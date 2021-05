Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Магазин софта KeysOff запускает временную распродажу ключей для программного обеспечения со скидками до 55%. У всех желающих есть ещё несколько дней, чтобы приобрести лицензии для операционных систем Windows 10 Pro и Windows 10 Home, а также для Microsoft Office по сниженным ценам.

Скидки 40%

Начнём со скидок в размере 40%. Чтобы снизить стоимость, нужно использовать промокод SOLE40. Его следует указывать в корзине при оформлении заказа, но к этому мы ещё вернёмся чуть позже. Указанный выше купон распространяется на операционную систему Microsoft Windows.

С учётом 40-процентной скидки стоимость лицензии на ОС Windows 10 «Профессиональная» составляет примерно 9 долларов. Домашнее издание при этом стоит почти на доллар дороже, что немного странно. В обоих случаях речь идёт о лицензиях OEM.



Промокод SOLE40 можно использовать для получения 40-процентной скидки на серверные операционные системы Windows Server Standard. Издания 2019 и 2016 годов в рамках распродажи стоят чуть более 19 долларов. Около 11 долларов нужно отдать за Windows 10 Enterprise 2019 LTSC.

Также по акции со скидкой можно приобрести наборы из двух OEM-лицензий на операционной системы Windows 10 «Профессиональная» и Windows 10 «Домашняя». Цена составляет приблизительно 14 долларов и 16 долларов соответственно. То есть в среднем ключ на профессиональное издание обойдётся на распродаже в 7 долларов, а на домашнее издание – в 8 долларов.

Точные цены с учётом 40-процентной скидки мы указали отдельно в таблице ниже. Там же есть ссылки, перейдя по которым вы сможете добавить товар в корзину и заняться оформлением своего заказа.

Лицензия Промокод Цена по акции Сделать заказ Windows 10 "Профессиональная" SOLE40 $9.10 Купить Windows 10 "Профессиональная" | 2 ПК SOLE40 $14.08 Купить Windows 10 "Домашняя" SOLE40 $9.79 Купить Windows 10 "Домашняя" | 2 ПК SOLE40 $16.29 Купить Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE40 $10.96 Купить Windows 10 Server 2019 Standard SOLE40 $19.27 Купить Windows 10 Server 2016 Standard SOLE40 $19.27 Купить

Скидки 55%

В этом блоке поговорим о ещё более привлекательных предложениях, которые доступны на временной летней распродаже в магазине KeysOff. Сэкономить дополнительно ещё 55% от цены ключа можно с помощью промокода SOLE55.

Здесь нам в первую очередь интересны комплекты программного обеспечения. Например, чуть более 29 долларов стоят наборы, которые состоят из ключей для операционной системы Windows 10 и пакета офисных программ MS Office 2016 Professional Plus. При этом наличие Windows 10 Pro или Windows 10 Home меняет стоимость менее чем на полдоллара. Опять же, вариант с домашней редакцией оказался чуть дороже.

Если вам нужен набор программ Microsoft Office 2019 Professional Plus в паре с OEM-лицензией на операционную систему, то придётся заплатить почти 39 долларов. На выбор предлагаются комплекты с Windows 10 «Профессиональная» и Windows 10 «Домашняя».

В том случае, если вам не нужен ключ к операционной системы, можно просто приобрести офисные программы Microsoft Office Professional Plus. Стоимость издания 2019 года с учётом 55-процентной скидки составляет около 33 долларов. Версия 2016 года обойдётся приблизительно в 25 долларов.

Но комплектами предложения, на которые действует 55-процентная скидка, не ограничиваются. Издание Microsoft Office 2016 Home & Student по акции можно купить почти за 30 долларов. В то же время версия 2019 года обойдётся со скидкой без малого в 37 долларов.

Для владельцев ноутбуков и настольных компьютеров Apple тоже есть предложения. Для ПК на базе операционной системы macOS доступны наборы офисных программ Microsoft Office 2016 / 2019 Home & Business стоимость 70 долларов и почти 117 долларов соответственно.

Также отметим Microsoft Visio 2019 Professional Plus за 20 долларов и набор программ Microsoft Office 2019 Home & Business для компьютеров на базе операционной системы Windows. Стоимость по акции с 55-процентной скидкой составляет почти 51 доллар. Все точные цены и ссылки на магазин ключей для программного обеспечения KeysOff вы найдёте в таблице ниже.

Лицензия Промокод Цена по акции Сделать заказ Microsoft Office 2016 Pro Plus SOLE55 $25.10 Купить Microsoft Office 2019 Pro Plus SOLE55 $32.60 Купить Microsoft Office 2016 Pro Plus + Windows 10 "Профессиональная" SOLE55 $29.30 Купить Microsoft Office 2016 Pro Plus + Windows 10 "Домашняя" SOLE55 $29.61 Купить Microsoft Office 2016 Home & Student SOLE55 $35.41 Купить Microsoft Office 2019 Pro Plus + Windows 10 "Профессиональная" SOLE55 $38.68 Купить Microsoft Office 2019 Pro Plus + Windows 10 "Домашняя" SOLE55 $38.74 Купить Microsoft Office 2019 Home & Student SOLE55 $36.89 Купить Microsoft Office 2019 Home & Business | Windows SOLE55 $50.73 Купить Microsoft Office 2016 Home & Business | macOS SOLE55 $69.18 Купить Microsoft Office 2019 Home & Business | macOS SOLE55 $116.69 Купить Microsoft Visio 2019 Pro Plus SOLE55 $19.67 Купить

Оформление заказа

Процедура оформления заказа простая. Для наглядности рассмотрим её на примере комплекта из Windows 10 Professional и Microsoft Office 2019 Professional Plus стоимость порядка 86 долларов. На странице товара жмём Add to Cart, а потом выбираем Shopping Cart, чтобы сразу перейти к заказу.

В корзине нужно активировать промокод SOLE55. Он снизит стоимость ключей с 86 долларов до более привлекательных 39 долларов. Далее жмём Proceed to Checkout и переходим к оплате нашего заказа.

Если у вас нет учётной записи в магазине KeysOff, на этом этапе её можно быстро создать. Для этого просто выбираем пункт Register и переходим к регистрации. Для создания аккаунта нужно указать адрес электронной почты и создать надёжный пароль.

При желании вы можете на этапе оформления заказа пропустить процедуру регистрации и остаться гостем. Для этого нужно выбрать пункт Checkout as a Guest. Далее заполняем большую форму, где нужно указать e-mail, домашний адрес и номер телефона. Если вы создадите свой личный аккаунт, заполнять форму во второй раз не придётся. Но даже при отсутствии учётной записи на помощь может прийти функция автоматического заполнения в браузере.

После этого просто остаётся выбрать сервис Cwalletco, через который после нажатия кнопки Place Order вы сможете воспользоваться платёжной системой PayPal. После оплаты письмо с ключами будет сразу же отправлено на электронную почту.

В случае возникновения вопросов вы можете связаться со службой поддержки. Сделать это можно двумя способами. Первый – через живой чат на сайте KeysOff. Для его активации нужно нажать на кнопку Contact customer service в правом нижнем углу. Второй – по e-mail service@keysoff.com. На этом всё.