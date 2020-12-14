Рождественская распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 62%
Магазин ключей для программного обеспечения GoDeal24 проводит одну из заключительных распродаж 2020 года. Она приурочена к Рождеству и позволяет сэкономить до 62% при покупке лицензий на программное обеспечение компании Microsoft. Акция распространяется на операционные системы Windows и офисные пакеты MS Office.
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Обзор магазина GoDeal24
В оформлении сайта магазина преобладают голубой и белый тона. На верхней панели можно выбрать валюту для оплаты покупок и язык, перейти к сравнению товаров, открыть личный кабинет и посмотреть список избранных продуктов.
Языковой пакет относительно большой. Русский язык присутствует, но русификация неполная. Также отметим португальский, польский, испанский, итальянский, французский, немецкий и некий «европейский». Выбрав последний, понимаем, что европейцы разговаривают на английском, а цены сразу же конвертируют в евро. Из других валют в магазине GoDeal24 также есть австралийские/канадские/таиландские/американские доллары и фунты стерлингов. Рубли отсутствуют, однако это не помешает нам оплатить покупку. Но об этом поговорим немного позже.
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На главной странице сайта нас сразу же встречают три предложения: Avengers, Resident Evil 3 и Beyond Good and Evil 2. Что интересно, постеры не кликабельные. Чтобы приобрести ключ на любой из трёх перечисленных выше проектов, придётся найти его в списке категорий. На сайте GoDeal24 представлены игры из четырёх основных магазинов:
- Steam;
- Uplay;
- Origin;
- Epic Games.
Например, Beyond Good and Evil 2 находится в разделе Uplay. Цена ключа составляет около 72 долларов. Там же можно приобрести ключи на Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Watch Dogs 2. Цена составляет примерно 73 доллара и 28 долларов соответственно.
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В начале статьи мы отметили, что в рамках рождественской распродажи можно со скидкой до 62% приобрести лицензии на программное обеспечение Microsoft. Правда, отдельных категорий для быстрого доступа к предложениям на сайте нет. Искать софт можно через поисковую строку. Однако, для удобства все акционные предложения собраны на специальной странице рождественской акции.
Специальные предложения в магазине GoDeal24
Магазин подготовил несколько скидок на операционную систему Windows и пакеты MS Office Professional Plus. Так, один ключ на Windows 10 Professional обойдётся примерно в 7,5 доллара. Ещё больше можно сэкономить при покупке сразу двух лицензий. Цена бандла составляет почти 11,5 доллара. Сразу отметим, что речь идёт об OEM-лицензиях, которые не переносятся при замене материнской платы.
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Microsoft Office 2016 Professional Plus по акции можно купить менее чем за 23 доллара, а издание 2019 года стоит почти 29 долларов. Вне зависимости от версии после установки вы получаете доступ ко всем офисным программам, включая Word, Excel, PowerPoint, Access и другие.
Точные цены на операционную систему Windows 10 Professional и пакеты MS Office 2016/2019 Pro Plus указаны в таблице ниже вместе со ссылками на интернет-магазин. Для получения скидки промокод не требуется.
|
#
|
Продукт
|
Промокод
|
Акционная цена
|
1
|
|
$7.43
|
2
|
$11.53
|
3
|
$22.81
|
4
|
$28.96
Скидки 50% в магазине GoDeal24
Половину стоимости OEM-лицензии на Windows позволяет сэкономить промокод DLE50. Стоимость домашнего издания для одного персонального компьютера составляет чуть более 8 долларов, а два ключа для Windows 10 Home обойдётся почти в 13,6 доллара.
Тот же промокод даёт возможность приобрести OEM-лицензию для Windows 10 Enterprise 2019 LTSC приблизительно за 9 долларов. Серверная операционная система Windows Server 2019 Standard с новым уровнем безопасности для инфраструктуры компаний обойдётся по акции почти в 16 долларов. Ссылки и точные цены указаны в таблице.
|
#
|
Продукт
|
Промокод
|
Акционная цена
|
1
|
DLE50
|
$8.16
|
2
|
DLE50
|
$13.57
|
3
|
DLE50
|
$9.13
|
4
|
DLE50
|
$16.06
Скидки 55% в магазине GoDeal24
55% можно сэкономить за счёт промокода DLE55. По акции подписка на год на MS Office 365 Professional Plus стоит почти 15,6 доллара, а вместе с лицензией на Windows 10 Home – на 6 долларов дороже. На несколько центов дешевле обойдётся бандл с Windows 10 Professional вместо домашнего издания.
Пакет MS Office Home & Business для компьютеров на базе операционной системы macOS по акции стоит 43,55 доллара (издание 2016 года) и 51,51 доллара (издание 2019 года).
Кроме того, можно по отдельности купить разные продукты MS Office. Например, Visio Professional и Project Professional 2019 года обойдутся примерно в 20 долларов и 23 доллара соответственно. Все цены – в таблице ниже.
|
#
|
Продукт
|
Промокод
|
Акционная цена
|
1
|
DLE55
|
$15.57
|
2
|
DLE55
|
$21.11
|
3
|
DLE55
|
$21.75
|
4
|
DLE55
|
$19.67
|
5
|
DLE55
|
$23.11
|
6
|
DLE55
|
$43.55
|
7
|
DLE55
|
$51.51
Скидки 62% в магазине GoDeal24
Наконец, промокод DLE62 позволяет сэкономить 62%. Он действует на бандл Windows 10 + MS Office. Профессиональное издание вместе с Office 2019 Professional Plus стоит почти 35 долларов по акции. Домашняя версия операционной системы вместо профессиональной повышает цену комплекта на несколько центов.
OEM-лицензия на Windows 10 Home вместе с Microsoft Office 2016 Professional Plus стоит 25 долларов. Издание Professional по акции можно приобрести чуть дешевле. Как всегда, ссылки и точные цены собраны в таблице ниже.
|
#
|
Продукт
|
Промокод
|
Акционная цена
|
1
|
DLE62
|
$34.92
|
2
|
DLE62
|
$35.00
|
3
|
DLE62
|
$24.75
|
4
|
DLE62
|
$25.01
Регистрация и оплата
Процесс покупки рассмотрим на примере EOM-лицензии для Windows 10 Professional за 7,43 доллара и комплекта Windows 10 Professional с MS Office 2016 Professional Plus за 65,12 доллара без учёта промокода. Общая сумма заказа составляет более 65 долларов. Промокод DLE62 даёт скидку в размере 40,37 доллара (распространяется только на комплект).
Далее переходим к оплате. На этом этапе можно создать аккаунт, войти в уже существующую учётную запись или продолжить покупки, как гость. Мы выбираем последний вариант. Чтобы продолжить процесс оформления заказа нужно ввести имя, фамилию, e-mail, домашний адрес, почтовый индекс и номер телефона.
Оплата выполняется через сервис Cwalletco, где можно выбрать платёжную систему PayPal. После подтверждения платежа ключи с инструкцией по установке будут отправлены на указанную электронную почту. Онлайн-чат с поддержкой на сайте отсутствует. Поэтому в случае возникновения вопросов, пишите на service@godeal24.com.
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