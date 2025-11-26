В условиях высоких тепловых нагрузок современной электроники (центральные процессоры, графические ускорители, чипы системной логики) эффективный отвод тепла критически важен. Даже идеально отполированные поверхности процессора и радиатора имеют микроскопические неровности, заполненные воздухом - плохим проводником тепла.

Термопаста, обладающая высокой теплопроводностью, вытесняет этот воздух, создавая надёжный тепловой мост. Она обеспечивает эффективную передачу тепла от кристалла к системе охлаждения.

Без качественного термоинтерфейса даже самая мощная система охлаждения не справится, что приведёт к перегреву, троттлингу (снижению производительности) и сокращению срока службы компонентов. Таким образом, термопаста является жизненно важным элементом, посредником между электронным компонентом и системой его охлаждения, для стабильной и долговечной работы любого энергоёмкого устройства.

(Введение сочинено нейросетью по моему запросу и отредактировано мной, далее только реальные факты.)



Участники тестирования (не все)

Конфигурация и условия тестирования



Общий вид компьютера

Центральный процессор: Intel Core i5-3470 3200MHz, турбобуст до 3600MHz.

Intel Core i5-3470 3200MHz, турбобуст до 3600MHz. Система охлаждения процессора: Deepcool Ice Wind Pro со штатным вентилятором.

Deepcool Ice Wind Pro со штатным вентилятором. Материнская плата: ASUS P8Z68-V LX (со сторонним радиатором на подсистеме питания процессора).



Видеокарта: Zotac GeForce GT 440 (GF108-400-A1) 512MB 128bit GDDR5 [ZT-40701-10L], система охлаждения видеокарты Zalman VF1000 LED.

Оперативная память: Kingston KHX1866C9D3K2/8G DDR3-1866 2x4096Mb в двухканальном режиме, 1866MHz, тайминги 9-11-9-27.

Kingston KHX1866C9D3K2/8G DDR3-1866 2x4096Mb в двухканальном режиме, 1866MHz, тайминги 9-11-9-27. Системный SSD накопитель: SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5S [PX-128M5S].

SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5S [PX-128M5S]. Жёсткий диск: Seagate ST2000DL003 2Tb 5900 SATAIII 3.5" (5900RPM).

Seagate ST2000DL003 2Tb 5900 SATAIII 3.5" (5900RPM). Оптический привод: Pioneer BDR-S06XLB (да, тогда это было модно) .

Pioneer BDR-S06XLB . Корпус: Cooler Master CM Silencio 550 [RC-550-KKN1/RC-550M-KKN1].

Cooler Master CM Silencio 550 [RC-550-KKN1/RC-550M-KKN1]. Блок питания: Cooler Master Silent Pro M500 500W [RS500-AMBAD3-EU], охлаждается снаружи из комнаты.

Cooler Master Silent Pro M500 500W [RS500-AMBAD3-EU], охлаждается снаружи из комнаты. Корпусные вентиляторы:

2x Nidec Servo Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 120 мм (спереди на вдув);

1x Noctua NF-S12B Redux [NF-S12B-REDUX-1200] 120 мм (сзади на выдув).

2x Nidec Servo Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 120 мм (спереди на вдув); 1x Noctua NF-S12B Redux [NF-S12B-REDUX-1200] 120 мм (сзади на выдув). Операционная система: Windows 7 x64 Professional SP1 со всеми последними обновлениями.

Windows 7 x64 Professional SP1 со всеми последними обновлениями. Видеодрайвер: GeForce Game Ready Driver 391.35 от 23.03.2018 года.

GeForce Game Ready Driver 391.35 от 23.03.2018 года. Приложение для стресс-тестов GPU: FurMark 1.39.2.0 от 22 мая 2025.

FurMark 1.39.2.0 от 22 мая 2025. Частоты вращения вентиляторов:

Передние на вдув - зафиксированы на 500 RPM (то есть напрямую подключены на 12 вольт к блоку питания).

Задний на выдув - зафиксирован на 1000 RPM через BIOS материнской платы.

Вентилятор системы охлаждения центрального процессора - так же зафиксирован на 1000 RPM.

Вентилятор системы охлаждения видеокарты - зафиксирован примерно на 1400 RPM посредством переменного резистора.

Передние на вдув - зафиксированы на 500 RPM (то есть напрямую подключены на 12 вольт к блоку питания). Задний на выдув - зафиксирован на 1000 RPM через BIOS материнской платы. Вентилятор системы охлаждения центрального процессора - так же зафиксирован на 1000 RPM. Вентилятор системы охлаждения видеокарты - зафиксирован примерно на 1400 RPM посредством переменного резистора. Температура в помещении: +27 градусов по Цельсию, контролировалась пирометром ADA TemPro 550 А00223 по пластмассовой передней стенке корпуса. При необходимости выровнять температуру использовалось непродолжительное сквозное проветривание наружным охлаждённым воздухом либо включение находящегося на полу помещения тепловентилятора.



Настройки FurMark: 960x540, в окне, Dynamic background, Burn-in, Xtreme burn-in, Anti-aliasing Off, в процессе тестирования проводилась запись логов, из исходников изымались показания температуры в зависимости от времени. Простой графического чипа перед началом тестирования и его охлаждение после его окончания, разумеется, не учитывались.

960x540, в окне, Dynamic background, Burn-in, Xtreme burn-in, Anti-aliasing Off, в процессе тестирования проводилась запись логов, из исходников изымались показания температуры в зависимости от времени. Простой графического чипа перед началом тестирования и его охлаждение после его окончания, разумеется, не учитывались. Время тестирования: 17 минут (1020 секунд), режим бенчмарка (автоматической остановки стресс-теста по окончании заданного времени). В силу особенностей работы программы - бенчмарк длился 1024 секунды (магия чисел, не более, намеренно к степеням двух тут не стремился), а спустя 4 секунды после начала стресс-теста после "прогрева" время в логе сбрасывалось, из-за чего для корректности построения кривых приходилось модифицировать все временные данные после "прогрева", прибавляя к ним ровно 4 секунды.

17 минут (1020 секунд), режим бенчмарка (автоматической остановки стресс-теста по окончании заданного времени). В силу особенностей работы программы - бенчмарк длился 1024 секунды (магия чисел, не более, намеренно к степеням двух тут не стремился), а спустя 4 секунды после начала стресс-теста после "прогрева" время в логе сбрасывалось, из-за чего для корректности построения кривых приходилось модифицировать все временные данные после "прогрева", прибавляя к ним ровно 4 секунды. Очистка от прежней термопасты: использовались сухие бумажные салфетки, а затем ватные диски в сочетании с растворителем 646 производства ООО "Восход" (г. Барнаул) ГОСТ 18188-2020 в пластиковой таре с резьбой.



Растворитель 646

Нанесение новой термопасты: аккуратно (насколько возможно) посредством специальной лопатки, тонким ровным слоем на всю поверхность графического чипа. Никаких пальцев, сами пальцами своими "чистыми" наносите если считаете себя ангелами (и соответственно глубоко ошибаетесь). Перед нанесением нового образца следы прежней термопасты тщательно удалялись с графического чипа, с основания радиатора и с лопатки описанным в предыдущем пункте способом.

аккуратно (насколько возможно) посредством специальной лопатки, тонким ровным слоем на всю поверхность графического чипа. Никаких пальцев, сами пальцами своими "чистыми" наносите если считаете себя ангелами (и соответственно глубоко ошибаетесь). Перед нанесением нового образца следы прежней термопасты тщательно удалялись с графического чипа, с основания радиатора и с лопатки описанным в предыдущем пункте способом. "Ничего не разгонялось": процессор, компоненты видеокарты, оперативная память - всё на штатных заводских параметрах.

