Видеокарты S3 славились своей дешевизной и именно поэтому героиня сегодняшнего материала надолго задержалась на рынке потребительских видеокарт и ее сегодня легко раздобыть на вторичном рынке. Так как не представляет никакой коллекционной ценности. Но при этом имеет востребованное значение для вывода картинки в чистом DOS, так как корректно отображает DOS палитры цветов.

В эпоху появления первых 3D ускорителей видеокарты фирмы S3 так же имели альтернативное название у пользователей и назывались "3D замедлителями". Потому как представляли из себя полноценные 2D ускорители с возможностью 3D ускорения. Иными словами они не обладали полноценной поддержкой 3D ускорения. А отдельная линейка видеокарт S3 именуемая Virge получила поддержку собственного проприетарного 3D Api именуемого S3D, а так же специализированную библиотеку "S3D Virge Toolkit for game developers" помогавшую при разработке игр под эти видеокарты.

Наличие последней в драйверах как раз послужило причиной выбрать для тестов Windows 98 SE, так как в драйверах для Windows 2000 эта библиотека не присутствовала, что могло препятствовать запуску игр использующих OpenGL и при этом могли не сработать специализированные врапперы для DirectX, которые ее активно используют.

Основной задачей данного материала было запустить OpenGL игры на видеокарте S3 Trio3D/2X с наличием аппаратного ускорения и по возможности запустить игры поддерживающие S3D.

Тестовая конфигурация

Фото тестируемого комплекта

Процессор : Pentium 4 2,66 ГГц (SL6PE).

Фото видеокарты S3 Trio3D/2X 4 Мб

Героиней нашего материла является урезанная версия видеокарты до 4 Мб по видеопамяти работающая на базовых частотах 100 МГц по ядру и 100 МГц по памяти SDRam. Были версии и с более быстрой памятью - SGRam, но к сожалению такая не попалась мне в руки.

Изначально тестирование планировалось провести в среде Windows XP, но внимательно изучив структуру файлов драйверов было принято решение отказаться от использования Windows XP из-за не наличия в драйверах XP ряда динамических библиотек, включая "S3DTKW.DLL". Так же пришлось заменить звуковую карту с SB Live! на Ensoniq Audio PCI 3000 по причине работоспособности ее с предустановленным DirectX 6.1a в Windows 98SE. Драйвер SB Live! со старой версией DirectX работать отказался. Все эти манипуляции делались для корректной работы драйверов с поддержкой 3D ускорения.

Скриншот установленной версии драйвера видеокарты в тестируемой системе

Так как официальная поддержка OpenGL у продуктов S3 появилась лишь с запуском новой линейки видеокарт под названием "Savage", то для запуска игр с поддержкой OpenGL пришлось прибегнуть к специализированному врапперу использующим функции DirectX 6 для Quake 1 и для второй части игры уже использовался альтенативный враппер от фирмы Techland написанный при активном использовании динамической библиотеки "S3DTKW.DLL".

Так же пришлось столкнуться с рядом трудностей встречающихся в среде DOS/Windows 9X. Одна из них - это ошибка 200 МГц в среде DOS, а вторая - это не поддержка ранним ПО процессоров с тактовой частотой свыше 2,0 ГГц, отчего некоторые игры просто отказывались запускаться на тестируемом процессоре. А при замедлении процессора по шине до 2,0 ГГц снижалась производительность видеокарты, так как параллельно со снижением частоты шины снижалась и частот AGP шины и не позволяла повысить ее величину через BIOS.

Тестирование

По классике пройдемся по ряду синтетических и игровых тестов в разгоне и стоке. Видеокарта в разгоне не повела себя стабильно. Изначально она осилила равнозначный разгон на 18%, но потом это значение пришлось снизить до 15% из-за того, что одна из тестовых игр зависла. Но даже при разгоне на 15% попадаются моменты свидетельствующие о нестабильности видеокарты...

