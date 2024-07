Введение

На дворе лето 2024 года. Пользователи настольных ПК отдают предпочтение современным операционным системам в лице Windows 10 или Windows 11. Казалось бы зачем копаться в ископаемых программных продуктах? Но сообщество программистов так или иначе занято поиском своих проектов. Один из таких проектов "Supermium" вдохнул жизнь в не поддерживаемые центральные процессоры и операционные системы. Собственно благодаря ему и пишется данный материал.

реклама





Какова причина знакомства с Supermium?

Данный материал пишется в данный момент в браузере Supermium в среде Windows XP. Причина знакомства с данным браузером банальна - перестал открываться один из востребованных сайтов на актуально рабочем браузере и пришлось искать что-то новое. И Supermium зарекомендовал себя как браузер, который можно рекомендовать к использованию, но есть нюансы. Нюансы есть всегда при использовании не поддерживаемых программных или аппаратных продуктов. Собственно у читателя наверное уже возник вопрос: "Почему часть I? Зачем вообще разбивать материал, если уже давно все сказано и говорить не о чем?" Ответ так же прост. Данный материал посвящен работе старых операционных систем на слабом компьютерном железе. Исходя из практического опыта автора, использование старых ОС на слабом железе скорее истина, чем баловство. Но в данном случае аппаратная часть настолько слабая, что по аппаратным возможностям соответствует использованию операционной системы в виртуальной машине, будь то VMware Workstation Player или Oracle VirtualBox и им подобные, так как железо сильно ограничено в возможностях аппаратного ускорения.

Нетбук Acer eMachines eM350

реклама





В эпоху выхода данного нетбука в свет эра Android смартфонов только начиналась, и пользователи скептически относились к ним, отдавая приоритет более стабильной мобильной платформе на Symbian OS. В то время практичность ARM процессоров была еще под вопросом и достаточно производительный нетбук со встроенным 3G модемом был гораздо практичнее любого смартфона. Да и в какой-то мере сейчас, особенно если у вас на руках есть старый бюджетный смартфон на не поддерживаемой версии Android. (В моем случае это Lenovo A2010 на Android 5 на котором не работают нормально не то что ПК версия сайтов, порой и мобильные версии сайтов работают со сбоями и долгой загрузкой, несмотря на 4 ядерный процессор ARM.)

Данный нетбук базируется на BGA процессоре Atom N450 со встроенным видеоядром и одноканальным контроллером памяти DDR2. (Есть и версия с поддержкой DDR3 - Atom N455, у которого закономерно быстрее видеоядро за счет более быстрой памяти.) Это первый опыт Intel для процессоров линейки Atom со встроенным видеоядром и контроллером памяти. Отсюда он и имел свои плюсы и минусы. Процессорная часть шагнула на пол шага вперед, а вот графическая на целый шаг назад (GMA950 и быстрее GMA3150 и поддерживает более современные графические Api).

Собственно GMA3150 поддерживает лишь DirectX 9.0B и не имеет аппаратного ускорения актуальных для интернет браузеров видеокодеков.

реклама





Поэтому приходится надеяться лишь на процессорную часть при работе и тут все не так уж радужно, даже для времен выхода данных процессоров, не то что для реалий 2024/2025 годов, так как процессор по производительности примерно равен Pentium 4 с тактовой частотой 2,25 ГГц на ядре Northwood, при этом поддерживает технологию одновременной многопоточности и набор инструкций SSE3.

Перед Вами далекий родственник малых ядер современных процессоров Intel в гордом одиночестве, который еще умеет работать с двумя потоками данных на одном физическом ядре. В ту пору выпускались нетбуки с данными процессорами с предустановленными ОС семейства Windows в двух вариантах - это XP Home Basic и 7 Starter. Обе данных операционных системы не поддерживаются Майкрософт, но поддерживаются браузером Supermium. Как бы сказал Калеб из игры Blood: "I live... again"...

реклама





Windows XP против Windows 7 на слабом железе в реалиях 2024 года

В данный момент в режиме мультизагрузки установлены обе этих операционных системы в самом легком варианте. С отключением служб обновления и телеметрии, а так же с отсутствием защиты от уязвимостей Meltdown и Spectre на программном уровне. (Уязвимость к Meltdown отсутствует у данного процессора на аппаратном уровне.)