Разумеется, компьютер этот не основной, принадлежал не так давно умершему ближайшему родственнику, который играми не интересовался. Но на приемлемом по временам первичной сборки (начало 2012 года) быстродействии для работы с документами, для интернет-сёрфинга, для онлайн-видео и так далее я не экономил, не на один сезон собирал. Равно как и на корпусе, на блоке питания, на корпусных вентиляторах с упором на тишину и так далее. Заменил небольшой системный жёсткий диск на качественный твердотельник - сразу, как только те приемлемо подешевели. И при этом, в силу не самого лучшего климата в корпусе, но при наличии постоянного сквозного воздушного потока с неизменными по ходу тестирования частотами вращения всех вентиляторов (кроме блока питания, не участвующего в общем охлаждении), данная сборка мне видится адекватной для тестирования термоинтерфейсов на видеочипе (GF108-400-A1), который при заявленных 75 ваттах энергопотребления отличается неожиданно горячим нравом. В силу нехватки места - корпус компьютера в процессе тестирования был расположен горизонтально (фотографии выше соответствуют действительности), что, как показала прежняя практика, прибавляло в температуре видеочипа в стресс-тестах ещё несколько градусов при прочих равных условиях. При тестировании корпус был закрыт заводской крышкой, как и при прежней реальной эксплуатации компьютера.

Глава 1. "Классика": Arctic MX-4, GD900, КПТ-8

1.1) Arctic MX-4 (2010): "классика" - начало

Точно не помню год её производства и покупки, но не позже 2010. Имелся и чуть более поздний вариант "четвёрки" - но он был израсходован за несколько лет и закончился в моих запасах около 10 лет назад.



Максимальная температура по окончании теста 77 градусов, средняя температура на протяжении всего графика составила 71.583 градуса. Да, пришлось оставлять не два, а три знака после... точки, потому как возникла необходимость. Пока без дальнейших комментариев, посмотрим что покажет Arctic MX-4 более поздних выпусков.





1.2) Arctic MX-4 (2016): "классика" - прогресс

Термопаста ощущается менее вязкой по сравнению с ней же 2010 года выпуска, наносится заметно легче (но и та тоже без труда наносится), оформление упаковки радикально изменилось и стало более узнаваемым.





Кривая нагревания (1.2) Кривая нагревания (1.2)

Как видно, эффективность теплопередачи Arctic MX-4 образца 2016 года значительно превосходит рассмотренный выше образец первой (как выяснилось при поисках на просторах сети) версии Arctic MX-4. Максимальная температура составила 75 градусов, средняя по ходу стресс-теста составила 70.377 градуса (более чем на 1 градус ниже). Условия тестирования были равными, потому преимущество тут в явном виде.





1.3) Arctic MX-4 (2019): "ананасов в шампанском не было - в бутылку не пролезли"

К чему это? Да просто обнаружил что израсходована почти вся, видать маловато будет, вряд ли выдавлю из шприца достаточное для тестирования количество. Вот и вспомнил эту шутку из теперь уже далёкого прошлого (времён Intel 80486 примерно) в исполнении Евгения Петросяна или иного стендап-комика той нелёгкой для нашей страны поры. Но нет - последние крохи выдавил, хватило накрыть видеочип и равномерно размазать по нему лопаткой. Да-да, та самая термопаста с "легендарной" красной полосой в оформлении.



Кривая нагревания (1.3) Кривая нагревания (1.3)

Ближе к концу тестирования кривая нагревания очень похожа на кривую для Arctic MX-4, выпускавшуюся с 2016 года, но в начале нагрева явное отклонение кривой от вертикали начинается при более низкой температуре. Эффективность теплопередачи во многом сходная: максимальная температура во время тестирования составила 75 градусов, средняя температура составила 70.120 градуса (примерно на 0.25 градуса ниже чем в случае термопасты 2016 года), во многом за счёт меньшей скорости нагревания видеочипа в начале графика.





1.4) GD900 (2018): за ней гнались майнеры

В прежние годы выбора особо не было: либо пресловутая КПТ-8, либо "четвёрка", либо куча всякого непротестированного барахла и не совсем барахла. Соответственно, "мнения разделялись": между КПТ-8 и популярной, но сравнительно недешёвой Arctic MX-4 или младшей MX-2. А тут, на волне майнингового бума 2017 года (а может и раньше), ВНЕЗАПНО возникла здоровая, или не очень, альтернатива MX-4 по цене, сравнимой с КПТ-8. Более глубокие лабораторные исследования показывают, что на долгосрочном применении паста так себе (сохнет, расслаивается, выдавливается наружу) - но в рамках данного тестирования интересно было определить её начальную эффективность (не секрет, что её профилактическая замена в нагруженных 24/7 видеокартах проводилась сравнительно нередко). Мне в своё время досталась паста в баночке на 30 граммов, в комплекте с лопаткой или даже с двумя, использовалась в основном в служебных компьютерах с малым тепловыделением. Заводская упаковка GD900 выглядит так:



Кривая нагревания (1.4) Кривая нагревания (1.4)

(Заранее отмечу, что цвета кривых нагревания соответствуют столбикам со значениями максимальных температур на итоговой диаграмме. Если цвет кривой доставляет неудобство при восприятии (как например здесь) - кривая дублируется тонкой сплошной чёрной линией.)

В целом эффективность теплопередачи при подобном исследовании заметно хуже, чем в случае MX-4 раннего выпуска 2010 года. Максимальная температура по ходу тестирования составила 77 градусов, средняя составила 72.145 градуса, более чем на 0.5 градуса выше чем в случае Arctic MX4 2010 года, за счёт явного отклонения кривой нагревания по вертикали при более высоких температурах.





1.5) КПТ-8 Алсил (2019): "старый конь борозды... Не испортит?"

Ну про неё и говорить нечего - предмет крайне многочисленных диспутов и холиваров на просторах Интернета, олды (и не только) утрут скупую слезу. Изначально использовалась исключительно для сопряжения силовой электроники с нехитрыми пассивными (реже активными) системами охлаждения, отличается гарантированным (по причине отсутствия металлических частиц) отсутствием электропроводности, показывала (и показывает) себя удовлетворительно для этой цели в течение нескольких лет после нанесения. Поначалу её визуальные аналоги на основе силиконового масла разных фракций и оксидов металлов (цинка, алюминия, возможно титана) без включения металлических частиц использовались и в вычислительной электронике, но время диктует свои правила. Посмотрим, что покажет этот экземпляр.



Кривая нагревания (1.5) Кривая нагревания (1.5)

Максимальная температура по ходу тестирования составила 83 градуса, средняя по ходу нагрева 78.301 градуса. Относительно прежде рассмотренных образцов - результат неудовлетворительный. Но ещё, как говорится, не вечер, впереди нас ждёт много интересного. Сама консистенция пасты неоднородная, мелкие частицы слипаются в агрегаты (в этом смысле напоминает зубную пасту, пусть и отдалённо), основа (силиконовое масло) и наполнитель (скорее всего окись цинка, по ГОСТу именно она должна быть) расслаиваются. Рисковать использовать такое на долгосрочной основе в вычислительной электронике точно не стоит. Единственное, для чего можно её использование поставить на поток - проверять работоспособность старых комплектующих в сборках "на час", а также... для финальной полировки оснований радиаторов "почти в зеркало", после наждачной шкурки с номером 2500 и пастообразного полироля для металлов (на основе, как правило, низкосортного машинного масла и мелкодисперсной окиси алюминия).





1.6) КПТ-8 Connector (2020): а что там у других?

