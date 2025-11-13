Сайт Конференция
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame

Компания обновляет экосистему фирменных игровых решений и анонсирует три игровых устройства
Компания Valve анонсировала три новых устройства для игр: мини-ПК Steam Machine, обновлённый контроллер Steam Controller и автономную VR-гарнитуру Steam Frame, — сообщает Eurogamer. Все три выпустят в начале 2026 года.

Steam Machine

Мини-ПК Steam Machine оснащается процессором и дискретной графикой AMD. Используется «полукастомная» конфигурация с нестандартными прошивками и программным обеспечением для оптимизации производительности и энергопотребления.

Источник изображения: Valve, Eurogamer

Процессор предлагает 6 ядер Zen 4 с поддержкой многопоточности (Simultaneous Multi-Threading, SMT) и максимальной тактовой частотой ядер 4,8 ГГц при тепловой мощности (Thermal Design Power, TDP) до 30 Вт. Видеокарта оснащается графическим процессором RDNA 3, в котором задействованы 28 вычислительных блоков (Compute Units, CU). Графический процессор работает на тактовой частоте 2,45 ГГц. Видеокарта оснащается 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и настроена на работу с ограничением TDP  до 130 Вт. По оценкам Valve, мини-ПК в 6 раз производительнее Steam Deck и с технологией AMD FSR может запускать большую часть игр библиотеки Steam в разрешении 4K с частотой кадров 60 FPS.

Источник изображения: Valve, Eurogamer

В Steam Machine установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 формата SO-DIMM с возможностью обновления и твердотельный накопитель M.2 ёмкостью 512 ГБ или 2 ТБ в зависимости от модели. Твердотельный накопитель тоже можно заменить. Есть кардридер MicroSD. В набор портов ввода-вывода входят USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), два порта USB 3 на передней панели и два порта USB 2 на задней панели, видеовыходы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, порт RJ45 гигабитного адаптера проводной сети. В оснащение входит адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6E и выделенный радиомодуль 2,4 ГГц для Steam Controller.

Внешне Steam Machine представляет собой 6-дюймовый куб, размеры компьютера 156×152×162 мм. Корпус подойдёт для установки мини-ПК в телевизионную тумбу или под монитор. Даже в стеснённых условиях система охлаждения должна справиться со своей задачей: отверстия для забора воздуха располагаются снизу и вокруг передней панели, тепло от компонентов отводит радиатор с большим массивом рёбер, принудительное движение воздуха создаёт 140-миллиметровый вентилятор, установленный на задней стенке. Блок питания встроенный.

Работает Steam Machine под управлением операционной системы (ОС) SteamOS, Microsoft Windows поддерживается. Среди прочих особенностей: управление телевизорами по протоколу HDMI-CEC, обновления игр и ОС в фоновом режиме, сменные лицевые панели, светодиодная панель.

Steam Controller 2025

Steam Controller 2025 года использует концепцию оригинального Steam Controller с двумя сенсорными панелями, но добавляет к ним сверху традиционные элементы управления. Инженеры и дизайнеры Valve смогли эргономично объединить всё это в контроллере с типичными формами и размерами.

Источник изображения: Valve, Eurogamer

Что касается технической части, используются электромагнитные TMR (Tunnel Magnetoresistance) стики, гироскоп, четыре мотора (по одному в каждой ручке и под каждой сенсорной панелью), ёмкостные датчики системы Grip Sense внутри каждой рукоятки для определения силы сжатия и «гироскопического прицеливания».

Источник изображения: Valve, Eurogamer

Подключение: фирменная беспроводная технология Puck со сквозной задержкой 8 мс и частотой опроса 250 Гц, Bluetooth и USB (кабель с магнитной шайбой). Автономную работу обеспечивает съёмный литиевый аккумулятор. Длительность автономной работы может превышать 35 часов, а один радиомодуль может обеспечить работу четырёх контроллеров на расстоянии до 5 метров.

Steam Frame

Steam Frame — автономная гарнитура виртуальной реальности с контроллерами, отслеживающими движения. Гарнитура позволяет играть в игры или транслировать их с ближайшего ПК.

Источник изображения: Valve, Eurogamer

В основе Steam Frame чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS в зависимости от модели с возможностью расширения пространства картой MicroSD. Гарнитура весит 435 грамм. Вес старались равномерно распределить по всей конструкции. Так, линзы, дисплеи с разрешением 2160 на 2160 пикселей и частотой обновления от 72 до 120 Гц (в рамках эксперимента тестируется режим 144 Гц) уравновешиваются боковыми динамиками и аккумулятором ёмкостью 21,6 Вт·ч в задней части гарнитуры. Максимальный угол обзора составляет 110 градусов по вертикали и горизонтали.

Чтобы отслеживать движение гарнитуры и контроллеров в Steam Frame используется система с четырьмя наружными монохромными камерами, а для отслеживания движения глаз — система с двумя внутренними камерами. Контроллеры Frame оснащены полным набором органов управления и поэтому должны быть совместимы с любой игрой, которая поддерживает Steam Controller. В частности, Frame оснастили TMR-стиками и ёмкостными датчиками для отслеживания касаний пальцев. Присутствует тактильная обратная связь, а автономная работа контроллеров продолжительностью около 40 часов обеспечивается одной батарейкой типа AA.

Источник изображения: Valve, Eurogamer

Одной из ключевых особенностей Steam Frame является поддержка потоковой передачи Foveated Streaming, в работе которой задействована система отслеживания глаз. Проще говоря, технология перераспределяет битрейт, повышая качество той части изображения, на которой сфокусирован пользователь. Steam Frame комплектуется адаптером Wi-Fi 6E в дополнение к отдельным радиомодулям 5 и 6 ГГц, что гарантирует отсутствие конфликтов между доступом в интернет и приёмом потоковых данных.

Помимо VR-игр гарнитура позволяет играть в обычные игры в виртуальном пространстве. Игры, разработанные для процессоров семейства x86, запускаются на Steam Frame через слой совместимости Fex. Совместимость игр будет оцениваться по программе Frame Verified, аналогичной программе Deck Verified для игрового КПК Steam Deck.

В Valve позаботились, чтобы Steam Deck, Frame, Machine и Controller отлично взаимодействовали друг с другом, включая «обмен» играми на картах MicroSD, широкие возможности ввода-вывода и потоковую передачу данных. Цены устройств будут озвучены ближе к выпуску.

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
00:49
Ну почему сразу дно? Я же еще не написал блог "Выкинул м2 их системы и стало лучше") Я кстати, перенес рабочий стол на HDD, спасибо за совет
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Владимир Клецов
00:11
Дно пробито))
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Dzhereli
23:52
по низу рынка тут уже вкусный 9700x
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Roditch
23:36
За 269 долларов у него будет более дешёвый конкурент в виде R5 9600x, да и R7 9700x будет совсем рядом.
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Vorvort
23:35
Интересно как комиссар ООН запоет когда его дети окажутся на кокаине или героине?
Колумбия приостановила любые контакты со службами безопасности США
Алескандр Индустриевич
23:31
Сосун сосков Монтянихи, ты бухой или не насасался?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
23:30
Ещё один невменяемый.
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
23:28
Кто тебя там шпилит под хвостик, что ты такой невменяемый?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
23:27
Ты бухой или уо?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
swr5
23:11
Вот это крутотень. Больше всего интересует SteamOS и возможность превратить любой ПК в Стим машину.
Valve представила VR-гарнитуру Steam Frame, геймпад Steam Controller и новый Steam Machine