Плюсом в Windows 7 отключена служба Superfetch, так как оперативной памяти всего 2Гб. (Максимально возможный объем для Starter. Был расширен мной собственноручно для адекватной работы в среде Windows 7.) Отдавая дань моде прикрепляю и результаты встроенного в Windows 7 бенчмарка, который всеми силами пытается подтвердить и без того очевидный факт слабости процессора.

Для разворачивания данных операционных систем есть необходимое количество кастомных пакетов обновлений (Simplix и другие), аддонов, и не обязательно обращаться за помощью на специализированный сайт. Отдельные моменты связаны с настройкой Windows XP, так как при использовании свежих форк Chromium появляется утечка памяти возникающая из-за свежих версий (для Windows XP) библиотек Visual C++, поэтому приходится делать откат на более старые версии библиотек, либо заменять сбойные специализированными версиями динамических библиотек. Так же браузер Supermium приходится принудительно запускать без режима многозадачности для большей стабильности работы, последнее строго не обязательно в среде Windows 7.

Манипуляция с тонкими подстройками и установкой подходящего ПО дает свои плоды и улучшает общую работоспособность устройства. Прогоним ряд тестов в попытке выявить хоть какую-то разницу между операционными системами.

В бенчмарке архиватора 7zip разница на уровне погрешности. Низкий результат тоже не способен впечатлить.

Аналогичная картина проявляется и в арифметическом тесте с плавающей запятой Y-Chruncher.

Нет ни положительной, ни отрицательной динамики и в тесте преобразований изображения от AIDA64 - результат почти идентичный.

В вычислительном тесте, использующем рендеринг сцены с использованием трассировки лучей одинарной и двухкратной точности, разница так же не выявлена.

Далее последует пара простых тестов при использовании веб-браузера в попытке извлечь хоть какую-то разницу за счет тестов/бенчмарков.

В многопоточной версии Google Octane+ наблюдаем интересную картину качелей, в однопоточном тесте быстрее 7-ка, а в многопоточном - XP.

В свою очередь, в тесте Mozilla Kraken все снова возвращается на круги своя и разница вновь отсутствует.

Перед промежуточным заключением прогоним еще пару игровых тестов в двух играх.

В игре Serious Sam: The first encounter при использовании OpenGL рендера производительность в среде Windows 7 ниже на 22%. Что очень даже не мало для слабого железа.

В игре Beyond Good & Evil данная тенденция повторяется, и если запустить в среде Windows 7 версию игры без значительных изменений, но при этом не поддерживающую Windows XP, то это не решает проблему снижения производительности, а скорее наоборот ее усиливает. Так потеря производительности сначала составляет около 13%, а при использовании более свежего программного продукта в более свежей ОС увеличивается до 25%. При этом нет улучшений в лучшую сторону в визуальном плане.

Заключение

На этом заканчивается первая часть материала посвященная Windows XP в 2024 году. Что же об этом сказать? Есть то, что сложно уместить в графики или выявить тестом. Форк браузера Chromium в лице Supermium, способный работать в среде, начиная с Windows 2000, и работающий на процессорах без поддержки SSE3, ведет себя более стабильно в среде Windows 7, практически не вылетает. В среде Windows XP его поведение менее стабильно, присутствуют вылеты, а вменяемая работа достигается отключением режима многозадачности и установкой особых версий библиотек VC++, но местами браузер работает более отзывчиво и быстрее. В играх же ситуация другая, здесь явно быстрее и лучше работает Windows XP, и это при том, что для Windows 7 есть подписанные драйвера для GMA3150. Так же не уместить на графики и тот факт, что в среде Windows XP невозможно распаковать некоторые сильно сжатые архивы, которые можно скачать в интернете - приложение ругается на недостаточное количество памяти, в среде Windows 7 распаковка данных архивов проходит в штатном режиме. Так же в Windows 7 без труда устанавливаются и работают более свежие версии программных продуктов, которые не поддерживают Windows XP. Какой можно сделать промежуточный вывод использования Windows XP в сегодняшних реалиях?.. Windows XP до сих пор подает признаки жизни, в ней можно свободно перемещаться в интернете, открывать текстовые и видео фаилы и они будут работать. Что касательно работы на слабом железе?.. Прогресс не стоит на месте и поэтому появляются причины для использования Windows 7 как вспомогательную ОС, но полноценно заменить Windows XP на некотором железе, лишенном возможности апгрейда и разгона, она не способна. Использование Windows 7 как основной, приведет к значительной потери производительности в некоторых дисциплинах... В следующий раз изучим поведение Windows XP на более шустром и поддерживаемом железе... Продолжение следует.