Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - тактическая ручка для оружия, двухсторонний скотч, компьютерная мышь Xiaomi и многое другое
Ручка для оружия
Тактическая ручка для оружия с уникальным дизайном. Имеет хорошее качество. Размер: 8 см x 7см x 10 см. Корпус изготовлен из ABS-пластика. Вес составляет 94 г.
Цена: US $9.39
Компьютерная мышь Xiaomi
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Хорошая компьютерная мышь с оптическим датчиком 1000 dpi. Благодаря эргономичному корпусу рука не устает при длительной работе с мышью. Мышь беспроводная и может подключаться сразу к нескольким устройствам. Работает по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц.
Цена: US $10.69
Двухсторонний скотч
Многоразовая липкая лента, которая пригодится в хозяйстве каждому. Для повторного использования достаточно промыть струей воды. На странице продавца вы сможете выбрать моток длины от 1 м до 5 м.
Цена: US $2.13 - 4.81
Аккумуляторные батарейки
Аккумуляторные батарейки хорошей мощностью. Емкость 3 000 мАч. В отличие от обычных батареек аккумуляторы можно использовать повторно, для этого вам нужно будет подзарядить их. Поставляются комплектом от 4 до 16 шт.
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Цена: US $6.98 - 29.16
Беспроводные наушники QCY T3
Беспроводные наушники с хорошим звуком. Плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Суммарное время работы с подзарядкой в кейсе 25 часов. Подключаются к смартфону при помощи Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии 10 метров.
Цена: US $22.60
Центр купонов
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