi 9C
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Смартфон с ярким дизайном от именитого бренда. Дисплей 6.53-дюйма. Мощный основной модуль 13 Мп с AI-алгоритмами обеспечивает получение непревзойденно ярких и насыщенных снимков. Смартфон оснащен хорошей фронтальной камерой 5 Мп. Работает под управлением ОС Android. Есть GPS, Beidou, ГЛОНАСС. Емкость встроенного аккумулятора 5000 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 24 часов. Но самое главное — это приемлемая цена.
Цена: US $129.59
Погодная станция Xiaomi
Настольные часы от Xiaomi, которые показывают не только время, но и влажность и температуру в помещении. Устройство можно подключить к умному дому Mi Home.
Цена: US $20.45
Беспроводные наушники Ausdom
Полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Звук объемный. Имеет комфортную посадку и надежную конструкцию. Подойдет для повседневного использования.
Цена: US $29.83
Купольная камера Yi
Камера для видеонаблюдения с широким углом обзора 360 градусов. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи. Есть датчик шума и движения, а также ночная подсветка. Управление дистанционное.
Цена: US $28.00
Магазин Xiaomi
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