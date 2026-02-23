Атомная энергетика становится всё более привлекательной.

Если отбросить в сторону вопрос хранения и переработки облучённого ядерного топлива, а также пусть и мизерный, но всё же риск нештатных ситуаций, то из всех «традиционных» электростанций атомные являются наиболее чистыми и наименее «углеродноследящими». В том числе по этой причине среди государств, задумывающихся о стабильной и, что немаловажно, собственной электрогенерации, всё чаще звучат идеи строительства атомных электростанций (АЭС).

Вот и Сербия держит в уме возможность строительства на её территории АЭС. Кроме того, по словам министра горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравки Джедович-Ханданович, в качестве возможного проектировщика и строителя сербской АЭС рассматривается «Росатом».

Как уточнила Джедович-Ханданович, Сербии требуется расширение электрогенерирующих мощностей и создание стабильных источников базовой генерации на фоне экономического роста государства, развития систем ИИ и в целом политики по снижению так называемого углеродного следа. Собственно, атомные станции отвечают всем этим критериям.

При этом стоит отметить, что на сегодняшний день у государств, не обладающих собственными технологиями мирного атома, выбор партнёра совсем невелик. Дело в том, что на текущем этапе только «Росатом» предлагает проект атомной электростанции полностью «под ключ» без сторонних субподрядчиков.

А вот изменится ли ситуация в перспективе — пока большой вопрос. Как отметила глава Минпромэнерго Сербии, атомную станцию в стране хотят получить после 2040 года, а 14 лет для современного мира это запредельно большой срок.