Как известно, производителей пресловутой КПТ-8 в мелкой розничной упаковке имеется плюс-минус около десятка или побольше. Не исключаю, что большинство из них "просто упаковщики". Решил я несколько лет назад "на пробу" с той же целью (сборки "на час", финальная полировка алюминиевых и медных поверхностей) купить термопасту КПТ-8 другой торговой марки. Посмотрим, насколько она лучше или хуже - чудес, разумеется, ждать не стоит.



Кривая нагревания (1.6) Кривая нагревания (1.6)

Правильно - чуда не случилось, пусть результат и заметно лучше. Видно, что кривая нагревания "пошла на излом" при температуре градусов на 5 более низкой в сравнении с прежним образцом, но крутизна кривой в середине и в конце тестирования более выражена в сравнении с ним. Максимальная температура по ходу тестирования 82 градуса, средняя температура по ходу стресс-теста составила 77.354 градуса (на 1 градус ниже). Данная термопаста более однородна в сравнении с предыдущей, более густая, но и более удобная для нанесения. Применимо к полировке металлических поверхностей - слишком вязкая для ручной полировки, требует для такого использования разбавления жидкой синтетической смазкой. Для применения в вычислительной электронике не рекомендую.

Глава 2. Старая "двойка" или новая "пятёрка"?

Правильно угадали - эти "вариации на тему классики" от Arctic тоже нашлись в моих запасах. Сравнение между ними вряд ли будет корректным, разница между ними "целая эпоха". Но интересно, как они себя поведут относительно прежде протестированных образцов?





2.1) Arctic MX-2 (2010): был ли повод сэкономить?

Параллельно с MX-4 выпускалась и "бюджетная" MX-2, которая показывала себя во многом сходно (где хуже, где лучше) при разных условиях тестирования и тоже неплохо себя зарекомендовала. Насчёт "что лучше, MX-2 или MX-4" тоже устраивались бесчисленные баталии - однако, насколько я помню, степень адекватности там была значительно выше чем у "ярых патриотов КПТ-8", не признававших ничего иного "потому что дорого и переплачивать не за что".



Кривая нагревания (2.1) Кривая нагревания (2.1)

Неплохо, неплохо. Максимальная температура 76 градусов, средняя по ходу нагрева температура 71.189 градуса. Сравниваем с MX-4 разных лет. За молодыми ей конечно не угнаться, однако свою ровесницу MX-4 (2010) эта термопаста, что удивительно, обогнала по эффективности теплопередачи в равных условиях. Максимальная температура меньше на 1 градус, средняя температура меньше примерно на 0.4 градуса. Конечно, много зависело от партии к партии, но в целом многие отмечали, что "двойка" тех лет в практическом применении ничуть не хуже параллельно выпускавшейся "четвёрки". Стандартно для "классики" от Arctic - термопаста удобна в нанесении, при хранении не расслоилась.





2.2) Arctic MX-5 (2021): "вкуснота", снятая с производства

Ещё свежи воспоминания о том, как новинка тех лет от Arctic стала неистово оккупировать рынок - многие "устали от стабильности" в виде "четвёрки" и ждали, а что нового выкинет этот более чем авторитетный в последние 10+ лет производитель? И вот наконец-то, свершилось! Правда впоследствии, года через полтора или через два, именно эту термопасту сняли с производства по причине того самого "выдавливания" при колебаниях температур горячих точек - но свой след она оставила и, безусловно, имеет определённую культурно-историческую ценность.



Кривая нагревания (2.2) Кривая нагревания (2.2)

Как видите, эта термопаста показала себя существенно лучше в сравнении с Arctic MX-4 образца 2016 и 2019 годов, что и было отмечено и в многочисленных тестированиях времён её розничных продаж. В данном случае максимальная температура по ходу тестирования составила 74 градуса, средняя температура составила 69.239 градуса. Пока лидер, но впереди ещё немало образцов для тестирования. Отмечу, что термопаста эта имеет светло-голубой цвет, фотографии её нанесения можете найти в многочисленных обзорах. Обладает однородной консистенцией и малой вязкостью, наносится "просто идеально". Но, видать, не слишком вязкая основа её и сгубила по причине "выдавливания", в первую очередь между графическими чипами (или голыми кристаллами процессоров ноутбуков) и системами их охлаждения.





Глава 3. Комплектные, старые, а также старые комплектные термопасты

Отмечу, что в моих запасах нашлись и термопасты начала 21 века (о них чуть позже, пункты от 3.3 до 3.6), когда индустрия непроводящих термоинтерфейсов для вычислительной электроники была ещё очень далека от своего технологического предела. Был повод и их протестировать и сравнить с остальными. Ведь не секрет, что многие настойчиво игнорируют комплектную термопасту и предпочитают надёжные их образцы - купленную у официалов "легендарную" "четвёрку" последних лет выпуска или иные сходного с ней уровня, желательно проверенные временем.





3.1) Комплектная термопаста от кулера Xilence I404T (2020): "что ты такое"?

Редко кто озадачивается измерением эффективности теплопередачи у термопаст из заводских комплектов систем охлаждения. Одни полагаются на ранее испытанные эффективностью и временем термопасты, другие считают будто и комплектной достаточно (что иногда и верно, если система охлаждения и так многократно избыточна, а в сборке делается упор на тишину, но любой пассивный радиатор неприемлем).



Кривая нагревания (3.1) Кривая нагревания (3.1)

Видно что результаты весьма посредственны в сравнении с уже протестированными образцами. Максимальная температура по ходу стресс-теста 76 градусов, средняя температура 71.149 градуса. Из уже протестированных образцов примерно соответствует Arctic MX-2 образца далёкого 2010 года, при этом выраженное на графике отклонение кривой от вертикали начинается при температурах на 1-2 градуса выше. Термопаста обладает "обычной" консистенцией, чуть вязкая, но не более, наносится уверенно и беспрепятственно.





3.2) Комплектная термопаста ID-Cooling ID-TG05 (2021) - скучно...

Вот и ещё одна комплектная термопаста (ID-TG05 её название, модель системы охлаждения кажется SE-224XT) - и упаковка почти как у прежнего образца, и внешний вид, и характер нанесения.



Кривая нагревания (3.2) Кривая нагревания (3.2)

Во многом то же самое, максимальная температура те же 76 градусов, средняя температура по ходу нагрева чуть выше чем у предыдущей, а именно 71.196 градуса, скорее всего за счёт чуть более высокой температуры явного отклонения кривой от вертикали на графике, но при этом явно видна чуть большая крутизна выравнивания графика в начале нагрева. Не исключаю, что OEM поставщик термопасты для некоторых систем охлаждения от Xilence и от ID-Cooling был одним и тем же.





3.3) Комплектная термопаста от Scythe Grand Kama Cross (2010): соответствует ли уровню?

На этот раз термопаста в "одноразовой" упаковке, частично израсходована, в данный момент не используется ни в одной из моих сборок. Насколько я помню - была нанесена на немного разогнанный Intel Core 2 Quad Q6600 именно под эту систему охлаждения, и даже в хорошо продуваемом тогда корпусе с нижним расположением блока питания (дело было более 15 лет назад) была вскоре заменена на Arctic MX-4 2010 года, упомянутую выше. Прогадал я или не прогадал в те далёкие времена?



Кривая нагревания (3.3) Кривая нагревания (3.3)

"Ну вы блин даёте..." Максимальная температура 80 градусов, средняя температура 74.521 градуса. Конечно не КПТ-8, и тогда отличавшаяся своей непредсказуемостью (имея в виду в первую очередь не теплопередачу, а консистенцию), но и не топ даже по тем временам. По консистенции термопаста сравнительно жидкая, выраженно расслаивается, наносится легко. Замена даже на "унылую" по нынешним меркам Arctic MX-4 (2010) или Arctic MX-2 (2010) выглядела вполне оправданной, тем более у самого Intel Core 2 Quad Q6600 собственных проблем с теплоотводом нет, так как под крышкой тех процессоров весьма тугоплавкий припой с отличной теплопроводностью.





3.4) Zalman Thermal Grease CSL 850 (комплектная 2005-2007 годов): и тут началась веселуха!

Наверно многие из вас помнят такие передовые для своего времени системы охлаждения от Zalman, как VF700-Cu LED для видеокарт (пока без тепловых трубок, но для nVidia GeForce 6600 GT вполне себе), CNPS9500 LED для центральных процессоров, ну и тоже медный полностью пропаянный VF1000 LED, оба последних с тепловыми трубками. (На последнем, в данном случае в сочетании с видеокартой Zotac GeForce GT 440, и проводится рассматриваемое тестирование.) И с козырным по тем временам синим огоньком, интенсивность свечения которого увеличивалась с увеличением частоты вращения вентилятора. При всех своих существенных недостатках (наличие нестандартного вентилятора в комплекте при невозможности установки стандартного без проигрыша в занимаемом пространстве и в теплоотводе, "отличное" (нет!) удобство чистки от пыли) - многие любители оверклокинга либо тишины "разорялись" на установку данных систем охлаждения, стоивших по тем временам недёшево на фоне большинства конкурентов. А какой же термопастой они комплектовались с завода? Посмотрим, намажем и протестируем.



Кривая нагревания (3.4) Кривая нагревания (3.4)

Да вы там совсем того, рыбного супа объелись? Максимальная температура 86 (!!!) градусов, пока антирекорд, средняя по ходу нагрева тоже зашкаливает, а именно 81.352 градуса. Даже хуже, чем КПТ-8, хотя у КПТ-8 Алсил (2019) выраженное на графике отклонение кривой нагревания от вертикали началось примерно на 2 градуса выше. Но это не спасло ту ещё старую комплектную термопасту от Zalman. Конечно, те старые (а нынче не более чем коллекционные) системы охлаждения неплохо "вывозили" по тем временам - но класть в комплект термопасту даже хуже чем КПТ-8, словно намеренно ухудшающую теплопередачу, по меньшей мере бессмысленно, а по сути откровенное вредительство. Наносится термопаста легко, цвет имеет белый - но какое это имеет значение?





3.5) Термопаста 2003 года, производитель неизвестен: насколько плохая?

И вот настал один из драматических моментов. Не помню какими путями мне достались три мелких шприца (на фото показаны два из них) в 2003 или в начале 2004 года. Но "от безысходности", и от отсутствия даже сотой доли нынешнего разнообразия термопаст на рынке и от плохой доступности Интернета с целью добычи информации, приходилось пользоваться тем что было и не выпендриваться. На этой почве даже возникла "секта", предпочитавшая вместо термопасты использовать литол. Об эффективности литола и иных синтетических смазок как суррогатов термопаст намерен опубликовать одну из следующих частей, заведомо менее объёмную.



Кривая нагревания (3.5) Кривая нагревания (3.5)

И что? А вот то! Дела не так уж и плохи со скидкой на время, всё же 22 или даже 23 года прошло с момента изготовления. Максимальная температура при тестировании 81 градус, средняя температура 76.660 градуса. Для тех времён, когда производители начали адаптировать термопасты от грубой силовой электроники к тонкой вычислительной, термопаста можно сказать отличная. Нет в наличии КПТ-8 "урожая" 2003 года - но по эффективности она даже чуть превосходит КПТ-8 Connector 2021 года, кривые нагревания при сравнении похожи между собой. С виду "обычная белая паста", не расслоилась, наносится легко, вязкость на уровне современной Arctic MX-4. Полагаю, что достойный для своего времени вариант.





3.6) Titan Silver Grease TTG-S104 (2004): "серебрянка", плохо и опасно!

Нет, не Arctic Silver 5, та ко мне к сожалению (а может и к счастью) не попадала, образцов и так много, замучился тестировать и тщательно выравнивать температуру в помещении по показаниям пирометра. Но, "говорят что кур доят", Arctic Silver 5 весьма посредственная (можно найти немногочисленные небольшие сравнительные тестирования), да к тому же, по плохо проверенным сведениям, ток проводит. Посмотрим как устаревшая TTG-S104 покажет себя в деле.



Кривая нагревания (3.6) Кривая нагревания (3.6)

Результат и вправду неудовлетворительный, да ещё и возможный риск замыкания. Максимальная температура 85 градусов, средняя температура 79.236 градуса. Сама же термопаста своим видом больше напоминает синтетическую фрикционную смазку с металлическим блеском, смесь условного литола или солидола с частицами может быть графита, может быть алюминия, может быть серебра (маловероятно), или всего сразу. Неплохо было бы определить её химический состав, там явно много интересного, даже если и ничего кроме графита и непонятной смазки не имеется. По сравнению со всей прежде протестированной продукцией - "чёрная алхимия" и не более, словно смешали всё подряд "на авось", тупо надеясь на результат. Выпущена явно без лабораторных исследований эффективности теплопередачи, предшествующих окончательному запуску в производство. Однозначно хлам, для применения по назначению (у кого осталась) не годится абсолютно.





3.7) Aardwolf AF-TGM2 (2020), комплектная: "И ты, Брут?"

Ну начнём с того, что Aardwolf ("Земляной волк", из семейства гиеновых) это дочерняя торговая марка Zalman. Но, похоже, "как всё началось, так и закончилось", нынче системы охлаждения данной торговой марки в розничных сетях на территории РФ отсутствуют, да и официальный сайт в поиске не находится. Многие системы охлаждения Aardwolf комплектовались термопастой AF-TGM2, именно в такой вот "одноразовой" упаковке. Принёс с работы, там кулер устанавливал, не помню какой точно (возможно Serenity 360), а предпочёл по понятным причинам Arctic MX-4 последней на тот момент версии.



Кривая нагревания (3.7) Кривая нагревания (3.7)

Результат - "невероятный". Максимальная температура 84 градуса - что, по текущим итогам, неприемлемо для практического применения по назначению. Средняя температура составила 77.395 градуса, почти на 1 градус ниже чем в случае КПТ-8 Алсил (2019), явно за счёт начала видимого отклонения кривой нагревания от вертикали при температуре примерно на 8 градусов ниже. Но это её не спасло. Лично я ожидал от этой прежде не вскрытой термопасты результатов приемлемых, приблизительно на уровне рассмотренных выше комплектных термопаст от Xilence или ID-Cooling. Всё же Zalman есть Zalman - а их розничные термопасты имеют явно более достойную эффективность теплопередачи, сравнительные их тестирования неоднократно публиковались на просторах сети в разные годы.





3.8) Vkingkeyn (бонус с Aliexpress, 2020): "Кто ты, Воин?"

Ну начнём с того, что в конце 2020 года мной была куплена на известной китайской барахолке платформа на LGA2011v3. А именно - процессор Xeon E5-2678v3, материнская плата Huananzhi X99-F8, оперативная память 4 модуля по 8 гигабайт DDR4 (всё как надо для четырёхканального режима), ну и система охлаждения Snowman MT6S с двумя вентиляторами без подсветки. Сверх этого пришёл ещё и "кулёк" неведомой термопасты со странным названием. Которой я так и не воспользовался прежде, как и предыдущей от кулера Aardwolf. Предпочёл, как и прежде, Arctic MX-4, самую новую на тот момент.



Кривая нагревания (3.8) Кривая нагревания (3.8)

Сами всё видите, случай, как говорится, клинический. Максимальная температура составила 92 градуса - пусть и откатилась обратно на 91, но всё равно показатель зашкаливает. Именно по этой причине шкала по оси ординат во всех кривых нагревания из данной заметки расположена в промежутке от 27 (комнатная температура) до 92 градусов. Средняя температура, если вдруг интересно, составила 86.392 градуса, что почти на 5 (!!!) градусов выше в сравнении с вышеупомянутым образцом от Zalman 2006 года, оказавшимся вторым от конца по ходу тестирования. Ну, как говорится, "для Ксеона сойдёт" - но зачем ограничивать тепловым барьером эффективность заказанной мной тогда системы охлаждения и получать в Prime95 или в LinX 75 или 80 градусов на выходе, вместо отличного показателя в 59 или в 62? Всё, что можно охладить, надо охлаждать, по возможности не выходя за комфортный уровень шума. Сама термопаста была "обычная серая" с виду, ну может быть чуть коричневатая. Расслаивалась прямо на лопатке - скорее всего смесь обычного веретённого масла, обладающего и без того малой теплопроводностью, и тонко перемолотой базальтовой крошки. Любопытно даже. Разумеется, ни о каком применении по назначению не может быть и речи - но такая вот субстанция может быть полезна при калибровке оборудования для замеров теплопроводности синтетических теплопроводящих (и не только) смазок.





Глава 4. А что сейчас, собственно, в моде, но почти не засвечено в обзорах?

Вот плавно и подошли. От "классики", от давно никому не нужного старья, от комплектных термопаст - к некоторой части той продукции, что оккупировала наши маркетплейсы в последнее время, редко встречаясь в открытой рознице. Пришлось разориться немного, купить образцы нашумевших в последнее время термопаст. И сравнить их - как между собой, так и с проверенными временем образцами, и с мало кому нынче нужными, и с полностью израсходованными в прежние времена, но оставшимися в моём хозяйстве.





4.1.) AmperIN SS100 (2023) - "новая нефть"?

Наткнулся как-то на эту термопасту в известном месте, нахваливали её прилично, пусть и сдержанно. Мол хороша за свои деньги, и не более того. Купил ещё около двух лет назад - а нынче решил протестировать и сравнить, насколько это позволяет моё нехитрое оборудование.



Кривая нагревания (4.1) Кривая нагревания (4.1)

Неплохо, неплохо. Максимальная температура 76 градусов, средняя температура по ходу тестирования составила 70.967 градуса. Исходя из цены и внешнего вида (структура в шприце видится неоднородной) - уместно сравнение с... Правильно - с теперь уже знаковой и условно мегапопулярной GD900. Максимальная температура ниже на градус, средняя на 1.2 градуса, видимое на графике отклонение кривой нагревания от вертикали начинается примерно на 3 градуса ниже. Сама паста имеет малую вязкость, наносится легко, "липнет ко всему" как ей и положено. Возможно найдена подходящая альтернатива GD900, интересно как она ведёт себя во времени при длительных переменных тепловых нагрузках. Думаю что без лишних чудес, но по такой цене и ждать их особо не стоит. А ведь есть ещё AmperIN SS200, вроде как ещё улучшенная "в пределах допустимого" термопаста той же торговой марки. Правда и стоит она кратно дороже, но тоже не запредельно. Интересно было бы и их сравнить между собой.





4.2) FrostMining OTK-1 (2023): амбиции через край, Overclock Test Killer видите ли...

Новая торговая марка термоинтерфейсов, возникшая, ставшая известной и популярной на волне майнинга последней волны (пока Ethereum не перешёл с Proof of Work на Proof of Stake), а видеокарты тогда стоили... об этом не надо. С некоторым опозданием стал насыщаться рынок термопрокладок для модулей памяти (и не только) - как реально высокоэффективных, так и, пардон, лишь желающих ими казаться (чему и будет посвящена одна из следующих частей). Но и термопасты тоже стали продаваться под этой торговой маркой. Насколько я помню - сам вендор презентовал именно OTK-1 лучшей версией своих термопаст 2023 года.



Кривая нагревания (4.2) Кривая нагревания (4.2)

И что мы видим? Максимальная температура те же 76 градусов, причём достигнута раньше чем у AmperIN SS100, средняя температура 71.263 градуса, что на 0.3 градуса выше чем у той же термопасты при данных условиях тестирования. При всём при том термопаста OTK-1 позиционируется как продукт "более премиальный" по сравнению с той же AmperIN SS100 например. Консистенция сравнительно густая, явно для плавного фазового перехода при чуть повышенных температурах. Но это её не спасло: начальная эффективность теплопередачи ниже, скорее всего выше будет долгосрочная стабильность (паста более густая и не расслаивается), но всерьёз рассчитывать на теплопередачу на уровне технологического предела для непроводящих термопаст в конкретно этом случае не стоит.





4.3) Комплектная термопаста от Deepcool AK620 (2023): а что она здесь потеряла?

Сейчас и увидим. Есть такая система воздушного охлаждения, Deepcool AK620, две башни, шесть тепловых трубок, два вентилятора. С единственным недостатком - трубки прямые, потому модули оперативной памяти накрывает. Речь не о доспехах высотой миллиметров 100 - а о возможности дополнительного активного охлаждения модулей памяти, кои нынче дюже горячие даже в увесистых алюминиевых доспехах, если то высокопроизводительная DDR5 в разгоне или с урезанными таймингами... А что за пасту с ним-то в коробку положили? Ну, выглядит по крайней мере "чётко". А по делу?



Кривая нагревания (4.3) Кривая нагревания (4.3)

Ну, в натуре, красиво стелет... Максимальная температура 73 градуса, средняя температура 68.201 градуса. Что тут сказать? Тот редкий случай, когда комплектная термопаста оказывается лучше многих распространённых розничных образцов. По густоте и по отнюдь не лёгкому (на фоне большинства) нанесению и так чувствовалось, что термопаста "породистая", редко такую основу пихают в продукцию со второсортными наполнителями. Продаётся ли она в рознице под торговой маркой Deepcool или какой-нибудь другой в наших сетевых магазинах? Ну или кто её такую им поставляет?





4.4) Dow Corning Dowsil TC-5888 (2025): не "липа"?

Честно признаюсь - спровоцировал меня на это обширное тестирование мелкий ремонт видеокарты с графическим чипом NVIDIA из серии Ada Lovelace. Где после перепайки разъёма дополнительного питания, у которого намертво загнулись два сигнальных контакта (тех самых, в волос толщиной), надо было и термопасту заменить. Не на ширпотребную "четвёрку" - а на продукт с возможностью долгосрочного монтажа без необходимости периодической замены термоинтерфейса. Купил эту термопасту в известном месте - но перед применением по назначению устроил сравнительное тестирование. Вначале первичное, где кривые не фиксировал. А затем, при реальной возможности терморегуляции (при включении центрального отопления и околонулевых температурах снаружи и, как следствие, при более постоянной влажности воздуха значительно ниже чем летом), решил затронуть большее количество образцов и честно снять кривые нагревания.



Кривая нагревания (4.4) Кривая нагревания (4.4)

Ну, вроде не "липа". Чуть не дотянула до прежней: максимальная температура те же 73 градуса, достигнута раньше, средняя температура 68.212 градуса, всего на 0.01 градуса выше. Плотно "закусились", ничего не скажешь! Если пристально сравнить кривые нагревания этого и предыдущего образцов - характеры их выравнивания к горизонтали по мере повышения температуры почти с аналитической точностью повторяют друг друга. Равно как и температуры начала видимого отклонения кривой нагревания от вертикали. Особо отмечу, что термопаста густая "как пластилин", скорее "как арахисовая паста", и требует в процессе нанесения нагрева паяльным или строительным феном, выставленным на приемлемо низкие температуры (130-160 градусов, не более). Без этого она "реально противная" - но, по сути, примерно та же паста с фазовым переходом основы, только менее резким и более низкотемпературным по сравнению с "листовыми". И, в отличие от них, в "прогреве" перед снятием показаний не нуждается, усилия прижима и так хватило для выдавливания.





4.5) Fehonda TG-8 ("Fehonda Thermal Grease 8.5") (2025): сразу задали планку!

Пока не встречал сравнительного тестирования термопаст данного нового для российского рынка, но при этом, со слов профессионалов, многообещающего и отвечающего за свои действия производителя. Всё какие-то отрывки, без прямого сравнения, без основанной на результатах исследований "диванной аналитики", подобной этому тестированию. Ну что ж - исправим эту ошибку.



Кривая нагревания (4.5) Кривая нагревания (4.5)

Что мы видим? "Внезапно" "младшая" (по позиционированию, из протестированных здесь) термопаста этого производителя показала великолепный результат! Максимальная температура 74 градуса, была достигнута лишь за считанные секунды до прерывания стресс-теста, успев откатиться обратно на 73 до окончания нагрева. Средняя по ходу нагрева температура составила 68.685 градуса. При непосредственном сравнении видно, что кривая нагревания заметно "хуже" двух предыдущих, но результат более чем достойный. И цена невелика для такого высококлассного продукта. Отмечу, что термопаста густая, вторая по густоте после упомянутой прежде Dow Corning Dowsil TC-5888, наносится тоже нетривиально, прогрева феном в процессе нанесения тоже (можно сказать) требует. А что же покажут термопасты более высокого заявленного ранга от того же производителя?





4.6) Fehonda TG-9 (2025): страсти накаляются!

"Младшая" из протестированных термопаст Fehonda TG-8 дерзко и авторитетно заявила о себе. Что же покажет Fehonda TG-9 как "старшая по званию"? Интрига нарастает.



Кривая нагревания (4.6) Кривая нагревания (4.6)

Нет, чуда не произошло. Максимальная температура в те же 74 градуса достигнута раньше и прочно установилась до прерывания стресс-теста, средняя температура составила 69.253 градуса, что примерно на 0.6 градуса выше, чем у предыдущей при равных условиях тестирования. Термопаста имеет большее значение заявленной теплопроводности (9.8 против 8.5 Вт/(м·К), "но мы-то знаем!") - а на практике проявила себя существенно хуже, пусть и тоже неплохо. Отклонение от вертикали на кривой нагревания началось примерно при той же температуре, при устремлении кривой нагревания к горизонтали температуры в среднем были выше, что хорошо заметно при прямом сравнении кривых. Если говорить про саму термопасту - она "умеренно густая", наносится (насколько я помню) без особых проблем, не скатывается при нанесении на небольшой графический чип. Если сравнить с близкой по этому показателю MX-5, у неё время достижения максимальной температуры дольше (лучше), также стремление кривой к горизонтали более выражено при 17-минутном тестировании. Но начало нагрева было "хуже" относительно MX-5, исходя из видимого отклонения графика от вертикали и из тенденции наклона кривой по ходу нагрева.





4.7) Fehonda TR50L (2025): "Всё чудесатее и чудесатее!"

Ну и вот, "вишенка на торте", Fehonda TR50L, с заявленной теплопроводностью аж 14.8 Вт/(м·К)! Разумеется, данное значение теплопроводности не соответствует действительности, физику не обманешь, доказано лабораторными исследованиями множества термопаст разной паршивости. Проверим, как она проявит себя в реальных делах. Ваши ставки, господа?



Кривая нагревания (4.7) Кривая нагревания (4.7)

Печально. На фоне прежних двух - "ни о чём", но вот на фоне всех протестированных образцов - очень далеко от отстойника. Максимальная температура 75 градусов, средняя температура 70.465 градуса. Результаты тестирования и вид кривой очень напоминают "новые" (2016 и 2019 годов) Arctic MX-4, начало хода кривой похоже на Arctic MX-2 (2010), выравнивание по ходу тестирования происходит быстрее. Что до самой термопасты - она по консистенции и удобству нанесения очень удобна, "для чайников" так сказать. Так и напрашивается как уместная альтернатива Arctic MX-4. Может это и есть "четвёрка" в другой упаковке, с другим логотипом и за полцены? Вопрос остаётся открытым.





4.8) SmartMaster PRO SMP-ULTIMATE: "больше, Больше, ЕЩЁ БОЛЬШЕ КАПСЛОКА!!!11!"

Ишь как заявили о себе. Оформление наклейки на шприце, к слову, вполне себе скромное, минимализм почти в чистом виде. Теплопроводность заявлена просто космическая, многократно за гранью фантастики касаемо непроводящих материалов. А что оно такое? Заранее предположений не строил - практика и только практика.



Кривая нагревания (4.8) Кривая нагревания (4.8)

Отличный результат на фоне всех остальных участников тестирования. Максимальная температура 74 градуса, средняя температура 68.787 градуса. Лучше прежних фаворитов из "классики". Сама термопаста умеренно вязкая, "тягучая и липнет ко всему", "чувствуется дорого". Удобство нанесения в деталях не помню - скорее всего выше среднего, если говорить не про теплораспределительную крышку, а про голый кристалл.





4.9) FrostMining OMX (2025): амбициям нет предела, Overclock Maximum X-Treme!!!

Снова заявлена фантастическая теплопроводность, амбициозное название, типичная для продукции FrostMining "кустарная" упаковка. Дата выпуска всё же заявлена на август 2024 года, но куплена термопаста осенью 2025 года, возможно более новые партии и отличаются. По консистенции примерно как и рассмотренная прежде (пункт 4.2) FrostMining OTK-1. Из одной бочки наливают или всё же из разных?



Кривая нагревания (4.9) Кривая нагревания (4.9)

Однозначно лучше чем OTK-1 той же торговой марки FrostMining, но ничего выдающегося. Максимальная температура 75 градусов (против 76 у OTK-1), средняя температура по ходу стресс-теста 70.762 градуса (на 0.5 градуса ниже чем у FrostMining OTK-1). Никакой это не максимум-экстрим, равно как и OTK-1 не тест-киллер. Могут претендовать на авторитет лишь в случае, если окажутся лидерами не в эффективности теплопередачи при "комнатных" температурах, а в более успешном (по сравнению с остальными соперниками) прохождении длительных тепловых испытаний при нетипично высоких температурах (150-200 градусов и выше), не свойственных вычислительной электронике. Либо в криогенных испытаниях, которые, применительно к персональным компьютерам, нужны лишь избранным энтузиастам в погонях за рекордами. Иначе ничего не оправдает высокую цену термопаст торговой марки FrostMining.





4.10) Upsiren UTG-Z (2025): исследования продолжаются

Разнообразие рынка термопаст в 2025 году "поражает воображение". Вот и ещё один находящийся на слуху вендор вышел на рынок РФ посредством маркетплейсов. Кроме UTG-Z с заявленной маркетинговой теплопроводностью 12.5-12.8 Вт/(м·К), имеет в своём ассортименте термопасту UTG-X (на 14.8 заявленных Вт/(м·К), розовую как Thermal Grizzly Kryonaut Extreme "что как бы намекает"), не встреченную в продаже на наших интернет-площадках. Проверим, на что способна Upsiren UTG-Z.



Кривая нагревания (4.10) Кривая нагревания (4.10)

Очень хорошо, но ничего выдающегося, максимальная температура 75 градусов, средняя температура 69.733 градуса. В данном тестировании показала себя несколько лучше "новых" Arctic MX-4, но при этом (насколько я запомнил) более густая по консистенции, и её нанесение на большую площадь (на меньшее из оснований в случае теплораспределительной крышки процессора и основания радиатора его системы охлаждения) будет не слишком простым. Вполне возможно, что в силу более густой основы проявит себя лучше "четвёрок" при долгосрочном нанесении - но имеются и варианты, показавшие более достойные результаты в данном тестировании при равных условиях.





