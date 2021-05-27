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Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже

У всех желающих есть ещё несколько дней, чтобы приобрести лицензии для операционной системы Windows 10 и Microsoft Office по сниженным ценам.
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Магазин софта KeysOff запускает временную распродажу ключей для программного обеспечения со скидками до 55%. У всех желающих есть ещё несколько дней, чтобы приобрести лицензии для операционных систем Windows 10 Pro и Windows 10 Home, а также для Microsoft Office по сниженным ценам.

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Скидки 40%

Начнём со скидок в размере 40%. Чтобы снизить стоимость, нужно использовать промокод SOLE40. Его следует указывать в корзине при оформлении заказа, но к этому мы ещё вернёмся чуть позже. Указанный выше купон распространяется на операционную систему Microsoft Windows.

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С учётом 40-процентной скидки стоимость лицензии на ОС Windows 10 «Профессиональная» составляет примерно 9 долларов. Домашнее издание при этом стоит почти на доллар дороже, что немного странно. В обоих случаях речь идёт о лицензиях OEM.

Промокод SOLE40 можно использовать для получения 40-процентной скидки на серверные операционные системы Windows Server Standard. Издания 2019 и 2016 годов в рамках распродажи стоят чуть более 19 долларов. Около 11 долларов нужно отдать за Windows 10 Enterprise 2019 LTSC.

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Также по акции со скидкой можно приобрести наборы из двух OEM-лицензий на операционной системы Windows 10 «Профессиональная» и Windows 10 «Домашняя». Цена составляет приблизительно 14 долларов и 16 долларов соответственно. То есть в среднем ключ на профессиональное издание обойдётся на распродаже в 7 долларов, а на домашнее издание – в 8 долларов.

Точные цены с учётом 40-процентной скидки мы указали отдельно в таблице ниже. Там же есть ссылки, перейдя по которым вы сможете добавить товар в корзину и заняться оформлением своего заказа.

Лицензия
Промокод
Цена по акции
Сделать заказ
Windows 10 "Профессиональная"
SOLE40
$9.10
Windows 10 "Профессиональная" | 2 ПК
SOLE40
$14.08
Windows 10 "Домашняя"
SOLE40
$9.79
Windows 10 "Домашняя" | 2 ПК
SOLE40
$16.29
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
SOLE40
$10.96
Windows 10 Server 2019 Standard
SOLE40
$19.27
Windows 10 Server 2016 Standard
SOLE40
$19.27

Скидки 55%

В этом блоке поговорим о ещё более привлекательных предложениях, которые доступны на временной летней распродаже в магазине KeysOff. Сэкономить дополнительно ещё 55% от цены ключа можно с помощью промокода SOLE55.

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Здесь нам в первую очередь интересны комплекты программного обеспечения. Например, чуть более 29 долларов стоят наборы, которые состоят из ключей для операционной системы Windows 10 и пакета офисных программ MS Office 2016 Professional Plus. При этом наличие Windows 10 Pro или Windows 10 Home меняет стоимость менее чем на полдоллара. Опять же, вариант с домашней редакцией оказался чуть дороже.

Если вам нужен набор программ Microsoft Office 2019 Professional Plus в паре с OEM-лицензией на операционную систему, то придётся заплатить почти 39 долларов. На выбор предлагаются комплекты с Windows 10 «Профессиональная» и Windows 10 «Домашняя».

В том случае, если вам не нужен ключ к операционной системы, можно просто приобрести офисные программы Microsoft Office Professional Plus. Стоимость издания 2019 года с учётом 55-процентной скидки составляет около 33 долларов. Версия 2016 года обойдётся приблизительно в 25 долларов.

Но комплектами предложения, на которые действует 55-процентная скидка, не ограничиваются. Издание Microsoft Office 2016 Home & Student по акции можно купить почти за 30 долларов. В то же время версия 2019 года обойдётся со скидкой без малого в 37 долларов.

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Для владельцев ноутбуков и настольных компьютеров Apple тоже есть предложения. Для ПК на базе операционной системы macOS доступны наборы офисных программ Microsoft Office 2016 / 2019 Home & Business стоимость 70 долларов и почти 117 долларов соответственно.

Также отметим Microsoft Visio 2019 Professional Plus за 20 долларов и набор программ Microsoft Office 2019 Home & Business для компьютеров на базе операционной системы Windows. Стоимость по акции с 55-процентной скидкой составляет почти 51 доллар. Все точные цены и ссылки на магазин ключей для программного обеспечения KeysOff вы найдёте в таблице ниже.

