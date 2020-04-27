1. Врезная панель

Панель сделана качественно: на лицевой стороне панели есть гнездо прикуривателя, дисплей со светодиодным выводом вольтажа (три цветовых варианта: красный, зеленый, синий), третий отсек под два USB разъема, вольтметром намерил 5V и 1.7 А под нагрузкой (есть синий индикатор работы).

Сама панель имеет тумблер включения/выключения (также со светодиодным индикатором). Оба гнезда оснащены резиновыми защитными заглушками, провода для подключения идут с клеммами. Телефон заряжается в штатном режиме, зарядка идет даже при активном использовании смартфона.

US $12.79 Заказать панель можно по ссылке .

2. Усилитель сигнала FM

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Усилитель добротный и по функционалу претензий никаких нет. В отзывах попадаются комментарии о том, что усилитель им не помог и не исправил ситуацию, но большинство говорят об обратном. У меня также были проблемы с поиском радиостанций, но после установки этого усилителя сигнал перестал пропадать.

Возможно, всё дело в том, что усилитель улучшает качество приема сигнала примерно на 30 - 40 процентов, поэтому для некоторых он оказался действительно бесполезным. Я цеплял питание от магнитолы, проблем с установкой никаких не было, все поставил очень быстро. Там, где раньше пропадал сигнал, теперь он стабилен, потому усилителем однозначно доволен.

US $4.19 Заказать усилитель можно здесь .

3. Автомобильные чехлы

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Одни из самых популярных чехлов на Алиэкспресс. У этого комплекта 8.8 тысяч заказов и почти 5 тысяч отзывов. 4 расцветки: серый, бежевый, синий и красный. Все доступны для доставки из РФ. Материал - полиэстер, поэтому проблем со складками практически не было: все расправилось уже буквально через пару дней. Внутри чехлов есть небольшой слой поролона толщиной в несколько миллиметров.

Сам комплект выполнен на совесть: халтуры не заметил, даже швы все ровные, что для Китая не типично. За свою цену очень добротные, визуально выглядят приятно. Натянул их быстро: сзади сели прям идеально, спереди слегка большеваты, но практически незаметно.

US $24.00 Заказать чехлы можно по ссылке .

4. Органайзер

Чтобы ничего не каталось и не прыгало по багажнику, можно взять такой органайзер в виде бокса. В органайзере два отсека для распределения вещей, перегородку при необходимости можно и убрать. Выполнен из искусственной кожи (не пропускает влагу и легко моется обычной мокрой тряпкой), крышка закрывается на липучки.

Бывает в 3 размерах: маленький 30 на 30 см, средний 40 на 30 см и большой 55 на 33 см. Сборка простая, да и в комплекте идет инструкция, но мне она не понадобилась. Качество порадовало, нитки нигде не торчат.

US $11.92 - 25.75 Заказать органайзер можно по ссылке .

5. Зеркало слепых зон

Очень удобное приспособление, которое решает проблему со слепыми зонами. Особенно удобно использовать это зеркальце при парковке на узкой улице, когда нужно поставить машину вплотную к бордюру. Цвет корпуса на выбор - черный или белый.

Устанавливается оно на нижнюю поверхность боковых зеркал. У зеркальца ножка с липким основанием, поэтому ничего докупать не нужно, только отсоединить защитную пленку и приклеить. Корпус подвижный, крутится на 360 градусов, поэтому настраиваются легко.