Открывает тестовую сессию DirectX бенчмарк от фирмы Remedy в котором есть отсылка к первому Max Payne.

Видеокарта набирает скромных по сегодняшним меркам 9.58 баллов. Результат при разгоне держится на уровне погрешности и составляет чуть больше 1%. За время прохождения бенчмарка большая часть сцен напоминала слайдшоу.

В этом бенчмарке при разрешении 320х240 и стандартных настройках видеокарта выдает результат близким к правде. Правда результат при разгоне здесь то же держится на уровне погрешности и составляет всего 2,3%.

в 3D Mark 99 мы получаем скромные 221 очка, разгон позволяет увеличить это значение на 18%, что соответствует величине разгона.

На этом мы заканчиваем тестовую сессию с синтетическими тестами и в итоге получаем, что только в 1 бенчмарке из 3 разгон хоть как-то повлиял на производительность в лучшую сторону. Как же обстоят дела с игровыми тестами?

И чтобы читатель понимал в каком разрешении 3D ускорение дает хоть какие-то плоды к каждой тестируемой игре будет прикреплен скриншот в тестовом разрешении с используемыми настройками. Начнем с QuakeGL, который запустился с 3D ускорением благодаря специализированному врапперу.

Скриншот из игры QuakeGL

Только в разрешении 320х240 включение 3D ускорения демонстрирует результат похожий на правду. Можно конечно повысить разрешение до 400х300, но стоит только взглянуть на результаты встроенного в игру бенчмарка, как появляется желание разрешение даже понизить...

Игровые тестовые замеры делались при разгоне в 15%. В этой игре разгон позволяет увеличить производительность на 12%, что близко к величине разгона.

Скриншот из игры Turok: Dinosaur hunter

Именно при прохождении бенчмарка игры Turok пришлось понизить величину разгона, так как при его прохождении игра намертво повисла. Так же величина результатов выдаваемых бенчмарком находится под сомнением, так как при параллельном запуске бенчмарка и Fraps - значения замеров кардинально отличалось, лишь в некоторых моментах сцен результат был эквивалентным. Возможно это связано с тем, что игра изначально разрабатывалась под Glide, а поддержка D3D была реализована позже.

При разгоне разница достигает 18% при величине разгона на 15%. Нестабильность полученных результатов так же подтверждает тот факт, что значения выдаваемые бенчмарком под сомнениями.

Скриншот из игры Quake 2

В игре Quake 2 обнаружился приятный момент при замере результатов. Игра выдала значение выше чем в официальном порте под OpenGL первой части игры.

В результате замеров в этой игре разгон позволяет повысить производительность на 13,5% при разгоне на 15%.

При тестовых замерах было желание опробовать в деле игры поддерживающие S3D. Но получить замеры из них не получилось, так как игры под DOS либо висли и не запускались из-за процессора с высокой тактовой частотой, даже при условии понижения ее до 2,0 ГГц. Либо экран выдавал надпись, что разрешение не поддерживается. Да и S3D не работает из коробки на этих видеокартах, ни игры под Windows, ни под DOS. Для DOS требуется специализированная утилита маскирующая карту, как S3 Virge. Специализированной утилиты для этого под Windows я не нашел.

Заключение

Достигнуть 3D ускорения на этих видеокартах возможно. Что-то работает из коробки, что-то требует обходных путей. Отсутствие поддержки S3D определенно отрицательный момент срезающий количество поддерживаемых игры с аппаратным ускорением. Но что можно сказать в общем? Учитывая тот факт, что при использовании мощного процессора и программного рендеринга у игры - включать аппаратное ускорение не захочется, потому процессор справляется с более высоким разрешением и выдаваемая картинка будет на много порядков лучше той, что видеокарта выдает с аппаратным ускорением. Это еще раз подтверждает заслуженное название "3D замедлитель" видеокартами S3 вышедшими до появления Savage...