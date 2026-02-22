Посёрфить в интернете на нём вряд ли получится, но сама возможность скачать апдейты для такого старого ноутбука впечатляет.

На фоне свежей новости о прекращении поддержки обновлениями двухлетней консоли Legion Go контрастирует заметка на сайте Videocardz по поводу 21-летнего Apple iBook G4. Журналисты издания обратили своё внимание на пост завсегдатая Reddit, который подключил свой старый ноутбук под управлением Mac OS X Tiger. Машина не только смогла подключиться к современной сети Wi-Fi, но также смогла загрузить все доступные для неё пакеты обновлений с официального сайта Apple.

Напомним для тех, кто не разбирается в старой технике Apple: линейка ноутбуков iBook предшествовала нынешним Macbook и позиционировалась как группа устройств для широкой группы потребителей и образовательных учреждений. В рекламных материалах тех лет указывалось, что iBook «полностью готов к беспроводной связи». В 2003 году Apple в очередной раз обновила линейку ноутбуков, добавив модель iBook G4, которая, судя по всему, и упоминается в заметке Reddit.

Во всей этой истории удивляет тот факт, что Apple до сих пор хранит у себя на серверах все необходимые апдейты для настолько старых устройств. Пользователь смог установить обновление безопасности 2009-005, которое было выпущено для Mac OS X 10.4.11. Судя по индексу, последний апдейт для данного устройства представили в 2009 году.

Что до современных ноутбуков Apple, то анонс новой линейки должен состояться уже 4 марта. Если верить инсайдерам, то компания должна на грядущем мероприятии представить «бюджетную» версию лэптопа с мобильным чипом A18, 13-дюймовым дисплеем и 8 Гбайт оперативной памяти. Последний пункт особенно забавляет, но Apple никогда не гнушалась выпускать дорогущие устройства с ограниченным набором ОЗУ. К тому же, в 2026 году у неё появилось убедительное оправдание своей скупости — глобальный кризис на рынке памяти.