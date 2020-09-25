Необычные товары с AliExpress, которые удалось найти - песочные часы с защитой от гравитации, шлем-массажёр для головы, кодовая винная пробка и многое другое
Светильник-ночник
Невероятно мягкий светильник-ночник с оригинальным дизайном. Имеет компактный размер и изготовлен из экологического материала. Есть несколько режимов работы. Оснащен встроенным аккумулятором 1200 мАч.
Цена: US $37.44
Массажёр для пальцев
Массажёр для пальцев, позволяющий человеку самостоятельно провести массаж пальцев и достичь ощутимого оздоровительного эффекта. Размер 15x3,3x4,2 см. Изготовлен из АБС-пластика. Массажёр оказывает лечебное воздействие, улучшает кровообращение и энергетическое состояние организма.
Цена: US $5.13
Песочные часы с защитой от гравитации
реклама
Оригинальные часы с потрясающей задумкой смогут удивить каждого. Поток воды «останавливается» в воздухе. Смотрится эффектно. Того, кто впервые сталкивается с таким явлением, охватывает буря эмоций. Мощность 3W. Питается от 220.
Цена: US $129.00
Шлем-массажёр для головы
Выглядит массажёр фантастически. Работает по принципу частотной импульсной вибрации и помогает избавиться от мигрени и головных болей, а также снимает напряжение с шейных мышц и нормализует кровообращение.
Цена: US $21.65
Кодовая винная пробка
Пробка с кодовым замком поможет сберечь ваши алкогольные запасы не только от явных потребителей, но и защитит детей от случайного знакомства со спиртными напитками. Главным преимуществом такой пробки является цифровой шифр. Вы сможете самостоятельно установить любую комбинацию.
Цена: US $2.43
Регулируемый поводок для хомяка
Нейлоновый поводок для прогулок с мелкими грызунами. Абсолютно безопасный и не будет травмировать животного. Ваш питомец сможет беспрепятственно гулять на природе под присмотром. Поводок работает по принципу шлеи для собак.
Цена: US $0.72
Ситечко для чая
Ситечко в форме человека имеет креативный дизайн. Выполнено из силикона. Является долговечным и ударопрочным. Надежное и удобное чайное ситечко позволит легко и комфортно заварить чай прямо в чашке.
реклама
Цена: US $0.96
Скидки на умные часы от официального магазина Amazfit
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила