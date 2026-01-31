Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Стоимость SSD WD Black в Японии преодолела отметку $2900 за модель объёмом 8 ТБ
Накопители заметно прибавили в цене

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти негативно повлияла на стоимость целого ряда комплектующих, включая модули оперативной памяти, что освещалось в более раннем материале, и твердотельные накопители, информацией о ценниках которых делится издание Wccftech. Отмечается, что цены SSD за последние несколько месяцев заметно выросли — в частности, твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 подорожали до трёх раз.

Может быть интересно

Источник фото: Sandisk

Обновлённые цены моделей накопителей WD Black от Sandisk которые совсем недавно появились в японском магазине, могут расстроить геймеров собирающих игровую систему — самый дешёвый вариант объёмом 500 ГБ на текущий момент стоит 20 680 иен (134 доллара США), тогда как ценник модели SN8100 на 8 ТБ достигает 451 000 иен (2920 долларов США). В целом ситуация выглядит следующим образом:

  • SN8100 8 ТБ – 451 000 иен (2920 долларов США)
  • SN8100 4 ТБ – 225 500 иен (1460 долларов США)
  • SN8100 2 ТБ – 112 860 иен (732 доллара США)
  • SN8100 1 ТБ – 56 540 иен (366 долларов США)
  • SN7100 4 ТБ – 151 580 иен (982 доллара США)
  • SN7100 2 ТБ – 75 900 иен (492 доллара США)
  • SN7100 1 ТБ – 38 060 иен (247 долларов США)
  • SN7100 500 ГБ – 20 680 иен (134 доллара США)

Ситуация на рынке памяти продолжает ухудшаться, а новости о возможном сокращении производства NAND на заводах Samsung и SK Hynix в связи с переориентацией на выпуск более прибыльных чипов DRAM указывают на то, что в ближайшем будущем кризис может усилиться.

#wd black
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Адмирал ВМС США заявил о критической необходимости истребителя F/A-XX для противодействия Ирану
+
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
3
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Пользователь рассказал об отказе Asus ремонтировать матплату из-за косметического дефекта
+
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
9
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
+
В КНДР провели испытания модернизованной 600-мм РСЗО KN-25
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
В сети появилось первое детальное фото полноразмерного макета сверхдальнобойной ракеты КНР PL-17
+
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
15
Thermaltake представила серию корпусов для ПК TR300 формата Mid-Tower с фронтальным расположением БП
+
Командующий стратегической авиацией США раскрыл детали о бомбардировщике B-21 Raider
+
Учёные обнаружили переписывающий историю болезни древнейший штамм сифилиса возрастом 5500 лет
+
Эксперты протестировали Ryzen 7 9850X3D с DDR5-6000 и DDR5-4800 в ряде игр
+
Швеция ведёт переговоры с Францией и Британией о расширении их ядерных гарантий
1
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Эван Бласс показал новые изображения смартфонов серии Samsung Galaxy S26
+
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
+

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
14
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Апгрейд офисной связки до околоигровой
71
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
7

Сейчас обсуждают

swr5
08:12
Весь т.н. служебный трафик в windows шифруется, телеметрия и т.п., а то что он есть, это факт.
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
Iezon Din'alt
07:59
а как насчет восстановленного экземпляра процессора? ))
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
~Valera~
07:40
Один бедный грузин, живущий вдали от родины, купил на последние деньги 10 грецких орехов. Принес домой, стал колоть. Первый - пустой, второй - гнилой, ..., восьмой, девятый - все негодные. Сидит грузи...
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
~Valera~
06:48
Пусть идут в пешее эротическое путешествие. Бесполезные имбицилы.
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
Китя.
05:48
Cronos играл не понравилася. а игра Escape from Tarkov была скачена и за системных требований посмотреть что да как и не более. а игру Dying.Ligh прошёл полностью.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
PhantomLord
04:41
Пей зелёнку, у тебя в голове вавка
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Waramagedon
04:39
Что ещё они могли предложить взамен если 7 серии уже нет на производстве и складах amd.
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
TM1
04:11
второй раз в жизни попробвал слушать acid pop, перебрал все композиции из первого альбома. Согласен с остальными - на вкус и цвет товарища нет. Но если они пишут - значит это кому-нибудь нужно!
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
Никита Абсалямов
01:22
С хорошим языком советую попробовать себя в пении... подпевалы требуются везде всегда...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Bernigan
01:22
Меня никогда сетевые шутеры не интересовали, запусти Cronos на ультра с RT, зацени как пойдёт, игра на твой RE 4 любимый похожа
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter