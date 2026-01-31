Накопители заметно прибавили в цене

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти негативно повлияла на стоимость целого ряда комплектующих, включая модули оперативной памяти, что освещалось в более раннем материале, и твердотельные накопители, информацией о ценниках которых делится издание Wccftech. Отмечается, что цены SSD за последние несколько месяцев заметно выросли — в частности, твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 подорожали до трёх раз.

Может быть интересно

Источник фото: Sandisk

Обновлённые цены моделей накопителей WD Black от Sandisk которые совсем недавно появились в японском магазине, могут расстроить геймеров собирающих игровую систему — самый дешёвый вариант объёмом 500 ГБ на текущий момент стоит 20 680 иен (134 доллара США), тогда как ценник модели SN8100 на 8 ТБ достигает 451 000 иен (2920 долларов США). В целом ситуация выглядит следующим образом:

SN8100 8 ТБ – 451 000 иен (2920 долларов США)

SN8100 4 ТБ – 225 500 иен (1460 долларов США)

SN8100 2 ТБ – 112 860 иен (732 доллара США)

SN8100 1 ТБ – 56 540 иен (366 долларов США)

SN7100 4 ТБ – 151 580 иен (982 доллара США)

SN7100 2 ТБ – 75 900 иен (492 доллара США)

SN7100 1 ТБ – 38 060 иен (247 долларов США)

SN7100 500 ГБ – 20 680 иен (134 доллара США)

Ситуация на рынке памяти продолжает ухудшаться, а новости о возможном сокращении производства NAND на заводах Samsung и SK Hynix в связи с переориентацией на выпуск более прибыльных чипов DRAM указывают на то, что в ближайшем будущем кризис может усилиться.