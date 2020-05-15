Компактный ЦАП, который поместится у вас на ладони. Корпус девайса выполнен из металла. Вес: 6 г. Звук потрясающий с хорошим запасом громкости. Вы сможете переключать треки, подключать гарнитуру, использовать микрофон и регулировать громкость. ЦАП поддерживает форматы: PCM, DSD, DXD и MQA.

Цена: US $69.99

Новинка от компании HUAWEI — смарт-часы с элегантным ультратонким корпусом (9,4 мм), безрамочным экраном и поддержкой современных функций. Дисплей диагональю 1,39-дюйма. Автономность работы составляет 2 недели. Корпус водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину до 50 метров. Часы будут отслеживать вашу физическую активность в течение 24 часов и станут отличным помощником на каждый день. Благодаря встроенным спутниковым системам GPS и ГЛОНАСС часы быстро и точно определят ваше местоположение. Есть голосовой ассистент и 10 спортивных режимов.





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Цена: US $149.99 - 179.99

Зарядное устройство от компании Baseus позволит быстро зарядить ваш смартфон. Адаптер ультратонкий и крепится к задней панели смартфона, после вам требуется вставить коннектор в micro-USB разъем. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Смотрится оригинально. Пользоваться таким устройством просто и безопасно.

Цена: US $4.99

Умная IP-камера получила крутой и современный дизайн в виде игрушки. Оснащена датчиком движения, записывает только отрезки видео, на которых есть движение. Благодаря встроенному микрофону и динамику, вы сможете общаться со своими близкими в режиме реального времени. Угол обзора 360°. Автоматически переключается в дневной или ночной режим.

Цена: US $22.06

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Отличная вещь, предназначена для плавания, занятия спортом и хождения по пляжу. Вы больше не будете ранить стопу при ходьбе по острым камням. Такая обувь широко применяется в водном спорте. Она обеспечит вам комфорт, легкость и отличное сцепление с поверхностью, а также имеет стильный дизайн. Подходит женщинам, мужчинам и детям.

Цена: US $3.99

Назаменимая вещь для поездки на речку, озеро или море. Изготовлен из прочной и качественной ткани. Благодаря своей гибкости плавать на таком матраце одно удовольствие. Надувается в считанные минуты, не занимает много места в сложенном виде.

Цена: US $8.09

Светоотражающие наклейки на самоклеющейся основе. Наклейки обеспечат отличную видимость вашего автомобиля в любую погоду. Также их можно клеить, например, на коляску, одежду или любые другие вещи. Вещь полезная и стоит сущие копейки.

Цена: US $0.58

















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