Лицензия
Промокод
Цена по акции
Сделать заказ
Microsoft Office 2016 Pro Plus
SOLE55
$25.10
Microsoft Office 2019 Pro Plus
SOLE55
$32.60
Microsoft Office 2016 Pro Plus + Windows 10 "Профессиональная"
SOLE55
$29.30
Microsoft Office 2016 Pro Plus + Windows 10 "Домашняя"
SOLE55
$29.61
Microsoft Office 2016 Home & Student
SOLE55
$35.41
Microsoft Office 2019 Pro Plus + Windows 10 "Профессиональная"
SOLE55
$38.68
Microsoft Office 2019 Pro Plus + Windows 10 "Домашняя"
SOLE55
$38.74
Microsoft Office 2019 Home & Student
SOLE55
$36.89
Microsoft Office 2019 Home & Business | Windows
SOLE55
$50.73
Microsoft Office 2016 Home & Business | macOS
SOLE55
$69.18
Microsoft Office 2019 Home & Business | macOS
SOLE55
$116.69
Microsoft Visio 2019 Pro Plus
SOLE55
$19.67

Ассортимент магазина KeysOff

В магазине KeysOff есть много других предложений помимо тех, что мы рассмотрели в двух предыдущих абзацах. И речь идёт об играх, а не об операционных системах или офисном ПО. Правда, игры участия в распродаже не принимают, то есть к ним применять промокоды SOLE40 и SOLE55 не получится.

Все предложения разбиты по группам. В категории Epic Games, например, можно приобрести игру Borderlands 3 с активацией через соответствующий магазин. Она стоит 70 долларов, но издание Deluxe Edition обойдётся примерно на 45 долларов дороже.

В разделе Battlenet вы можете приобрести шутеры Call of Duty. Сейчас там доступны части Black Ops 4 и Modern Warfare 2019 стоимостью по 70 долларов каждая. Есть и другие предложения, например StarCraft Remastered и Diablo 3.

В категории Uplay прописались самые дорогие игры. Например, AC Valhalla и Watch Dogs Legion. Также здесь доступны Beyond Good and Evil 2, Far Cry 6 и Anno 1800. Все они стоят от 70 долларов до 75 долларов. И, как мы уже упоминали, промокоды не действуют.

Следующий раздел – Origin Games. Сюда отправлены игры студии Electronics Arts. Например, около 70 долларов придётся заплатить за военный шутер Battlefield V. Футбольный симулятор FIFA 21, анонсированный ещё в начале осени прошлого года, стоит почти на пару долларов дороже.

Steam – последний и самый большой раздел. Тут тоже собрано немало интересных проектов. Например, по 70 долларов нужно заплатить за Wasteland 3 – Day One Edition и за Yakuza: Like a Dragon | Day Ichi Edition. Кроме того, в этой категории нашлось место Iron Harvest, NBA 2k21 и Horizon Zero Dawn и другим любопытным играм.

Оформление заказа

Процедура оформления заказа простая. Для наглядности рассмотрим её на примере комплекта из Windows 10 Professional и Microsoft Office 2019 Professional Plus стоимость порядка 86 долларов. На странице товара жмём Add to Cart, а потом выбираем Shopping Cart, чтобы сразу перейти к заказу.

В корзине нужно активировать промокод SOLE55. Он снизит стоимость ключей с 86 долларов до более привлекательных 39 долларов. Далее жмём Proceed to Checkout и переходим к оплате нашего заказа.

Если у вас нет учётной записи в магазине KeysOff, на этом этапе её можно быстро создать. Для этого просто выбираем пункт Register и переходим к регистрации. Для создания аккаунта нужно указать адрес электронной почты и создать надёжный пароль.

При желании вы можете на этапе оформления заказа пропустить процедуру регистрации и остаться гостем. Для этого нужно выбрать пункт Checkout as a Guest. Далее заполняем большую форму, где нужно указать e-mail, домашний адрес и номер телефона. Если вы создадите свой личный аккаунт, заполнять форму во второй раз не придётся. Но даже при отсутствии учётной записи на помощь может прийти функция автоматического заполнения в браузере.

После этого просто остаётся выбрать сервис Cwalletco, через который после нажатия кнопки Place Order вы сможете воспользоваться платёжной системой PayPal. После оплаты письмо с ключами будет сразу же отправлено на электронную почту.

В случае возникновения вопросов вы можете связаться со службой поддержки. Сделать это можно двумя способами. Первый – через живой чат на сайте KeysOff. Для его активации нужно нажать на кнопку Contact customer service в правом нижнем углу. Второй – по e-mail service@keysoff.com. На этом всё.

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