На прошлой неделе Microsoft объявила о смене руководства Xbox. Фил Спенсер (Phil Spencer) ушел на пенсию, Сару Бонд (Sarah Bond) отправили в отставку. Их места заняли Аша Шарма (Asha Sharma) и Мэтт Бути (Matt Booty). The Verge выпустил отчет, объясняющий причины кадровых перестановок. Главная претензия — провал маркетинговой кампании «Это Xbox» и падение продаж консолей.

По данным издания, именно Бонд продвигала стратегию «Играй везде». Идея сделать Xbox не приставкой, а экосистемой с упором на облака и мобильные устройства принадлежала ей и Спенсеру. Но маркетинговая кампания «Это Xbox» вызвала негативную реакцию. Постоянные игроки посчитали ее оскорбительной для бренда. Более того, она не понравилась сотрудникам Xbox внутри Microsoft.

Источники утверждают, что с Бонд было трудно работать. Она требовала безоговорочного следования своему видению, а несогласных увольняли. Ее уход многие восприняли с облегчением. Хотя коллеги признают ее заслуги в сделке с Activision Blizzard.

Падение продаж консолей и снижение доходов от игрового подразделения сделали увольнения неизбежными. Теперь перед Шармой стоит задача вернуть Xbox к жизни. Microsoft опасается потерять один из последних успешных потребительских брендов. Проверить намерения компании можно будет при анонсе следующей крупной игры от внутренних студий. От того, выпустят ли ее эксклюзивно для Xbox, станет понятно, возвращается ли Microsoft к прежней модели или продолжит размывать платформенные границы.