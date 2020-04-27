Подборка полезных товаров с AliExpress для автолюбителей: усилитель сигнала, органайзер и многое другое
1. Врезная панель
Панель сделана качественно: на лицевой стороне панели есть гнездо прикуривателя, дисплей со светодиодным выводом вольтажа (три цветовых варианта: красный, зеленый, синий), третий отсек под два USB разъема, вольтметром намерил 5V и 1.7 А под нагрузкой (есть синий индикатор работы).
Сама панель имеет тумблер включения/выключения (также со светодиодным индикатором). Оба гнезда оснащены резиновыми защитными заглушками, провода для подключения идут с клеммами. Телефон заряжается в штатном режиме, зарядка идет даже при активном использовании смартфона.
US $12.79 Заказать панель можно по ссылке.
2. Усилитель сигнала FM
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Усилитель добротный и по функционалу претензий никаких нет. В отзывах попадаются комментарии о том, что усилитель им не помог и не исправил ситуацию, но большинство говорят об обратном. У меня также были проблемы с поиском радиостанций, но после установки этого усилителя сигнал перестал пропадать.
Возможно, всё дело в том, что усилитель улучшает качество приема сигнала примерно на 30 - 40 процентов, поэтому для некоторых он оказался действительно бесполезным. Я цеплял питание от магнитолы, проблем с установкой никаких не было, все поставил очень быстро. Там, где раньше пропадал сигнал, теперь он стабилен, потому усилителем однозначно доволен.
US $4.19 Заказать усилитель можно здесь.
3. Автомобильные чехлы
рекламаОдни из самых популярных чехлов на Алиэкспресс. У этого комплекта 8.8 тысяч заказов и почти 5 тысяч отзывов. 4 расцветки: серый, бежевый, синий и красный. Все доступны для доставки из РФ. Материал - полиэстер, поэтому проблем со складками практически не было: все расправилось уже буквально через пару дней. Внутри чехлов есть небольшой слой поролона толщиной в несколько миллиметров.
Сам комплект выполнен на совесть: халтуры не заметил, даже швы все ровные, что для Китая не типично. За свою цену очень добротные, визуально выглядят приятно. Натянул их быстро: сзади сели прям идеально, спереди слегка большеваты, но практически незаметно.
US $24.00 Заказать чехлы можно по ссылке.
4. Органайзер
Чтобы ничего не каталось и не прыгало по багажнику, можно взять такой органайзер в виде бокса. В органайзере два отсека для распределения вещей, перегородку при необходимости можно и убрать. Выполнен из искусственной кожи (не пропускает влагу и легко моется обычной мокрой тряпкой), крышка закрывается на липучки.
Бывает в 3 размерах: маленький 30 на 30 см, средний 40 на 30 см и большой 55 на 33 см. Сборка простая, да и в комплекте идет инструкция, но мне она не понадобилась. Качество порадовало, нитки нигде не торчат.
US $11.92 - 25.75 Заказать органайзер можно по ссылке.
5. Зеркало слепых зон
Очень удобное приспособление, которое решает проблему со слепыми зонами. Особенно удобно использовать это зеркальце при парковке на узкой улице, когда нужно поставить машину вплотную к бордюру. Цвет корпуса на выбор - черный или белый.
Устанавливается оно на нижнюю поверхность боковых зеркал. У зеркальца ножка с липким основанием, поэтому ничего докупать не нужно, только отсоединить защитную пленку и приклеить. Корпус подвижный, крутится на 360 градусов, поэтому настраиваются легко.
US $3.99 Приобрести зеркало можно по ссылке.
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