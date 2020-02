Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

We all make mistakes, and we all pay a price.

Достался как-то мне в подарок системный блок. Системник долго пылился на балконе у друга и тот уже готов был отнести его на помойку освобождая место, как решил позвонить мне. «Природная жадность и склонность к самодисциплине» не позволили мне от него отказаться и вот у меня на столе лежал «пациент в коматозном состоянии». Он стартовал, вращал вентиляторами, но не выводил на экран информацию. Не было даже писка. По словам друга, перед «комой» он чудил: «то лапы ломит, то хвост отваливается», то зависнет, то жесткого диска не видит, то флешки…

Почувствовав на минуту себя «доктором Хаусом», я диагностировал смерть южного (да, собственно он там уже единственный, с функциями южного) моста материнской платы. Печально, но, похоже, без «пересадки органов» не обойтись…

«Тринадцатая, срочно ищи донора!» - хотел уже сказать я, но вовремя опомнился и печально (исключительно по тому поводу, что «Тринадцатой» не было рядом) поплелся к своему ПК.

Статистика по Авито внушала опасение, что «в этой серии» все же пациент умрет. Платить 60 долларов за бывшую в употреблении материнскую плату, да еще не исключая полностью вероятность обмана, не хотелось. Подсознание тут же услужливо подкинуло основную мысль из того же сериала: «Everybody lies». После чего уже уныло листая все подряд в поисковике, выданное по слову mATX s.1156, вспомнил про недавних знакомых Azerty , где с удивлением обнаружил подходящий вариант с гарантией 12 мес. и по цене 2550р.

«Интубируем!» - про себя подумал я, щелкая мышкой на кнопку «купить». Пока обрабатывался заказ, я начал внимательно рассматривать картинки.

реклама





На фото отчетливо видно, что имеет на задней панели разъемы PS/2 для клавиатуры и мышки, D-Sub и HDMI для вывода изображения, четыре USB 2.0 для подключения различной совместимой периферии и трехштырьковый разъем ввода/вывода звука. На самой уже плате еще два штырьковых вывода USB, дающих возможность подключить еще четыре устройства. Штырьковый вывод звука на переднюю панель. Четыре разъема SATA2, два разъема под оперативную память DDR3, один разъем PCI-e 16x и один PCI-e 1x.

Питание процессора сделано по схеме 3+2, с использованием пар силовых MOSFET IRFS3004\IRFS3006 по паре на фазу, что должно быть с небольшим запасом для 95Ваттных процессоров. Думаю, всем понятно, что о серьезном разгоне тут не может идти и речи, даже для минимального надо бы обеспечить мосфетам охлаждение в виде радиаторов… Кстати, порадовало применение твердотельных конденсаторов, могли ведь и сэкономить.

Размер платы (узнал по запросу у менеджеров): 21см на 17см.

Приняв у курьера посылку в коробке из серого промышленного картона, сразу понял, что плата в комплектации «ОЕМ». В чем и убедился, распаковав ее. Антистатический пакет, заглушка на заднюю панель и одинокий SATA кабель – только самое необходимое.

«А компот?!?» - предательски, прозвучало в голове, намекая на драйвера. Выдохнул, обнаружив их на сайте Azerty и скачав на флешку. «Подкинув» комплектующие на столе для проверки, замкнул контакт питания – старт. Кстати, комплектующие были такие:

- Intel Core I5 760 4*2,83Ггц (из-за которого, собственно, и заморочился),

- 2*2Гб DDR3 (маловато, но что было. "Дареному коню...", как говорится).

- жесткого диска не было («потерялся» во время переноса информации на новый пк).

- видеокарта была nVidea GeForce GTX 750 – 2Gb

- корпус, потрепанный временем и сыростью на балконе (выглядел ужасно).





проверочный стенд













Увидев, что экран мелькнул информацией, внутренне испытав облегчение, спешно нажал на «Del» для входа в БИОС. БИОС, стандартный для того времени, выглядел немного архаичным по сравнению с нынешними.









Фото Bios-> Main Фото Bios -> Advanced





Определившись, что это будет неплохая замена старому, едва «ползающему» в интернет компьютеру родителей (Pentium 4 3,2Ghz; 2Gb DDR2; 80Gb WD), решил поставить такой же как там Windows 7, но в этот раз уже 64битный, использовав для этого SSD Azerty BR 240Gb из прошлого обзора.









фото с Windows 7 64bit









Установив скачанные драйвера, решил немного «погонять» тесты. Для этого установил Aida64 и CrystalMark. Результаты были предсказуемые.









фото с Aida64













фото с CryslDiskMark 7





Поместив все это в корпус, получил ПК, которого уверенно должно хватить на очередную пятилетку для обычного домашнего пользования.

Кстати, вспомнив про свою программу, написанную 14 лет назад (неужели прошло столько лет?!?), прогнал её из любопытства:





Nuclearus Multi Core ;-) Можете сравнить скорость этого интела i5 со своими нынешними, скачав ее у меня (да, да - храню, как память, хотя исходники и утеряны)





Вот собственно и весь рассказ о счастливом выздоровлении пациента, впавшего в кому, продолжительностью более двух лет.

Кому подойдет такая материнская плата? Всем, кто захочет починить свой ПК и (по разным причинам) не хочет сталкиваться с покупкой Б.У. О причинах такого нежелания я мог бы рассказать на примере одного моего знакомого, заявившего, что никогда не купил бы (в данном случае) наручные часы, которые кто-то носил до этого, тут же живописно описав все неприятные вещи, которые тот мог в них делать :-) В общем, пишите свои мнения, насчет Б.У. и насчет того, что Вы думаете о данной материнской плате.