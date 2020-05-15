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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - портативный ЦАП Atom Pro, смарт-часы Huawei Watch, умная IP-камера в виде робота и другое

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Hilidac Audirect Atom Pro

Компактный ЦАП, который поместится у вас на ладони. Корпус девайса выполнен из металла. Вес: 6 г. Звук потрясающий с хорошим запасом громкости. Вы сможете переключать треки, подключать гарнитуру, использовать микрофон и регулировать громкость. ЦАП поддерживает форматы: PCM, DSD, DXD и MQA.

Цена: US $69.99

Смарт-часы Huawei Watch GT 2

Новинка от компании HUAWEI — смарт-часы с элегантным ультратонким корпусом (9,4 мм), безрамочным экраном и поддержкой современных функций. Дисплей диагональю 1,39-дюйма. Автономность работы составляет 2 недели. Корпус водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину до 50 метров. Часы будут отслеживать вашу физическую активность в течение 24 часов и станут отличным помощником на каждый день. Благодаря встроенным спутниковым системам GPS и ГЛОНАСС часы быстро и точно определят ваше местоположение. Есть голосовой ассистент и 10 спортивных режимов.

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Цена: US $149.99 - 179.99

Беспроводное зарядное устройство Baseus

Зарядное устройство от компании Baseus позволит быстро зарядить ваш смартфон. Адаптер ультратонкий и крепится к задней панели смартфона, после вам требуется вставить коннектор в micro-USB разъем. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Смотрится оригинально. Пользоваться таким устройством просто и безопасно. 

Цена: US $4.99

Умная IP-камера в виде робота

Умная IP-камера получила крутой и современный дизайн в виде игрушки. Оснащена датчиком движения, записывает только отрезки видео, на которых есть движение. Благодаря встроенному микрофону и динамику, вы сможете общаться со своими близкими в режиме реального времени. Угол обзора 360°. Автоматически переключается в дневной или ночной режим. 

Цена: US $22.06

Обувь для пляжа и кораллов

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Отличная вещь, предназначена для плавания, занятия спортом и хождения по пляжу. Вы больше не будете ранить стопу при ходьбе по острым камням. Такая обувь широко применяется в водном спорте. Она обеспечит вам комфорт, легкость и отличное сцепление с поверхностью, а также имеет стильный дизайн. Подходит женщинам, мужчинам и детям. 

Цена: US $3.99

Надувной матрац-гамак для плавания

Назаменимая вещь для поездки на речку, озеро или море. Изготовлен из прочной и качественной ткани. Благодаря своей гибкости плавать на таком матраце одно удовольствие. Надувается в считанные минуты, не занимает много места в сложенном виде. 

Цена: US $8.09

Светоотражающие стикеры 

Светоотражающие наклейки на самоклеющейся основе. Наклейки обеспечат отличную видимость вашего автомобиля в любую погоду. Также их можно клеить, например, на коляску, одежду или любые другие вещи. Вещь полезная и стоит сущие копейки. 

Цена: US $0.58





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sumrack
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sumrack
09:55
он имел ввиду что они из отбракованных чиплетов где нормальные только 6 ядер. потому и бракованые
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nukotonu
09:55
В глазах ребит от таких картинок.
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Me4tatelI&gt;
09:53
а он что сам волшебным образом будет это делать?)) раз он опирается на железо rdna2 значит он опирается на raytracing без него можно конечно подобие GI делать, но будет может похуже и в пк версии они ...
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