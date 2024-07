Создание идеального репака возможно?





Есть простое выражение - "ничего идеального не бывает". А ведь как раз таки наоборот - идеальное бывает, просто представление об идеале у каждого человека своё и здесь нет ярко выраженных стандартов, особенно если коснуться тематики ретро игр.

Массовому потребителю будет важно, чтобы старая игра хорошо работала на современном железе и поддерживала высокое разрешение экрана. К сожалению достигнуть желаемого не всегда получается, так как игры разных эпох имели свои программно/аппаратные ограничения и не всегда эти ограничения можно преодолеть простым способом, без выпуска ремастера. В статье мы пойдем одним из простых путей и поговорим о возможности создания идеального репака на примере двух частей игры Serious Sam Classic.

И здесь же читатель наверное задастся вопросом: А зачем делать репак на основе классической версии игры, если давно есть ее HD версия?.. Да банально для того, чтобы пользователь смог сравнить разницу между HD версией и классикой. Что дал переход от ранних версий OpenGL к DirectX 9.0C в визуальном плане, помимо некоторых сломанных и удаленных кат-сцен. Последнее конечно же не критично, если игрок не перфекционист, хотя встречаются примеры, когда выпуск HD издание/ремастера вносят значительные изменения в геймплей и значительно урезают контент...

Serious Sam: The First Encounter & The Second Encounter

Для создания чего-то идеального нужно не просто запаковать игру как можно сильнее, нужно буквально знать ее назубок. Поэтому давайте поговорим немного об игре и ее подводных камнях. А удобство в программном плане позволяющее делать с ней разные штуки пока опустим.

Классический облик серии игр Serious Sam - это наличие массового противника на открытых локациях и в этой дисциплине она лучшая и по сей день. Что больше удивляет в этой серии игр, так это то, что главная "фишка" игры эксклюзивна, при этом разработчики вдохновлялись игрой, которая имела совершенно другую "фишку". Египетская тематика пришла в игру из ранее выпущенной и не так широко известной игры с двойным названием Powerslave\Exhumed, которая представляла собой шутер с RPG элементами и имелась необходимость перемещаться по карте как в новые локации, так и в старые, что добавляло игре нелинейности. Serious Sam и по сей день преимущественно классический линейный шутер и карта в Первом пришествии имеет больше косметический смысл, чем практический.

А вот что стало нелинейным в игре - так это облик главного персонажа, который менялся от издания к изданию. Изначально облик Сэма Стоуна не задумывался как калька на какого-то персонажа.

Ничем не примечательный культурист с ножом, который мог носить миниган в своих руках. Даже Джон (на картинке слева) из игры Powerslave/Exhumed более выделялся своим внешним видом визуально похожим на пирата, который орудует мачете. Но потом при финальном дизайне игры внешность персонажа решили изменить и сделать его более похожим на Дюк Нюкема.

Поэтому изначально Сэм Стоун запомнился как персонаж бегающий по Египту в солнечных очках и майке, но к Gold изданию этот облик был изменен. (Не обошлось без недовольства 3D Realms) Так же в Gold издании MP3 контент был заменен на OGG. И поэтому, как же не вернуть оригинальный облик Сэму Стоуну в своем идеальном репаке?

Помимо появления кальки в игре, разработчики умудрились кое-что сломать и в дизайне моделей. И эта "поломка" перекочевала в HD издание игры.

В игре сломана анимация помпового ружья. Скользящая рукоять двигается, а вот рука не меняет положения. Причем в Альфа версии с более низкополигональной моделью все работало корректно в фреймовой анимации. (Быть может когда нибудь мне хватит терпения заняться этим вопросом и починить эту модель.)





Чем еще запомнился классический Serious Sam игрокам?

Для некоторых игроков игра Serious Sam началась вовсе не с оригиналов, а с пиратских творений, которые не отличались качеством реализации. Так на прилавках пиратских магазинов можно было встретить не просто Serious Sam, а Serious Sam 2 в переводе под редакцией Гоблина с голосом Никиты Джигурды, который будучи неизвестным солдатом отправился покорять Бастион тьмы и Мобиос - последнюю планету (дополнения сделанные модостроителем Leo, которые пираты выдали за полноценные игры), а криворукие пираты отправили оригинального Сэма вновь в Египет искать книгу Ам-Дуат. В итоге не один из игроков так до нее не добрался без читов и с работающей музыкой.

И конечно же игрокам, наверное, особенно запомнились ремиксы из игры на песни хорватской группы Undercode играющей в стиле Croatian Metal.

Крутой Сэм: в поисках книги Ам - Дуат (Мумия)

Крайне сомнительный пиратский программный продукт сделанный из пользовательский карт сообщества (обычная практика того времени, главное чтобы название звучало) и испорченных оригинальных карт. По сути продукт о котором даже думать и вспоминать не стоит. Но идеальное - это то, что не существует и именно поэтому восстановить работоспособность данного ужаса и будет одной из особенностью будущего репака...

Каким же удобством игра обладает в программном плане?

Движок игры активно использует библиотеку zlib, а это означает, что все игровые ресурсы упакованы в zip архивы и их легко можно изменять и дополнять. Помимо этого у игры есть обширный SDK и инструментарий для модостроителей, что позволяет легко изменять или создавать уровни, модели и текстуры для игры. Так же игра была локализована официально, что сказалось на практически полном отсутствии пиратских локализаций.

Цели для идеального репака

Основная цель для любого репака - это без фанатизма впихнуть максимум информации в малый объем. Для этого я отдал предпочтение: Первому пришествию (или крови в локализации); Второму пришествию; дополнительному контенту из Gold издания; Бастион тьмы; Мобиос - последняя планета; Крутой Сэм: в поисках книги Ам - Дуат. И нужно было уместить это все в малый объем. Но как это сделать, если большая часть этого представляет собой самостоятельные игры? В этот момент, наверное, сильно икается пиратам. И ответ очень даже прост и имеет одну идею. Идею, благодаря которой была восстановлена работоспособность той самой Мумии. А именно сделать так, чтобы Первое пришествие стало частью Второго пришествия подобно дополнению Fusion для HD издания игры и достигнуть этого можно перекомпилировав динамические библиотеки первого пришествия и Мумии при помощи SDK для игры. Затем вернуть оригинальную модель игрока на место для первой части и удалить повторы из дополнительного контента Gold издания, так как они все равно используются в Мумии. А так же вернуть замещенный MP3 контент на место.

Существует ли данный репак или все это теория?

Да, ему более 6 лет и есть еще над чем поработать, хватило бы только свободного времени и желания довести все до нового очевидного финала. Но стоит только изменить одну из своих точек зрения, как релизера и придется все переделать от начала и до конца на совсем другой основе, ведь прогресс не стоит на месте...