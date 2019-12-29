Хорошая механическая клавиатура получила современный дизайн и хороший функционал. Корпус металлический. Клавиши стандартные с мгновенным откликом (3 мс). Размер: 44x13,5x3,2 см. Клавиатура имеет 9 режимов настраиваемой подсветки. Подключение через USB.

Цена: US $28.28

Хорошая гибридная мышь с двумя режимами подключения: проводным и беспроводным. Разрешение 16 000 DPI, ускорение 250 дюймов в секунду. Имеет качественную подсветку с 16,8 млн. оттенков, которую можно настроить. Мышь имеет обычную и встроенную память. Такая мышь подойдет как для геймера, так и обычного офисного работника.



Цена: US $20.41 - 66.02

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С таким интересным попутчиком вам никогда не будет скучно. Он крепится на переднюю панель автомобиля. И во время движения весело качает головой. Смотрится очень мило. Такой робот точно не останется без внимания.

Цена: US $0.01

Хорошая механическая клавиатура с АлиЭкспресс. Раскладка соответствует стандартам полноразмерных моделей. Клавиатура оснащена яркой подсветкой, которая хороша видна днем и не слепит в темноте. Есть 10 режимов настройки. Подключение через USB.

Цена: US $23.05 - 33.06

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Кабель в виде катушки для зарядки телефона. Очень удобный в использовании. Имеет два резъёма для подключения к телефону, один штекер прячется под другим. Совместим с большинством современных смартфонов.

Цена: US $3.99

Хорошие беспроводные наушники по приемлемой цене и с хорошим функционалом. Они отлично сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься любым видом спорта. Работают на расстоянии до 10 метров. На одном заряде аккумулятора в режиме постоянного прослушивания проработают 4 часа, а с подзарядкой в зарядном кейсе 32 часа.

Цена: US $10.41 - 16.53

Качественная неоновая лента, которая поможет вам украсить различные предметы. Смотрится она достаточно эффектно. Простая и удобная в использовании. Это еще один удобный и оригинальный способ украсить и подсветить компьютер.

Цена: US $1.49 - 1.56









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