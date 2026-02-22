Новое открытие предполагает пересмотр устоявшейся модели эволюции Вселенной.

На краю наблюдаемой Вселенной, в эпохи, когда, согласно классическим научным теориям, в космосе только зарождались первые звёзды, астрономы обнаружили нечто неожиданное: 70 массивных, химически удивительно зрелых галактик. Оказалось, что история формирования звёзд и галактик началась раньше, чем считалось — как минимум 13 миллиардов лет назад. Изображение: нейросеть freepikНедавно обнаруженные с помощью телескопов «Джеймс Уэбб» и ALMA объекты — это так называемые пылевые галактики (или dusty-galaxies) со вспышками звёздообразования, то есть огромные скопления звёзд, окружённые плотными облаками пыли и газа. Их удалось наблюдать такими, какими они были менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.

На этом этапе истории Вселенной, как считалось, были довольно лёгкие, ещё формирующиеся галактики. Однако наблюдаемые объекты массивны, активно производят звёзды и, как ни странно, уже богаты элементами. К ним относятся кислород, железо и кремний, и их наличие означает, что по крайней мере целые поколения звёзд уже жили, взрывались и сбрасывали материю в галактике.

Если так много тяжелых элементов появляется так рано, это означает, что процесс звездообразования должен был начаться практически сразу после Большого взрыва, намного раньше, чем предполагают современные модели космической эволюции.

Стандартная картина эволюции Вселенной, если говорить упрощенно, выглядит следующим образом: после Большого взрыва сначала образовались первые звезды, и только потом они слились в более крупные системы, которые со временем росли, сливаясь и притягивая новые частицы материи. Но если массивные пылевые галактики с богатым химическим составом уже существовали через 500-800 миллионов лет после Большого взрыва, это означает, что:

первые звезды должны были появиться очень рано,

их рождение должно было быть исключительно интенсивным,

тяжелые элементы быстро смешивались с газом и включались в последующие поколения звезд.

В настоящее время ученые говорят не о пересмотре стандартного представления о космосе, а скорее о его существенном дополнении. Необходимо будет учесть механизмы, ускоряющие рост массы галактик и их химическую зрелость в ранней Вселенной — будь то экстремальные эпизоды звездообразования или гравитационные эффекты, которые до сих пор недооценивались в космологических моделях.