Глава 5. Термопасты с фазовым переходом - революция или дань моде?

Становится понятным, что непроводящие теплопроводные смазки скоро подойдут к своему технологическому пределу, физику не обманешь. Как известно - попутно обозначилась иная проблема, а именно постепенное "выдавливание" термопасты из пространства между двумя соприкасающимися поверхностями. По указанной причине, производителям термоинтерфейсов пришлось пойти на хитрость - а именно заменить основу на "тугоплавкую", с температурой плавления выше комнатной, но ниже типичных рабочих температур современных центральных процессоров и графических чипов. И продавать в виде "листов" малой, но достаточной толщины, с защитными плёнками с двух сторон. Если быть честным и откровенным - подобные термоинтерфейсы с фазовым переходом явно используются в течение нескольких последних лет не только под заводскими системами охлаждения графических чипов, но и, например, для сопряжения чипов системной логики и радиаторов над ними. С другой же стороны, имеет место и обратное явление - производители материнских плат порой словно специально проектируют радиаторы чипсетов с технологическим зазором вместо плотного прижима, чтобы непременно загнать под них прокладку, иной раз и двухмиллиметровую. Что я вижу недопустимым по причине создания мощного теплового барьера, совершенно не нужного там в современных реалиях.





5.1) Laird TPCM 7400 (2025): теперь принадлежит корпорации DuPont

Когда для обслуживания вычислительной электроники понадобилось "нечто большее чем термопаста и термопрокладки" - продукция данной торговой марки (традиционные и жидкие термопрокладки, термопаста с фазовым переходом), нередко закупаемая самими производителями видеокарт для сопряжения систем их охлаждения с горячими микросхемами и подсистемами их питания, заинтересовала соответствующих деятелей и постепенно стала доступной на различных торговых площадках. Начнём с Laird TPCM 7400.



Кривая нагревания (5.1) Кривая нагревания (5.1)

Разумеется, первичный прогрев был произведён прежде (как и везде в случае "фазовых" термопаст), а эта кривая снята после оплавления термопасты с последующим охлаждением графического чипа. Результат достойный, почти на уровне лидеров текущего тестирования. Максимальная температура 74 градуса (была достигнута близко к концу эксперимента), средняя температура по ходу тестирования 68.715 градуса, примерно на 0.5 градуса выше чем у лидеров. Термопаста Laird TPCM 7400 показала хорошую теплопередачу, а "тугоплавкая" основа будет (возможно) способствовать долговременной стабильной эффективности теплопередачи по ходу эксплуатации.





5.2) Honeywell PTM7950 (2025): "сенсация года"?

Вот уже не последний год, а заметно дольше на просторах Интернета творится суета относительно обсуждения и реального применения данной термопасты с фазовым переходом для соответствующих нужд - как правило, для сопряжения именно графических процессоров с системами охлаждения видеокарт высокого уровня. На рынке присутствует ещё немало товарных позиций именно такой продукции - но почему выбирают именно PTM7950? Проверим.



Кривая нагревания (5.2) Кривая нагревания (5.2)

При прямом сравнении с лидерами тестирования (Deepcool AK620 комплектная и Dow Corning Dowsil TC-5888) наблюдается более высокая температура начала видимого отклонения графика от вертикали, но при этом более низкая предполагаемая температура выхода на плато в помещении с контролируемой температурой при постоянных оборотах вентиляторов в системе. Максимальная температура 73 градуса, средняя температура 68.207 градуса. Разумеется, ни о какой "теплопроводности жидкого металла" говорить не приходится, физику не обманешь - но, безусловно, результат отличный. Нанесение, по крайней мере на небольшой графический чип, особого труда не представляет (даже при условии не лапать рабочие поверхности своими грязными пальцами), но всё же охладить материал в холодильнике или морозильнике, а также по возможности выполнять работы зимой в отапливаемом помещении с целью избежать образования конденсата на поверхности, лишним не будет. В нанесении, насколько я запомнил, данный термоинтерфейс удобнее в сравнении с Laird TPCM 7400. После снятия системы охлаждения для замены термоинтерфейса на следующий по очереди - была особо отмечена блестящая однородная структура остатков застывшей термопасты, выглядела "благороднее" в сравнении с Laird. Мой приговор - рекомендуется к применению по назначению (не поверх теплораспределительных крышек центральных процессоров стационарных систем, расточительство то будет неоправданное), после прогрева при любом достойном и не чрезмерном усилии прижима излишки термопасты аккуратно выдавятся по бокам кристалла, а нужное её количество без проблем заполнит брешь между двумя соприкасающимися поверхностями, как и положено.





5.3) FrostMining Phase Change Thermal Pad 10W (2025): слов много, а что по делу?

Ни одного сравнительного тестирования конкретно этой термопасты мне найти не удалось. А зря. Слова словами, вот только с делом они разошлись катастрофически, учитывая ещё и сравнимую с конкурентами стоимость.



Кривая нагревания (5.3) Кривая нагревания (5.3)

Необходимо отметить, что основа этой термопасты оказалась очень тугоплавкой, только при первичном быстром прогреве до 80-81 градусов (заметный эндотермический эффект именно в этой точке) радиатор системы охлаждения удалось плотно посадить на видеочип. Но если посмотреть график нагрева уже подготовленной установки с данным термоинтерфейсом - тут, как говорится, никакие отмазки не проканают, в том числе и о высокой температуре плавления основы. Максимальная температура 81 градус (уровень "нежелательных" термопаст из данного тестирования), средняя температура 77.282 градуса (на 8.5-9 градусов выше чем у предыдущих), температура явного начала отклонения кривой нагревания от вертикали 56-57 градусов, что примерно на 11 градусов выше в сравнении с двумя прежними образцами. Единственное, что хочется отметить - удобство нанесения. Но какое это имеет значение при такой низкой эффективности, да ещё и высокой стоимости?





5.4) Fehonda PCM8990 (2025): а чем тут Fehonda нас порадует?

Ну вот наконец-то данная мыльная опера из тридцати (кто бы мог подумать!) серий подходит к концу. Последний рывок, последний накал страстей от теперь уже заслуженного производителя. Чем он здесь обрадует? Или, наоборот, разочарует?



Кривая нагревания (5.4) Кривая нагревания (5.4)

Ну, как сказать... Похоже на Fehonda TG-8, только температура в 74 градуса по Цельсию достигнута не была, но кривая нагревания при тестировании чуть хуже отклонялась от вертикали, показывая в первые несколько минут тестирования более высокие температуры на тех же временных отрезках. Максимальная температура 73 градуса, средняя температура 68.859 градуса (заметно выше чем у термопасты TG-8). Если вглядеться в фотографии - видно, что продукт немного оплавился при транспортировке, как следствие данный термоинтерфейс требует обязательного охлаждения примерно до 0-10 градусов перед нанесением, в противном случае легко рвётся или расщепляется при применении тонкого пинцета.

Общая диаграмма эффективности термопаст

Ниже приведена сводная диаграмма эффективности термопаст. В силу ограничений сайта - разрешение конкретно этой картинки неадекватно малое, диаграмма в адекватном разрешении расположена здесь.

Названия термопаст с фазовым переходом обведены жёлтым контуром.

обведены жёлтым контуром. Указаны максимальные и средние температуры по ходу тестирования.

по ходу тестирования. Набранные курсивом числа справа обозначают времена (в секундах) первичного нагрева до 73 градусов Цельсия для каждого эксперимента и приведены для чуть большей полноты картины (чем дольше, тем лучше).

