Компания Apple планирует перенести часть производства настольных компьютеров Mac Mini из Азии в США в рамках новой стратегии по диверсификации цепочек поставок. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление представителей компании.
Ожидается, что предприятие по производству компьютеров будет перемещено в город Хьюстон (штат Техас), на завод партнёра Foxconn. На этом участке имеется две здания, одно из которых общей площадью 20 тысяч квадратных метров будет переоборудовано в производственную площадку по выпуску Mac Mini.Несмотря на то, что Apple исторически отдавали предпочтение диверсификации производства, чтобы равномерно удовлетворять спрос в каждом из регионов, в августе 2025 года компания согласилась инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США в течение 4 лет. Такое решение обусловлено требованием Белого дома.
Mac Mini не является массовым продуктом Apple, но всё же популярен среди разработчиков приложений на программном обеспечении компании. Компания не планирует прекращать производство компьютеров, а объёмы будут зависеть напрямую от спроса.