Выводы

"Новомодные" термопасты с фазовым переходом, за исключением одного образца (от FrostMining), показали себя с лучшей стороны. Скорее всего, будет справедливо выделить отдельно именно Honeywell PTM7950 - по причине и высокой эффективности, и однородной консистенции основы. Неожиданно обрадовала комплектная термопаста от системы охлаждения Deepcool AK620 - лучше многих образцов, продаваемых в открытой рознице. Термопаста Dow Corning Dowsil TC-5888 оказалась скорее всего настоящей, не подделкой. "Классика" (Arctic MX-4, GD900, КПТ-8) и "вариации на тему классики" в виде Arctic MX-2 2010 года и Arctic MX-5 2021 года протестированы как "эталонные" образцы для любопытного многим сравнения. Обрадовала Fehonda TG-8 (обозначена как Fehonda Thermal Grease "8.5" (2025)), более "старшие" термопасты из линейки их продуктов показали себя хуже, но в целом на уровне. Также показалась интересной SmartMaster PRO - пусть теплопроводность и фантастически завышена, но продукт в целом достойный. Термопаста AmperIN SS100 видится хорошей альтернативой GD900 при сравнимой или более низкой стоимости. Комплектные термопасты от систем охлаждения (за исключением таковой от Deepcool AK620, великолепной оказалась) показали себя либо посредственно относительно других, либо плохо. Найденные в моих личных запасах старые термопасты 2003-2006 годов проявили себя на уровне КПТ-8 и хуже, так как их адаптация от силовой электроники к микрочипам и началась примерно в то время. Доставшаяся мне бонусом с Aliexpress термопаста под названием Vkingkeyn показала очень плохой результат, сама она скорее всего является смесью веретённого масла и тонко перемолотой минеральной крошки, по прямому назначению не годится. Но, в случае постоянного состава от партии к партии (что маловероятно), может быть полезна при калибровке очередной "доморощенной" установки для тестирования теплопроводящих смазок.



Неудобные выводы (прежде чем отправлять комментарий) Неудобные выводы (прежде чем отправлять комментарий) Несовершенство оборудования. Тестирование проводилось не на специально спроектированной лабораторной установке, а на "обычном" самосборном персональном компьютере, основная часть комплектующих которого произведена в 2011 году, адаптированном (насколько это возможно) к экспериментальному определению эффективности теплопередачи синтетических теплопроводных смазок (термопаст) посредством стресс-тестирования графического чипа. Неидеальное термостатирование (поддержание постоянной температуры в помещении). Температурный контроль посредством пирометра по передней глухой пластмассовой стенке корпуса. Терморегуляция помещения перед началом тестирования по принципу старого газового хроматографа (который автоматически открывает дверцу либо включает нагрев для выравнивания температуры внутри камеры), но вручную, и по показаниям одного лишь пирометра. Грубое снятие кривых - при таких вот "комнатных" (по меркам многих лабораторных экспериментов) температурах считаю необходимым снятие кривых с точностью до 0.1 градуса Цельсия, и желательно их запись с интервалом не в 1 секунду, а в 0.5 или в 0.25 секунды. Потому что тут, условно говоря, 72.9 записываются как 72, а 73.0 записывается как 73, да и то не сразу. Точность тут не "вежливость королей", а лишь съёмка тенденции нагрева. Что, к слову, нередко бывает и в научных экспериментах, где "важнее дельта, а не точные значения". Можно было бы изменить условия эксперимента - вместо GeForce GT 440 (с разрешением показаний температурного датчика не в 0.1 градуса, а в 1 градус) использовать, например, сходную по тепловыделению графического чипа GeForce GTX 1050 (Ti). И иначе вести логирование (съёмку) кривых нагревания, обеспечив и разрешение в 0.1 градуса, и развёртку в 0.5 или, например, в 0.25 секунды. Исходя из двух предыдущих пунктов - показания пирометра и показания температурного датчика графического чипа не могут соответствовать друг другу по определению. И те 27, которые отображает пирометр, не совсем 27, и те условно говоря 73, которые отображает датчик графического чипа, тоже не совсем 73, равные показания пирометра и термодатчика так же не соответствуют достоверно одинаковым истинным температурам. Да и цель тестирования не определение мифических "истинных" температур, а сравнение теплопередачи разных образцов при стремлении к соблюдению одинаковых условий, поскольку каждая экспериментальная установка (как и этот нехитрый во многом устаревший компьютер) по-своему уникальна, и на другой установке при том же температурном режиме в помещении показания датчиков на выходе будут отличаться. Возможные "скачки" оборотов вентиляторов - оказывают, по сравнению со всем вышеперечисленным, влияние малое, тот же CPUID HWMonitor (использовавшийся для контроля оборотов вентиляторов после настройки) отображает не совсем постоянные, а немного плавающие обороты полностью здоровых и технически исправных вентиляторов. В силу инерции данной установки (компьютера), то есть намеренного ухудшения климата внутри корпуса, но при наличии устойчивого сквозного потока, влияние флуктуаций частоты вращения у настроенных на постоянные обороты вентиляторов в данном случае ничтожно мало. Тот самый человеческий фактор. При нанесении термопасты соблюдалась уместная для этой процедуры стерильность - "никаких пальцев", нанесение только лопаткой, тщательная очистка всех поверхностей и инструментов растворителем 646 (прежде показавшим себя на практике как наиболее подходящий универсальный растворитель для этой цели) перед испытанием нового образца на эффективность теплопередачи. Но не стану скрывать, что усилие прижима каждый раз могло немного отличаться - крепления затягивались не динамометрическим ключом, а до явной блокировки без приложения чрезмерных дополнительных усилий. Разумеется - изначально по диагонали, как то и требуется, например, при обслуживании ноутбуков и тех же видеокарт. Сроки хранения и заявленные сроки годности термопаст. Некоторые производители регламентируют сроки годности термопаст в закрытой таре 2-3, реже 5 годами. Но при длительном хранении при комнатной температуре, при (почти) полном отсутствии возможности окисления воздухом - она может разве только частично расслоиться за несколько лет. Считаю, что порой производители сами себе противоречат - регламентируют срок эксплуатации термопасты до замены больший, чем срок годности исходного продукта для применения по назначению при хранении в закрытой таре при комнатной температуре. Не находите? Невозможность на этом ресурсе корректной публикации ссылок, имеющих отличные от латиницы символы в адресной строке. Не имеет прямого отношения к проведённому эксперименту - но пусть администрация сайта обратит внимание и по возможности откорректирует этот досадный баг.

Постскриптум

Ещё раз отмечу, что поводом для столь обширного тестирования была покупка термопасты Dow Corning Dowsil TC-5888. Цель тестирования - проверить её на эффективность в сравнении с другими имеющимися образцами, убедиться в том, настоящая ли та термопаста или наглая подделка. Густота основы термопасты Dowsil TC-5888 и её высокая эффективность позволили с высокой вероятностью предположить, что продукция оригинальная. Чтобы только затем использовать её по назначению для долгосрочного сопряжения графического чипа nVidia семейства Ada Lovelace с громоздкой системой охлаждения видеокарты, потребовавшей мелкого ремонта (перепаивания разъёма питания), который привёл к необходимости демонтажа системы охлаждения. Начал с её сравнения с "эталонными" и иными имеющимися образцами - "и понеслось"! Несколько новых интересных термопаст, прежде (почти) не засвеченных в сравнительных тестированиях, даже купил малыми порциями, чтобы удовлетворить своё любопытство и впоследствии опубликовать материал, который может быть интересен посетителям данного ресурса. Всё подручными средствами, на голом энтузиазме, без спонсоров, за свой счёт, потому "крионавтов не тестировал", и далее по списку в том же духе.

Стабильной вам теплопередачи!

